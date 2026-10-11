スペンサーFCとハッシュタグ・ユナイテッド：一人のYouTuberはいかにしてサッカー帝国を築いたのか

11人制の大会に参入すると、ハッシュタグの評価は急上昇した。2022-23シーズンには21連勝を記録し、イスミアンリーグ・プレミアディビジョンへの昇格を果たした。

2025-26シーズンには自主降格を申請し、認められた。数歩前進するために、まず一歩後退する形だ。だが、最終的な目標はどこにあるのか。スペンサーは、クラブをイングランドサッカーのリーグ構造の頂点まで導くことを夢見ているのだろうか。

スペンサー本人はこう語った。「イングランドのリーグ構造ではプレミアリーグまで上がることができます。でも、そう簡単な話ではありません。多額の資金が必要ですし、事業として成り立つ根拠も必要です。私自身、経営として筋の通らないクラブを運営することには、まったく関心がありませんでした」

「自分の自尊心を満たすためにやってきたわけではありません。私が考えてきたのは、私の意見では本質的な問題を抱えている現在のサッカー界の仕組みの中で、本当にクラブを作れるのか、ということです。サッカークラブがそうするように、そしてそうすべきであるように、オンラインでも現実の世界でもコミュニティに貢献しながら、きちんと成立する形を見つけられるのか。現実の世界での取り組みは向上し始めていますが、オンラインでは以前からかなりうまくやってきました。オンラインで私たちを見ているファンに実際に何かを届け、応援できるもの、そして自分もその一員だと感じられるものを提供してきたのです」

独自のコンセプトについては、こう説明した。「ハッシュタグの素晴らしいところは、私たちの町の出身でなくても応援できることです。どこからでも私たちを見ることができます。世界中に視聴者がいて、時には試合を見に来てくれる人もいます。それはどちらかといえば、考え方に関わることです。ある世代に属し、インターネットとともに育ち、特定のコンテンツを見てきた人なら、ハッシュタグがなぜ存在するのか、何となく分かるでしょう。もちろん、分からない人もたくさんいます。でも現実的に言えば、そういう人たちは私たちが対象としている層ではありません。昔、マンチェスターのクラブがスコットランドの人々に応援してもらえるかどうかを気にしなかったのと同じです」

「プレミアリーグに行けたら素晴らしいでしょう。でも私にとって重要なのは、本当に独自のサッカークラブになれるかどうかです。ファンを第一に考え、物事を正しく行い、人々をきちんと扱う上で、少しでも模範になれるかどうか。特にノンリーグには、そうした点で好ましくない行いが多くあります。そして、人々を尊重する、きちんとした事業になれるかどうかです。それが、いつかプロのサッカークラブとしてやっていくことを意味するのか。現実的な目標だと思いたいですね。特定のリーグを目標に掲げるつもりはありません。ただ、フルタイムの選手がいて、今話したことをすべて実践するフルタイムのサッカークラブになれたらと思います。同時に、絶えず資金援助で支えてもらう必要がなく、多額の負債も抱えず、事業としても成り立つクラブです」