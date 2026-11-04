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Serie A GFX 1:1GOAL

セリエAは欧州で最もエキサイティングなリーグなのか！？ どん底を経験したイタリアサッカーは、再び上向き始めているのかもしれない

イタリアのトップリーグは1990年代の全盛期から大きく後退したが、再び上向きつつある兆しが見られる。

Mark Doyle
翻訳者：

  • ちょうど3週間前、イタリアサッカーはどん底に達したかのようだった。代表チームが3大会連続でワールドカップ出場を逃すという屈辱を味わってからわずか半年余り。セリエAの4クラブが、チャンピオンズリーグの同一節で史上初めてそろって敗れた。

    酌むべき事情はあったかもしれない。例えばローマは、レアル・マドリーに劇的な敗戦を喫した試合で、最後の10分を除けば素晴らしいプレーを見せていた。また、コモにとっては同大会でまだ2試合目だった。それでも、16年間にわたり欧州王者を輩出していない国にとって、今回の結果が与える印象は紛れもなく悪かった。

    それでも、ジョバンニ・マラゴはセリエAの現状について「断定的で大ざっぱな発言」をしないよう警鐘を鳴らした。イタリアサッカー連盟（FIGC）の特別管理人を務めるマラゴは、「この4敗は、我々のサッカーの実態を正しく反映していない」と主張した。そして、その言葉はすでに正しかったと考えることも十分にできる。

    翌週、ローマ、コモ、インテル、ナポリがそろって次のチャンピオンズリーグの試合に勝利したからといって、イタリアサッカーが実際に好調だというわけでは決してない。だが、イタリアサッカーは終わったという見方は大げさだった。その理由は主に3つある……

  • 「欧州で最も古いスタジアム」

    FBL-EUR-2032-UEFA-BID
    AFP

    UEFAは、イタリアが提案する開催会場が基準を満たさなければ、同国からEURO2032の共同開催権を剥奪すると警告した。

    イタリアサッカーの根本的な問題は、主要な関係者の誰もが、全体の利益のために協力しようとしないことだ。ほとんどの人が自分の利益だけを優先するため、前進できない。イタリアの直近のワールドカップ予選敗退をめぐり、メディアが繰り返し行った検証の一つで、アレッサンドロ・デル・ピエロはこう語った。「結局、我々は自分の身を守ることしか考えていない」

    しかし、誰もが同意することが一つある。セリエAのスタジアムの大半は、トップレベルのスポーツイベントを開催するにふさわしくない。例えばナポリは過去3年間で2度優勝しているが、クラブ会長のアウレリ・デ・ラウレンティスは本拠地を繰り返し「トイレ」と呼んでいる。なぜか。スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナは、ほかの多くの競技場と同様、イタリアが前回ワールドカップを開催した1990年以来、大規模な改修も再開発も行われていないからだ。

    だが、それも変わろうとしている。少なくとも理論上は。

    イタリアサッカー連盟（FIGC）が先月、EURO2032の開催候補会場を発表した際、候補に挙がった14会場のうち、現状のままで試合を開催できるのは1会場（ユヴェントスのアリアンツ・スタジアム）だけだと、すぐに指摘された。残る13会場は再開発が完了しておらず、建設すらされていないものもある。当然、これには多くの人が驚いた。

    イタリアで何かを建設しようとした経験のある人なら誰でも、この国の官僚的な手続きの煩雑さは信じ難いと言うだろう。何年にもわたって手続きに縛られるのを避けるのは難しい。昨年には、UEFA会長のアレクサンデル・チェフェリンが「イタリアの政治家は、なぜ自国のサッカーインフラが欧州で最悪の部類に入るのか、自問している」と述べた。イタリアからEURO2032の開催権を取り上げるとの警告も伴ったチェフェリンの批判は、狙いどおりの効果を上げたようだ。

    イタリアのスタジアムには、文字どおりまだ多くの工事が必要であり、懸念は当然ある。それでも、明らかな進展が見られる。フィオレンティーナのスタディオ・アルテミオ・フランキの再開発はすでに本格的に進んでおり、2029年までに完了する見込みだ。ボローニャでは先月、新スタジアムの建設に許可が下りた。そして、おそらく最も重要なのは、ACミランとインテルがついに新たな本拠地、ジェネラリ・スタジアムの計画を発表したことだ。2031年までの完成が見込まれている。

    もちろん、何一つ確実視はできない。それでも、苛立たしい停滞が何年も続いた後、EURO2032を失う恐れと、もはや耐え難いほどに積み重なったワールドカップをめぐる失意によって、セリエAの複数のスタジアムで長年待ち望まれてきた大規模改修への希望が、少なくとも高まっている。それは対象となるクラブの試合開催日の収入だけでなく、リーグ全体にも恩恵をもたらすだろう。

    「現在、我々は極めて難しい局面にある」と、セリエAのCEO、ルイジ・デ・シエルヴォは『ウンディチ』に語った。「我が国のスタジアムは欧州で最も古く、1会場当たりの平均築年数は70年を超える。また、クラブはいまだにテレビ放映権収入に大きく依存している。しかし、商業収入は伸びており、近代的な最新鋭のスタジアムがあれば、その面で大きな後押しになるだろう」

  • ゴールラッシュ

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    ミラノダービーの劇的な展開は、日曜日にアンフィールドでアーセナルが収めた、うんざりするほど守備的な勝利とは際立った対照をなした。

    ただ、デ・シエルヴォが指摘した通り、セリエAの上位クラブの半数以上が新スタジアムを建設しても、その恩恵が実感できるまでには長い時間がかかる。「新たな経済モデルが完全に機能するまでには、少なくとも6、7年かかるだろう」と認めた。「その間も、他のリーグとの差は広がり続ける」

    セリエAは移籍市場でプレミアリーグに対抗できる状況になく、競技面での差も広がり続けるかもしれない。だが、イタリアの一部クラブは、重要なのは資金の多さよりも、その使い方だと示している。インテルが3シーズンで2度のチャンピオンズリーグ決勝に進出できたのは、主にベッペ・マロッタによる割安な補強のおかげだ。しかし、賢明なチーム作りという点では、コモの方がさらに好例と言えるかもしれない。

    コモが目覚ましい躍進を遂げられたのは、ジャルム・グループの資金援助があってこそだ。それでも、セスク・ファブレガス監督率いるチームは、高額な補強でマンチェスター・ユナイテッドを圧倒したわけではない。巧みな選手獲得と明確なチームの形によって、過去10年、世界のサッカー界で最も多くの資金を投じてきたクラブの一つを圧倒したのだ。

    コモは、かつてのアタランタと同じように、若手や過小評価された選手を獲得し、攻撃的なサッカーを展開すれば、欧州の舞台でも存在感を示せるとセリエAの他クラブに証明した。もちろん、フロジノーネもその後に続きそうなことは、依然として大きな驚きだ。

    昇格したばかりのフロジノーネは、すぐに降格すると広く予想されていた。ところが現在はセリエAで6位につけている。特筆すべきは、見事に開放的なプレースタイルでその順位に到達したことだ。わずか10試合で24得点を挙げたフロジノーネの高い得点ペースは、イタリアのトップリーグにおける戦い方の大きな変化を物語っている。

    今季開幕前には『ガゼッタ・デッロ・スポルト』などが、セリエAの20チームの多くは攻撃的な布陣で臨む可能性が高いと指摘していた。それでも、守備的なサッカーのイメージが強いリーグで、これほど得点が量産されるとは誰も予想していなかった。だが、新シーズンが始まって3カ月弱の時点で、欧州5大リーグで得点数上位のチームのうち4チームがイタリア勢だ

    フロジノーネと、予想外の首位に立つラツィオは、ともに24得点。昨季王者インテルは26得点を記録し、今季のリーグ戦でローマ（28得点）より多く得点しているのはバルセロナだけだ。ローマを率いるのは、アタランタの元監督ジャン・ピエロ・ガスペリーニ。セリエAでは長年、欧州の他の強豪チーム、とりわけプレミアリーグ勢の強度に対抗することに苦しんできた。その末に、より縦に速く、攻撃的な戦い方をようやく取り入れ始めているとの見方が広がっている。

    元イタリア代表のダニエレ・アダーニによれば、このサッカー哲学の変化こそが、昨季終了時にACミランを解任されたマッシミリアーノ・アッレグリが、現在ナポリで苦戦している理由だ。「彼のサッカーのやり方は、もう通用しない」と元DFは『ラ・ドメニカ・スポルティーヴァ』に語った。優れた守備がイタリアで時代遅れになるとは考えにくく、この見方には議論の余地がある。それでも、セリエAが非常に見応えのあるリーグになりつつあることは明らかだ。

    1試合平均の得点数は3点で、すでに9試合でそれぞれ6得点以上が生まれている。そんな中、ミケル・アルテタ監督率いる、消耗戦を強いるアーセナルが、週末のプレミアリーグで最も注目されたリヴァプール戦を息苦しい展開に持ち込んだ。その前夜にACミランが、劇的なデルビー・デッラ・マドンニーナでインテルを圧倒したことは、少しも意外ではなかった。ミランはそのわずか3日前、サン・シーロでボローニャに圧倒されていた。これらの試合は、今のセリエAがいかに競争が激しく、予測不能であるかを見事に示している。

    現時点で上位4チームの勝ち点差はわずか5。シーズンを通してこの魅力的な展開が続くかどうかは断言できない。それでも、イタリアサッカーは遅く、退屈で、若さゆえの熱気に欠けるという一般的な否定的イメージを変える可能性は、間違いなくある。

  • 歓迎すべき若返り

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    アントニオ・ライモンドは、今季セリエAの開幕から約2カ月で目覚ましい活躍を見せた若手選手の一人だ。

    2025年夏、ケヴィン・デ・ブライネがナポリに、ルカ・モドリッチがミラノにそれぞれ新天地を求め、イタリアはベテラン選手の行き着く先という評判をむしろ強めた。セリエAでは、特にビッグクラブで若手に活躍の機会がほとんど与えられず、キャリアを始める場所というより、延ばす場所として最適に見えた。

    しかし今、リーグでスーパースターになる可能性を秘めているのは、ニコ・パス、ピオ・エスポジト、ケナン・ユルディズだけではない。ケリム・アライベゴヴィッチ、フランコ・マスタントゥオーノ、グスタボ・バレラ、サミュエル・ムバングラ、アリュー・ンジエはいずれも22歳以下で、今季そろって輝きを放っている。

    さらに心強いことに、イタリアの若手も頭角を現し始めた。アルファジョ・シセ、シモーネ・ランティーニ、エマヌエーレ・ルッリ、アントニオ・ライモンドらは、低迷するイタリア代表の若返りを図るロベルト・マンチーニの注目をにわかに集めている。元マンチェスター・シティ監督のマンチーニは以前、イタリアからはもはやデル・ピエロのような世界的アタッカーが生まれていないと主張した。だが、デル・ピエロ本人はこれに同意せず、問題は選手の能力ではなく指導にあると論じている。

    「私たちは若手に何をすべきか教えすぎている。それが創造性を奪っている」と、ユヴェントスの元背番号10は『スカイ・カルチョ・アンプラグド』で訴えた。「彼らは指示を実行するのはうまくなるが、その枠組みから一歩外に出た途端にミスをし、能力の低い選手だと見限られる。だが、それは事実ではない。問題は、一つのやり方しか教わっていないことだ」

    しかし今、セリエAの複数の監督が、プレースタイルでも若手の起用でも、より積極的にリスクを取ろうとしていることを示す材料が増えている。これは関わる誰にとっても歓迎すべきことだ。

    セリエAは今世紀に入ってから多くのファンを失った。一方で、スコット・マクトミネイのように「美しい国」イタリアの魅力を示す選手もおり、かつてないほど多くの英国人選手がイタリアへ移っている。だが、本当に注目すべきなのは、イタリアがもはや暮らすのに素晴らしい場所であるだけにとどまらないことだ。サッカーをプレーする場としても、再び魅力的になり始めている。実際、今のセリエAはプレミアリーグより面白く、さらに驚くべきことに、より健全でもある。

    ゲイリー・ネヴィルの言葉を借りれば、現在のイングランドサッカーはマンチェスター・シティによって「泥の中に引きずり込まれている」。一方、イタリアサッカー界はようやく、自らの問題を正す時が来たと受け入れたようだ。

    もちろん、そのためにやるべきことはまだ山ほどある。内紛と無能さは依然として大きな問題であり、イタリアのイメージ改善には、同国で建設される可能性のあるEURO2032の会場が完成するまでと同じくらい長い時間がかかるかもしれない。それでも今は少なくとも、新スタジアムが開場する頃には、セリエAにその客席を埋められるチーム、選手、監督がそろっている可能性がある。