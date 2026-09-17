成功に満足して立ち止まることなく、デポルティボはその夏に新戦力獲得へ4000万ユーロを投じ、バレロン、トリスタン、アルド・ドゥシェル、ワルテル・パンディアーニ、ホセ・モリーナ、カプデビラ、エメルソンを加えた。イルレタは2000-01シーズンにタイトル防衛を成し遂げることはできなかったが、それでもデポルティボはレアル・マドリーに次ぐ2位で終え、チャンピオンズリーグでも記憶に残るベスト8進出を果たした。

デポルティボは翌シーズンもその両方を再現し、さらにタイトルも獲得した。コパ・デル・レイ決勝ではベルナベウでレアル・マドリーを2-1で下し、クラブ創設100周年の祝賀ムードに水を差した。イルレタは、毎年のように主要タイトルを争えるチームを作り上げていた。

2002-03シーズンもラ・リーガでトップ3入りを果たした後、デポルティボはチャンピオンズリーグ制覇を見据えた。再びベスト8へ勝ち上がったが、クラブ史上初の準決勝進出を懸けて立ちはだかったのは、当時の王者ACミランだった。しかもミランは、その時点まで大会で1失点もしていなかった。

カカを擁するロッソネリは、サン・シーロでの第1戦でデポルを4-1と粉砕し、大半の見る者に勝負ありと思わせた。だが、イルレタ率いるチームは超満員のリアソールで驚異的な逆転劇を演じる。パンディアーニ、バレロン、アルベルト・ルケのゴールで前半のうちに3点のリードを奪った。

終盤にはベテランの途中出場フランがディフレクトしたシュートで4-0とし、デポルティボはそのまま逃げ切った。これにより、現代のチャンピオンズリーグ時代において、ノックアウトラウンドの第1戦での3点差をひっくり返した最初のチームとなった。この勝利はデポル黄金世代の頂点を示すものであり、イルレタは「我々はここで奇跡を起こした……これは歴史的な結果だ。我々は英雄だ」と宣言した。

その後、ミランMFアンドレア・ピルロは自伝の中で、デポルの威圧的な強度をこう振り返っている。「最も衝撃を受けたのは、彼らがハーフタイムでも走り続けていたことだ。全員がそうだった。例外はなかった……本来は息を整えるためにあるあの15分間でさえ、彼らはじっとしていられなかった」

デポルティボの挑戦は結局、次のラウンドで終わりを迎えた。ジョゼ・モウリーニョ率いるポルトに2試合合計1-0で敗れ、両者を分けたのはデルレイのPKだけだった。イルレタは「運命が我々に味方しなかった」と示唆していたが、その後ポルトが決勝でモナコを破ってヨーロピアンカップを制したことで、それは証明されることになった。