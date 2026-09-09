スティーブン・ジェラードへの憧れ、デイビッド・ベッカムとの遭遇、そしてジェシー・リンガードへの畏敬。ロサンゼルス・チャージャーズのスター、キャメロン・ディッカーのサッカー愛の内側
NFL史上最も正確なキッカー、キャメロン・ディッカーには、サッカーにまつわる数々のエピソードがある。
ロサンゼルス・チャージャーズのスターである彼が、かつて上海で育ちながらプレーしていた試合の記憶。テキサスでの学校生活では、授業のある日中にアメリカンフットボールではなくサッカーを選び、スティーブン・ジェラードのアンフィールドでの英雄的な活躍を何時間もまねしていたこともあった。さらに、デイビッド・ベッカムと偶然出会い、本人は舞い上がり、親しい友人の1人は激怒したという出来事まである。
だが、ディッカーが最後に取っておく話こそ、彼のサッカーファンぶりを最も率直かつコミカルに物語るものかもしれない。キャリアを通じて、彼はアメリカンフットボールとサッカーの両方で屈指のスターたちと接してきた。それでも締めくくりに選ぶのは、よりによってジェシー・リンガードに会った日の話である。
「あれはかなり面白い出来事の1つだった」と、彼はGOALに語った。
当時のディッカーはドラフト外ルーキーで、前年のスーパーボウル王者ロサンゼルス・ラムズでプロキャリアを懸けて戦っていた。つまり毎日、偉大な選手たちに囲まれていたということだ。振り向けば、NFL史上最高の守備選手かもしれないアーロン・ドナルドがいる。別の方向を見れば、マシュー・スタッフォードがクーパー・カップへパスを投げる姿が目に入る。チャンピオンは至るところにいたが、同時に彼らはチームメートでもあった。
そんな中、6月のある日、過酷なオフシーズンのトレーニング中にリンガードが姿を見せた。その瞬間、ディッカーはNFLを目指す選手ではなく、ただのサッカーファンになっていた。人と変わらない。ただし、キックははるかにうまかった。
「『うわ、あれはJLingzだ！』って感じだった」と彼は振り返る。「人生で最高にクールな瞬間だった。当時、彼はユナイテッドにいて、それがまた自分でもおかしかった。自分はいまフットボールの頂点にいるのに、育った環境のせいもあって、子どもの頃はアメリカンフットボールを見て育ったわけじゃなかった。本当にそこまで関心がなかったんだ。ラムズにいられるのはクールだったけど、『うわ、JLingzだ』と思うほどの感覚ではなかった。
「だからジェシー・リンガードのところに行って一緒に写真を撮ったし、それが最高にクールな瞬間だと思った」
その後も、クールな瞬間は数多くあった。ディッカーはラムズでも、ボルティモア・レイブンズでも、フィラデルフィア・イーグルスでも定着できなかった。それでも最終的にはロサンゼルス・チャージャーズでチャンスをつかんだ。チャージャーズのキッカーとして4シーズンを過ごす中で、ディッカーはリーグ屈指の存在として地位を確立。現在は通算成功率の歴代記録保持者でもある。愛情を込めて「ディッカー・ザ・キッカー」と呼ばれる彼は、いまやそれ自体でスターとなった。
ただ、スターへの道はグリッドアイアンで始まったわけではない。始まりはピッチにあり、サッカーはいまなおNFL最高のキッカーの人生を形作る大きな要素であり続けている。
始まりとリヴァプールへの執着
ディッカーはまず、ひとつはっきりさせておきたいことがある。自分は流行に乗っただけのリヴァプールファンではない、ということだ。26歳である以上、暗黒時代の終わり際にその輪に加わったことは自分でも分かっている。それでも、あの暗黒時代の一部をしっかり覚えていることを知っておいてほしいという。実際、彼はその記憶を懐かしく振り返っている。
あの時代のリヴァプールファンと同じように、ディッカーもスティーブン・ジェラードになりたいと思って育った。ただ、若い頃はセンターミッドフィールドとセンターバックの両方でプレーしていたため、ジェラードのような持ち上がりやミドルシュートがいつも選択肢にあったわけではない。そこで彼は、別のヒーローたちからも影響を受けた。その選手たちもまた、リヴァプールの歴史の中で独自の地位を築いている。
「スティーブン・ジェラードが大好きだった」とディッカーは語る。「リヴァプールの象徴的な存在だったからね。『最高だ、こんなふうになりたい』って思うような選手だった。少しセンターミッドでもプレーしたけど、センターバックでもプレーしていて、どちらかといえば本職はセンターバックだった。当時はマルティン・シュクルテルとダニエル・アッガーがいて、『この2人、めちゃくちゃイカしてるな』って思っていた。彼らみたいにもなりたかったけど、やっぱりスティーヴィーGは大好きだったし、彼みたいにロングシュートを打つのも好きだった。ああいうプレーをするのが好きだった。子どもの頃に目標にしていたのは、そういう選手だったんだ」
では、NFL屈指のキッカーの一人は、どうやってリヴァプールファンになったのか。おそらく、ほかの誰とも同じではない形だった。
香港で生まれたディッカーは、人生の最初の11年間を上海で過ごした。彼のサッカーへの情熱が育まれたのは、そこでだった。時期的に見れば、ディッカーが中国にいたのは中国スーパーリーグのブーム直前だったが、熱気はすでにあり、それも多様なものだった。
当時のディッカーの友人にはヨーロッパ出身者が多く、親友の一人であるトムはイングランドのチェスター出身だった。そのため、トムの家族は隣り合う2つの街の間で応援するクラブが分かれていた。父はマンチェスター・ユナイテッドのファンで、一方のトムはリヴァプールを応援していた。
「僕は『親友を応援するために、リヴァプールにしよう』って思ったんだ」とディッカーは振り返る。「それから、僕らは彼らと一緒に厳しい数年間を過ごした。本当に長い間、チームとして苦しんでいた。でも突然、結果を出し始めて、『うわ、これを話したらみんなに流行に乗ったファンだと思われるぞ！』ってなったんだ。
「でも実際には、僕はただずっとプレーしながら育ってきた。物心ついて最初に好きになったスポーツがそれで、最初にプレーした記憶があるスポーツもそれだった。そして本当に長い間、唯一気にかけていたスポーツでもあった。ただ、ピッチに出ればほかのことを全部忘れて、人と一緒にプレーすることを純粋に楽しめる、そういうものだったんだ」
ディッカーのサッカーへの情熱は、11歳の時に家族がテキサスへ移住した後も太平洋を越えて持ち込まれた。ただ、その移住はディッカーのもうひとつの情熱もかき立てた。フットボールだ。
テキサスの2つのサッカーボール
幼少期はサッカーに多くの時間を費やしていた一方で、ディッカーが実際にフットボールを始めたのは5年生になってからで、本格的に打ち込むようになったのは高校に入ってからだった。
オースティンのレイク・トラビス高校で、ディッカーはスター選手へと成長した。オールステートに2度選出され、チームのテキサス州制覇にも貢献。リクルートサイトでは全米屈指のキッカーの1人として評価されていた。2017年5月にはテキサス大学でキックをすることを決断し、地元の近くでプレーしながら、大学フットボール界でも屈指の伝統を誇るプログラムの1つで戦う機会を手にした。
高校フットボールでの活躍があまりにも際立っていたため、今では注釈のような扱いになっているが、ディッカーはサッカーでもレターマンだった。2015-16シーズン、ディッカーはレイク・トラビスのDFとして、24勝1敗の成績を積み上げながらクラス6A州選手権決勝進出を果たしたチームの一員だった。
「試合に来る人の数の違いは、間違いなく面白かった」と彼は語る。「フットボールの試合ではスタジアムが満員になる。でもサッカーの試合は1000人くらいか、それより少ない。『まあ、いいか』という感じではあったけど、みんなクラブでも一緒にプレーしていたから、いつも本当に楽しかった。
大会に行って、週末には一緒に試合をして、毎日夕方に一緒に練習していた。監督は僕たちをこれ以上ないくらいコンディションのいいチームにしてくれたと思う。本当に走ってばかりだった。学校ではそれしかやらなかったよ。みんなが学校外でも一緒にプレーしているのを分かっていたからね。それがよかった。高校では、クラブほど技術的にしっかりした指導者がいるわけではない。だから監督はそこを理解していて、僕たちをより良くする方法を見つけてくれたんだ」
ただ、両立の難しさはあった。テキサスでは、スポーツをする生徒のために学校の授業時間の一部が割り当てられ、日中に競技力を磨く時間が設けられていた。一方のディッカーは当時2つのスポーツを掛け持ちしており、その両方を学校の時間割に入れることはできなかった。ただ、その選択は簡単だった。
「最終学年になるまで、フットボールの時間は取っていなかった」と彼は言う。「毎日4コマ授業があって、そのうち1つがスポーツの時間だった。だから僕はいつもサッカーに行っていた。いつもサッカーの時間に登録していたんだ。フットボールのコーチには『いいですか、学校の前後は行きます。でも授業中はサッカーに行きます。ごめんなさい』と伝えたけど、向こうも理解してくれた。キックの練習は、僕が行ける時間に合わせていつも組んでくれていた。全部うまくいったよ」
「全部うまくいった」という言葉では控えめすぎるかもしれない。ディッカーはキックの技術を、本人の想像をも上回るものへと変えたからだ。日曜日、チャージャーズがアリゾナ・カーディナルスとの開幕戦を迎えるとき、ディッカーはNFLで5年目のシーズンをスタートさせる。これまで3度プレーオフを経験し、昨季は初めてプロボウルに選出。NFL屈指の選手たちの中で、自らの地位を確かなものにした。
一方で、自身のキャリアから離れた時間には、ディッカーはサッカーのために移動することが多い。
スターに会い、ファンであること
2025年のNFLオフシーズン、ディッカーは友人とともにサッカー観戦ツアーを計画した。4カ国で11日間に7試合という日程だった。夢のような旅であり、その締めくくりはパルク・デ・プランスで、ディッカーが愛するリヴァプールのパリ・サンジェルマン戦をチャンピオンズリーグで観ることだった。
その試合はディッカーにとって素晴らしいものだった。ハーヴェイ・エリオットが終盤に決勝点を決め、リヴァプールにアドバンテージをもたらしたが、チームは最終的にアンフィールドでそれを生かせなかった。だが、その日のパリで最も記憶に残った瞬間、あるいはツアー全体でもそうだったかもしれない瞬間は、トイレのすぐ外で訪れた。
「デイヴィッド・ベッカムに会ったんだけど、すごく緊張した」と彼は語る。「本当にそのまま近づいて行って、一緒に写真をお願いしたんだ。僕が席に戻ろうとしていた時に友人はトイレに行っていて、その時に写真を撮ってもらった。だから、友達はベッカムと写真を撮れなかったんだ。
「あいつは『人生で一番高くついたトイレ休憩だ』って言っていたけど、まあ、デイヴィッド・ベッカムに会えたのは本当に最高だったね」
では、ディッカーはどうやってそのファン心理とのバランスを取っているのか。本人によれば、自身のNFLキャリアによって以前より落ち着いていられるようになったという。今はプレッシャーをより理解しているし、そこにある人間らしさも理解しているという。なぜ悪い日が起こるのか、どうしてそうなるのかも分かっている。そして、自分がスタンドで熱くなったり、テレビの向こう側でいら立ったりしても、誰のためにもならないことを知っている。
だからこそ、彼はファンであることを、のみ込まれるものではなく楽しむものだと捉えている。
「自分が本当に常軌を逸するほど熱くなることはないと思う」と彼は言う。「リヴァプールの試合には何度か行ったことがあるし、すごく楽しい時間を過ごしたよ。チャントを歌って、楽しんで、でも僕はただ試合を見るのが好きなんだ。普通に座ってサッカーの試合を見るよ。怒鳴ったりはしない。起きていること全部に興奮はするけど、誰かをバカ呼ばわりして、ミスしたことで怒鳴りつけるようなことは決してない。全部楽しみなんだ。
「僕にとってファンであることは、ただ楽しんで観ることなんだ。あのレベルにいる選手たちの才能を見ることでもある。そこにたどり着き、そのレベルにとどまり続けるために何が必要かを知るのは、本当にすごいことだよ」
実際のところ、サッカーに思い入れを持つNFL選手はディッカーだけではない。そして、その魅力を最近になって知った選手たちにとって、ディッカーは非公式のアンバサダーのような存在になっている。
サッカーを楽しんでいる
ディッカーによれば、ワールドカップがその助けになったという。
ロサンゼルスで試合を楽しみ、近郊アーバインでアメリカ男子代表のメンバーとも会っていた一方で、彼のもとにはチャージャーズのチームメートたちから数え切れないほどのメッセージが届いていた。
「チームメートからメッセージが来ていた」と彼は言う。「『俺は何をすればいい？ 何を知っておく必要がある？』みたいな感じでね。何人かには返信を忘れてしまったこともあって、次に直接会った時には『もうお前とは絶交だ。俺はこの素晴らしいスポーツを学ぼうとしてるだけなのに、Googleに頼るしかなかったんだからな』って言われたよ。みんなかなりハマっていて、それが楽しかった。
「みんな『EAFC』をプレーして、そこで選手のことも学んでいるし、リーグ戦が始まってからはまたいろいろ注意して見るようにもなっている。もちろん、たぶん毎週末すべての試合を見ているわけじゃない。でも、何人かと質問し合ったり、ふとした時にその話をしたりできるのは楽しいよ」
ディッカーはサッカーを語る情熱をさらに新たな段階へと進めている。LAFCとアメリカ男子代表のMFティミー・ティルマンとともに、新たな週1回のポッドキャスト『Big Kick Energy』を始めたのだ。このポッドキャストでは、それぞれの競技や、その両者を結びつける共通点、そして情熱について語っていくという。多くの意味で、これはディッカーが最も情熱を注ぐ2つのものを混ぜ合わせる完璧な方法であり、同時に複数の情熱を持ち続けることは良いことだと人々に思い出させるものでもある。
「フットボール以外にも、情熱を注げるものや喜びを与えてくれるものを持っている選手は多いと思う」と彼は言う。「最高の中の最高の選手たちはみんな、自分の時間の90パーセントを費やしているものから気持ちを切り離し、頭を休めるための何かや方法を持っていると思う。
「それが、僕たちがやっているこのポッドキャストを通して、いろいろなことを話したり人にインタビューしたりすることでもいいし、試合を見に行くことでもいい。つい最近はロングビーチから40人の子どもたちをLAギャラクシーの試合に連れて行ったんだけど、あれは最高だった。大事なのは、いろいろなグループの人たちとそれを楽しみ、次の世代にこのファン文化を広め続けることなんだ。2つのものを応援していいんだと示せるのは、自分にとって本当に大きな恵みだよ。すべてを1つに絞る必要はない」
ただ、この数週間でディッカーの意識はより絞られてきた。シーズンが近づいており、つまりすべてがこれから本格化するからだ。とはいえ、練習場やスタジアムを離れた静かな時間に、彼が気分転換のために何をするかは想像に難くない。
それは、彼が上海でも、オースティンでも、リバプールでも、パリでも、あるいはこの不思議な旅路の中で訪れたどこであってもやってきたのと同じことだ。どこにいても、足元にあるボールがどんな種類のものであっても、ディッカーはおそらくどちらかのフットボールについて考えている。そして彼自身でさえ、どちらの競技が次に自分をどこへ連れていくのかは分からない。
「みんなが忘れがちなのは、僕がフットボールをプレーすることを愛していて、それを本当に素晴らしいことだと思っているということだ」と彼は言う。「それができるのは本当に恵まれたことだよ。でも同時に、僕はサッカーのファンとして育ってきた。人生の中でほかの情熱やほかの大切なものも持ちながら育ってきたんだ。だから、フットボールから気持ちを切り離す方法があって、施設を離れている時にはそこから距離を置き、本当に頭の中から完全に外せるのは、ただただありがたいことなんだ」