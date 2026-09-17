スーペル・デポル、復活！デポルティボ・ラ・コルーニャ再生の物語
2020年7月、デポルティボ・ラ・コルーニャはどん底に落ちた。スペイン2部で19位に終わり、40年ぶりに3部へ降格。さらに、それはクラブ史上初にして唯一の1部優勝から20年後のことだった。
当時は大きな論争もあった。デポルティボの最終戦は、フエンラブラダの複数選手が新型コロナウイルス検査で陽性となったため延期。一方でルーゴとアルバセテがともに勝利し、デポルティボはボールを蹴る前に運命を決定づけられた。デポルティボの関係者は、各チームが同条件で戦えるよう、その節の全試合を組み直すべきだと主張したが、最終的にはラ・リーガ、スペインサッカー連盟（RFEF）、スポーツ仲裁裁判所への訴えはいずれも退けられた。
デポルティボは2011年、2014年、2018年にもラ・リーガから降格しており、その間ずっと深刻な負債にも苦しんでいた。しかし、今回の打撃は壊滅的で、短期間での立て直しは不可能だった。それでも、着実かつ計画的な再建は進められた。デポルティビスモ。これは地元ガリシア社会におけるクラブのファンが示す不滅の献身を表す言葉であり、それがチームを刺激的な新時代へと押し上げる力となった。
そして現在、デポルティボはラ・リーガ復帰を果たしただけでなく、今季終了時には欧州カップ戦出場権争いに加わる可能性を示す序盤の兆しも見せている。クラブ再生を体現する存在として、新たなスターたちは、忘れがたい「スーペル・デポル」時代を築いたレジェンドたちの後を追おうとしている。
90年代の急伸
1991年から2004年にかけて、デポルティーボはスペイン屈指のビッグクラブの一つだった。1951年から1957年までリアソールで6年間プレーした元FWアルセニオ・イグレシアスの下で、デポルティーボは18年ぶりにトップリーグへ復帰。さらに1994-95シーズンには2位に入り、得失点差で惜しくもタイトルを逃した一方、コパ・デル・レイで初の主要タイトルを手にした。
そのチームのスターはブラジル人FWベベットだった。クラブ通算131試合で驚異の86ゴールを記録。また、技巧派のスペイン人MFフラン、運動量豊富な6番マウロ・シウバ、屈強なセルビア人CBミロスラフ・ジュキッチ、そして安定感あるGKフランシスコ・リアニョも擁していた。
イグレシアスはデポルティーボのコパ制覇後にフットボール界から引退し、後任にはジョン・トシャックが就任した。ウェールズ人指揮官はスーペルコパ・デ・エスパーニャをもたらし、ブラジルの英雄リバウドとモロッコ人DFヌーレディン・ナイベトの獲得にも関与したが、1997年2月にクラブ内の緊張の高まりの中で辞任した。
デポルティーボはチームの立て直しをカルロス・アルベルト・シウバに託し、当初はそれが奏功した。ラ・リーガでチームを3位に導いたのである。しかし、その夏にリバウドがバルセロナへ移籍すると、1997-98シーズンには大きく後退し、最終的にデポルが12位に沈む中でシウバは解任された。
デポルを再び軌道に乗せるには大胆な行動が必要だったが、まさにその通りのことが起きた。デポルティーボは、宿敵の地域ライバルであるセルタからハビエル・イルレタを引き抜いた。イルレタはセルタで魅力的な欧州大会出場権獲得への快進撃を導き、高く評価されるスタイルのフットボールを築いていた。その効果は10倍にもなった。イルレタはイグレシアスの真の後継者であることを証明することになる。
ラ・リーガ制覇
イルレタは几帳面で冷静な指揮官であり、相手ごとに戦術を適応させながらも、守備の規律と中盤の支配を求めた。また、自身の哲学に合う補強も慎重に選び、その多くが後にカルトヒーロー的な存在となった。ディエゴ・トリスタン、ロイ・マカーイ、フアン・カルロス・バレロン、ジョアン・カプデビラ、そしてホルヘ・アンドラーデらがその例である。
さらに、ナイベトからブラジル人攻撃的MFジャルミーニャに至るまで、すでに名の知られた選手たちも成長させ、デポルティボは欧州大陸でも最も恐れられるチームの一つとなった。ただし、それは一夜にして実現したわけではなかった。
イルレタ体制1年目のデポルティボはラ・リーガで6位に終わり、王者バルセロナとは勝ち点16差だった。優勝争いやチャンピオンズリーグ出場権獲得に加わるだけの安定感はなかったが、UEFAカップ復帰は果たし、イルレタは安定の土台となる4-2-3-1システムを導入した。
1999-2000シーズンを前に、イルレタは6人の新戦力を加えた。その中には、テネリフェから860万ユーロで獲得したマカーイ、そしてラシン・サンタンデールのウインガー、ビクトル・サンチェスを760万ユーロで迎えた補強も含まれていた。この2選手は特に、デポルティボが次の段階へ進む上で極めて重要な存在となった。
ロス・エルクリーノスは1998-99シーズンの勝ち点をわずか6上回っただけだったが、それでもラ・リーガ史上でも有数の大混戦を制して優勝するには十分だった。バルセロナ、バレンシア、レアル・サラゴサ、レアル・マドリーがいずれも争いに加わっていた。デポルに最も迫ったのはバルサだったが、最後の2試合はいずれも引き分けに終わり、イルレタのチームは最終節でエスパニョールを破ってタイトルをつかんだ。
容赦ないオランダ人ストライカー、マカーイは22得点を決めて英雄となったが、ジャルミーニャとサンチェスも攻撃面で質の高い支援を提供した。Maurco Silvaとフラビオ・コンセイソンはダブルボランチで圧倒的な存在感を放ち、ドナトは最終ラインで模範を示した。
「我々は1994年のチームの仕事を成し遂げた」と、タイトル獲得決定後にイルレタは宣言した。
チャンピオンズリーグでの英雄的活躍
成功に満足して立ち止まることなく、デポルティボはその夏に新戦力獲得へ4000万ユーロを投じ、バレロン、トリスタン、アルド・ドゥシェル、ワルテル・パンディアーニ、ホセ・モリーナ、カプデビラ、エメルソンを加えた。イルレタは2000-01シーズンにタイトル防衛を成し遂げることはできなかったが、それでもデポルティボはレアル・マドリーに次ぐ2位で終え、チャンピオンズリーグでも記憶に残るベスト8進出を果たした。
デポルティボは翌シーズンもその両方を再現し、さらにタイトルも獲得した。コパ・デル・レイ決勝ではベルナベウでレアル・マドリーを2-1で下し、クラブ創設100周年の祝賀ムードに水を差した。イルレタは、毎年のように主要タイトルを争えるチームを作り上げていた。
2002-03シーズンもラ・リーガでトップ3入りを果たした後、デポルティボはチャンピオンズリーグ制覇を見据えた。再びベスト8へ勝ち上がったが、クラブ史上初の準決勝進出を懸けて立ちはだかったのは、当時の王者ACミランだった。しかもミランは、その時点まで大会で1失点もしていなかった。
カカを擁するロッソネリは、サン・シーロでの第1戦でデポルを4-1と粉砕し、大半の見る者に勝負ありと思わせた。だが、イルレタ率いるチームは超満員のリアソールで驚異的な逆転劇を演じる。パンディアーニ、バレロン、アルベルト・ルケのゴールで前半のうちに3点のリードを奪った。
終盤にはベテランの途中出場フランがディフレクトしたシュートで4-0とし、デポルティボはそのまま逃げ切った。これにより、現代のチャンピオンズリーグ時代において、ノックアウトラウンドの第1戦での3点差をひっくり返した最初のチームとなった。この勝利はデポル黄金世代の頂点を示すものであり、イルレタは「我々はここで奇跡を起こした……これは歴史的な結果だ。我々は英雄だ」と宣言した。
その後、ミランMFアンドレア・ピルロは自伝の中で、デポルの威圧的な強度をこう振り返っている。「最も衝撃を受けたのは、彼らがハーフタイムでも走り続けていたことだ。全員がそうだった。例外はなかった……本来は息を整えるためにあるあの15分間でさえ、彼らはじっとしていられなかった」
デポルティボの挑戦は結局、次のラウンドで終わりを迎えた。ジョゼ・モウリーニョ率いるポルトに2試合合計1-0で敗れ、両者を分けたのはデルレイのPKだけだった。イルレタは「運命が我々に味方しなかった」と示唆していたが、その後ポルトが決勝でモナコを破ってヨーロピアンカップを制したことで、それは証明されることになった。
そのサイクルの終わり
あの時期のデポルティーボは、見ていて実に楽しいチームだった。バレロンはピッチを滑るように駆ける魔術師で、その卓越したパスレンジでどんな守備もこじ開ける力を持っていた。トリスタンは闘牛士のような堂々たる雰囲気を漂わせ、マカーイは効率性の体現者だった。そしてシルバは、彼らが自由奔放に躍動するための余地を与える寡黙な守護者だった。ジャルミーニャもまた、バレロンに定位置を奪われるまでは圧巻の存在だった。攻撃的なプレーメーカーとして多彩なテクニックを備え、勢いに乗った彼を止められるDFはほとんどいなかった。
ただ、良いことには必ず終わりが来る。イルレタ率いる高齢化したチームは2004-05シーズンにその高い基準を維持できず、ラ・リーガでは8位に沈み、チャンピオンズリーグもグループステージで敗退した。チームが停滞していたことを認めた際、デポルティーボのGKホセ・モリーナは「長年連れ添った夫婦のように、決まりきった日常が少しずつ私たち全員をむしばんでいる」と語った。
イルレタ自身もまた、そのサイクルが終わりを迎えたことを理解していた。「クラブにとっても、私自身にとっても、変化の時が来た」と、シーズン終了後の退任に際して認めている。
しかし、更地からの再出発は復活にはつながらなかった。デポルティーボが後退を続け、欧州大会の賞金収入も途絶える中、会長アウグスト・セサル・レンドイロは巨額の銀行融資で何年にもわたりクラブを支え続け、損害を和らげるために主力選手たちを売却せざるを得なくなった。デポルティーボは2013年、1億5600万ユーロの負債を抱えて正式に任意管理手続きに入り、これが各ディビジョンを行き来する10年に及ぶ「ヨーヨー」時代の引き金となった。
上昇中
2020年に5つの地域リーグ、計102クラブで構成されたアマチュアではない3部に降格した後、デポルティボはすぐに返り咲くと期待されていた。しかし実際には2年間にわたって停滞し、2シーズン連続でプレーオフで昇格を逃した。
とはいえ、好材料もあった。ガリシアの銀行大手アバンカによる買収である。同社は従来型の企業債権回収から離れ、債務の株式化や戦略的な増資を選択することで、クラブの財政再建を主導した。その後、元レアル・サラゴサとレガネスの指揮官イマノル・イディアケスが2023年7月に監督に就任し、チームは再び上昇気流に乗り始めた。
イディアケスは就任初年度でデポルをプリメーラ・フェデラシオン優勝に導いた。最終節でバルセロナBを破り、元アーセナルFWルーカス・ペレスの劇的なFK弾によってグループ1（北部）の首位で終えた。2024-25シーズンのセグンダは好不調の波が大きかったが、主眼はあくまで地盤固めにあり、中位フィニッシュが本格的な昇格争いへの土台を築いた。
ベンチでもさらなる変化があり、イディアケスに代わってオスカル・ヒルサンスが就任。その後、昨夏にアントニオ・イダルゴがリアソールで1年契約を結んだ。バルセロナの名門育成組織ラ・マシア出身で、テネリフェやマラガでもプレーしたイダルゴは、イルレタが非常に効果的に実現していた構造的な現実主義と攻撃の自由のバランスを同じように打ち出し、デポルをカウンタープレスの機能するチームへと変貌させた。
デポルは2025-26シーズンのスペイン2部でラシン・サンタンデールに次ぐ2位を確保。レアル・バジャドリー戦に2-0で勝利し、カメルーン人FWビル・ンソンゴが2得点を挙げたことで昇格が決まった。ア・コルーニャの祝賀は熱狂的だったが、何よりも大きかったのは安堵感だった。
「あの長い8年間のうち、私はその3年間をここで過ごしてきた。そして、これが目標であり、私たちはそれを達成した。だが、ここにいると、デポルがラ・リーガにいることがこの街にとってどれほど重要かが分かる」と、デポルのCEOマッシモ・ベナッシは『La Gazetta Dello Sport』に語った。「日々はっきりと感じられる健全なプレッシャーがあった。ラ・リーガのない日は毎日、何かが欠けているように感じられた」
熱い夏
再び長くトップリーグにとどまることを目指し、デポルティボは野心的な夏の補強戦略を実行した。看板級のスターだけでなく、契約解除条項を持つ欧州の有望若手も獲得対象とした。その結果、総額わずか2500万ユーロで10人の新戦力を加えることに成功し、その中で最も大きな額が投じられたのはマジョルカのGKレオナルド・ロマン・リケルメで、移籍金は900万ユーロだった。
デポルはさらに、バイエルン・ミュンヘンからジョナサン・アスプ・イェンセン、フィオレンティーナからロレンツォ・アマトゥッチをそれぞれ600万ユーロで獲得。さらに、マルセイユからピエール・エメリク・オーバメヤンをわずか150万ユーロで引き抜き、移籍市場全体でも屈指の好補強を実現した。37歳のオーバメヤンは全盛期を過ぎているものの、元アーセナルおよびボルシア・ドルトムントのFWは昨季リーグ・アンで10得点を記録しており、ボックス内での嗅覚がいまなお鋭いことを証明している。
一方、アダマ・トラオレはウェストハム退団後にフリーで加入し、イダルゴの陣容に貴重なトップレベルの経験をさらに加えた。さらにデポルティボは、移籍市場最終日に3人の抜け目ないローン補強も実現した。ホセ・マリア・ヒメネス、アンヘリーニョ、そしてマルク・カサドである。デポルはカサドに買い取りオプションも持っており、バルセロナのMFはテンポメーカーとして、そして絶え間ない勤勉さを備えた選手として、新加入組の中でも最も大きなインパクトを残す可能性がある。
イダルゴはクラブの補強に満足感を示した一方で、2026-27シーズン開幕を前にチームのアイデンティティーを維持する重要性を強調した。「オーバメヤンやアダマ・トラオレのような選手が加わることで、このチームの技術的プロフィールは変わる。しかし、我々をラ・リーガ復帰に導いた中核プロジェクトが変わるわけではない。我々は、オーバメヤンやヒメネスのようなリーダーたちが持つトップリーグでの経験に大きく頼り、このディビジョンの要求に若い選手たちが対応できるよう導いてもらうつもりだ」
スーパー・デポル2.0
ヒメネスはリアソールでの新生活に好調な滑り出しを見せているが、加入が遅れたこともあり、ここまでの出場は3試合にとどまっている。一方のオーバメヤンは、どうやらイダルゴの言葉を胸に刻んだようで、見事な形で全盛期を思わせるパフォーマンスを取り戻している。
チームはリーガ・エスパニョーラ最初の5試合を無敗で終えたことで、すでに「スーペル・デポル2.0」と呼ばれている。エルチェ、マラガ、ヘタフェとは1-1で引き分け、その間にバレンシアとビジャレアルに胸躍る勝利を収めたが、水曜日にセビージャ相手に今季初黒星を喫した。
オーバメヤングは得点を量産しており、バルセロナで2009-10シーズンのズラタン・イブラヒモビッチ以来、開幕から5試合連続で得点を記録した初の選手となった。その中でも際立ったパフォーマンスを見せたのがビジャレアル戦だ。ルイスミ・クルスとザカリア・エッダチュリのゴールをアシストした後、オーバメヤングは89分にデポルの3点目を流し込み、エル・マドリガルでの3-2勝利をもたらした。
「オーバメヤングがやっていることは本当に信じられない」と、イダルゴはその影響力について語っている。「彼はトレーニングを一度も休まず、誰よりもハードに取り組んでいる。特別な才能の持ち主だ」
デポルは現在7位につけており、オーバメヤングがこの驚異的な好調を維持できれば、少なくとも上位半分をキープする可能性は十分にあるだろう。ほかでは、クルスが昨季の続きのようにチームの創造性の中心として機能し、アマトゥッチは素早く適応して中盤を支配。ロマンは新たな守護神として安定感を示している。ヒメネス同様、カサドもクラブで最初の2試合で印象的な働きを見せている。
サポーターはこの夏、チーム名を「デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ」からガリシア語版の「ア・コルナ」に変更することに投票したが、新たに加わった選手たちは、1990年代から2000年代初頭にかけてクラブに大きな成功をもたらした価値観をよみがえらせている。そして、チームには集中力を失わせない確かな指揮官もいる。
「毎週、難しさを理解した上で、大きな謙虚さを持って臨んでいる。この［シーズン］はとても長く、常に地に足をつけていなければならないと分かっているからだ。ただ、その上で自信を持ってプレーしている」とイダルゴは話した。
これは、再び特別な旅の始まりになるかもしれない。デポルティーボは戻ってきた。そしてそれは、リーガ・エスパニョーラを愛する純粋なファンにとって良いことしかない。