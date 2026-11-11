「ネパールへ行くことになった経緯は、実はとても単純なんだ。キャリアの初期に指導者資格を一通り取得し、キプロスへ移った。キプロスでは4部の男子チームで指導を始めた。それまでにも、いくつかのクラブのアカデミーで働いたことがあった。私は友人のニックとデメトリス・グレゴリウのために働いていた。2人はリマソールのグラマースクールを所有している。キプロスにいた頃、私がその学校に通い始めて以来の親友だ。出会った時は、たしか11歳くらいだった。2人は学校のサッカープログラムを発展させようとしていて、私に来てほしいと頼んだ。私の授業は1日2コマ。朝に子どもたちを指導し、その後、学校で働いている間に私を雇った4部のチームへ行っていた。

「学校の子どもの一人が私の指導を受けていて、父親に私のことを『いい指導者だ』と話した。父親は『助けが必要なんだ』と言った。そのチームは4部で下から2番目にいて、残り約9、10試合の時点で残留圏とは勝ち点12差だった。選手の大半は私より年上で、当時の私は29歳だった。最初の4試合に勝つと、会長が夕食に招いてくれた。当時は独身だったから、夕食に誘われれば喜んで行くよ！ 会長は『監督、君のおかげで大きな問題ができた』と言った。私が理由を聞くと、『君に仕事を任せたのは確かだが、私は25万の支払いを何とか避けようとしていたんだ』と話した。それがチームの年間予算だった。『ところが君が4試合に勝ったから、残留できそうになってきた』と。そして『こうなった以上、君を見捨てるつもりはない。何ができるか見てみよう』と言った。結局、最初の9試合に勝った。シーズン終了の2週間前には、勝ち点1差で残留を決めることができた。そこから私のキャリアは軌道に乗ったんだ。

「キプロスではほかにもいくつかのチームを指導した。でも、ネパール行きの話が生まれたのは、グラマースクールで働いていた頃、ファクスを持っている相手なら誰にでも履歴書を送っていたからだ！ 相手がどこにいるかなんて気にしなかった。私が関心を持っていたのはサッカーだけだった。送ったファクスの一つは、LMAから届いた案内に関するものだった。当時はFACA、フットボール・アソシエーション・コーチズ・アソシエーションと呼ばれていた。そこからのメールの一つに『アジアでの指導に興味はありますか？』と書いてあった。きっとほかにも何百人もの人に送っていたと思う。国の一覧には35、40カ国ほど載っていて、私は全部にチェックを入れたんだ！

「私はAライセンスを取得するため、アメリカに戻ることにした。向こうで友人の家にいた時、午前3時頃にガネシュ・タパという人から電話がかかってきた。私は『何かご用ですか？ 午前3時ですよ？！』と言った。すると『はい、私は全ネパールサッカー協会の会長です。あなたに来てチームを指導してほしいのです』と言う。私は『本当ですか？』と聞いた。彼は『ええ、いつ来られますか？』と言った。私は『今はアメリカにいます』と答えた。ちょうどバージニア州のアカデミー責任者の仕事も打診されていた。ちなみに、バージニア州へ行こうと考えていたわけではないけどね。彼はまた『いつ来られますか？』と聞く。私は『航空券を予約しないといけないし、あれこれ準備も……』と答えた。すると『いいから、明日来てください』と言う。アメリカにいるんだから、明日なんて無理だ！ まずは妻と娘のいるロンドンへ戻らなければならない。彼は『分かりました。航空券を送ります』と言った。それで翌日、私は航空券を予約し、その翌日にイングランドへ戻った。7月で、シェルパにとっては繁忙期だった。ネパール行きの便なんて空いていないだろう。みんなエベレストへ行きたがるからね！

「家に着くと、スーパーマーケットで働いていた妻に会いに行った。当時どれほど大変だったか、これで分かるだろう。妻に『戻ったよ』と言うと、『あら、よかった。いつまでいられるの？』と聞かれた。私は『少なくとも1週間か10日くらいのはず。また後でね』と答えた。それから、滞在先だった妻の母親の家に戻って幼い娘の世話をしていた。5時頃に電話が鳴り、義父が『スティーブン、君に電話だ。何を言っているかよく分からなかったけど、ガネシュ・タパという人だ』と言った。彼は『こんにちは、元気ですか？』と言い、私は『元気です』と答えた。すると『いい知らせです』と言う。何ですか、と聞くと、『飛行機が取れました』と言った。私は来週か、今週のことだろうと思った。ところが『いいえ、今日です』と言う。今日？ 『ええ、英国時間の午後9時に出発します』。その時はまだ午後2時だった！ 本当に？ その日の早朝に着いたばかりだったんだ。そして夜10時、私はヒースロー空港にいた。名前に間違いがあって、通してもらえなかった。スティーブンが私の姓として記載されていて、『違う、違う、違うんです』と言っていた。話を端折ると、何とか飛行機に乗り込み、カトマンズへ飛んだんだ」