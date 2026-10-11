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ライブ
Hashtag United Spencer FC GFX 1:1GOAL

スペンサーFCとハッシュタグ・ユナイテッド：一人のYouTuberはいかにしてサッカー帝国を築いたのか

アルティメットチームやキャリアモードをプレーするだけでは物足りない人もいる。空想と現実の境界がますます曖昧になる中、彼らはもっと直接的に関わりたいのだ。

Chris Burton
翻訳者：

  • スペンサー・カーマイケル＝ブラウンという名前に聞き覚えはあるだろうか。なくても、スペンサーFCなら知っているかもしれない。そして、ハッシュタグ・ユナイテッドも、その風変わりなクラブ名以外についてはあまり見聞きしたことがなくても、一度はソーシャルメディアのフィードで目にしたことがあるだろう。

    それに慣れておいた方がいい。というのも、この既存の秩序を揺るがす新興勢力は消えることがないからだ。この10年間は、もちろんすべてカメラに収められた興奮と波乱に満ちた、まさにジェットコースターのような道のりだった。その興奮と波乱は、今や現代の一大現象となったものの一部なのだ。

    サッカーはもはや、19世紀にルーツを持ち、進化して絶えず変化する社会の要求に応えることを迫られてきた歴史ある組織だけのものではない。そうした由緒ある組織の居場所はこれからもあり続ける。一方で、別の担い手にとっては、まさに今がその時なのだ。

    人々のスポーツとの関わり方はまったく違ったものになっており、必要な野心、資源、そして冒険心を持つ者にとって、探るべき刺激的な道が開かれている。新たな一大勢力が築かれるのは、そうした道を進むときだ。

  • 原点の物語

    Spencer Owen
    Hashtag United/LiveScore

    狙いは、ハッシュタグ・ユナイテッドをできる限り独自性のあるクラブにすることだった


    2016年の春、スペンサー・オーウェンには夢があった。当時はそれほど壮大なものではなかったが、ほどなくして独自の広がりを見せることになる。YouTubeでのFIFAの配信と、実際にピッチでボールを蹴ることを組み合わせ、友人たちと楽しむつもりだった。その試みは急速に発展し、今では男子、女子、eスポーツの部門を擁するクラブの礎となった。

    ハッシュタグ・ユナイテッドの新たな本拠地で行われたLiveScore Loungeのオープニングで、スペンサーはその驚くべき歩みの始まりをGOALに語った。「もともとの発想は、実際にサッカーをプレーしながら、サッカーの動画を作る仕事に就く方法を見つけたい、というものだった。以前からYouTubeで少し活動していて、多少のファンがいた。理由は分からないし、今も完全には理解できないけど、彼らは僕と友人たちがかなり低いレベルのサッカーをするのを見たがっていたんだ」

    「そこに、僕の得意なことを加えられた。別の道を歩んでいたら、おそらくテレビ番組を作る仕事をしていただろうね。企画やアイデアを考えるのは得意なんだ。だから、試合を面白く見せる方法を見つけ、いい対戦相手を探し、興味を引く場所でプレーすることができた。それで人々が見てくれたんだ。そして、『このかなり変わった出発点から、本当にクラブを作れるだろうか。ブランドとクラブ、そしてファン層を築けるだろうか』と考えるようになった」

    マンチェスター・ユナイテッドの創設年は？ 1878年。アーセナルの歴史は1886年にさかのぼる。では、ハッシュタグ・ユナイテッドは？ 2016年。口に出すと少し奇妙に感じる。「実際には、それほど珍しいことだとは思わない。僕たちを150年の歴史があるクラブと比べる人もいるけど、そうしたクラブが2016年に創設されていたら、インターネット上でも活動していただろう。1800年代の創設当時とは違うやり方をしていたはずだ。つまり、時代に合った形というだけなんだ」

    「そして、人々が僕たちを見てくれた。少しずつファンも増えた。2年がたつと、僕たちも少し年齢を重ね、いつまで続けられるのか分からなくなってきた。僕が子どもの頃、父が理学療法士としてノンリーグに関わっていたので、僕もずっとノンリーグに入りたいと思っていた。クラブを持つという考えも、ずっと気に入っていた。そこで『待てよ、僕たちならノンリーグに参入して、本当のクラブになれるかもしれない』と思ったんだ」

    「そこからは、いろいろな小さな決断や出来事が積み重なって、どんどん大きくなっていったと思う。そして最終的に、ここロンドンに今の常設の本拠地を持つに至った。女子チームは非常に強く、エセックス州で最も強いチームとして3部で戦っている。男子チームも大きな成功を収めてきて、今はステップ4で新たな章に入ろうとしている。目指しているのは、サッカーを再び楽しいものにし、世界でも独自のクラブになること。そしてクラブとしては、いずれリーグシステムに加わることだと思う」

  • チェルシーのレジェンドも参加

    Spencer Owen Cesar Azpilicueta
    Getty

    元スペイン代表のアスピリクエタは2018年に共同オーナーとなった。

    ハッシュタグは、前向きな話題を生み出し、伝統にとらわれないことを大切にしている。競技チームとなる前からそうした活動で、プレミアリーグを2度制したセサル・アスピリクエタの目に留まった。チェルシーのレジェンドは2018年初めにクラブの共同オーナーとなった。

    スタンフォード・ブリッジで過ごした記憶に残る11年間でチェルシーの公式戦508試合に出場した元スペイン代表は、単なる著名な顔役ではない。ハッシュタグの発展を支えてきた共通のビジョンと意欲を持っている。

    スペンサーは語った。「アスピが加わったのは、本当にかなり早い段階だった。ノンリーグに参入するずっと前のことだ。当時、僕たちはeスポーツで大きな存在感を持っていて、彼自身もeスポーツに強い関心があった。そこで紹介を受け、彼は僕たちのプロジェクトに加わることにかなり乗り気だった」

    「素晴らしい人だよ。クラブの趣旨を理解していて、別のものに変えようとはしなかった。資金も出してくれたけど、それだけじゃない。彼の人脈や紹介なども、計り知れないほど貴重だった。彼はサッカーのビジネス面にとても興味を持っている。引退した今、その面での活動をもっと目にすることになると思う。それに今季は、僕たちのホーム初戦にも来てくれた。うれしいことだよ」

  • 究極の目標

    Hashtag United goal
    Hashtag United/LiveScore

    ハッシュタグはフットボールリーグでどこまで昇り詰められるのか？


    11人制の大会に参入すると、ハッシュタグの評価は急上昇した。2022-23シーズンには21連勝を記録し、イスミアンリーグ・プレミアディビジョンへの昇格を果たした。

    2025-26シーズンには自主降格を申請し、認められた。数歩前進するために、まず一歩後退する形だ。だが、最終的な目標はどこにあるのか。スペンサーは、クラブをイングランドサッカーのリーグ構造の頂点まで導くことを夢見ているのだろうか。

    スペンサー本人はこう語った。「イングランドのリーグ構造ではプレミアリーグまで上がることができます。でも、そう簡単な話ではありません。多額の資金が必要ですし、事業として成り立つ根拠も必要です。私自身、経営として筋の通らないクラブを運営することには、まったく関心がありませんでした」

    「自分の自尊心を満たすためにやってきたわけではありません。私が考えてきたのは、私の意見では本質的な問題を抱えている現在のサッカー界の仕組みの中で、本当にクラブを作れるのか、ということです。サッカークラブがそうするように、そしてそうすべきであるように、オンラインでも現実の世界でもコミュニティに貢献しながら、きちんと成立する形を見つけられるのか。現実の世界での取り組みは向上し始めていますが、オンラインでは以前からかなりうまくやってきました。オンラインで私たちを見ているファンに実際に何かを届け、応援できるもの、そして自分もその一員だと感じられるものを提供してきたのです」

    独自のコンセプトについては、こう説明した。「ハッシュタグの素晴らしいところは、私たちの町の出身でなくても応援できることです。どこからでも私たちを見ることができます。世界中に視聴者がいて、時には試合を見に来てくれる人もいます。それはどちらかといえば、考え方に関わることです。ある世代に属し、インターネットとともに育ち、特定のコンテンツを見てきた人なら、ハッシュタグがなぜ存在するのか、何となく分かるでしょう。もちろん、分からない人もたくさんいます。でも現実的に言えば、そういう人たちは私たちが対象としている層ではありません。昔、マンチェスターのクラブがスコットランドの人々に応援してもらえるかどうかを気にしなかったのと同じです」

    「プレミアリーグに行けたら素晴らしいでしょう。でも私にとって重要なのは、本当に独自のサッカークラブになれるかどうかです。ファンを第一に考え、物事を正しく行い、人々をきちんと扱う上で、少しでも模範になれるかどうか。特にノンリーグには、そうした点で好ましくない行いが多くあります。そして、人々を尊重する、きちんとした事業になれるかどうかです。それが、いつかプロのサッカークラブとしてやっていくことを意味するのか。現実的な目標だと思いたいですね。特定のリーグを目標に掲げるつもりはありません。ただ、フルタイムの選手がいて、今話したことをすべて実践するフルタイムのサッカークラブになれたらと思います。同時に、絶えず資金援助で支えてもらう必要がなく、多額の負債も抱えず、事業としても成り立つクラブです」

  • 最大の課題

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    サッカーチームをゼロから立ち上げるのは簡単ではなく、決して安上がりでもない。

    自分たちのサッカークラブを立ち上げるというアイデアは魅力的に聞こえる。だが、実際にはどのようなものなのか。コントローラーを置いてコーナーフラッグを手にするという発想は興味深いが、考慮すべきことが数多くある中で、どうやってプロジェクトを立ち上げ、できる限り円滑に運営していくのだろうか。

    最大の課題を問われたスペンサーは、こう語った。「結局はお金だと思う。資源さえあれば、どんな問題も乗り越えられるからね。遠征についてよく言われるけど、要は費用の問題でしょう？　費用がかかる。コーチも必要だし、必要ならホテルも手配しなければならない。安くはない。だからこそ、僕は事業として成り立つか、持続可能か、存在する理由があるかを話している。最後の点がしっかりしているほど、ファンやスポンサーなどを引きつけられる可能性は高くなる。応援したいと思ってもらえる、ほかにはない存在だからだ」

    「今ではLiveScoreのようなところが僕たちを支援してくれている。彼らには敬意を表したい。外から見れば、おそらくかなり苦しい時期に支援してくれたからだ。単なる降格ではなく、降格の申請もあった。多くの批判があり、クラブで何が起きているのかについても多くの誤解があった。それでも彼らは、僕たちがここで築こうとしているものについて説明したビジョンを信じてくれた。それは極めて重要だ。素晴らしいパートナーシップだと思うし、理にかなっている。僕たちのやっていることがほかとは違うにもかかわらず支援したのではなく、違うからこそ支援してくれたんだ。『クラブを運営するのは難しい』と考えている人には、こう言いたい。あなたのクラブには独自性があるのか？　誰かがお金を出す理由はあるのか？　それがないなら、クラブはすでに十分ある」

  • 選手の確保

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    選手たちは、ハッシュタグでは自分たちにより多くの視線が注がれると分かっている。

    イングランドサッカーの下部リーグは、マンチェスター・シティやチェルシーなどが結ぶ、驚くほど長い10年契約とは別世界だ。トップクラブでは、ますます手の込んだ形で巨額の資金が投じられている。

    アマチュアでは契約期間が短く、毎年選手が入れ替わるのは避けられない。ハッシュタグはどのようにチームを編成し、全体の水準を高く保つ選手を見つけているのか。

    スペンサーはこう語った。「ノンリーグのプロ化は、驚くほどの速さで進んでいます。昔は人脈を書き留めた手帳と、何人かのスカウト、事情に詳しい少数の人たちに大きく頼っていました。ごくまれにユースアカデミーから選手が出てくることもありましたが、実際にはそうした人脈が頼りでした。今はAIで追跡できる試合映像やデータ、動画などがあります。ほぼどのレベルでも、今では私たちのレベルに至るまで、どんな試合でも見られます。だから、ずっと詳細に選手をスカウトできるんです。

    「ハッシュタグには以前から選手獲得での強みがあると思います。予算については、おそらく誤解されています。実際よりお金があると思われたり、実際より多く使っていると思われたりします。でも、そうではありません。一方で、選手獲得に強みがあることは間違いありません。私たちには素晴らしい発信の場があります。特に若い選手は、ここに来れば次の移籍につながると分かっているので、報酬が低くてもハッシュタグを選ぶかもしれません。それは私たちが誇りにしていることです。だから、選手の移籍を決して妨げません。むしろ後押しします。移籍を実現できるよう手助けするのは、それが私たちの取り組み全体をより良くするからです。

    「次にハッシュタグからリーグ2やナショナルリーグへ移る選手が出れば、おそらく私たちは新たに5人の選手を獲得できるようになります。だから、これは本心で言っています。何に署名しているかも分かっていない選手を契約で縛り、キャリアを台無しにしているクラブはたくさんあります。私たちはその逆です。選手のキャリアを築きたい。だからこそ、これだけの成功を収めてきました。今年も降格したにもかかわらず、残ってほしいと思った選手はほぼ全員残留してくれました。彼らはこのプロジェクトに残ってくれたんです。ノンリーグでは、こんなことは本当に珍しいですよ」

  • KSIを追う

    KSI
    Getty

    YouTubeと縁のある別のスターも、ダゲナム・アンド・レッドブリッジに関与

    かつてFIFAの配信者だった人物で、ノンリーグのクラブ経営に乗り出したのはスペンサーだけではない。多彩な才能を持つKSIもダゲナム・アンド・レッドブリッジで同様の道を歩み、この東ロンドンのクラブに向けて壮大な計画を描いている。

    ハッシュタグはイスミアンリーグ北部ディビジョンに降格した後でも、ダゲナム・アンド・レッドブリッジのわずか2階級ほど下にいる。『ブリテンズ・ゴット・タレント』の審査員を追いかけることは、スペンサーたちの壮大な計画の一部なのだろうか。

    その質問に、スペンサーはこう答えた。「いや、それが目標なら、おそらく降格申請はしなかっただろう。昨年は彼らの1階級下にいたのだから。プレシーズンには彼らと試合をした。JJ（KSI）たちが来て対戦してくれたことには感謝している。あの日は僕らもまずまずのプレーを見せ、2-1で惜しくも敗れた。彼らもこの近くのクラブだ。だから、僕らが彼らを追いかけているわけではまったくない。彼らには僕らより資金がある。EFLでのプレーを目標にするにしても、僕らよりずっと現実的に考えられるだろう。

    「むしろ、僕らがなりたいのは、彼らを補うもう一方の存在に近い。彼らはいずれナショナルリーグでプレーすることになる。そうなれば、試合を見に行けないファンも大勢いる。僕らは、その人たちにとって別の選択肢になれると思う。ウェストハムのシーズンチケットを持っている人が、ウェストハムのアウェー戦の日にハッシュタグの試合を見に来るようなものだ。レイトン・オリエントでも、ほかのどのクラブでも同じだよ。

    「僕らは意識して新しいことに挑み、ほかとは違うことをしている。試合に来た人は誰でも、60分に投入する交代選手の投票に参加できた。イングランドのほかのどこでもやっていないことだ。LiveScoreが賛同してくれたのは、まさにこうした取り組みだ。自分たちのホームグラウンドを持った今だからこそできる。以前、ほかのクラブとスタジアムを共用していたときは、できることがかなり限られていた。

    「降格申請が良い判断だったかどうかは、今後数年で分かるだろう。理論上は、試合に足を運んでもらうための僕らならではの魅力があるはずだ。それによってファンを増やし、できればより上の階級で定着したい。でも、僕らは昇格するためだけに存在しているわけではない。地域に貢献し、コンテンツを通じて自分たちの物語を伝えるためにも存在している。それも僕らの活動の非常に重要な部分だ。ここではコンテンツが二の次になることはない。『試合に負けた。監督が嫌がるだろうから、今週は撮影をやめておこう』とはならない。どちらも同じくらい大切なんだ。サッカーとコンテンツは完全に共生関係にある。そうでなければならない。コンテンツがなければ、僕らはここにいなかったからだ。僕らはふざけたクラブではない。コンテンツを第一に考え、物語を伝えてきたからこそ、かなり素晴らしいことを成し遂げてきたと思う。それは誰も否定できないはずだ」

  • 著名人による投資

    Hugh Jackman Ryan Reynolds Rob Mac Tom Brady
    Getty/GOAL

    英国サッカーに投資する大物著名人には、ヒュー・ジャックマン、ライアン・レイノルズ、トム・ブレイディらが名を連ねる

    スペンサーは自らチームを立ち上げたという点で異例だが、著名人が英国サッカー界に次々と参入する流れは続いている。レクサムでのライアン・レイノルズとロブ・マックの成功は、受賞歴のあるドキュメンタリーシリーズを通じて世界に広く知られ、各国で話題となった。

    現在はトム・ブレイディ、マイケル・B・ジョーダン、スヌープ・ドッグ、ヒュー・ジャックマン、ウィル・フェレルらもプロクラブに関わっている。彼らが集める注目によって、これまでとはまったく異なる層のファンを迎え入れ、支持者を増やすことができる。

    その利点について問われたスペンサーは、こう語った。「誰が投資するかによると思う。深く関わることもできるし、表に出ず、あまり関与しないこともできる。例えばセサル［アスピリクエタ］がいたおかげで、チェルシーから非常に優秀なGKを期限付きで獲得できた。アスピが役員にいたことが、おそらく助けになったと思う。彼の投資によって、当時のハッシュタグにはおそらく欠けていた信頼性と真剣さが加わったと思う。というのも、彼が投資した時点では、僕たちは公式戦を一度も戦っておらず、親善試合をしているだけだったからだ。だから、僕たちの評価が少し高まり、その後は昇格などを通じて、さらに積み重ねてきたと思う。

    ただ一方で、サッカー界では無名の人が投資し、素晴らしいことを成し遂げて、そのクラブを大いに助けることもある。大切なのは、その人が役割にどれだけ熱意を持って取り組むかだと思うし、資金面ももちろん大きな違いを生む」

  • ハッシュタグ・ユナイテッドFC女子

    Hashtag United Women Cup win 2024
    Getty

    FA女子ナショナルリーグカップ決勝の勝者は2024年に決まった。


    ハッシュタグ・ユナイテッドは多彩な活動を展開するクラブだ。貴重な勝ち点を追い求めむ一方で、動画やSNS向けのコンテンツ制作にも自然に取り組んでいる。事業のどれか一つを優先することはなく、誰もが対等な環境で、それぞれのペースで活躍し、成長できる。

    それは女子チームも同じだ。FA女子ナショナルリーグ・サザン・プレミアで高い競争力を持つチームとなった。競技面では、ある種の限界に達しているものの、いずれ必要な手段が見つかれば、その壁を突破できるかもしれない。

    女子チームの進歩について問われたスペンサーは、こう語った。「実際、女子チームは信じられないほど高いレベルにいる。男子チームより5ディビジョン上で戦い、誰もが知るクラブと対戦している。今後数週間にはフラム、ポーツマスとの試合がある。3部では2度、2位になった。イプスウィッチやポーツマスといったクラブを追い、完全なプロリーグへの昇格を争ってきた」

    「ただ、今の体制では昇格する準備ができていない。個人的には、昇格を認められるかどうかさえ分からないと思う。ライセンスが必要だからだ。順位だけで昇格できるほど単純ではない。現時点では、おそらくチャンピオンシップで戦うための体制も整っていない。それでも、3部で安定した力を持つチームであることを恥じる必要はまったくない。先ほども言ったように、私たちが競い合っている相手を考えれば、同じレベルかそれ以上にいる独立クラブは、もうほんの一握りしかない。そして私たちは健闘している。言ってみれば、強豪と互角に渡り合っているんだ。それを続けられれば素晴らしい。FAカップでは本当に上位まで進めるので、毎年、好成績を目標にしている。以前は本戦4回戦まで進んだ。マンチェスター・シティやアーセナルと対戦する可能性もあったし、どのチームと当たっていてもおかしくなかった。またあのように勝ち進みたい」

    「男子チームはもう少し型破りで、エンターテインメントを重視している。一方、女子チームは、私たちが『エリートチーム』と呼ぶ存在だ。もちろん、楽しむことも大切にしたいし、その方向性に沿ったサッカーをする。ただ、女子チームには、可能な限り最高のチームになるという役割もある。例えば、女子の試合では、ファンによる60分の選手交代は行っていない。そのレベルでは必ずしもプラスにならないと考えているからだが、男子チームではうまく機能していると思う」

  • eスポーツでの成功

    eSports Premier League
    Getty

    ゲームにルーツを持つチームがeプレミアリーグで2度優勝

    スペンサーの出発点を考えれば、ハッシュタグの構想が形になった当初から、ゲームを中心に据えたのは驚くことではない。その分野では時代の変化によって障壁に直面してきたものの、eプレミアリーグではタイトルを獲得してきた。そして、仮想と現実の境界はこれからも曖昧であり続けるだろう。

    「クラブを立ち上げたとき、私たちはサッカークラブであり、eスポーツクラブでもあると同時に名乗りました。後からeスポーツを事業に加えた従来型のクラブとは、そこが違うと思います」とスペンサーは語った。

    「むしろ、eスポーツこそが最も高いレベルにありました。女子サッカーでは何人かの選手を売却しましたが、私たちが初めて売却した選手、そして最も高額で売却した選手は、eスポーツの選手でした。eスポーツの最高峰の大会でも何度も優勝しています。それ以上に勝ち取れるものはありません。ですから、私たちは一時期、FIFAでトップレベルのチームでしたし、長年にわたって間違いなく最も多くの支持を集めたチームでした。

    「この5、6年で、その環境は大きく変わりました。競技面では少し身を引かざるを得ませんでした。参入に必要な資金が非常に大きくなっただけでなく、プレミアリーグでプレーするプロサッカークラブでなければ、ほとんどの大会に事実上参加できない仕組みになったからです。ですから、その上層部によって私たちの進む道が決められたようなものです。それでも、ゲームのコンテンツ制作では素晴らしい歴史があります。私自身はもうそうしたコンテンツを作っていないかもしれませんが、ハッシュタグ・ハウスのメンバーたちは、競技選手としてであれ、コンテンツ制作者としてであれ、あるいはその両方としてであれ、私たちと一緒にいる間ずっとFIFAのコンテンツを作ってきました。それは今も私たちにとって非常に大きな部分を占めています。

    「今ではサッカーを楽しむ体験とゲームは切り離せませんし、これからもそうでしょう。もちろん、50年代、60年代、70年代、80年代に育った人たちにとっては違いました。最近の世代に育った人なら、ゲームがサッカーのある生活の一部だと分かっています。ピッチがなく、一緒にプレーする友人もいないときに、サッカーを続けられるのは素晴らしいことです。オンラインでもオフラインでもプレーを続けられます。FIFA、UFL、フットボールマネージャー、トップイレブンなど、私たちは長年にわたって多くのブランドやゲームと関わってきましたし、それを軽く見ていません。バランスの取れた生活の一部として楽しむべきだとは思います。でも、私がフットボールマネージャーやFIFAをプレーするのが好きでなければ、このサッカークラブを率いてここに立つことはなかったでしょう。実現しなかったはずです」

  • 次はどうなる？

    Hashtag United stadium
    Hashtag United/LiveScore

    ハッシュタグは自前のスタジアムを持ち、名称の微調整を計画している


    小さな一歩から始まったハッシュタグは、比較的短い間に大きな進歩を遂げた。仲間同士で気軽にボールを蹴り、エキシビションマッチを行っていたチームが、これほど急速に成長し、本格的なクラブになるとは、ほとんど誰も予想できなかっただろう。

    今、問われるのは、このクラブが次にどこへ向かうかだ。本拠地が定まったことで、クラブ名の変更も検討されている。どのような名前になるかはまだ決まっていないが、いかなる決定も、単なるYouTube発の話題づくりをはるかに超えたこのクラブのためになるはずだ。

    今後の計画を尋ねられたスペンサーは、最後にこう語った。「サッカー面での目標は常にある。男子はステップ3への復帰を目指している。女子はもちろん、競争力のあるチームを目指している。FAカップはまだ始まっておらず、我々もまだ参戦していないが、そこで良い戦いができればと思う。そしてサッカー以外では、このグラウンド、このコミュニティ、この地域に大きな関心を持っている。地域の人々に足を運んでもらい、我々がこの街にもたらしたチームを誇りに思ってもらえるだろうか。我々はエセックスで最高の、最もランクの高いチームをこの街にもたらした。過去12年間で8度エセックス王者となり、11度決勝に進んでいる。今、この地域には州内最高のチームがある。そのことを誇りに思い、応援に来てもらえるようにしなければならない。そして、ここで見応えのある試合を見せたい」

    「クラブそのものについても、ブランドや名前、地名を加えるかどうか、そしてその決定にファンにどう参加してもらうかを、早めに考える必要があると思う。自分たちがどこのクラブなのかを選べるのは、実際、我々だけだからだ。我々はこのグラウンドを選んだ。今ではここが恒久的な本拠地だ。我々は東ロンドンのフットボールクラブであり、これからもそうあり続ける。ただ、クラブ名はどうなるのか。それを自分たちで選べる。誰かに押しつけられるわけではない。『ハッシュタグ』は、おそらく名前に残ると思う。それが最も理にかなっている。ただ、そこに何を加えられるだろうか」

    スペンサー・オーウェンは、ハッシュタグ・ユナイテッドの新たな「ライブスコア・ラウンジ」の開設イベントで語った。この物語は、まだまだ続く……