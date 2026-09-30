チェルシーの若手レクシー・ポッターはいかにしてイングランド代表に初招集され、イングランド代表のスター、キーラ・ウォルシュを自身の一番のファンにしたのか
火曜日にイングランドA代表へ初招集されたチェルシーの20歳MFレクシー・ポッターは、「ヒーローには会うべきではない」という古い言い回しの真実に、真っ先に異を唱える一人であることは間違いない。
世界屈指の実力を誇るイングランド代表のスター、キーラ・ウォルシュは、長らくポッターにとっての指標だった。しかし、2025年にイングランドへ戻ってチェルシーに加入して以降、ウォルシュはポッターにとって、盛り立て役であり案内役でもあるような存在へと発展し、ポッターがライオネセスの10月キャンプに向けてサリナ・ウィーフマンから初招集を受ける助けとなってきた。
つい先週、チェルシーのアーセナルとの大一番を前に、ウォルシュは、今季の自身がチェルシーの攻撃でより存在感を示せている大きな理由としてポッターの影響を挙げていた。その後、ボックス外からの彼女のシュートはGKにセーブされたものの、それがアーセナル戦の決勝点につながった。「レクシーが私の隣でプレーしていると、本当にすごくやりやすく感じるし、ああいうプレーをしに行く自由を与えてくれる」とウォルシュは語った。「私たちは素晴らしい関係を築けていると思うし、私の自信の大部分はそこから来ているんじゃないかな」
まだ20歳で、チェルシーでの公式戦出場もわずか19試合という選手にとって、それは非常に大きな賛辞だった。 GOALがその点を指摘すると、ウォルシュは笑いながら「それであまりプレッシャーをかけるつもりはないけどね」と話しつつ、さらにこう続けた。「正直に言えば、彼女はたぶん私よりも良い選手になる」
これらすべては、チェルシーが新シーズンで素晴らしいスタートを切る助けとなっている、ウォルシュとポッターがピッチ上で築いてきた連係、そしてピッチ外での関係性について、多くを示していた。後者では、年下のMFが明らかに自信を深めている。最新のメンバーで両者を選んだ今、イングランド代表監督ウィーフマンには、そのすべてを生かす機会がある。
見て学ぶ
昨年12月、イングランドU-23代表がアメリカとのスリリングな一戦を戦った後の、アクリントンの凍てつくような夜だった。まだ外部メディアとのやり取りに慣れていなかったポッターは、やや照れくさそうにGOALにこう笑って話した。「私はあまり積極的に話すタイプではないんです」
これは、イングランドのユース代表キャンプで、ウィーグマンの下でプレーした経験がある選手や、WSLで定期的にプレーしている、より経験豊富な選手たちに、その経験や試合について聞くのが好きかどうかという質問への答えだった。「私はただ見ていることが多いと思います」と彼女は語った。「チェルシーでも毎日そんな感じです。キーラ・ウォルシュのような選手を見て、プレーから何かを学び取ろうとするのが好きなんです」
完璧な例
それから数カ月後、再びイングランドU-23代表のキャンプで報道陣の取材に応じたポッターは、目に見えて自信を深めていた。今回は、ウォルシュから受けた言葉での助言について、より多くを口にした。20歳のポッターは、クリスタル・パレスへの2度のレンタル移籍を経て、2025-26シーズンもチェルシーに残留している。
「ピッチ外では素晴らしい人です」とポッターは語った。「本当に私を助けてくれるし、面倒も見てくれます。ピッチ上でも助けてくれますし、私はできるだけ多くを彼女から学んで、自分のプレーに生かそうとしています」
この時点で、ウォルシュが“レクシー・ポッターのファンクラブ会長”のような存在であることはすでに明らかだった。SNS動画で注目選手の1人として彼女の名前を挙げたり、Sky Sportsの生放送インタビューで「信じられない選手」と評したりしていたからだ。では、ウォルシュのようなワールドクラスのチームメートがいて、その背中を追うべき素晴らしい手本であるだけでなく、とても話しかけやすく、積極的に導いてくれることをどう感じているのか。そう問われたポッターは、喜びを隠せなかった。
「最高です。時々、母に『ああ、すごい、私はただ行って彼女と話せるんだ！』って言うんです」と彼女は笑顔を見せた。「本当に素晴らしいです。すごく話しかけやすいし、とてもフレンドリーで、本当に助けてくれます。彼女と一緒にプレーできる時は、本当に楽しいです」
芽生えるコンビネーション
その思いが相思相愛であることは明らかだ。ウォルシュ自身も新シーズンで素晴らしいスタートを切っており、マンチェスター・ユナイテッドを5-0で粉砕した試合では1ゴール1アシストを記録。さらに日曜に行われたアーセナル戦でのチェルシーの勝利では、彼女のシュートがセーブされた流れから決勝点が生まれた。
マンチェスター・ユナイテッドへの大勝後、チェルシーを率いるソニア・ボンパストル監督は、より多くシュートを打つようウォルシュと話したことを明かした。「ボックス外縁からチャンスがあれば、積極的に狙うよう本当に促している」と同監督は説明。「彼女は素晴らしいシュートを持っている」。その数週間後にウォルシュがこの件について問われると、自身も少し多く練習しており、スタッフからもそうするよう促されていると話した一方で、そのすべてにおけるポッターの役割にも言及することを強く望んだ。
「1ボランチでプレーする時は、当然ながら自分の仕事はトランジションを止めることなので、ボックス内に入って得点するのは普段の私の役割ではありません」とウォルシュは説明した。「でも、私がボックス内に入って、あのエリアで違いを生み出そうとしている時は、［レクシー］が後方に残って私をカバーしてくれると分かっています。私にとっては、たぶんほとんどそれが理由です」
一貫性が鍵だ
ボックス・トゥ・ボックスの役割でも以前から輝きを放ってきたポッターにとって、この役目は、より低い位置で自身の特長を示すことを可能にしている。「今の彼女のプレーの仕方には、本当に合っていると思う」と、ウィーグマンは火曜日に語った。一方で、20歳の「知性」とスペースへの「理解力」があれば、より前の位置でも活躍できるとも見ている。
「ソニアはインタビューの一つで、（ポッターに対する）最大の賛辞は彼女の安定感だと言っていたと思う」とウォルシュは指摘した。「彼女は毎試合で世界を驚かせようとするわけではない。ただ、プレーするたびに本当に、本当に良い。それがあのポジションでは最も重要なことだと思う。ほかのMFがああしたポジションでプレーするのを見ると、常にとても、とても、とても安定している。レクシーはまさにそれをもたらしてくれた。このまま続いてくれればと思う。ここまでの私たちにとって、本当に、本当に重要なピースになっていると思う」
十分に値する招集
ポッターがイングランドで、これほど早く不可欠な存在になる可能性は高くない。ジョージア・スタンウェイは、ライオネセスの先発でウォルシュの隣の役割を確立しており、ローラ・ブリンドカイルド・ブラウンやルシア・ケンドールらも、中盤でビッグゲームにおいて好パフォーマンスを見せている。
それでも、ここ数週間にチェルシーでポッターが見せているレベルは見過ごせないものがあり、ウィーグマンが火曜日、求められてもいないのに、そのことがウォルシュの持ち味をさらに引き出す点について踏み込んで語ったのは興味深かった。「彼女はそのポジションをより離れることができるし、より高い位置を取れる。しかも、いいシュートを持っていることも分かっている」と、イングランド代表監督は29歳について語った。「私たちはすでにそれを目にしている。彼女はさまざまなポジションに入ってきて、少し予測しにくい存在になる」
イングランドは今後、ギリシャとの大一番を2試合控えている。女子ワールドカップ出場権獲得の望みをつなぐには勝利が必要だ。懸かるものを考えれば、試行は限られるかもしれない。それでも、ポッターが初のA代表キャンプで即座にインパクトを残せるかと問われたウィーグマンは、その可能性を否定しなかった。
「彼女はチェルシーで、どんな相手に対しても先発できることを示している」と指揮官は述べた。「初めて［キャンプに］来る時は、少し圧倒されることもあるのは分かっている。でも、私が彼女に見てきたのは、ピッチに出れば、相手が誰であろうと、とにかく自分のプレーをして、落ち着いているということだ。来週、それを見られることを願っている」