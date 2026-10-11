スペンサーFCとハッシュタグ・ユナイテッド：一人のYouTuberはいかにしてサッカー帝国を築いたのか

2016年の春、スペンサー・オーウェンには夢があった。当時はそれほど壮大なものではなかったが、ほどなくして独自の広がりを見せることになる。YouTubeでのFIFAの配信と、実際にピッチでボールを蹴ることを組み合わせ、友人たちと楽しむつもりだった。その試みは急速に発展し、今では男子、女子、eスポーツの部門を擁するクラブの礎となった。
ハッシュタグ・ユナイテッドの新たな本拠地で行われたLiveScore Loungeのオープニングで、スペンサーはその驚くべき歩みの始まりをGOALに語った。「もともとの発想は、実際にサッカーをプレーしながら、サッカーの動画を作る仕事に就く方法を見つけたい、というものだった。以前からYouTubeで少し活動していて、多少のファンがいた。理由は分からないし、今も完全には理解できないけど、彼らは僕と友人たちがかなり低いレベルのサッカーをするのを見たがっていたんだ」
「そこに、僕の得意なことを加えられた。別の道を歩んでいたら、おそらくテレビ番組を作る仕事をしていただろうね。企画やアイデアを考えるのは得意なんだ。だから、試合を面白く見せる方法を見つけ、いい対戦相手を探し、興味を引く場所でプレーすることができた。それで人々が見てくれたんだ。そして、『このかなり変わった出発点から、本当にクラブを作れるだろうか。ブランドとクラブ、そしてファン層を築けるだろうか』と考えるようになった」
マンチェスター・ユナイテッドの創設年は？ 1878年。アーセナルの歴史は1886年にさかのぼる。では、ハッシュタグ・ユナイテッドは？ 2016年。口に出すと少し奇妙に感じる。「実際には、それほど珍しいことだとは思わない。僕たちを150年の歴史があるクラブと比べる人もいるけど、そうしたクラブが2016年に創設されていたら、インターネット上でも活動していただろう。1800年代の創設当時とは違うやり方をしていたはずだ。つまり、時代に合った形というだけなんだ」
「そして、人々が僕たちを見てくれた。少しずつファンも増えた。2年がたつと、僕たちも少し年齢を重ね、いつまで続けられるのか分からなくなってきた。僕が子どもの頃、父が理学療法士としてノンリーグに関わっていたので、僕もずっとノンリーグに入りたいと思っていた。クラブを持つという考えも、ずっと気に入っていた。そこで『待てよ、僕たちならノンリーグに参入して、本当のクラブになれるかもしれない』と思ったんだ」
「そこからは、いろいろな小さな決断や出来事が積み重なって、どんどん大きくなっていったと思う。そして最終的に、ここロンドンに今の常設の本拠地を持つに至った。女子チームは非常に強く、エセックス州で最も強いチームとして3部で戦っている。男子チームも大きな成功を収めてきて、今はステップ4で新たな章に入ろうとしている。目指しているのは、サッカーを再び楽しいものにし、世界でも独自のクラブになること。そしてクラブとしては、いずれリーグシステムに加わることだと思う」