それほど遠くない昔、海外でプレーするイギリス人フットボーラーは非常にまれな存在だった。地理的な居心地の良さから離れることへの個々のためらいが、集団としての可能性を狭めていた。

しかし、今は大胆に変わった新しい時代である。文化的な進歩によって、地球上のどの場所も遠すぎる場所と見なされるべきではなくなった。巣立ちし、異なる生き方を楽しむことは、恐れるものではなく、今や受け入れるべき経験となっている。

もちろん課題はある。そこに至るまでには、プロとしても私生活でも乗り越えるべきハードルがある。それでも、尻込みするのではなく、なぜそれを受け入れないのか。そうした考え方を持つ選手はますます増えている。

そうした点を踏まえ、そして「旅は人を成長させる」と常々言われていることもあり、GOALは、壁を打ち破り、競技面でも旅の面でも知見を語れる立場にたどり着いた勇敢な挑戦者たちの物語を伝えていく。

次に登場するのはダニエル・アドゥ＝アジェイ。西ロンドンのハマースミスから、クロアチアの港町リエカへと遠回りの道のりを歩んできた男である。