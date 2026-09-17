スーパー・デポルが帰ってきた！ デポルティーボ・ラ・コルーニャ復活の物語
2020年7月、デポルティボ・ラ・コルーニャはどん底に沈んだ。スペイン2部で19位に終わった同クラブは、40年ぶりに3部へ降格。さらに、それはクラブ史上初にして唯一の1部優勝から20年後の出来事でもあった。
当時は論争も絶えなかった。デポルティボの最終戦は、フエンラブラダの複数選手が新型コロナウイルスの検査で陽性となったため延期された一方、ルーゴとアルバセテがともに勝利を収めたことで、デポルティボはボールを蹴る前に降格が決まった。デポルティボ首脳陣は、各チームが同じ条件で戦えるよう、その節の全試合を組み直すべきだと主張したが、最終的にはラ・リーガ、RFEF、そしてスポーツ仲裁裁判所への訴えはいずれも退けられた。
デポルティボは2011年、2014年、2018年にもラ・リーガから降格しており、その間ずっと深刻な負債にも苦しんでいた。しかし、今回の打撃はあまりにも大きく、短期間での復活は不可能だった。それでも、段階的かつ綿密に計画された再建は進められた。Deportivismo、すなわち地元ガリシア社会におけるクラブのファンベースの不滅の献身を表す言葉が、チームを刺激的な新時代へと押し上げる力になったのである。
そして現在、デポルティボはラ・リーガに戻ってきただけでなく、シーズン終了時には欧州大会出場権争いに加わる可能性すらうかがわせる序盤の兆しを見せている。クラブ再生の象徴として、その異名にふさわしい姿を示しているデポルティボでは、新たなスターたちが、忘れがたい「スーパー・デポル」プロジェクトを形作ったレジェンドたちの後を追おうとしている。
90年代の急伸
1991年から2004年にかけて、デポルティボはスペイン有数のビッグクラブのひとつだった。1951年から1957年までリアソールで6年間プレーした元ストライカー、アルセニオ・イグレシアスの指揮の下、デポルティボは18年ぶりにトップリーグへ復帰。さらに1994-95シーズンには2位で終え、得失点差で惜しくもタイトルを逃した一方、コパ・デル・レイでクラブ初の主要タイトルを獲得した。
そのチームの中心だったのは、クラブ通算131試合で驚異の86得点を記録したブラジル人FWベベット。また、華麗なスペイン人MFフラン、運動量豊富な6番マウロ・シルバ、屈強なセルビア人センターバックのミロスラフ・ジュキッチ、そして安定感あるGKフランシスコ・リアニョも擁していた。
イグレシアスはデポルティボのコパ制覇後にフットボール界から退き、後任にはジョン・トシャックが就任した。このウェールズ人指揮官はスーペルコパ・デ・エスパーニャをもたらし、さらにブラジルのレジェンドであるリバウドとモロッコ人DFヌレディン・ナイベトの獲得にも関わったが、1997年2月に内部対立の中で辞任した。
デポルティボは立て直しを託してカルロス・アルベルト・シルバを招へい。序盤はその期待に応え、チームをラ・リーガ3位へ導いた。だが、その夏にリバウドはバルセロナへ移籍し、1997-98シーズンは大きく後退。最終的にデポルがリーグ12位に沈むと、シルバは解任された。
デポルを再び軌道に乗せるには大胆な一手が必要だった。そして、まさにそれが実行された。デポルティボは最大の地域ライバルであるセルタからハビエル・イルレタを引き抜いた。イルレタは同クラブで欧州大会出場権獲得への見事な躍進を導き、高く評価されたスタイルのフットボールを築いていた。その効果は絶大で、イルレタはイグレシアスの真の後継者であることを証明することになる。
ラ・リーガ制覇
イルレタは細部まで徹底する冷静沈着な指揮官で、相手ごとに戦術を適応させながらも、守備の規律と中盤の支配を求めた。また、自身の哲学に合う補強を慎重に見極め、多くの選手がカルトヒーロー的な存在となった。ディエゴ・トリスタン、ロイ・マカーイ、フアン・カルロス・バレロン、ジョアン・カプデビラ、ホルヘ・アンドラーデらがその例である。
さらに、ナイベトからブラジル人攻撃的MFジャルミーニャに至るまで、すでに実績のあった選手たちも向上させ、デポルティーボは欧州大陸で最も恐れられるチームの一つとなった。もっとも、それは一夜にして実現したわけではなかった。
イルレタ体制1年目のデポルティーボはラ・リーガで6位となり、王者バルセロナとは勝ち点16差だった。優勝争いやチャンピオンズリーグ出場権獲得に加わるだけの安定感はなかったが、UEFAカップ復帰は果たし、イルレタは安定の土台となる4-2-3-1システムを導入した。
1999-2000シーズンを前に、イルレタは6人の新戦力を加えた。そこにはテネリフェから860万ユーロで獲得したマカーイ、そしてラシン・サンタンデールのウインガー、ビクトル・サンチェスを760万ユーロで迎えた補強も含まれていた。この2人は、デポルティーボが次のレベルへ到達するうえでとりわけ重要な存在だった。
ロス・エルクリーノスは1998-99シーズンの勝ち点を6ポイント上回っただけだったが、それでもラ・リーガ史上屈指の大混戦を制するには十分だった。バルセロナ、バレンシア、レアル・サラゴサ、レアル・マドリーがいずれも争いに加わっていた。デポルに最も迫ったのはバルサだったが、最後の2試合はいずれも引き分けに終わり、イルレタのチームは最終節のエスパニョール戦勝利でタイトルを決めた。
冷酷なオランダ人ストライカー、マカーイは22ゴールを叩き込みヒーローとなった。一方で、ジャルミーニャとサンチェスは前線で最高級のサポートを提供し、Maurco Silvaとフラビオ・コンセイソンはダブルボランチで圧倒的な存在感を示し、ドナトは最終ラインで模範を示した。
「我々は1994年のチームの仕事をやり遂げた」と、タイトル確定後にイルレタは語った。
チャンピオンズリーグでの英雄的活躍
成功に安住することなく、デポルティボはその夏に新戦力獲得へ4000万ユーロを投じ、バレロン、トリスタン、アルド・ドゥシェル、ワルテル・パンディアーニ、ホセ・モリーナ、カプデビラ、そしてエメルソンを迎え入れた。イレウタは2000-01シーズンにタイトル防衛を成し遂げることはできなかったが、それでもデポルティボはレアル・マドリーに次ぐ2位で終え、チャンピオンズリーグでも準々決勝進出という記憶に残る戦いを見せた。
デポルティボは翌シーズンもその両方を再現し、さらにタイトルも獲得した。ベルナベウで行われたコパ・デル・レイ決勝でレアル・マドリーを2-1で下し、同クラブの創設100周年記念セレモニーに水を差したのである。イレウタは、毎年のように主要タイトルを争えるチームを築き上げていた。
2002-03シーズンにもラ・リーガで再びトップ3フィニッシュを果たした後、デポルティボはチャンピオンズリーグ制覇に照準を合わせた。再びベスト8へ勝ち上がった彼らの前に、クラブ史上初の準決勝進出を懸けて立ちはだかったのは、大会王者のミランだった。当時のミランは、その時点まで大会で1失点もしていなかった。
カカを擁するロッソネリは、サン・シーロでの第1戦でデポルを4-1と粉砕し、大半の人々にこの対戦は決まったと思わせた。しかし、満員のリアソールでイレウタのチームは驚異的な逆転劇を演じる。パンディアーニ、バレロン、そしてアルベルト・ルケのゴールで前半のうちに3点のリードを奪った。
終盤にはベテランの途中出場フランがディフレクトしたシュートで4-0とし、デポルティボはそのまま逃げ切り、現代のチャンピオンズリーグにおいてノックアウトラウンドの第1戦で3点差をつけられながら逆転した初のチームとなった。この勝利はデポルの黄金世代の頂点を象徴するものであり、イレウタは「私たちはここで奇跡を起こした……。これは歴史的な結果だ。私たちは英雄だ」と宣言した。
ミランのMFアンドレア・ピルロは後に自伝の中で、デポルの威圧的なまでの強度をこう振り返っている。「最も驚かされたのは、彼らがハーフタイムになっても走り続けていたことだ。全員がそうだった。例外はなかった……。息を整えるために設けられているはずのあの15分間でさえ、彼らは立ち止まっていられなかった」
デポルティボの旅は結局、次のラウンドで終わりを迎えた。ジョゼ・モウリーニョ率いるポルトに2試合合計1-0で敗れ、両者を分けたのはデルレイのPKだけだった。イレウタは「運命が私たちに味方しなかった」と示唆していたが、そのことはポルトがその後、決勝でモナコを破ってヨーロピアンカップを掲げたことで証明された。
サイクルの終わり
あの時期のデポルティボは、見ていて実に楽しいチームだった。バレロンはピッチを滑るように動き、広いパスレンジでどんな守備でもこじ開ける力を持つマジシャンだった。トリスタンは闘牛士のような堂々たる風格でプレーし、マカーイは効率性の体現者であり、シルバは彼らが思う存分暴れ回るためのスペースを与える寡黙な守護者だった。ジャルミーニャも、バレロンにポジションを奪われる前は大きな見どころのある存在だった。攻撃的な司令塔として多彩なテクニックを備え、勢いに乗った彼を止められるDFはほとんどいなかった。
ただ、いいことはいつか終わりを迎えるもので、イルレタの高齢化したスカッドは2004-05シーズンにその高い水準を維持できなかった。ラ・リーガで8位に終わり、チャンピオンズリーグでもグループステージ敗退となった。チームが停滞していたことを認めたデポルティボのGKホセ・モリーナは、「長年連れ添った夫婦のように、マンネリが少しずつ僕ら全員をダメにしている」と語った。
イルレタ自身もまた、そのサイクルが終わりを迎えたことを認めていた。シーズン終了後に退任する際、「クラブにとっても自分にとっても、変化のための正しいタイミングだ」と認めている。
しかし、更地からの再出発は復活にはつながらなかった。デポルティボが後退を続け、欧州大会の賞金収入も途絶える中、会長アウグスト・セサル・レンドイロは長年にわたって巨額の銀行融資でクラブを支え続け、損害を和らげるために主力選手たちを売却せざるを得なかった。デポルティボは2013年、1億5600万ユーロの負債を抱えて正式に任意管理に入り、これが部門間を行き来する10年に及ぶ「ヨーヨー」時代の引き金となった。
上昇中
2020年に5つの地域リーグ、計102チームで構成される非プロの3部へ降格した後、デポルティーボには即座の復帰が期待されていた。しかし実際には2年間も低迷し、2シーズン連続で昇格プレーオフ突破を逃した。
とはいえ、好材料もあった。ガリシアの金融大手アバンカによる買収である。アバンカは、従来型の企業向け債権回収から離れ、デット・エクイティ・スワップと戦略的な資本増強を選択することで、クラブの財務再建を実現した。さらに、元レアル・サラゴサ、レガネス指揮官のイマノル・イディアケスが2023年7月に監督に就任し、チームは再び上昇し始めた。
イディアケスは就任1年目でデポルをプリメーラ・フェデラシオン優勝へ導き、最終節でバルセロナBを破ってグループ1（北地区）の首位でフィニッシュした。その立役者となったのは、元アーセナルFWルーカス・ペレスの劇的なFKだった。2024-25シーズンのセグンダでは良い時期より苦しい時期の方が多かったが、主眼はあくまで地固めにあり、中位フィニッシュが本格的な昇格争いへの土台となった。
ベンチでもさらなる変化があり、イディアケスに代わってオスカル・ヒルサンスが就任。その後、昨夏にはアントニオ・イダルゴがリアソールで1年契約を託された。バルセロナの名門育成組織ラ・マシア出身で、テネリフェやマラガでもプレーしたイダルゴは、かつてイルエタが極めて効果的に実現したのと同じく、構造的な現実主義と攻撃の自由のバランスを築き上げ、デポルをカウンタープレスのマシンへと変貌させた。
デポルは2025-26シーズンのスペイン2部でラシン・サンタンデールに次ぐ2位を確保し、レアル・バジャドリー戦での2-0勝利によって昇格を決めた。この試合ではカメルーン人FWビル・ンソンゴが2得点を挙げた。ア・コルーニャの祝賀は熱狂的だったが、何よりも大きかったのは安堵だった。
「あの長い8年のうち、私は3年間ここにいた。そして、これが目標だったし、今それを達成した。だが、ここにいれば、デポルがラ・リーガにいることがこの街にとってどれほど重要かを理解する」と、デポルのCEOマッシモ・ベナッシは『La Gazetta Dello Sport』に語った。「健全なプレッシャーがあり、それは毎日はっきり感じられた。ラ・リーガがない日々は、何かが欠けたままの1日がまた積み重なるような感覚だった」
力強い夏
再び長くトップリーグにとどまるため、デポルティボは野心的な夏の移籍戦略を実行した。大物スターと、契約解除条項を持つ欧州の有望若手の両方を狙い、総額わずか2500万ユーロで10人の新戦力を獲得した。そのうち最大額が投じられたのはマジョルカのGKレオナルド・ロマン・リケルメで、移籍金は900万ユーロだった。
デポルはさらに、バイエルン・ミュンヘンからジョナサン・アスプ・イェンセン、フィオレンティーナからロレンツォ・アマトゥッチをそれぞれ600万ユーロで獲得。そして、マルセイユからピエール・エメリク・オーバメヤンをわずか150万ユーロで引き抜き、この移籍市場全体でも屈指の補強を成功させた。37歳のオーバメヤンは全盛期を過ぎているが、元アーセナルとボルシア・ドルトムントのFWは昨季リーグ・アンで10得点を記録しており、ペナルティーエリア内での嗅覚が今なお鋭いことを証明した。
一方、アダマ・トラオレはウェストハム退団後にフリー移籍で加入し、イダルゴの陣容に貴重なトップレベルでの経験をさらに加えた。さらにデポルティボは移籍期限最終日に3人の抜け目ないローン補強も実現させた。ホセ・マリア・ヒメネス、アンヘリーニョ、そしてマルク・カサドである。デポルはカサドに買い取りオプションも有しており、バルセロナのMFである同選手は、たゆまぬ勤勉さを備えたテンポメーカーとして、新加入選手の中で最も大きなインパクトを残す可能性がある。
イダルゴはクラブの補強に満足感を示しつつも、2026-27シーズン開幕を前に、自分たちのアイデンティティーを維持する重要性を強調した。「オーバメヤンやアダマ・トラオレのような選手が加わったことで、このチームの技術的なプロフィールは変わる。しかし、私たちをラ・リーガ復帰へ導いた中核プロジェクトが変わるわけではない。このリーグの厳しさに若い選手たちが対応できるよう、オーバメヤンやヒメネスのようなリーダーたちが持つトップリーグでの経験に大きく頼っている」
スーペル・デポル 2.0
ヒメネスはリアソールでの新生活に好調な滑り出しを見せているが、合流が遅れたため、ここまで出場は3試合にとどまっている。一方のオーバメヤンは、どうやらイダルゴの言葉を真に受けたようで、驚異的な形で全盛期を取り戻している。
チームは、ラ・リーガ最初の5試合を無敗で終えたことで、すでに「スーペル・デポル2.0」と呼ばれている。エルチェ、マラガ、ヘタフェと1-1で引き分け、その間にバレンシアとビジャレアル相手に胸躍る勝利を収めたが、水曜には最終的にセビージャ戦で初黒星を喫した。
オーバメヤンは得点を量産しており、バルセロナで2009-10シーズンのズラタン・イブラヒモビッチ以来となる、開幕から5試合連続得点を記録した最初の選手となった。中でも際立ったパフォーマンスを見せたのがビジャレアル戦だ。ルイスミ・クルスとザカリア・エッダフチュリのゴールをアシストした後、オーバメヤンは89分にデポルの3点目を流し込み、エル・マドリガルでの3-2勝利をもたらした。
イダルゴはその影響力について「オーバメヤンがやっていることは、本当に信じられない」と語っている。「彼はトレーニングを一度も休まず、誰よりもハードに取り組んでいる。特別な才能を持っている」
デポルは現在7位につけており、オーバメヤンがこの驚異的なフォームを維持できれば、少なくとも上位半分を守り切る可能性は十分にあるだろう。ほかでは、クルスが昨季の続きのようにチームの創造性の中心として機能し、アマトゥッチは素早く適応して中盤を支配。ロマンは新たな守護神として安定感を示している。ヒメネスと同様に、カサドもクラブでの最初の2試合で印象的な出来を見せている。
サポーターはこの夏、チーム名を「デポルティボ・デ・ラ・コルーニャ」から、ガリシア語版の「ア・コルーニャ」へ変更することに投票した。しかし新たな選手たちは、1990年代から2000年代初頭にかけてクラブに大きな成功をもたらした価値観をよみがえらせている。さらに、集中力を切らさないよう徹底させる落ち着いた指揮官もいる。
イダルゴは「毎週、難しさを理解した上で、大きな謙虚さを持って臨んでいる。この［シーズン］は非常に長く、常に地に足をつけていなければならないと分かっているからだ。でも、その一方で大きな自信を持ってプレーしている」と述べた。
これは、再び特別な旅の始まりになるかもしれない。デポルティボは戻ってきた。それはラ・リーガを純粋に愛する人々にとって、ただただ喜ばしいことだ。