ディッカーによれば、ワールドカップがその助けになったという。

ロサンゼルスで試合を楽しみ、近郊アーバインでアメリカ男子代表のメンバーとも会っていた一方で、彼のもとにはチャージャーズのチームメートたちから数え切れないほどのメッセージが届いていた。

「チームメートからメッセージが来ていた」と彼は言う。「『俺は何をすればいい？ 何を知っておく必要がある？』みたいな感じでね。何人かには返信を忘れてしまったこともあって、次に直接会った時には『もうお前とは絶交だ。俺はこの素晴らしいスポーツを学ぼうとしてるだけなのに、Googleに頼るしかなかったんだからな』って言われたよ。みんなかなりハマっていて、それが楽しかった。

「みんな『EAFC』をプレーして、そこで選手のことも学んでいるし、リーグ戦が始まってからはまたいろいろ注意して見るようにもなっている。もちろん、たぶん毎週末すべての試合を見ているわけじゃない。でも、何人かと質問し合ったり、ふとした時にその話をしたりできるのは楽しいよ」









ディッカーはサッカーを語る情熱をさらに新たな段階へと進めている。LAFCとアメリカ男子代表のMFティミー・ティルマンとともに、新たな週1回のポッドキャスト『Big Kick Energy』を始めたのだ。このポッドキャストでは、それぞれの競技や、その両者を結びつける共通点、そして情熱について語っていくという。多くの意味で、これはディッカーが最も情熱を注ぐ2つのものを混ぜ合わせる完璧な方法であり、同時に複数の情熱を持ち続けることは良いことだと人々に思い出させるものでもある。

「フットボール以外にも、情熱を注げるものや喜びを与えてくれるものを持っている選手は多いと思う」と彼は言う。「最高の中の最高の選手たちはみんな、自分の時間の90パーセントを費やしているものから気持ちを切り離し、頭を休めるための何かや方法を持っていると思う。

「それが、僕たちがやっているこのポッドキャストを通して、いろいろなことを話したり人にインタビューしたりすることでもいいし、試合を見に行くことでもいい。つい最近はロングビーチから40人の子どもたちをLAギャラクシーの試合に連れて行ったんだけど、あれは最高だった。大事なのは、いろいろなグループの人たちとそれを楽しみ、次の世代にこのファン文化を広め続けることなんだ。2つのものを応援していいんだと示せるのは、自分にとって本当に大きな恵みだよ。すべてを1つに絞る必要はない」

ただ、この数週間でディッカーの意識はより絞られてきた。シーズンが近づいており、つまりすべてがこれから本格化するからだ。とはいえ、練習場やスタジアムを離れた静かな時間に、彼が気分転換のために何をするかは想像に難くない。

それは、彼が上海でも、オースティンでも、リバプールでも、パリでも、あるいはこの不思議な旅路の中で訪れたどこであってもやってきたのと同じことだ。どこにいても、足元にあるボールがどんな種類のものであっても、ディッカーはおそらくどちらかのフットボールについて考えている。そして彼自身でさえ、どちらの競技が次に自分をどこへ連れていくのかは分からない。

「みんなが忘れがちなのは、僕がフットボールをプレーすることを愛していて、それを本当に素晴らしいことだと思っているということだ」と彼は言う。「それができるのは本当に恵まれたことだよ。でも同時に、僕はサッカーのファンとして育ってきた。人生の中でほかの情熱やほかの大切なものも持ちながら育ってきたんだ。だから、フットボールから気持ちを切り離す方法があって、施設を離れている時にはそこから距離を置き、本当に頭の中から完全に外せるのは、ただただありがたいことなんだ」







