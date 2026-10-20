2020年1月、NBAのレジェンド、コービー・ブライアントは、命を奪われた悲劇的なヘリコプター墜落事故のわずか10日前、MLSを代表するスター選手たちとともにサッカーのピッチに立っていた。だが、彼にとってそこはなじみのない場所ではなかった。ブライアントはバスケットボールと同じくらいサッカーを愛して育った時期もあった。

サッカーへの愛は幼少期を過ごしたイタリアで芽生え、大人になっても変わらなかった。ACミランのファンとして、そしてあの1月の日にLAFCのスタジアムで若い選手たちを指導したときも、その思いが揺らぐことはなかった。

「今に目を向け、MLSに注がれる熱量や寄せられる支持を見ると、驚きだとは言えない」と、ブライアントはその日語った。 「私はずっとサッカーという競技と、その素晴らしさを大切に思ってきた。 いつか人気が広がると分かっていた」

実際に人気は広がった。特にブライアントのように、バスケットボールの視点からサッカーを見る人々の間ではそうだ。今ではNBAを代表するスター選手の中にも、サッカー界の大物選手のファンを公言する人がいる。その逆もまた然りだ。バスケットボールとサッカーをめぐるファンのつながりは広がり続け、両競技の結びつきはかつてないほど強まっている。

一方、ブライアントはずっと両競技をそのように捉えていた。彼にとって、2つのスポーツは同じものだった。最終的に目指すものは異なっても、そこに至る方法には、人々が思う以上に共通点がある。

「競技そのものにある、選手同士のつながりだ」とブライアントは語った。「互いを生かさなければならない。言葉でも、ボールを通しても意思疎通が必要だ。互いの動きを読み、互いのためにスペースを作る。バスケットボールとサッカーのプレーの仕方には、多くの共通点がある」

そこでNBAのシーズン開幕にあたり、GOALはファン、友情、そしてオーナーとしての出資を通じて、2つのスポーツがいかに近づいているかを見ていく。