スーペル・デポルの復活！デポルティーボ・ラ・コルーニャの再生
2020年7月、デポルティーボ・ラ・コルーニャは奈落の底に落ちた。スペイン2部で19位に終わった同クラブは、40年ぶりに3部へと降格し、それは最初で唯一の1部優勝から20年後の出来事だった。
当時は多くの物議も醸した。デポルティーボの最終節はフエンラブラーダの複数の選手が新型コロナウイルスの陽性反応を示したことで延期となり、ルーゴとアルバセテがともに勝利したことで、彼らはボールを蹴る前に運命が決まってしまった。デポルティーボの首脳陣は、各チームが平等な条件で戦えるよう、その節の全試合を組み直すべきだったと主張したが、最終的にラ・リーガ、RFEF、スポーツ仲裁裁判所への上訴はいずれも退けられた。
デポルティーボは2011年、2014年、2018年にもラ・リーガから陥落しており、いずれも深刻な負債に苦しむなかでの出来事だったが、今回は迅速な立て直しが不可能なほどの壊滅的な打撃だった。それでも、段階的で綿密に計画された再建は行われ、デポルティビスモ、ガリシア地方の地域社会におけるクラブのファンベースの絶えぬ献身を表すために使われる言葉が、チームを胸躍る新時代へと押し上げる原動力となった。
現在に目を向ければ、デポルティーボはラ・リーガに復帰しているだけでなく、その序盤の兆しは、シーズン終盤にはヨーロッパ出場権を争う可能性さえ示唆している。ロス・エルクリノス（ヘラクレスの民）は、生まれ変わったクラブとしてそのニックネームにふさわしい存在となっており、忘れがたい「スーペル・デポル」プロジェクトの一員を成した伝説たちが示した手本に続こうとする新たなスターたちがそろっている。
90年代の急伸
1991年から2004年にかけて、デポルティーボはスペイン屈指のビッグクラブの一つだった。1951年から1957年にかけて選手として6年間リアソールでプレーした元ストライカー、アルセニオ・イグレシアスの指揮のもと、デポルティーボは18年ぶりにトップリーグへ復帰し、1994-95シーズンには2位に。得点差でわずかにタイトルを逃す悔しい結果となったが、コパ・デル・レイという初の主要タイトルを獲得した。
そのチームの主役は、通算131試合で86得点という驚異的な数字を残したブラジル人ストライカーのベベトだった。さらに、技巧派のスペイン人MFフラン、運動量豊富な背番号6のマウロ・シウバ、堅牢なセルビア人センターバックのミロスラブ・ジュキッチ、そして安定感のあるゴールキーパーのフランシスコ・リアーニョらが名を連ねていた。
イグレシアスはコパ・デル・レイ制覇後にサッカー界から退き、代わってジョン・トシャックが就任した。このウェールズ人指揮官はスーペルコパ・デ・エスパーニャをもたらし、ブラジルの象徴リバウドとモロッコDFヌレディン・ナイベットの獲得を実現させたが、内部の緊張のなか1997年2月に辞任した。
デポルティーボは立て直しのためにカルロス・アルベルト・シウバに託し、彼は当初その役目を果たし、チームをラ・リーガ3位へと導いた。しかしその夏にリバウドがバルセロナへ去り、1997-98シーズンには大きな後退が生じ、デポルティーボが順位表で12位に沈むと、シウバは最終的に解任された。
デポルティボを軌道に戻すには思い切った行動が必要であり、まさにそれが実行された。デポルティボは最大の地域ライバルであるセルタ・ビーゴから、ハビエル・イルレタを引き抜いたのだ。彼はセルタで胸躍るような欧州出場権獲得への快進撃を指揮し、広く称賛されるスタイルのサッカーを植えつけていた。その決断は何倍もの見返りをもたらし、イルレタはイグレシアスの真の後継者となることになる。
ラ・リーガ制覇
イルレタは各対戦相手に応じて戦術を変える、緻密で冷静沈着な監督だったが、守備の規律と中盤の支配を求めた。彼はまた、自らの哲学に合致する補強を慎重に選び、その多くがカルトヒーローへと成長した。その中にはディエゴ・トリスタン、ロイ・マカーイ、フアン・カルロス・バレロン、ジョアン・カプデビラ、ジョルジェ・アンドラーデらがいた。
彼はまた、ナイベトからブラジル人攻撃的MFのジャウミーニャに至るまで、すでに名の知れた数人の選手をさらに向上させ、デポルティボは大陸で最も恐れられるチームの一つとなった。とはいえ、それは一夜にして起きたわけではなかった。
デポルティーボはイルレタが指揮を執った初年度、ラ・リーガで6位に終わり、王者バルセロナに16ポイント差をつけられた。彼らはタイトル争いを仕掛けたりチャンピオンズリーグの出場権を得るには一貫性を欠いていたが、UEFAカップには復帰し、イルレタは安定の土台となる4-2-3-1のフォーメーションを導入した。
1999-2000シーズンを前に、イルレタは6人の新戦力を獲得した。その中にはテネリフェから860万ユーロで加入したマカーイ、ラン・サンタンデールのウインガー、ビクトル・サンチェスが760万ユーロで含まれていた。この2選手はデポルティーボが次のレベルへと到達する上で特に重要だった。
ロス・エルクリーノスは1998-99シーズンの勝ち点をわずか6ポイント上回っただけだったが、それはこの大会史上最も混戦となったレースの一つを制するのに十分だった。バルセロナ、バレンシア、レアル・サラゴサ、レアル・マドリーがいずれも争いに加わっていた。バルサが最もデポルに肉薄したが、最後の2試合を引き分けるにとどまり、イルレタのチームは最終節でエスパニョールに勝利してタイトルを決めた。
冷徹なオランダ人ストライカーのマカーイが22ゴールを叩き込んで立役者となったが、ジャウミーニャとサンチェスが攻撃陣で最高級のサポートを供給し、マウロ・シルバとフラビオ・コンセイソンがダブルボランチで巨大な存在感を放ち、ドナートは最終ラインで模範を示しながらチームを牽引した。
「我々は1994年のチームの仕事を成し遂げた」とイルレタはタイトルを手にした後に喜びを伝えた。
チャンピオンズリーグでの大活躍
栄光に安住することのなかったデポルティーボは、その夏に4000万ユーロを新戦力に投じ、バレロン、トリスタン、アルド・ドゥシェル、ワルテル・パンディアーニ、ホセ・モリーナ、カプデビラ、エメルソンを獲得した。イルレタは2000-01シーズンにタイトル防衛を成し遂げるまでには至らなかったが、それでもデポルティーボはレアル・マドリードに次ぐ2位でシーズンを終え、チャンピオンズリーグでは記憶に残るベスト8進出を果たした。
翌シーズンもこの両方を再現し、さらなるタイトルも手にした。ベルナベウで行われたレアル・マドリー創立100周年の祝賀ムードを、コパ・デル・レイ決勝で2-1の勝利によって台無しにしたのだ。イルレタは毎年最高のタイトルを争えるチームを作り上げていた。
2002-03シーズンも再びラ・リーガで3位以内を確保したデポルティーボは、チャンピオンズリーグ制覇に照準を定めた。再びベスト8まで勝ち進んだが、初のベスト4進出を阻む相手として立ちはだかったのは、それまで大会で1点も失っていなかった前回王者のACミランだった。
カカに牽引されたミランは、サン・シーロでの第1戦でデポルを4-1と粉砕し、大半の観衆にこの対戦は決したと思わせた。しかしイルレタのチームは、満員のリアソールで信じがたい逆転劇を演じ、パンディアーニ、バレロン、アルベルト・ルケのゴールによって前半のうちに3点をリードして突き放した。
ベテランの途中出場選手フランが終盤に相手に当たって軌道が変わったシュートで4-0とし、デポルティボは逃げ切った。現代のチャンピオンズリーグにおいて、ノックアウトステージの第1戦で喫した3点差を覆した初のチームとなったのである。この勝利はデポルの黄金世代の頂点を象徴するもので、イルレタはこう宣言した。「我々はここで奇跡を起こした……これは歴史的な結果だ。我々は英雄だ」
ミランのMFアンドレア・ピルロは後に自伝の中で、デポルの威圧的な強度についてこう振り返っている。
「最も衝撃を受けたのは、彼らがハーフタイムにも走り続けていたことだ。一人残らずね……本来なら息を整えるために設けられた15分間ですら、彼らはじっとしていられなかったようだった」
デポルティーボの歩みは、結局次のラウンドで幕を閉じた。ジョゼ・モウリーニョ率いるポルトに2戦合計1-0で敗れ、両者を分けたのはデルレイのPKただ一つだった。イルレタは「運命が我々に味方しなかった」と述べたが、それはポルトが決勝でモナコを破り優勝したことで裏付けられた。
サイクルの終わり
あの時代のデポルティーボを見るのは至福の時だった。バレロンはピッチを滑るように動く魔術師であり、その豊富なパスレンジでどんな守備でもこじ開ける能力を持っていた。トリスタンは闘牛士のような堂々とした振る舞いでプレーし、マカーイは効率性の化身、シルバはチームが暴れ回るためのスペースを生み出す寡黙な守護者だった。ジャウミーニャもまた、バレロンにポジションを奪われるまでは看板選手だった。多彩な引き出しを持つ攻撃的なプレーメーカーで、彼が本領を発揮すると止められる守備者はほとんどいなかった。
しかし、良いものにはすべて終わりが訪れる。イルレタの高齢化したスカッドは2004-05シーズンにその高い水準を維持できず、リーガでは8位に転落し、チャンピオンズリーグはグループステージで敗退した。「まるで年老いた夫婦のように、そのマンネリが我々全員をゆっくりと蝕んでいる」とGKホセ・モリーナは、チームが停滞していたことを認めながら語った。
イルレタもまた、そのサイクルが終わりを迎えたことを認識していた。「クラブにとっても、私自身にとっても、変化のための適切な時だ」と、彼はシーズン終了時に退任する際に認めた。
だが、白紙からのスタートも復活にはつながらなかった。デポルティーボが後退を続け、欧州での賞金が枯渇していく中、会長のアウグスト・セサル・レンドイロは何年もの間、多額の銀行融資でクラブの資金を賄い、被害を軽減するために最高の選手たちを売却せざるを得なかった。クラブは2013年に1億5600万ユーロの負債を抱えて正式に任意整理に入り、10年に及ぶディビジョン間の「ヨーヨー」時代の引き金となった。
上昇気流
2020年に5つの地域リーグにまたがる102チームで構成されるノンプロの3部へと転落した後、デポルティーボはすぐに這い上がってくるだろうと期待されていた。しかし、彼らは2年間にわたって荒野をさまようことになり、2シーズン連続でプレーオフを通じた昇格を逃した。
とはいえ、ガリシアの銀行大手アバンカによる買収という形で、明るいニュースもあった。アバンカは従来型の企業債権回収から脱却し、代わりにデット・エクイティ・スワップと戦略的な増資を用いることで、クラブの財政再建を成し遂げた。そして2023年7月、レアル・サラゴサとレガネスで指揮を執った経験を持つイマノル・イディアケスが監督の座に就き、チームは再び上昇し始めた。
イディアケスはデポルを1年目でプリメーラ・フェデラシオンのタイトルへと導き、最終節でバルセロナBを破ってグループ1(北)の首位でフィニッシュした。その決め手となったのは、元アーセナルのFWルーカス・ペレスによる劇的なフリーキックだった。2024-25シーズンのセグンダは、良いことよりも悪いことのほうが多かったが、それは主に足場固めのためのものであり、中位でのフィニッシュが本格的な昇格争いへの土台を築いた。
ベンチにもさらなる変化が訪れ、イディアケスがオスカル・ヒルサンスに道を譲った後、昨夏にはアントニオ・イダルゴがリアソールで1年契約を結んだ。バルセロナの名高いラ・マシア出身で、テネリフェやマラガでもプレー経験を持つイダルゴは、かつてイルエタが実に効果的にやってのけたのと同じように、構造的なプラグマティズムと攻撃的な自由さのバランスを取り、デポルをカウンタープレッシングのマシーンへと変貌させていった。
デポルは2025-26シーズンのスペイン2部セグンダで、ラシン・サンタンデールに次ぐ2位を確保し、レアル・バリャドリーを2-0で下して昇格を決めた。この試合ではカメルーン人FWのビル・ンソンゴが2ゴールを挙げた。ア・コルーニャでの祝賀は熱狂的なものだったが、何よりも大きな感情は安堵だった。
「私はこの長い8年のうち3年間ここにいた。これが目標であり、それを今、我々は達成した。だが、ここにいれば、デポルがラ・リーガにいることがこの街にとってどれほど重要かがわかる」と、デポルのCEOマッシモ・ベナッシは『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。
「毎日、肌で感じられる健全なプレッシャーがあった。ラ・リーガにいない1日1日が、何かが欠けているもう1日のように感じられたのだ」
力強い夏
再びトップリーグでの長期滞在を確実にしようと、デポルティーボは野心的な夏の移籍戦略を実行し、看板スターとリリースクローズ付きのヨーロッパの若手有望株の双方を追い求めた。彼らはわずか2500万ユーロの支出で10人の新戦力を獲得することに成功し、その大部分をマジョルカのゴールキーパー、レオナルド・ロマン・リケルメ（900万ユーロ）に費やした。
デポルはさらにバイエルン・ミュンヘンからヨナタン・アスプ・イェンセンを、フィオレンティーナからロレンツォ・アマトゥッチを、それぞれ600万ユーロずつで獲得し、ピエール・エメリク・オーバメヤンをマルセイユからわずか150万ユーロで引き抜くという、今回の移籍市場全体でも屈指の大仕事をやってのけた。オーバメヤンは37歳で全盛期をとうに過ぎているが、元アーセナル、ボルシア・ドルトムントのストライカーは昨シーズンのリーグ・アンで10ゴールを決めており、ペナルティエリア内での嗅覚がいまだ健在であることを証明している。
一方、アダマ・トラオレはウェストハムを退団後にフリートランスファーで加入し、イダルゴの陣容にさらに重要なトップレベルの経験を加えた。また、移籍期限日に3人の抜け目ない期限付き移籍選手を迎え入れた。ホセ・マリア・ヒメネス、アンヘリーニョ、そしてマルク・カサドである。デポルはカサドの買い取りオプションも保有しており、元バルサMFはたゆまぬ労働精神を備えたテンポメーカーとして、新加入選手の中で最もインパクトを与える存在となる可能性を秘めている。
イダルゴはクラブの補強に満足していたが、2026-27シーズンの開幕を前に、自分たちのアイデンティティを維持することの重要性を強調した。
「オーバメヤンやアダマ・トラオレのような選手の加入は、このチームの技術的な特徴を変えるものだが、我々をラ・リーガに引き戻したプロジェクトの根幹を変えるものではない。オーバメヤンやヒメネスといったリーダーたちのトップリーグでの経験に大いに頼り、このディビジョンの要求に応えられるよう若い選手たちを導いてもらうつもりだ」
スーペル・デポル2.0
ヒメネスはリアソールでの新生活を有望なスタートで切ったが、加入が遅れたため、これまでにわずか3試合の出場にとどまっている。一方、オーバメヤンはイダルゴの言葉を胸に刻んだようで、驚くべき形で全盛期を取り戻している。
このチームはラ・リーガの開幕5試合を無敗で駆け抜け、すでに「スーペル・デポル2.0」と呼ばれるようになった。エルチェ、マラガ、ヘタフェとは1-1で引き分け、その合間にバレンシアとビジャレアルには魅力的な勝利を収めたが、水曜日にセビージャに敗れてついに初黒星を喫した。
オーバメヤンは得点を量産し、バルセロナに所属していた2009-10シーズンのズラタン・イブラヒモヴィッチ以来、開幕5節すべてで得点を挙げた初めての選手となった。その中でも際立ったのはビジャレアル戦のパフォーマンスだった。ルイスミ・クルスとザカリア・エダチュリにアシストを供給した後、オーバメヤンは89分にデポルの3点目を決め、エル・マドリガルでの3ｰ2の勝利をもたらした。
「オーバメヤンがやっていることは本当に信じられない」とイダルゴは彼の影響力について語った。
「彼は1回のトレーニングも欠かさず、誰よりも懸命に働く。彼には特別な才能がある」
デポルは現在順位表で7位につけており、オーバメヤンがこの並外れた好調を維持できれば、少なくとも上位半分に踏みとどまる可能性に期待を寄せるだろう。ほかにも、クルスは昨季の終わりからそのままチームの創造性の中心として活躍を続け、アマトゥッチは素早く適応してピッチ中央を支配し、ロマンは新たな正守護神として頼れる存在であることを証明している。ヒメネスと同様に、カサドもクラブでの初めての2試合で印象的なプレーを見せている。
サポーターはこの夏、チーム名を「デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ」からガリシア語版の「ア・コルーニャ」に変更する投票を行ったが、新たな顔ぶれの選手たちは、1990年代から2000年代初頭にかけてクラブに大きな成功をもたらした価値観をよみがえらせている。彼らには、集中力を切らさないよう導いてくれる自信に満ちた指揮官もいる。
「我々は毎週、その難しさを理解し、大きな謙虚さを持って臨む。この（シーズンは）非常に長く、常に地に足をつけていなければならないと分かっている。だが、そのうえで大きな自信を持ってプレーしている」とイダルゴは語った。
これは、また新たな特別な旅の始まりなのかもしれない。デポルティーボが帰ってきた。それはラ・リーガを愛する人々にとって、良いこと以外の何物でもない。