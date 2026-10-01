ダニエル・アドゥ＝アジェイ：ロンドンからリエカへ、そしてクロアチアでのプロサッカー選手としての生活
それほど遠くない昔、海外でプレーするイギリス人フットボーラーは非常にまれな存在だった。地理的な居心地の良さから離れることへの個々のためらいが、集団としての可能性を狭めていた。
しかし、今は大胆に変わった新しい時代である。文化的な進歩によって、地球上のどの場所も遠すぎる場所と見なされるべきではなくなった。巣立ちし、異なる生き方を楽しむことは、恐れるものではなく、今や受け入れるべき経験となっている。
もちろん課題はある。そこに至るまでには、プロとしても私生活でも乗り越えるべきハードルがある。それでも、尻込みするのではなく、なぜそれを受け入れないのか。そうした考え方を持つ選手はますます増えている。
そうした点を踏まえ、そして「旅は人を成長させる」と常々言われていることもあり、GOALは、壁を打ち破り、競技面でも旅の面でも知見を語れる立場にたどり着いた勇敢な挑戦者たちの物語を伝えていく。
次に登場するのはダニエル・アドゥ＝アジェイ。西ロンドンのハマースミスから、クロアチアの港町リエカへと遠回りの道のりを歩んできた男である。
驚きの贈り物
「本当に最初の始まりは、毎週土曜日に通っていたサッカースクールのような場所だった。5歳か6歳くらいの頃で、そこで上達し始めて、サッカーをもっと楽しめるようになった。そして実際にスカウトされたのは、友だちのサッカーパーティーだった。Power Leagueってあるだろう。誕生日だと、そこでプレーするために友だちを呼んだりする。だから僕らもそこに行って、運営していた人がそういうつながりを持っていたんだ。
「たしか、その人にはスカウトの友人か、あるいはサッカーに関わっている誰かの知り合いがいた。それで僕をその人に紹介してくれて、ブレントフォードのディベロップメントセンターとトッテナムのディベロップメントセンターに行くことになった。たぶん週に2回か3回は両方に通っていて、その後、ブレントフォードの正式なアカデミーのトライアルに招かれた。
「6歳くらいでそこに行って、しばらくして入ることになった。ブレントフォードには11歳までいて、その後アカデミーが閉鎖された。そこからフラムに行って、16歳まで在籍したけど、奨学契約は提示されなかった。その後はボーンマスや他のいくつかのチームのトライアルを受けて、ボーンマスに入ることになり、昨季に離れるまでそこにいた」
同じボーンマスの下部組織出身選手たち
「ボーンマスで自分と同じ年代に、そこまでよく知られている選手がいたとは思わない。リーグ1でプレーしている選手が何人かいて、実は海外にいる選手も数人いる。自分の21年齢グループからは、ポルトガルのモレイレンセに2人、セルビアに2人、1人はアーチー・ハリスでウィガン、もう1人のノア・ブタンはスコティッシュ・チャンピオンシップにいる。だから、何人かがいろいろな場所に散らばっている感じだ」
家族にとって簡単な決断
「ボーンマスのオーナーであるブラックナイト・グループは、一時リエカの買収に関心を示していて、それが会話のきっかけのようなものになった。どうやら彼らは補強が必要なポジションや、ボーンマスにそのための選択肢があるかどうかについて話していたようだ。そしてそこで僕の名前が挙がった。その移籍期間、僕はトップチームでプレーする機会を探していた。
「ボーンマスではそれがあまり現実的ではないと分かっていたし、継続的にトップチームでプレーできる場所に行きたかった。そしてリエカのこと、このクラブでヨーロッパの舞台でプレーできるチャンス、さらにリーグ優勝争いが期待できるチームで戦えることを聞いて、本当にワクワクした。だからガールフレンドと家族と一緒にクロアチアを訪れたんだ。みんな本当に気に入っていた。そこからは本当に簡単な決断だった」
クロアチアでの生活はどのようなものか？
「クロアチアでの生活は素晴らしい。たいていは天気も本当にいいし、すごく落ち着いている。人々も本当におおらかだ。みんな十分に英語を話せるので、自分も不自由なくやっていける。だから素晴らしいし、本当に楽しんでいる」
壁を打ち破る
「今のところ、その言語は学んでいない。習得するのが本当に難しい言語なんだ。実際、まだレッスンも始めていない。でもチームにはクロアチア語をまったく話せない選手が9人いると思うので、その点はかなり助かっている。昨季はスペイン人の監督だったから、ずっと英語で話していた。でも今季はスロベニア人の監督になって、彼らは同じ言語を話すので、そこは少し大変だ。でも、いつも誰かが通訳してくれて、何が起きているのか理解できるように助けてくれている」
地元の人たちはどんな感じか？
「クロアチア人はかなりおおらかだ。たとえば自分はロンドン出身で、あらゆることがものすごいスピードで進み、みんな慌ただしく動き回っている。それに比べると、ここの人たちは本当に落ち着いていて、リラックスしながらコーヒーを飲んでいるし、とても根強いコーヒー文化がある。食べ物も本当においしい。もちろん海沿いだから新鮮な魚もたくさんある。自分はスズキがすごく好きなんだ。そこまでシーフード派というわけではないけど、スズキはかなり好きで、本当においしいし、とても新鮮だ。ここでの生活にはとてもうまく順応できたと思う」
クロアチアの生活費
「生活費は間違いなく安い。店で買う物の多くはイングランドから来ているもので、それが時々少し割高になることもあるし、自分が知っているブランドを選ぶようにしている。でも、かなり似ていると思う。そこまで大幅に安いわけではない」
スイッチを切って、リラックスしよう
「オフの時間はかなり地味なんだ。テレビをたくさん見るのが好きでね。もちろんプレミアリーグがまた始まって、試合を見るのはすごく楽しいけど、ドラマシリーズをたくさん見たり、散歩に出かけたり、すぐ近くにあるビーチに行ったりするのも好きなんだ。ゲームもちょっとはやるけど、昔ほどではないね」
休暇先としてのクロアチア
「キャリアのスタートでリエカに向かい、そこで暮らすことを考えた時、移る先としてもっと悪い場所はいくらでもあると思った。だから、ここに来たいと思った理由として、それは間違いなく大きなプラスだった。自分が心地よく過ごせて、サッカー以外の面でも生活そのものを楽しめる場所だと分かっていたからね。それも本当に重要なことだ。海岸線をずっと下った先にあるスプリトは、ここから約4時間でかなり観光地化されているけど、このあたりはもう少し静かだ。クロアチアに来るのは初めてだった。ここに休暇で来たことがある人の話は聞いていたけど、自分はこれまで一度も来たことがなかった」
本物のクロアチア体験をする方法
「小さな町に行ってみるべきだと思う。ここから15分くらいのところにオパティヤという町があって、本当にいい場所だ。かなり歴史があって、古い建物が立ち並んでいて、ただただ本当に居心地のいいエリアだと思う。新しい場所に行ってみるのがいいと思う。それから、シーフードが好きなら、ここはすごく気に入るはずだ。魚はどれも本当に新鮮だから、シーフードは間違いなくおすすめだね。あとはコーヒーかな。もしコーヒーがあまり好きじゃなくても。自分もここに来るまではコーヒーが好きではなかった。でも実際に来て飲んでみたら、大好きになった」
もっと多くの選手が海外へ行くべきか。
「自分が海外でプレーする可能性なんて、子どもの頃はまったく考えたこともなかったし、それが現実になるとも思っていなかった。だから大事なのは、どんなチャンスが訪れても柔軟に受け止めることだと思う。だって、フットボールはどこでも大きなものだから。イングランドでプレーしていると、視野が狭くなって、フットボールが大きいのはそこだけだとか、大きなチャンスがあるのはそこだけだと考えてしまいやすいと思う。
「ヨーロッパのフットボールは本当に大きな存在だと思うし、特に例えばカンファレンスリーグでプレーするチャンスがあるクラブや、そうした国々でリーグ優勝を争えるクラブなら、どこにでも大きなファンベースがあって、どこにでも大きなチャンスがある。選手にはぜひ海外挑戦を勧めたい」
次に何が起こる？
「将来がどうなるかを言うのは本当に難しい。ただ、成長し続けたいと思っている。もちろん、自分のキャリアで常により大きなステップを踏み、成長を続けようとしている。まずは次のシーズンがどうなるかを見て、そこからどこまで前に進めるかを確かめたい。もちろん、理想の夢はいつかイギリスに戻って、そこで競い合うことだ。あそこは世界最高のリーグだから、ぜひそうしたい」
住みやすさ指数
気候：7.5/10「冬場はかなり嵐のようになることもある。いくつか試合があったし、特に昨季のある1試合では、風も雨もあまりに強すぎてハーフタイムで試合を止めなければならなかった。コンディションがいい時は、本当に素晴らしい」
食事：8/10「まだあまり多くは試していない。食べ物の好みが少しうるさいんだ。でも、良いものだとは分かっている」
人々：9/10「人々は素晴らしい」
やること：8/10「探してみれば、かなりいろいろある」
生活費：8/10
合計：40.5/50
ダニエルへの取材協力は New Vision Football の提供によるもの。