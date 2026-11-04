ただ、デ・シエルヴォが指摘した通り、セリエAの上位クラブの半数以上が新スタジアムを建設しても、その恩恵が実感できるまでには長い時間がかかる。「新たな経済モデルが完全に機能するまでには、少なくとも6、7年かかるだろう」と認めた。「その間も、他のリーグとの差は広がり続ける」

セリエAは移籍市場でプレミアリーグに対抗できる状況になく、競技面での差も広がり続けるかもしれない。だが、イタリアの一部クラブは、重要なのは資金の多さよりも、その使い方だと示している。インテルが3シーズンで2度のチャンピオンズリーグ決勝に進出できたのは、主にベッペ・マロッタによる割安な補強のおかげだ。しかし、賢明なチーム作りという点では、コモの方がさらに好例と言えるかもしれない。

コモが目覚ましい躍進を遂げられたのは、ジャルム・グループの資金援助があってこそだ。それでも、セスク・ファブレガス監督率いるチームは、高額な補強でマンチェスター・ユナイテッドを圧倒したわけではない。巧みな選手獲得と明確なチームの形によって、過去10年、世界のサッカー界で最も多くの資金を投じてきたクラブの一つを圧倒したのだ。

コモは、かつてのアタランタと同じように、若手や過小評価された選手を獲得し、攻撃的なサッカーを展開すれば、欧州の舞台でも存在感を示せるとセリエAの他クラブに証明した。もちろん、フロジノーネもその後に続きそうなことは、依然として大きな驚きだ。

昇格したばかりのフロジノーネは、すぐに降格すると広く予想されていた。ところが現在はセリエAで6位につけている。特筆すべきは、見事に開放的なプレースタイルでその順位に到達したことだ。わずか10試合で24得点を挙げたフロジノーネの高い得点ペースは、イタリアのトップリーグにおける戦い方の大きな変化を物語っている。

今季開幕前には『ガゼッタ・デッロ・スポルト』などが、セリエAの20チームの多くは攻撃的な布陣で臨む可能性が高いと指摘していた。それでも、守備的なサッカーのイメージが強いリーグで、これほど得点が量産されるとは誰も予想していなかった。だが、新シーズンが始まって3カ月弱の時点で、欧州5大リーグで得点数上位のチームのうち4チームがイタリア勢だ。

フロジノーネと、予想外の首位に立つラツィオは、ともに24得点。昨季王者インテルは26得点を記録し、今季のリーグ戦でローマ（28得点）より多く得点しているのはバルセロナだけだ。ローマを率いるのは、アタランタの元監督ジャン・ピエロ・ガスペリーニ。セリエAでは長年、欧州の他の強豪チーム、とりわけプレミアリーグ勢の強度に対抗することに苦しんできた。その末に、より縦に速く、攻撃的な戦い方をようやく取り入れ始めているとの見方が広がっている。

元イタリア代表のダニエレ・アダーニによれば、このサッカー哲学の変化こそが、昨季終了時にACミランを解任されたマッシミリアーノ・アッレグリが、現在ナポリで苦戦している理由だ。「彼のサッカーのやり方は、もう通用しない」と元DFは『ラ・ドメニカ・スポルティーヴァ』に語った。優れた守備がイタリアで時代遅れになるとは考えにくく、この見方には議論の余地がある。それでも、セリエAが非常に見応えのあるリーグになりつつあることは明らかだ。

1試合平均の得点数は3点で、すでに9試合でそれぞれ6得点以上が生まれている。そんな中、ミケル・アルテタ監督率いる、消耗戦を強いるアーセナルが、週末のプレミアリーグで最も注目されたリヴァプール戦を息苦しい展開に持ち込んだ。その前夜にACミランが、劇的なデルビー・デッラ・マドンニーナでインテルを圧倒したことは、少しも意外ではなかった。ミランはそのわずか3日前、サン・シーロでボローニャに圧倒されていた。これらの試合は、今のセリエAがいかに競争が激しく、予測不能であるかを見事に示している。

現時点で上位4チームの勝ち点差はわずか5。シーズンを通してこの魅力的な展開が続くかどうかは断言できない。それでも、イタリアサッカーは遅く、退屈で、若さゆえの熱気に欠けるという一般的な否定的イメージを変える可能性は、間違いなくある。