火曜日にイングランドA代表へ初招集されたチェルシーの20歳MFレクシー・ポッターは、「ヒーローには会うべきではない」という古い言い回しの真実に、真っ先に異を唱える一人であることは間違いない。

世界屈指の実力を誇るイングランド代表のスター、キーラ・ウォルシュは、長らくポッターにとっての指標だった。しかし、2025年にイングランドへ戻ってチェルシーに加入して以降、ウォルシュはポッターにとって、盛り立て役であり案内役でもあるような存在へと発展し、ポッターがライオネセスの10月キャンプに向けてサリナ・ウィーフマンから初招集を受ける助けとなってきた。

つい先週、チェルシーのアーセナルとの大一番を前に、ウォルシュは、今季の自身がチェルシーの攻撃でより存在感を示せている大きな理由としてポッターの影響を挙げていた。その後、ボックス外からの彼女のシュートはGKにセーブされたものの、それがアーセナル戦の決勝点につながった。「レクシーが私の隣でプレーしていると、本当にすごくやりやすく感じるし、ああいうプレーをしに行く自由を与えてくれる」とウォルシュは語った。「私たちは素晴らしい関係を築けていると思うし、私の自信の大部分はそこから来ているんじゃないかな」

まだ20歳で、チェルシーでの公式戦出場もわずか19試合という選手にとって、それは非常に大きな賛辞だった。 GOALがその点を指摘すると、ウォルシュは笑いながら「それであまりプレッシャーをかけるつもりはないけどね」と話しつつ、さらにこう続けた。「正直に言えば、彼女はたぶん私よりも良い選手になる」

これらすべては、チェルシーが新シーズンで素晴らしいスタートを切る助けとなっている、ウォルシュとポッターがピッチ上で築いてきた連係、そしてピッチ外での関係性について、多くを示していた。後者では、年下のMFが明らかに自信を深めている。最新のメンバーで両者を選んだ今、イングランド代表監督ウィーフマンには、そのすべてを生かす機会がある。