栄光に安住することのなかったデポルティーボは、その夏に4000万ユーロを新戦力に投じ、バレロン、トリスタン、アルド・ドゥシェル、ワルテル・パンディアーニ、ホセ・モリーナ、カプデビラ、エメルソンを獲得した。イルレタは2000-01シーズンにタイトル防衛を成し遂げるまでには至らなかったが、それでもデポルティーボはレアル・マドリードに次ぐ2位でシーズンを終え、チャンピオンズリーグでは記憶に残るベスト8進出を果たした。

翌シーズンもこの両方を再現し、さらなるタイトルも手にした。ベルナベウで行われたレアル・マドリー創立100周年の祝賀ムードを、コパ・デル・レイ決勝で2-1の勝利によって台無しにしたのだ。イルレタは毎年最高のタイトルを争えるチームを作り上げていた。

2002-03シーズンも再びラ・リーガで3位以内を確保したデポルティーボは、チャンピオンズリーグ制覇に照準を定めた。再びベスト8まで勝ち進んだが、初のベスト4進出を阻む相手として立ちはだかったのは、それまで大会で1点も失っていなかった前回王者のACミランだった。

カカに牽引されたミランは、サン・シーロでの第1戦でデポルを4-1と粉砕し、大半の観衆にこの対戦は決したと思わせた。しかしイルレタのチームは、満員のリアソールで信じがたい逆転劇を演じ、パンディアーニ、バレロン、アルベルト・ルケのゴールによって前半のうちに3点をリードして突き放した。

ベテランの途中出場選手フランが終盤に相手に当たって軌道が変わったシュートで4-0とし、デポルティボは逃げ切った。現代のチャンピオンズリーグにおいて、ノックアウトステージの第1戦で喫した3点差を覆した初のチームとなったのである。この勝利はデポルの黄金世代の頂点を象徴するもので、イルレタはこう宣言した。「我々はここで奇跡を起こした……これは歴史的な結果だ。我々は英雄だ」

ミランのMFアンドレア・ピルロは後に自伝の中で、デポルの威圧的な強度についてこう振り返っている。

「最も衝撃を受けたのは、彼らがハーフタイムにも走り続けていたことだ。一人残らずね……本来なら息を整えるために設けられた15分間ですら、彼らはじっとしていられなかったようだった」

デポルティーボの歩みは、結局次のラウンドで幕を閉じた。ジョゼ・モウリーニョ率いるポルトに2戦合計1-0で敗れ、両者を分けたのはデルレイのPKただ一つだった。イルレタは「運命が我々に味方しなかった」と述べたが、それはポルトが決勝でモナコを破り優勝したことで裏付けられた。