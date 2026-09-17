成功に安住することなく、デポルティボはその夏に新戦力獲得へ4000万ユーロを投じ、バレロン、トリスタン、アルド・ドゥシェル、ワルテル・パンディアーニ、ホセ・モリーナ、カプデビラ、そしてエメルソンを迎え入れた。イレウタは2000-01シーズンにタイトル防衛を成し遂げることはできなかったが、それでもデポルティボはレアル・マドリーに次ぐ2位で終え、チャンピオンズリーグでも準々決勝進出という記憶に残る戦いを見せた。

デポルティボは翌シーズンもその両方を再現し、さらにタイトルも獲得した。ベルナベウで行われたコパ・デル・レイ決勝でレアル・マドリーを2-1で下し、同クラブの創設100周年記念セレモニーに水を差したのである。イレウタは、毎年のように主要タイトルを争えるチームを築き上げていた。

2002-03シーズンにもラ・リーガで再びトップ3フィニッシュを果たした後、デポルティボはチャンピオンズリーグ制覇に照準を合わせた。再びベスト8へ勝ち上がった彼らの前に、クラブ史上初の準決勝進出を懸けて立ちはだかったのは、大会王者のミランだった。当時のミランは、その時点まで大会で1失点もしていなかった。

カカを擁するロッソネリは、サン・シーロでの第1戦でデポルを4-1と粉砕し、大半の人々にこの対戦は決まったと思わせた。しかし、満員のリアソールでイレウタのチームは驚異的な逆転劇を演じる。パンディアーニ、バレロン、そしてアルベルト・ルケのゴールで前半のうちに3点のリードを奪った。

終盤にはベテランの途中出場フランがディフレクトしたシュートで4-0とし、デポルティボはそのまま逃げ切り、現代のチャンピオンズリーグにおいてノックアウトラウンドの第1戦で3点差をつけられながら逆転した初のチームとなった。この勝利はデポルの黄金世代の頂点を象徴するものであり、イレウタは「私たちはここで奇跡を起こした……。これは歴史的な結果だ。私たちは英雄だ」と宣言した。

ミランのMFアンドレア・ピルロは後に自伝の中で、デポルの威圧的なまでの強度をこう振り返っている。「最も驚かされたのは、彼らがハーフタイムになっても走り続けていたことだ。全員がそうだった。例外はなかった……。息を整えるために設けられているはずのあの15分間でさえ、彼らは立ち止まっていられなかった」

デポルティボの旅は結局、次のラウンドで終わりを迎えた。ジョゼ・モウリーニョ率いるポルトに2試合合計1-0で敗れ、両者を分けたのはデルレイのPKだけだった。イレウタは「運命が私たちに味方しなかった」と示唆していたが、そのことはポルトがその後、決勝でモナコを破ってヨーロピアンカップを掲げたことで証明された。