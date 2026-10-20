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NBA and Soccer GFXGOAL

「スポーツそのものが持つつながり」 レブロン・ジェームズからアントワーヌ・グリーズマンまで、スター選手たちのファンとしての情熱と巨額投資がサッカーとNBAの距離をかつてないほど縮める

NBAの新シーズン開幕に合わせ、GOALはバスケットボール界の大物たちと世界のサッカーをつなぐ、著名なファンとしての姿や交友関係、クラブへの出資に迫る。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 2020年1月、NBAのレジェンド、コービー・ブライアントは、命を奪われた悲劇的なヘリコプター墜落事故のわずか10日前、MLSを代表するスター選手たちとともにサッカーのピッチに立っていた。だが、彼にとってそこはなじみのない場所ではなかった。ブライアントはバスケットボールと同じくらいサッカーを愛して育った時期もあった。

    サッカーへの愛は幼少期を過ごしたイタリアで芽生え、大人になっても変わらなかった。ACミランのファンとして、そしてあの1月の日にLAFCのスタジアムで若い選手たちを指導したときも、その思いが揺らぐことはなかった。

    「今に目を向け、MLSに注がれる熱量や寄せられる支持を見ると、驚きだとは言えない」と、ブライアントはその日語った。 「私はずっとサッカーという競技と、その素晴らしさを大切に思ってきた。 いつか人気が広がると分かっていた」

    実際に人気は広がった。特にブライアントのように、バスケットボールの視点からサッカーを見る人々の間ではそうだ。今ではNBAを代表するスター選手の中にも、サッカー界の大物選手のファンを公言する人がいる。その逆もまた然りだ。バスケットボールとサッカーをめぐるファンのつながりは広がり続け、両競技の結びつきはかつてないほど強まっている。

    一方、ブライアントはずっと両競技をそのように捉えていた。彼にとって、2つのスポーツは同じものだった。最終的に目指すものは異なっても、そこに至る方法には、人々が思う以上に共通点がある。

    「競技そのものにある、選手同士のつながりだ」とブライアントは語った。「互いを生かさなければならない。言葉でも、ボールを通しても意思疎通が必要だ。互いの動きを読み、互いのためにスペースを作る。バスケットボールとサッカーのプレーの仕方には、多くの共通点がある」

    そこでNBAのシーズン開幕にあたり、GOALはファン、友情、そしてオーナーとしての出資を通じて、2つのスポーツがいかに近づいているかを見ていく。

  • サッカー界きってのNBAファン

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    ABACAPRESS

    ティエリ・アンリとトニー・パーカーの友情は、近年育まれた数多くの友情の一つだ。

    ワールドカップ優勝から間もなく、アントワーヌ・グリーズマンはマイクを手に取った。チームメイトやフランスへの愛を語るのではなく、別の人物への思いを口にした。

    「デリック・ローズが大好きだ！」

    長年NBAでポイントガードとして活躍してきたローズ、そして米国のスポーツ全般への憧れは、グリーズマンが今夏、オーランド・シティに加入するためMLSに渡った理由の一つだ。お気に入りの選手を応援するため、マドリードからクリーブランドまで足を運び、プレーオフの試合にもたびたび姿を見せてきた。サッカー界の大スターの中には、長年NBAに情熱を注いできた選手がいる。自分が憧れ、時には文字どおり見上げるようなアスリートのファンになれることが、彼らにとって息抜きになっている。

    それが純粋な趣味という選手もいる。キリアン・エンバペは、バスケットボールの試合会場で特によく見かける一人だ。近年、NBAが欧州で試合を開催する際にはなおさらで、ロンドンやパリでの試合では、コートに近い数列にサッカー界の大スターが顔をそろえる。

    一方、ティエリ・アンリの思い入れはさらに深い。サンアントニオ・スパーズへの愛着はよく知られているが、チームの愛称と自身のアーセナルとのつながりを考えると皮肉な話でもある。その愛着は、かつてスパーズで活躍したトニー・パーカーとの友情から育まれた。チームが別のフランス出身のスター、ビクター・ウェンバンヤマを中心に編成されるようになっても、薄れることはなかった。

    だが、バスケットボールへの思いがそれ以上の選手もいる。メキシコのスター、カルロス・ベラのバスケットボール好きは、見方によっては有名とも悪名高いとも言える。実際、彼はサッカーよりもバスケットボールを好んでいた。

    「サッカーはプレーするのが好きだと思う。気分がいいし、楽しんでいる」と、ベラはかつて語った。「でも、仕事を終えて、試合が終わったら、どんな試合も見たくない。NBAを見るほうが好きなんだ」

    さらに、こう付け加えた。「選ぶことはできる。だから自分に言ったんだ。『なあ、カルロス。お前はバスケットボールが好きだ。でも賢く考えろ。サッカーのほうが得意だろう』って」

    ただ、その思いは一方通行ではない。ピッチ上で活躍するサッカー選手たちを見ると、同じように胸を躍らせるNBAのスターも少なくない。

  • NBAで最も熱心なサッカーファンたち

    Washington Wizards v New York Knicks
    Getty Images Sport

    ジョシュ・ハートは、NBAで最も声高にチェルシーファンであることを公言している。

    ジョシュ・ハートがSNSに投稿するのは、いつだってあり得ることだ。時間帯も、自身のシーズンがどんな状況にあるかも関係ない。ニューヨーク・ニックスのスターは、愛するチェルシーについて思うところがあれば、しばしばそれを世界に向けて発信する。

    その投稿が、一度だけ騒動を招いた。ニックスがカール＝アンソニー・タウンズの獲得を進めていたさなか、ハートは「ええと……本気なのか？」と投稿し、大きな反響を呼んだ。だが、すぐに説明を加えた。タウンズのことではなく、チェルシーがブライトンに先制を許したことへの不満だったのだ。NBA王者にも輝いたハートだが、熱狂的なファンでもある。その思いを、ほかの誰もがするようにSNSで表現している。

    もちろん、ハートだけではない。ジミー・バトラーやステフィン・カリーといったスターも、オフシーズンに欧州で試合を観戦する姿を目撃されている。MVPを2度受賞したスティーブ・ナッシュは、大のサッカーファンとして知られ、長年にわたりチャリティーマッチ「ショーダウン」を通じて両競技のスターを集めてきた。ブライアントも熱心なファンで、ロナウジーニョとの友情を育みながら、愛するACミランの試合をわざわざ観戦しに行っていた。

    欧州からやって来たスターたちもいる。ロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチは、特に情熱を注ぐ一人だ。レアル・マドリーのバスケットボールチームでプレーしながら、サッカーの同クラブも応援していた。元センターのパウ・ガソルも、バルセロナと同様のつながりを持つ。ビクター・ウェンバンヤマは、今季開幕戦のロースターに名を連ねた17人のフランス人選手の一人だ。NBAのロースターが国際色を増すにつれ、二つの競技のつながりは、ますます目に見えるものになっている。

    つながりを持つのに、スタンドで観戦したり、クラブの権益を保有したりする必要はない。ユニフォームにそのつながりが表れていることもある。2018年に始まったPSGとジョーダン・ブランドのパートナーシップにより、サッカー界有数のクラブのユニフォームにマイケル・ジョーダンの「ジャンプマン」ロゴが付いた。ユニフォームやスニーカー、幅広い衣料品のコレクションを通じて、この提携はファンに両競技を同時に楽しむ新たな方法をもたらした。

    バスケットボール界のスターの中には、サッカーを単なる情熱の対象ではなく、投資の機会と捉える者もいる。

  • オーナー業への進出

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    Allstar

    レブロン・ジェームズによるリヴァプールへの投資は、この上なく賢明なものだった。

    伝統的なアメリカのスポーツでは投資機会が限られる一方、世界のサッカーにはさまざまな規模の投資機会がある。ビッグクラブに関わりたいなら、それも可能だ。ただし、相応の資金が必要になる。レクサムの夢を再現したいなら、それもできる。投資家自身にとって意味のある地元のコミュニティで、何かを築く機会もある。

    何人かのNBAスターは、その最後の道を選んだ。ジェームズ・ハーデンはヒューストン・ロケッツ在籍中、ヒューストン・ダイナモとヒューストン・ダッシュの株式を、それぞれ5％取得したと報じられた。一方、ヤニス・アデトクンボのサッカーへの投資は大西洋の両岸に及ぶ。NBAのMVPに2度輝いたアデトクンボは2023年、兄弟とともにナッシュビルSCのオーナーグループに加わった。2026年2月にはチェルシー・ウィメンの株式も取得し、Reddit共同創業者のアレクシス・オハニアンが名を連ねるオーナーグループに参加した。これでヤニスとサッカーとのつながりは、MLSと女子スーパーリーグの双方に広がった。ナッシュは母国カナダのバンクーバー・ホワイトキャップスに早くから投資していた一人で、その後、RCDマジョルカのオーナーグループにも加わった。NBAのレジェンド、マジック・ジョンソンはロサンゼルスFCの創設時からのオーナーで、クリス・ポールはエンジェル・シティFCのオーナーグループの一員だ。

    投資先はビッグクラブだけではない。ステフォン・キャッスルはCTユナイテッドFCを通じてコネチカット州にサッカーをもたらすことに貢献し、カーメロ・アンソニーもかつて、NASLが消滅する前にプエルトリコFCで同じ役割を果たした。そして、カワイ・レナードもいる。これまで公表されていなかったロードアイランドFCへの投資は、彼のコート外での事業取引に関する報道で明らかになった。ただし、このサッカーへの投資は、彼のサラリーキャップ違反に関するNBAの調査結果には記されていなかったもっとも、NBAスターによるサッカークラブ所有で最も有名な例は、さらに大きな一手だった。

     2011年、レブロン・ジェームズはフェンウェイ・スポーツ・グループとのマーケティング提携を通じて、リヴァプールの少数株式を取得した。その10年後、ジェームズとビジネスパートナーのマーベリック・カーターは、リヴァプールの直接的な持ち分を、同クラブとボストン・レッドソックスを傘下に持つFSG自体の持ち分に交換した。一つのサッカークラブから始まった投資は、はるかに幅広いスポーツ事業の一部となった。

    ジェームズの先駆的な歩みに触発された人々が現れたのも、いつものことだ。ケビン・デュラントはフィラデルフィア・ユニオンに加え、PSGのオーナーグループにも名を連ね、シェイ・ギルジャス＝アレクサンダーは最近、アトレティコ・マドリーの株式を取得した。ラリー・ナンス・ジュニアはNBA屈指のサッカーファンだったが、今ではリーズ・ユナイテッドのオーナーの一人でもある。

    ただし、NBA選手の持ち分は一般的に小さい。一方で、両競技に大きな影響を与えている投資家も数多くいる。

  • 双方の実力者たち

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    クロエンケ家は今や、サッカーやNBAを含む複数のスポーツでトロフィーを獲得している。

    スタン・クロエンケにとって、ここ数年は実り多いものとなった。近年、ロサンゼルス・ラムズとデンバー・ナゲッツがともに成功を収めたほか、アーセナルもついに壁を乗り越え、昨シーズンには待望のプレミアリーグ優勝を果たした。クロエンケはロンドン北部で常に人気があったわけではないが、今やクラブのプレミアリーグ制覇に貢献した。

    もちろん、クロエンケはスポーツ界で大きな影響力を持つ人物の一人だ。同様に、サッカーと、とりわけNFLの双方に影響力を持つ人物は多い。ロバート・クラフト、デイビッド・テッパー、アーサー・ブランク、ハント家はいずれもNFLとMLSの両方に多額の投資を行っている。両リーグはスタジアムの共用を通じ、以前からある程度つながってきた。一方、グレイザー家やカーン家も、NFLとプレミアリーグの双方に関わるオーナーに名を連ねる。

    近年はNBAのオーナーもサッカー界に進出している。フィラデルフィア・セブンティシクサーズのオーナー、デイビッド・ブリッツァーは、特に多様な投資先を持つ一人だ。クリスタル・パレス、レアル・ソルトレイク、FCアウクスブルク、ブレンビーIF、エストリル・プライアの株式を保有し、投資先は異なる5カ国のリーグにまたがる。セブンティシクサーズの共同オーナーであるジョシュ・ハリスも、クリスタル・パレスに関わっている。また、ブルックリン・ネッツのオーナー、ジョー・ツァイとゴールデンステート・ウォリアーズのオーナー、ピーター・グーバーは、ロサンゼルスFCへの投資家に名を連ねる。

    次に生まれるつながりは、さらに大きなものになるかもしれない。NBAとFIBAは、2027年の発足を目指して欧州のバスケットボールリーグ構想を進めており、既存のサッカークラブから参入の申し出を集めている。これが実現すれば、両競技の関係は個々のファンや少数株主を介したものにとどまらず、サッカークラブが新たなバスケットボール大会の創設に直接関わることになる。

    投資家にとって、その魅力は明らかだ。バスケットボールとサッカーは、どの国でもプレーできる、世界で最も人気のあるスポーツのうちの二つと言える。ファンにとっても両競技のつながりは明白であり、その関係が深まるにつれて、つながりはさらに広がっていくだろう。