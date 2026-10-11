2016年春、スペンサー・オーウェンには夢があった。当時はそれほど大がかりなものではなかったが、すぐにひとり歩きを始めることになる。YouTubeで配信する『FIFA』の世界と、実際にピッチでボールを蹴る現実のサッカーを重ね合わせ、友人たちと一緒に少し楽しむつもりで始めたものは、男子、女子、eスポーツの各部門を持つクラブの原点へと急速に変わっていった。

ハッシュタグ・ユナイテッドの新本拠地に設けられたLiveScore Loungeのオープニングで、スペンサーはGOALに対し、この実に驚くべき歩みがどのように始まったのかをこう語った。「もともとの構想は、サッカーについての動画を作れる仕事を見つけたい、でも実際に自分でサッカーをプレーしながら、というものだった。以前からYouTubeで少しやっていたこともあって、多少のファンベースがあった。そして彼らは、なぜなのか、今でも完全には分からないけれど、僕と仲間たちがかなり低いレベルのサッカーをするのを見たがっていたんだ。

「そこで僕らができたのは、自分の得意なことを加えることだった。別の世界線なら、たぶん僕はテレビ番組のクリエーターになっていたと思う。フォーマットや企画を考えるのは得意なんだ。だから、試合を面白く見せる方法を見つけて、いい相手を用意して、面白い場所でプレーすることができた。そうして人々が見るようになった。それで次は、『これを使ってクラブを作れないか。本当にブランドとクラブ、そしてファンベースを、このかなり変わったスタートから築けないか』という話になった」

マンチェスター・ユナイテッドの創設年は1878年。アーセナルの起源は1886年までさかのぼる。そしてハッシュタグ・ユナイテッドは2016年だ。口に出して言うと、少し奇妙にも感じられる。「でも実際には、そこまで珍しいことだとは思っていない。みんな僕らを150年の歴史があるフットボールクラブと比べるけれど、もし彼らが2016年に創設されていたなら、インターネット上での存在感を持っていたはずだ。1800年代に創設された当時とは違うやり方をしていただろう。だから、ただ時代に合っているというだけなんだ。

「そして実際に、僕らを見てくれる人たちがいた。少しずつファンベースもできた。2年ほどたった頃には、僕らも少し年を重ねていて、これをいつまで続けられるのか分からなくなっていた。それに僕は、子どもの頃に父が理学療法士として関わっていたこともあって、ずっとノンリーグに入りたいと思っていたんだ。クラブを持つというアイデアはずっと好きだった。だから『待てよ、僕らには実際にノンリーグに入って、本当のクラブになるだけの理由があるかもしれない』と考えたんだ。

「そこからは雪だるま式だったと思う。いろいろな小さな決断があって、その過程の出来事が僕らを助けてくれた。そして最終的に、今のロンドンにある恒久的なホームにたどり着いた。女子チームは本当に強く、エセックス州で最高で、3部で戦っている。男子チームも確かな成功を収めてきていて、今はステップ4で新たな章に入ろうとしている。目指しているのは、サッカーを再び楽しいものにすること、そして世界でもユニークなフットボールクラブになることだ。そしてクラブとしては、最終的にリーグシステムに加わることでもあると思う」