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ライブ
Hashtag United Spencer FC GFX 1:1GOAL

スペンサーFC＆ハッシュタグ・ユナイテッド：あるユーチューバーはいかにしてサッカー帝国を築いたのか

一部の人々にとって、アルティメットチームやキャリアモードをプレーするだけでは十分ではなく、ファンタジーと現実の境界線がますます曖昧になる中、より直接的に関わる必要がある。

Chris Burton
翻訳者：

  • スペンサー・カーマイケル＝ブラウンという名前に聞き覚えはあるだろうか。ないかもしれない。だが、Spencer FCなら知っている人も多いはずだ。そして、風変わりなフランチャイズ名以上のことをあまり見聞きしたことがなかったとしても、Hashtag Unitedは一度はあなたのソーシャルメディアのフィードに流れてきた可能性が高い。

    それに慣れておいた方がいい。なぜなら、こうした既成概念を揺さぶる新興勢力が消えることはないからだ。この10年はまさに波乱万丈のジェットコースターのような道のりだった。歓喜も失敗もあり、そのすべてが、もちろんカメラに収められてきた。そしてそれこそが、いまや現代的な現象となっているものの大きな一部である。

    フットボールはもはや、19世紀にルーツを持ち、変化し続ける社会の要求に応えるため進化を余儀なくされてきた歴史ある組織だけの独占物ではない。そうした由緒ある存在に居場所があり続けるのは間違いないが、別の者たちにとっては、まさに今こそがその時なのである。

    観衆はスポーツとこれまでとはまったく異なる形で関わるようになっており、それによって、必要な野心、資金、冒険心を備えた者たちにとっては、探求すべき刺激的な道が開かれている。そうした道を進んだ先で、新たな帝国は築かれていく。

  • 誕生秘話

    Spencer Owen
    Hashtag United/LiveScore

    ハッシュタグ・ユナイテッドを可能な限りユニークな存在にすることが狙いだった


    2016年春、スペンサー・オーウェンには夢があった。当時はそれほど大がかりなものではなかったが、すぐにひとり歩きを始めることになる。YouTubeで配信する『FIFA』の世界と、実際にピッチでボールを蹴る現実のサッカーを重ね合わせ、友人たちと一緒に少し楽しむつもりで始めたものは、男子、女子、eスポーツの各部門を持つクラブの原点へと急速に変わっていった。

    ハッシュタグ・ユナイテッドの新本拠地に設けられたLiveScore Loungeのオープニングで、スペンサーはGOALに対し、この実に驚くべき歩みがどのように始まったのかをこう語った。「もともとの構想は、サッカーについての動画を作れる仕事を見つけたい、でも実際に自分でサッカーをプレーしながら、というものだった。以前からYouTubeで少しやっていたこともあって、多少のファンベースがあった。そして彼らは、なぜなのか、今でも完全には分からないけれど、僕と仲間たちがかなり低いレベルのサッカーをするのを見たがっていたんだ。

    「そこで僕らができたのは、自分の得意なことを加えることだった。別の世界線なら、たぶん僕はテレビ番組のクリエーターになっていたと思う。フォーマットや企画を考えるのは得意なんだ。だから、試合を面白く見せる方法を見つけて、いい相手を用意して、面白い場所でプレーすることができた。そうして人々が見るようになった。それで次は、『これを使ってクラブを作れないか。本当にブランドとクラブ、そしてファンベースを、このかなり変わったスタートから築けないか』という話になった」

    マンチェスター・ユナイテッドの創設年は1878年。アーセナルの起源は1886年までさかのぼる。そしてハッシュタグ・ユナイテッドは2016年だ。口に出して言うと、少し奇妙にも感じられる。「でも実際には、そこまで珍しいことだとは思っていない。みんな僕らを150年の歴史があるフットボールクラブと比べるけれど、もし彼らが2016年に創設されていたなら、インターネット上での存在感を持っていたはずだ。1800年代に創設された当時とは違うやり方をしていただろう。だから、ただ時代に合っているというだけなんだ。

    「そして実際に、僕らを見てくれる人たちがいた。少しずつファンベースもできた。2年ほどたった頃には、僕らも少し年を重ねていて、これをいつまで続けられるのか分からなくなっていた。それに僕は、子どもの頃に父が理学療法士として関わっていたこともあって、ずっとノンリーグに入りたいと思っていたんだ。クラブを持つというアイデアはずっと好きだった。だから『待てよ、僕らには実際にノンリーグに入って、本当のクラブになるだけの理由があるかもしれない』と考えたんだ。

    「そこからは雪だるま式だったと思う。いろいろな小さな決断があって、その過程の出来事が僕らを助けてくれた。そして最終的に、今のロンドンにある恒久的なホームにたどり着いた。女子チームは本当に強く、エセックス州で最高で、3部で戦っている。男子チームも確かな成功を収めてきていて、今はステップ4で新たな章に入ろうとしている。目指しているのは、サッカーを再び楽しいものにすること、そして世界でもユニークなフットボールクラブになることだ。そしてクラブとしては、最終的にリーグシステムに加わることでもあると思う」

  • チェルシーのレジェンドが賛同

    Spencer Owen Cesar Azpilicueta
    Getty

    元スペイン代表のアスピリクエタは2018年に共同オーナーとなった

    ハッシュタグは、ポジティブな話題を生み出し、慣習にとらわれないことを信条としている。競技チームとして軌道に乗る前から十分にそれを体現しており、その姿はプレミアリーグを2度制したセサル・アスピリクエタの目にも留まった。そして2018年初頭、チェルシーのレジェンドである同選手はクラブの共同オーナーとなった。

    スタンフォード・ブリッジでの記憶に残る11年間でチェルシーの一員として508試合に出場した元スペイン代表は、単なる有名な看板役ではない。ハッシュタグが発展を遂げることを可能にしてきた共通のビジョンと推進力を共有している。

    スペンサーは「公平に言って、アスピが関わるようになったのは本当にかなり早い段階だった。僕らがノンリーグに入るずっと前のことだ。当時、僕らはeスポーツで大きな存在感を示していて、彼自身もeスポーツに強い関心を持っていた。そこで紹介を受けて、彼は僕らのプロジェクトに加わることにかなり前向きだった」と語った。

    「素晴らしい人物だし、クラブの趣旨を理解していた。クラブを本来とは違うものにしようとはしなかった。もちろん資金も出してくれたが、それだけでなく、彼の人脈や紹介などは計り知れないほど価値があった。彼はフットボールのビジネス面にとても強い関心を持っている。今は引退したので、今後はそうした一面をもっと見ることになると思う。今季も僕らのホーム開幕戦に来てくれたしね。本当にうれしいよ」

  • 究極の野望

    Hashtag United goal
    Hashtag United/LiveScore

    ハッシュタグはフットボールリーグの階段をどこまで駆け上がれるのか？


    11人制の競技で本格的に動き出したハッシュタグは、その評価を一気に高めた。2022-23シーズンには21連勝を達成し、イスミアンリーグ・プレミアディビジョンへの昇格を果たしている。

    2025-26シーズンには自主的な降格を申請し、それが承認された。前進するために、あえて一歩後退する道を選んだ形だが、究極の目標は何なのか。スペンサーは、クラブをイングランドサッカーの伝説的なリーグピラミッドの頂点まで導くことを夢見ているのだろうか。

    本人はこう語っている。「イングランドのピラミッドは、プレミアリーグまでたどり着ける仕組みにはなっている。でも、そんなに単純な話ではない。多くの資金が必要だし、しっかりとしたビジネスとしての根拠も必要になる。というのも、僕は理にかなっていないクラブ運営には、これまで本当に興味がなかったからだ。

    「僕にとって、これは一度もエゴのためのものではなかった。今のフットボールのシステムの中で、僕の意見では本質的に欠陥があるその仕組みの中で、実際にクラブを作れるのかということなんだ。フットボールクラブがそうであるように、そしてそうあるべきように、オンラインでも現実の世界でもこのコミュニティーに貢献しながら、実際に筋の通った何かを実現する方法を見つけられるのか。現実の部分については、僕たちは良くなり始めている。でもオンラインの部分はかなりうまくやってきた。オンラインで僕たちを見るファンに実際に何かを提供し、応援する対象、一体感を持てる対象を与えてきたんだ」

    独自のコンセプトを形にすることについて、彼はこう話した。「ハッシュタグの素晴らしいところは、僕たちを応援するのにこの街の出身である必要がないことだ。どこからでも僕たちを見られる。そして世界中に視聴してくれる人たちがいて、時には試合を見に来てくれる。これはもっと哲学的なものに近い。ある年代で、インターネットとともに育ち、特定のコンテンツを見てきた人なら、なぜハッシュタグが存在するのか何となく分かるはずだ。もちろん、分からない人もたくさんいる。でも現実的に言えば、そういう人たちは僕たちのターゲット層ではない。昔、マンチェスターのクラブがスコットランドの人たちに応援されることを気にしなかったのと同じことだ。

    「プレミアリーグは素晴らしいものになるだろう。でも僕にとって大事なのは、僕たちが本当にユニークなフットボールクラブになれるかどうかだ。ファンを第一に考え、物事を正しく進め、人を正当に扱うという点で、少しでも輝く存在になれるか。特にノンリーグには、そうしたよくない部分が多くあるからね。そして、人々から敬意を払われる、きちんとしたビジネスになることだ。それはいつか、プロのフットボールクラブとして一定のところで落ち着くという意味なのか。僕はそれが現実的な目標だと思いたい。必ずしもどのリーグかを定めるつもりはない。でも、フルタイムの選手たちがいて、今話したことをすべて実践し、なおかつ理にかなっているフルタイムのフットボールクラブになってほしい。絶えず支え続けられなければ成り立たず、借金まみれでもあるのではなく、本当に筋の通ったクラブであってほしい」

  • 最大の課題

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    ゼロからサッカーチームを立ち上げるのは簡単ではなく、決して安くもない

    自分自身のサッカークラブを作るというアイデアは魅力的に聞こえるかもしれない。だが、実際にはそれはどのようなものなのか。コントローラーをコーナーフラッグに持ち替えるという発想は興味深いが、考慮すべき要素が非常に多い中で、そうしたプロジェクトをどう立ち上げ、可能な限り円滑に運営していくのだろうか。

    最大の課題について問われたスペンサーは、次のように語った。「結局のところ、お金だと思う。資金があれば、あらゆることは乗り越えられる。移動のことはよく話題になる。でも結局はコストなんだろう？ 問題はコストだ。コーチの費用もあるし、必要ならホテル代もある。安くはない。でも最終的には、だからこそ僕は事業性について話し、持続可能性について話し、存在する理由について話すんだ。最後の点がしっかりしていればいるほど、ファンやスポンサー、そういった存在を引きつけられる可能性は高くなる。なぜなら、人々が支えたいと思うような唯一無二の存在になれるからだ。

    「そして今は、LiveScoreのような存在が僕たちを支援してくれている。彼らには本当に敬意を表したい。というのも、外から見ればかなり苦しい時期だったであろうタイミングで、彼らは僕たちを支えてくれたからだ。ただの降格ではなく、降格申請まであった。批判も多かった。クラブ内で何が起きていたのかについて、多くの誤解もあった。それでも彼らは、僕たちがここで何を築こうとしているのか、そのビジョンを信じてくれた。そこが極めて重要なんだ。素晴らしいパートナーシップだと思うし、理にかなった関係でもある。なぜなら彼らは、僕たちのやっていることが異なっていたからこそ支援してくれたのであって、それにもかかわらず支援したわけではないからだ。『クラブをやるのは大変だ』と思っている人がいるなら、僕はこう言いたい。あなたのクラブはユニークなのか？ 誰かがお金を出す理由はあるのか？ それがないなら、すでに存在しているクラブは十分にあるよ」

  • 選手の獲得

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    選手たちは、ハッシュタグではこれまで以上に多くの視線が自分たちに注がれることを分かっている。

    イングランドサッカーの下部リーグは、マンチェスター・シティやチェルシーのようなクラブが巨額の資金を投じ、10年契約まで結ぶ世界とはまるで別世界だ。

    アマチュア層では契約は短く、それによって毎年のように選手の入れ替わりが起こるのは避けられない。では、ハッシュタグはどのようにしてスカッドを編成し、チーム全体の基準を高く保つ助けとなる選手を見いだしてきたのか。

    スペンサーはこう語った。「ノンリーグは、かなり驚くべきスピードでプロ化している。昔は本当に、人脈をまとめた黒い手帳があって、何人かのスカウトがいて、事情を知る数人がいる、という世界だった。たまにユースアカデミーに送り込める選手が出ることはあっても、現実的にはそうしたつながりがすべてだった。今はAIで追跡可能なカバレッジや、データ、映像がある。今では自分たちのレベルまで含めて、ほぼあらゆるレベルの、ほぼどんな試合でも見に行ける。だから、はるかに詳細にスカウティングできるようになった。

    「ハッシュタグに関して言えば、僕たちはこれまでずっとリクルート面で優位性を持ってきたと思う。予算については、おそらく誤解されていると言っていい。僕たちには実際以上の資金があると思われていたり、実際以上に使っていると思われていたりする。でも、そうではない。ただ、僕たちにリクルート面での優位性があるのは否定できない。素晴らしいプラットフォームを持っているんだ。特に若い選手なら、たとえ報酬が少なくても、ハッシュタグに来ることを選ぶかもしれない。ここに来れば移籍につながると分かっているからだ。そして、それは僕たちが誇りにしていることでもある。だからこそ、選手の移籍を僕たちが止めることは決してない。むしろ後押しする。移籍実現も手助けする。それが僕たちのコンセプト全体をより良くするからだ。

    「次にハッシュタグからリーグ2やナショナルリーグへ行く選手が出れば、おそらくさらに5人の獲得につながる。だから、僕たちは言っていることを本気で実行している。世の中には、自分が何にサインしているのかすら分かっていない選手を契約で縛りつけ、そのキャリアを本当に台無しにしているクラブがたくさんある。僕たちはその真逆だ。君のキャリアを築きたいと思っている。だからこそ、これだけの成功を収めてきた。今年ですら、降格があったにもかかわらず、残したいと思った選手はほぼ全員引き留めることができた。彼らはこのプロジェクトに残った。ノンリーグでは、そんなことはめったに見られない」

  • KSIを追う

    KSI
    Getty

    YouTubeとつながりを持つもう一人のスターが、ダゲナム＆レッドブリッジに関与することになった

    スペンサーだけが、かつてのFIFA配信者としてノンリーグクラブのオーナー業に足を踏み入れたわけではない。 多才な人物であるKSIもダゲナム＆レッドブリッジで同様の道を歩んでおり、東ロンドンの別のクラブに関する壮大な計画も進められている。

    ハッシュタグは、イスミアンリーグ・ノース・ディビジョンへ降格した後でも、ダガーズのわずか2カテゴリー下にいるにすぎない。ブリテンズ・ゴット・タレントの審査員を追いかけることも、スペンサー陣営の壮大な計画の一部なのだろうか。

    その質問を受けた彼は、こう答えた。「まあ、それが目標だったなら、たぶん降格申請はしていなかっただろう。去年は彼らの1つ下のカテゴリーにいたからね。プレシーズンマッチで対戦したし、JJ（KSI）とみんなが来てうちと試合をしてくれたことには感謝したい。あの日のうちはなかなか良いパフォーマンスだった。ただ2-1で負けただけだ。そして彼らも明らかにこの近辺のクラブだ。だから、彼らを追いかけているわけではまったくない。彼らの方がうちより資金がある。おそらく彼らの方が、うちよりずっと現実的にEFLの舞台を目指せるはずだ。

    「どちらかと言えば、うちがやりたいのは、彼らのヤンに対するインのような存在になることに近い。彼らはいずれナショナルリーグで戦うことになるだろう。そうなれば、試合に行けないファンも大勢出てくる。そこで、うちが別の選択肢になれると考えている。例えば、ウェストハムのシーズンチケットホルダーが、ウェストハムのアウェーゲームの日にハッシュタグへふらっと足を運ぶような形だ。レイトン・オリエントでも、どのクラブでも同じことだ。

    「僕らは意図的にリスクを取って、違うことをやっている。試合に来た人なら誰でも、60分の交代選手に投票できる。イングランドの他のどこでもそんなことは行われていない。そうした取り組みこそ、LiveScoreが共感してくれたものであり、自前のグラウンドを持った今だからこそできることだ。以前のグラウンドシェアでは、できることに本当に大きな制約があった。

    「降格申請が良い決断だったかどうかは、今後数年で分かるだろう。理論上は、人々にこの試合へ来てもらうための独自の売りを持てるはずだからね。ファンベースを築き、できればより上のレベルで安定することにもつながるだろう。でも、昇格するためだけに存在しているわけではない。実際に地域社会に貢献し、コンテンツを通じて自分たちの物語を伝えるために存在している。その点は僕らの活動の中でも本当に重要な部分だ。そして、ここではコンテンツは二の次ではない。『試合に負けたから、監督が嫌がるし今週は何かを撮るのはやめておこう』という話ではない。すべては対等だ。フットボールとコンテンツは完全に共生関係にある。そうでなければならない。だって、それがなければ僕らはここにいないのだから。僕らはふざけたクラブなんかではない。コンテンツを第一にして物語を伝えてきたからこそ、かなり印象的なことを成し遂げてきたと思うし、それは誰にも否定できないはずだ」

  • セレブ投資

    Hugh Jackman Ryan Reynolds Rob Mac Tom Brady
    Getty/GOAL

    ヒュー・ジャックマン、ライアン・レイノルズ、トム・ブレイディらが英国サッカーに投資するA級セレブ投資家の一員となっている

    スペンサーは自らのチームを立ち上げたという点で流れに逆行している一方、著名人たちは引き続きイギリスのフットボール界へ集まっている。ウェクサムにおけるライアン・レイノルズとロブ・マックの成功は、受賞歴のあるドキュメンタリーシリーズがその世界への扉を開いたこともあり、世界中で見出しを飾ってきた。

    トム・ブレイディ、マイケル・B・ジョーダン、スヌープ・ドッグ、ヒュー・ジャックマン、ウィル・フェレルらも現在はプロクラブに関わっており、彼らがもたらす注目によってファン層の拡大が可能となり、これまでとはまったく異なる層の支持者も取り込まれている。

    その利点について問われたスペンサーは、こう語った。「誰が投資するかによると思う。かなり主体的に関わることもできるし、裏方であまり前に出ずに関わることもできる。例えばセサル［アスピリクエタ］の場合、チェルシーから本当にいいGKを期限付き移籍で獲得できたけど、それはおそらくアスピが取締役会にいたことも助けになったと思う。ハッシュタグには、当時おそらくまだなかった誠実さや本気度のようなものが加わったと思う。彼が投資した時点では、僕らはまだ公式戦を1試合も戦っておらず、親善試合をしていただけだったからね。だから、あれで少し箔がついたと思うし、その後は昇格や何やかんやでさらに積み上げてきた。

    「とはいえ、無名の人物、フットボール界で名のある人ではない誰かが投資して、素晴らしいことを成し遂げ、そのクラブを本当に助けることもある。結局は、その役割にその人がどんなエネルギーを持ち込むかが重要なんだと思うし、資金面が大きな違いを生むのも確かだ」

  • ハッシュタグ・ユナイテッドFC女子 թիմ

    Hashtag United Women Cup win 2024
    Getty

    FA女子ナショナルリーグカップ決勝は2024年に制された


    ハッシュタグ・ユナイテッドは多面的な存在であり、貴重な勝ち点を追い求める取り組みと並行して、動画やソーシャル向けコンテンツが無理なく組み込まれている。事業のどの分野にも優先順位は設けられておらず、誰もがそれぞれのペースで成長し、力を発揮できる公平な環境が整っている。

    それには女子チームも含まれる。女子チームはFA女子ナショナルリーグ・サザンプレミアで非常に競争力の高いチームへと成長した。競技面ではある種の天井に達しているが、適切な材料が最終的にそろえば、それを打ち破ることも可能かもしれない。

    その進展について問われたスペンサーは、こう語っている。「女子チームの現実として、私たちは信じられないレベルにいる。男子より5部上です。誰もが知るような名前の相手と戦っている。この先数週間ではフラムやポーツマスと対戦します。私たちは3部で2度2位になり、イプスウィッチやポーツマスのようなクラブを追いながら、完全プロリーグへの昇格を争ってきました。

    「現実として、私たちの体制は昇格する準備ができていないし、個人的には昇格自体が認められないとさえ思っています。なぜならライセンスを取得しなければならないからです。単に昇格すればいいという話ではありません。そして今の私たちは、おそらくチャンピオンシップに対応できる体制も整っていない。でも、3部でしっかり戦うチームであることに何の恥もない。言った通り、私たちが競っている相手の顔ぶれを見れば、このレベルかそれ以上で独立したクラブはもうほんのひと握りしか残っていない。それでも私たちはよくやっています。いわば強豪たちと渡り合っているんです。だからそれを続けられるなら素晴らしいことです。私たちは毎年、FAカップでの好成績を目標にしています。本当に上まで勝ち進める可能性があるからです。以前には本大会4回戦まで進みましたし、マンチェスター・シティやアーセナルと対戦する可能性もありました。相手は誰になってもおかしくなかった。ああいう快進撃をまた実現したいですね。

    「男子はもう少し破壊的で、もう少しエンターテインメント重視だと思いますが、女子は私たちが『エリートチーム』と呼ぶ存在です。もちろん、楽しさも大事にしたいですし、その方向性を持ったスタイルのサッカーもします。ただ同時に、可能な限り最高のフットボールチームになることも求められています。例えば女子の試合では、ファンによる60分の交代選手起用は見られません。そのレベルでは必ずしも有利に働くとは考えていないからです。ただ、男子ではそれが機能すると考えています」

  • eスポーツの成功

    eSports Premier League
    Getty

    eプレミアリーグの2つのタイトルは、ゲームにルーツを持つチームが獲得した

    当然ながら、彼の出発点を踏まえれば、スペンサーはHashtagというコンセプトが最初に形になった時、ゲームを中心に据えることを徹底した。世の流れの中で、その分野ではより多くの障害にも直面してきたが、その過程でePremier Leagueのタイトルも獲得しており、幻想と現実はこれからも常に交錯していく。

    「クラブを立ち上げた時、僕たちは自分たちをフットボールクラブであり、同時にeスポーツクラブでもあると表現していた。これは、運営の中にeスポーツを後から加えた、より伝統的なクラブとは違う点だと思う」とスペンサーは語った。

    「どちらかといえば、eスポーツの方がトップレベルだった。女子のゲームでは何人かの選手を売却したけど、僕たちが初めて売った選手、しかも最も高い金額になったのはeスポーツ選手だった。僕たちはeスポーツで最高レベルの大会を何度も制してきた。それ以上に勝てるものはない。だから一定期間、僕たちはエリートのFIFAチームだったし、少なくとも長年にわたって最も大きなサポートを受けていたチームだった。

    「この5、6年で、そのエコシステムは大きく変わった。競技面では、僕たちは少し身を引かざるを得なかった。参入障壁が金銭面で非常に高かっただけでなく、フランチャイズ化が進み、プレミアリーグで戦うプロのフットボールクラブでなければ、ほとんどのイベントには実質的に参加できなかったからだ。つまり、あちらの上層部によって、僕たちの進む道は決められてしまった。今も僕たちに残っているのは、ゲームのコンテンツ面での素晴らしい歴史だ。だから、たとえ僕自身はもうそうしたコンテンツを作っていなくても、Hashtag Houseのような仲間がいて、競技プレーヤーとしてであれ、単なるコンテンツクリエイターとしてであれ、あるいはその両方としてであれ、ずっと僕たちと一緒にFIFAコンテンツを作ってきた。僕たちは今でも、それを非常に大きな一部だと捉えている。

    「フットボールの体験は、今や本質的にゲームと結びついているし、これからもそうあり続ける。もちろん、50年代、60年代、70年代、80年代に育った人たちにとっては、そうではなかった。でも、より最近の世代で育った人なら、それが自分のフットボール人生の一部だと分かっている。ピッチがなくて、一緒にプレーする友達がいない時でも、フットボールを続けられるのは素晴らしいことだ。オンラインに入って続けることもできるし、オフラインでもできる。だからFIFAでも、UFLでも、Football Managerでも、Top Elevenでも、ここ数年で僕たちが関わってきた多くのブランドやゲームでも、僕たちはそれを見下したりはしない。バランスの取れたライフスタイルの一部として行うべきだとは思うけど、もし僕がFootball ManagerやFIFAをプレーするのが好きでなかったら、このフットボールクラブとともにここに立ってはいなかったはずだ。そんなことは起こらなかった」

  • 次に何が起こる？

    Hashtag United stadium
    Hashtag United/LiveScore

    ハッシュタグは独自のスタジアムを持ち、名称変更を計画している


    ささやかな始まりから、ハッシュタグは比較的短い期間で大きな歩みを遂げてきた。ここまでの急成長を予想できた者はほとんどいなかったはずで、仲間内の気軽なボール遊びやエキシビションマッチは、まったく別次元のより本格的なものへと変わっていった。

    今の大きな問いは、このクラブがここからどこへ向かうのかという点だ。ホームと呼べる場所を見つけたことで、クラブ名の変更も選択肢に入っている。その形がどうなるかはまだ決まっていないが、どのような決定が下されるにせよ、YouTubeのギミック以上の存在であるこのクラブにとってプラスになると考えてよさそうだ。

    将来の計画について問われたスペンサーは、最後にこう語った。「僕たちは常にフットボール面での目標を持っている。男子はステップ3への復帰を目指しているし、女子はもちろん競争力のある存在でありたい。FAカップもまだこれからで、まだ参戦していないけど、そこで良い戦いができればと思っている。そしてフットボール以外の部分では、このグラウンド、このコミュニティー、この地域が僕たちにとって非常に大きな関心事だ。彼らに足を運んでもらい、僕たちがこの地域にもたらしたチームを誇りに感じてもらえるだろうか。僕たちはエセックス最高のチームをこの地域にもたらした。最上位にランクされるチームだ。過去12年間で8度のエセックス王者で、11度は決勝に進んでいる。彼らは今、このカウンティーで最高のチームを手にしているんだ。僕たちは彼らがそれを誇りに思い、ここに応援に来てくれるようにしなければならない。ここでショーを見せるんだ。

    「それからクラブ自体について言えば、ブランドや名称について、そして地名を加えるのかどうか、さらにファンにどうやってその決定の一部になってもらうのかについて、おそらく早めに向き合う必要がある大きな問題があると思う。なぜなら、実際のところ、自分たちがどこのクラブなのかを選べる唯一のクラブだからだ。僕たちはこのグラウンドを選んだ。ここが今や僕たちの恒久的なホームだ。僕たちは東ロンドンのフットボールクラブであり、これからもずっとそうだ。でも、名前はどうなるのか。そしてそれを選べるのは僕たちなんだ。誰にも押しつけられない。ハッシュタグという名前は、いつでもそこに入ることになると思う。それが最も理にかなっているからね。でも、そこに何を並べることができるだろうか？」

    スペンサー・オーウェンは、ハッシュタグ・ユナイテッドの新たな「LiveScore Lounge」お披露目の場でこう語った。この物語は、まさにまだ続いていく。