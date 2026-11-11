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ライブ
Stephen Constantine Brits Abroad Rwanda 1:1GOAL

スティーブン・コンスタンティン：ロンドンからキガリへ、ルワンダでプロサッカーの監督として送る日々

GOALのシリーズ『Brits Abroad』最新回では、北米からアフリカまで世界各地で指導してきた男性が、ニューヨークの地下鉄で花を売ったこと、スカウティング中に命の危険を感じたこと、そしてルワンダで何をすべきかについて語る。

Chris Burton
翻訳者：

  • 英国のサッカー関係者が海外で活動することは、少し前まで極めて珍しかった。慣れ親しんだ土地を離れることへの個々人のためらいが、全体として海外に羽ばたく機会を狭めていた。

    しかし、今は新しい時代だ。文化的な進歩によって、地球上のどこも遠すぎる場所とは考えられなくなった。故郷を離れ、異なる暮らし方を経験することは、恐れるものではなく、積極的に受け入れるものになっている。

    もちろん、仕事面でも私生活でも、乗り越えるべき課題はある。それでも、避けるのではなく向き合ってみてはどうだろうか。そう考える選手や指導者は増えている。

    そうした変化を踏まえ、旅は視野を広げるとよく言われることもあり、GOALは、壁を打ち破り、スポーツと旅行の両面から知見を伝えられるようになった勇敢な挑戦者たちの物語を紹介していく。

    今回登場するのは、スティーブン・コンスタンティン。ロンドンから、アメリカ、キプロス、ネパール、マラウイ、スーダン、インド、パキスタンを経て、ルワンダの首都キガリにたどり着いた人物だ……

  • 類まれなスポーツ人生の始まり

    Stephen Constantine Arsenal
    Instagram/@stephenconstantine

    コンスタンティンは、アーセナルとNFLのラスベガス・レイダースの熱狂的なファンだ。

    「私がサッカーに夢中になったのは1970年代初頭だ。初めて観に行った試合はトッテナム対アーセナルだった。父はトッテナムのファンで、その試合ではレイ・ケネディが97分にヘディングで決勝ゴールを決めた。彼は当時18歳か19歳で、そのゴールで私たちは優勝した。しかもトッテナムの本拠地で成し遂げたのだから、なおさら最高だった。そして5日後、リヴァプールとの試合でチャーリー・ジョージが延長戦にペナルティーエリア外から強烈なシュートを決め、私たちは2-1で勝ってFAカップも制した！ 死ぬまでアーセナル一筋だ！」

  • キプロスとアメリカで芽生えた指導者への夢

    New York subway Brooklyn
    Getty

    サッカー指導者として駆け出しの頃は、ニューヨークでの仕事を含め、さまざまな単発の仕事を見つけた

    「物心ついた頃から、プロのサッカー選手になりたかった。多くの人がそうであるようにね。チェルシーの入団テストを受け、アクスブリッジ・スタジアムでのテストマッチではハットトリックを決めた。でも6週間後に、実力が足りないという手紙が届いたんだ！ ミルウォールの入団テストも受けた。旧デンには30人か40人ほど集まっていた。翌週、練習生としてフラムとの試合に出ることになったが、その後で『GKは5人いる。ただ、テストではまずまずだったし、君のプレーを見ておく必要があった』と言われた。GKをやるには体が小さすぎたと思う。

    「その後、家族でキプロスに移り、AELリマソールでプレーした。17歳でトップチームの練習に参加し、何試合か出場した。それからイングランドに戻り、米国へ渡った。向こうの大学で1年間プレーした後、プロ契約を結んだ。最初で最後のプロ契約は、アメリカン・サッカーリーグのペンシルベニア・ストーナーズとのものだった。当時は20歳か21歳で、外国人選手は4人までしか認められていなかった。出場機会はあまり得られず、シーズンが終わる前にチームは実際に解散してしまった。スポンサーはドッグフード会社のアルポだった。その後はニューヨークに移り、ニューヨーク・フリーダムズでプレーした。当時のニューヨークではかなり大きなクラブだった。キャプテンを務めたが、その後、前十字靱帯を損傷した。近いうちにワールドカップやプレミアリーグでプレーすることはないだろうと、かなり早い段階で分かっていた。人生でやりたかったことは、サッカーを教えるか、プレーするか、そのどちらかだけだった。だから『よし、米国にいる間に指導者資格を取ろう』と思ったんだ。

    「1982年から1992年までの10年間を米国で過ごした。そこで必要な資格をすべて取り、イングランドに戻ってから、指導者資格をもう一度すべて取った。プレリム、インターミディエート、フルバッジ、UEFAへの資格の切り替えを経て、2003-04年にはプロライセンスを取得した。現役を終えた後に、これ以上やりたいことは思いつかない。私にとっては、指導すること、選手たちとピッチに立つことなんだ。考えてみれば、自分が何をしたいかをずっと分かっていたのだから、かなり恵まれている。ペンシルベニアの食堂では皿洗いをした。キプロスと米国では建設現場でも働いた。サッカーに関わり続けるために、ありとあらゆる仕事をしてきた。ブルックリンでは地下鉄に花屋の売り場を持っていたんだ！ だから私にとって、指導者になるのは迷う余地のない選択だったし、そのためならできることは何でもするつもりだった」

  • 午前3時の電話がもたらした、アジアへの慌ただしい移籍

    Everest Nepal
    Getty

    慌ただしい数日間のうちに、アメリカでの暮らしからエベレストの麓での暮らしへと生活が変わった。

    「ネパールへ行くことになった経緯は、実はとても単純なんだ。キャリアの初期に指導者資格を一通り取得し、キプロスへ移った。キプロスでは4部の男子チームで指導を始めた。それまでにも、いくつかのクラブのアカデミーで働いたことがあった。私は友人のニックとデメトリス・グレゴリウのために働いていた。2人はリマソールのグラマースクールを所有している。キプロスにいた頃、私がその学校に通い始めて以来の親友だ。出会った時は、たしか11歳くらいだった。2人は学校のサッカープログラムを発展させようとしていて、私に来てほしいと頼んだ。私の授業は1日2コマ。朝に子どもたちを指導し、その後、学校で働いている間に私を雇った4部のチームへ行っていた。

    「学校の子どもの一人が私の指導を受けていて、父親に私のことを『いい指導者だ』と話した。父親は『助けが必要なんだ』と言った。そのチームは4部で下から2番目にいて、残り約9、10試合の時点で残留圏とは勝ち点12差だった。選手の大半は私より年上で、当時の私は29歳だった。最初の4試合に勝つと、会長が夕食に招いてくれた。当時は独身だったから、夕食に誘われれば喜んで行くよ！　会長は『監督、君のおかげで大きな問題ができた』と言った。私が理由を聞くと、『君に仕事を任せたのは確かだが、私は25万の支払いを何とか避けようとしていたんだ』と話した。それがチームの年間予算だった。『ところが君が4試合に勝ったから、残留できそうになってきた』と。そして『こうなった以上、君を見捨てるつもりはない。何ができるか見てみよう』と言った。結局、最初の9試合に勝った。シーズン終了の2週間前には、勝ち点1差で残留を決めることができた。そこから私のキャリアは軌道に乗ったんだ。

    「キプロスではほかにもいくつかのチームを指導した。でも、ネパール行きの話が生まれたのは、グラマースクールで働いていた頃、ファクスを持っている相手なら誰にでも履歴書を送っていたからだ！　相手がどこにいるかなんて気にしなかった。私が関心を持っていたのはサッカーだけだった。送ったファクスの一つは、LMAから届いた案内に関するものだった。当時はFACA、フットボール・アソシエーション・コーチズ・アソシエーションと呼ばれていた。そこからのメールの一つに『アジアでの指導に興味はありますか？』と書いてあった。きっとほかにも何百人もの人に送っていたと思う。国の一覧には35、40カ国ほど載っていて、私は全部にチェックを入れたんだ！

    「私はAライセンスを取得するため、アメリカに戻ることにした。向こうで友人の家にいた時、午前3時頃にガネシュ・タパという人から電話がかかってきた。私は『何かご用ですか？　午前3時ですよ？！』と言った。すると『はい、私は全ネパールサッカー協会の会長です。あなたに来てチームを指導してほしいのです』と言う。私は『本当ですか？』と聞いた。彼は『ええ、いつ来られますか？』と言った。私は『今はアメリカにいます』と答えた。ちょうどバージニア州のアカデミー責任者の仕事も打診されていた。ちなみに、バージニア州へ行こうと考えていたわけではないけどね。彼はまた『いつ来られますか？』と聞く。私は『航空券を予約しないといけないし、あれこれ準備も……』と答えた。すると『いいから、明日来てください』と言う。アメリカにいるんだから、明日なんて無理だ！　まずは妻と娘のいるロンドンへ戻らなければならない。彼は『分かりました。航空券を送ります』と言った。それで翌日、私は航空券を予約し、その翌日にイングランドへ戻った。7月で、シェルパにとっては繁忙期だった。ネパール行きの便なんて空いていないだろう。みんなエベレストへ行きたがるからね！

    「家に着くと、スーパーマーケットで働いていた妻に会いに行った。当時どれほど大変だったか、これで分かるだろう。妻に『戻ったよ』と言うと、『あら、よかった。いつまでいられるの？』と聞かれた。私は『少なくとも1週間か10日くらいのはず。また後でね』と答えた。それから、滞在先だった妻の母親の家に戻って幼い娘の世話をしていた。5時頃に電話が鳴り、義父が『スティーブン、君に電話だ。何を言っているかよく分からなかったけど、ガネシュ・タパという人だ』と言った。彼は『こんにちは、元気ですか？』と言い、私は『元気です』と答えた。すると『いい知らせです』と言う。何ですか、と聞くと、『飛行機が取れました』と言った。私は来週か、今週のことだろうと思った。ところが『いいえ、今日です』と言う。今日？　『ええ、英国時間の午後9時に出発します』。その時はまだ午後2時だった！　本当に？　その日の早朝に着いたばかりだったんだ。そして夜10時、私はヒースロー空港にいた。名前に間違いがあって、通してもらえなかった。スティーブンが私の姓として記載されていて、『違う、違う、違うんです』と言っていた。話を端折ると、何とか飛行機に乗り込み、カトマンズへ飛んだんだ」

  • 何度かインドに立ち戻り

    Stephen Constantine India
    Getty

    国内と国際舞台での厳しい職務がもたらす異なる課題

    「インドでは3度、指導に携わった。最初に行ったとき、可能性があると感じた。当時、彼らはサッカーにはお金が集まるということに、まだ十分気づいていなかった。私たちはニューデリーから、カルカッタのすぐ郊外にあるジャムシェドプルへ移動した。列車で23時間もかかったんだ！　しかも冷房なしだった。LGカップという大会があり、それがアジア競技大会に向けた準備だった。そこで上司のアルベルト・コラコが私に言った。『監督、時間があまりないのは分かっています。大会に行く前に選手たちと過ごせるのは10日間です。大会の結果は気にしないでください。2試合、もしかしたら3試合できます。現地へ行って、この競技の状況を見極めてください。そして、ネパールでやったことをここでもやってくれると期待しています』。ネパールではかなりうまくいっていたからね。

    「それで、ベトナムでの大会に行った。結果的に決勝まで進んだ。私たちはU-23チームで、アジア競技大会もU-23の大会だった。23歳を超える選手は3人しか認められておらず、バイチュン・ブティアとI・M・ヴィジャヤンがそのうちの2人だった。決勝ではベトナムと対戦した。約20分で0-2とリードされ、私は『大変だ、何かしなければ』と思っていた。選手の一人は若手だった。私の選手のほとんどは19歳、20歳、21歳くらいで、その若者はひどく息を切らしていた。それで彼を下げ、別の若い選手を入れて、サイドを入れ替えた。私たちは試合終了間際に3-2で勝った。途中出場したその選手は、センターフォワードとしては2試合目だったが、決勝点を決めたんだ。その後、アジア競技大会に出場した。最初の任期中にはアフロ・アジア競技大会でも準優勝した。私たちは確かな基準を打ち立てたんだ。

    「そして2度目は、『監督、ワールドカップに行きたい』と言われた。私は『バングラデシュ、モルディブ、パキスタンがいる南アジア地域で圧倒できていないのだから、ワールドカップには行けない』と答えた。そして『アジアカップには連れていけると思う。ただ、そのためにはこれも、これも、これも、これも、これも、これも必要だ』と言った。スタッフについては、求めたものをすべて用意してくれた。優秀な人たちを連れてくることができ、どう仕事を進めるか、その枠組みを定めていった。10年前に成功していたので、人々は私がどういう監督か分かっていた。私は妥協しない。規律を守る、シャツをきちんとしまう、行儀よくする、といったことだ。SAF大会で優勝した。インターコンチネンタルでも優勝した。アジアカップの出場権も獲得した。私たちは出場チームで2番目に若く、平均年齢は23歳6カ月。ベトナムが1カ月差で私たちより若かった。初戦ではタイを圧倒した。2戦目はUAEを圧倒しながら、0-2で敗れた。試合後、アルベルト・ザッケローニが私のところに来て、両手を私の顔に当てながら『どうやって我々が勝てたのか分からない』と言った。そして『でも大丈夫だ。バーレーン戦で勝ち点1を取ればいい』と言ったんだ。それで3戦目、バーレーンと対戦した。私たちにとって最高の試合ではなかったが、93分か94分のPKで負けるような試合でもなかった。それで終わりだった。敗退したんだ。そうでなければベスト16に進んでいた。

    「そして3度目は、インドでも有数のビッグクラブ、イースト・ベンガルから来てほしいと頼まれた。クラブ史上最悪の時期だった。お金がなく、私が来たときには選手が12人、外国人選手は1人しかいなかった。私の仕事は土台を築くことだった。私が去ったのは、クラブがISLで過去最多の勝ち点を獲得したシーズンの後だ。順位は下から4番目だったが、土台はできた。ところが、CEOかマネジャーが先発の11人を選び、物事を決めたがるようになった。私はそんなことはしない。獲得する選手は自分で選ぶ。だから私たちは去ったが、巨大なクラブだった。モフン・バガンと対戦したとき、スタジアムには9万人がいた。だから、インドではサッカーが行われていないと言う人がいれば、私は疑問を投げかけざるを得ない。それが私のインドでの冒険だった」

  • 文化的・社会的課題に正面から向き合う

    Coffee Rwanda
    Getty

    鉱物やコーヒー、紅茶などの農産物は、ルワンダの主要な輸出品に数えられる。

    「私は何度もカメレオンと呼ばれてきた。主に、環境に適応できるからだ。キニアルワンダ語のレッスンも受けている。『Mwaramutse』はおはよう、『Mwiriwe』はこんばんはという意味だ。かなり難しい言語だよ。上達しているとは言えないけれど、こちらに来てから、きちんとしたレッスンはまだ数回しか受けていない。学ぶべきだと思っているから、この言語を覚えるつもりだ。代表監督を務めるなら、その国に住んでいなければならないとも思っている。そうしていない人が大勢いるのは知っている。彼らは『選手の大半は欧州でプレーしている』と言う。でも私はこう思うんだ。『確かにそうだ。でも、監督が国内にいれば、地元の選手たちが国外へ出て、より高いレベルでプレーしようとする励みになる』とね。

    「私は15歳から上のすべての年代を担当している。当然、新しい選手も探している。ここ数年について、ほかの監督たちが良い仕事をしてこなかったとは言わないが、実質的な育成は進んでいなかった。育成の土台がなければ、エリート選手も生まれず、成功の可能性もない。そこで、ニコラス・デ・ロングという若者を育成担当者として迎えた。彼がすべての年代のユースチームを担当する。私にとって何より大切なのは、ある国で仕事をするなら、その国を尊重しなければならないということだ。彼らを変えるつもりはない。文化を変えるつもりもない。ただ、練習に遅刻することは文化ではない。ビーチサンダルで空港に行くことも文化ではない。単にマナーが悪いだけだ。食事や言語、人々の服装、祈り方といった文化には、私は決して口を出さない。私がここにいるのは、彼らが受け入れてくれるなら、サッカー文化を改善するためだ。人々のこと、言語のこと、何が彼らの原動力なのかを、できる限り学ぼうとしている。

    「いろいろな面で、非常に難しいこともある。家族が払う犠牲などについては、まだ話してすらいない。でも、何かをやるなら、私は100％の力で取り組む。基本的に、そういった個人的な問題があったわけではない。問題はいつも、『なぜ遅刻する？』『なぜこれができていない？』『なぜこれができない？』『なぜあれができない？』ということだ。用具も良くない。カーボベルデから戻るのに72時間かかった。セネガルで2日間、何もせずに過ごしたんだ。当然、私は激怒した。怒っている私のそばには、いないほうがいい。いろいろなことを言うし、時には汚い言葉も口にするかもしれない。でも、なぜこんなことが起きるのを許したのか？　なぜ私はこうしたことを知らされていなかったのか？　そういう問題なんだ。カンボジアと0-0で引き分けた後、パキスタンの空港に着いたら、迎えに来たのはミニバン2台だった。私は『35人もいて、荷物も全部あるんだぞ。何を考えているんだ？』と言った。本来、私が対処する必要のないはずの問題がたくさんある。

    「スカウティング網を立ち上げた。イングランド出身のデレク・ブラッグという人物がいる。彼は世界中でスカウティングをしている。Wyscoutのプラットフォームを立ち上げたスカウトの一人だ。次々に起こる問題に対処し、人々を説得しようとしている。最近、U-17代表が史上初めてアフリカネイションズカップの出場権を獲得した。そのプログラムを統括しているのがニコラス・デ・ロングだ。今はU-15代表もいて、FIFAワールドカップでプレーしている。私は彼らに『自分たちが誰を代表しているのか考えなさい。ビーチサンダルを履いているところを私に見つかるな。帽子も駄目だ』などと伝えた。ここで基準を作ろうとしているんだ。そして、U-17代表がエチオピアに勝ったことは非常に大きかった。革命は始まった。FIFAシリーズで優勝した時に、それは始まったんだ。3月にはグレナダとエストニアを破った。キプロスにはレベルの高いサッカーがあると言える。数カ月ごとに監督を解任しているがね。残念ながら、私のような人間は好まれないのだと思う。自分に不利益になることがあっても、思っていることを率直に伝えるからだ。それは私が正しいという意味ではない。相手が間違っているという意味でもない。できるだけ丁寧に伝えるつもりだ。もっとも、頭に血が上っていなければの話だが。そうなるまでに時間はかからない。

    「私はこの仕事が大好きだ。良い面も悪い面も含めてね。存命の人も故人も含め、8つの代表チームを指揮したイングランド人は私だけだ。いつか10を目指すつもりだが、ルワンダに数年とどまるかもしれない。どうなるか見てみよう。次のアフリカネイションズカップに出場するには、あと勝ち点4ほど必要だ。マリとはホームとアウェーで対戦する。それからリベリアとのアウェー戦と、カーボベルデ戦がある。カーボベルデには数週間前、ホームで勝った。厄介な試合ばかりだ。マリで何とか勝ち点を取れればと思っている。そして、リベリアとカーボベルデには、直接対決の2試合をどちらも引き分けてもらいたい。そうなれば大丈夫だ」

  • スーダンで過ごした期間は、現実離れした体験をもたらした

    Kamal Shaddad
    Getty

    カマル・シャダドは20年以上にわたりスーダンサッカー協会の会長を務めた。

    「現実とは思えないような経験は何度もした。でも、特に印象に残っていることが一つある。スーダンにいた頃、ハルツームから車で移動していた時のことだ。私の上司だったカマル・シャダドは、ドン・キングにそっくりだった。髪形も何もかもね！ オフィスに入ると、彼は床置き型エアコン２台の間に座っていた。私はそこに座って、寒くてたまらなかった！ 『寒くないんですか？』と聞いたら、こう答えたんだ。『私を見たまえ。この寒さがあるから、こうしていられる。私は保存されているんだ！』。さて、スーダンのあるクラブがメリフと対戦した試合で、左サイドバックのプレーを見た。体が大きくて強く、ロングスローも投げられる。来週、見に行こうと思ったんだ。

    「それで行くことにした。運転手をつかまえて、『さあ、行こう。ハサヒサまでどれくらい？』と聞いた。『４時間くらいです』と言うから、急がないといけない。出発して２時間ほどたった頃、会長から電話がかかってきた。なぜか彼は私をスティーブンソンと呼んでいた。『スティーブンソン、どこにいる？』。私は答えた。『前にも砂、両側にも砂、後ろにも砂が見えます。車でハサヒサに向かっています。見ておきたい選手がいるんです』。すると彼は少しいら立ち始めた。『誰がハサヒサへ行く許可を出した？』。私は『許可が必要だとは知りませんでした。私は代表監督で、左サイドバックを見に行くところです』と言った。すると、『スティーブンソン、そこはアルカイダの活動地域だ。行くのは本当にやめた方がいい』と言うんだ。私は『ええ、でももう３時間来ましたし、あと１時間です。大丈夫ですよ、心配しないでください』と答えた。彼はかなり取り乱して運転手に向かって叫び始め、それから電話を切った！

    「そうして、私たちは人里離れたその場所へ車を走らせていた。30分か、40分ほどたった頃、ジープが近づいてくるのが見えた。正面からはよく見えなかったが、ジープだった。後ろには男が４、５人乗っていた。誰なのかは分からなかったが、彼らは近づいてきて私たちの車を止めた。そして２人が飛び降り、私のドアを開けて、車から引きずり出した。全員がスーダンの言葉で話していて、私は『一体何が起きているんだ？』と思った。彼らは私を車の後部座席に乗せ、そこに座らせた。その時、これで終わりだと思った。ハルツームとハサヒサの間の砂漠のどこかで私の遺体が見つかっても、何が起きたか誰にも分からないだろう、と！ それから15分間、私は『誰か何か教えてくれないか？』という気持ちだった。彼らは何も言わない。そしてさらに10分ほどして周りを見ると、向こうにサッカースタジアムが見えた。シャダド氏は現地の警備員に、私がいる場所まで迎えに行くよう伝えていたんだ。運転手の電話番号を教え、厳重に護衛してできるだけ早くスタジアムへ連れていくよう指示していた。その頃にはもう、私はおしっこを漏らしていたよ！

    「とにかく、彼らは私をスタジアムへ連れていった。中に入ると人が行き来していたが、試合は何も見えなかった。『試合を見せてほしい。この若い選手を見るために来たんだ』と言うと、『分かりました、こちらへ』と案内された。階下へ連れていかれ、第４審判の隣に座らされた。気温48度の炎天下で、15分しか耐えられなかった！ 左サイドバックを見て、それから車でハサヒサに戻った。そう、彼を代表に選んだよ！ あれが私にとって最も現実離れした経験だったが、ほかにもたくさんある」

  • 代表監督はどうやって日々を忙しく過ごしているのか

    Stephen Constantine
    Getty

    スカウティングのワークショップから選手との面談まで、コンスタンティンが仕事から離れることはほとんどない

    「正直に言うと、私は毎日何かをしていないと気が済まなくて、その点では苦労している。代表チームの活動期間は5回あるが、ある国の代表監督になってほしいと頼まれるのは特別なことだ。数年前に聞かれていたら、『65歳までしか生きられなくてもいいから、1年か2年、イングランド代表の監督をやりたい』と答えていただろう。そういう話なら『いいよ、引き受ける』と言ったはずだ。子どもの頃や若い頃に、『65歳まで生きてイングランド代表でプレーするか、75歳まで生きるか』と聞かれたら、65歳まで生きてイングランド代表でプレーする方を選んだだろう。

    「日々の活動に関われないのは、少し気が滅入る。私はスカウト向けのワークショップを開いている。ルワンダ各地を回り、我々がどうプレーするのか、どんな哲学を持っているのかを人々に説明した。U-15やU-17の年代で活動を始め、特定のプレースタイルに合う選手を探すスカウトが必要だからだ。こうした一般的なスカウトの役割では、何を探すべきなのか。まず、誰を探しているのか、その監督はどんな哲学を持っているのかを把握し、そのシステムでプレーできる選手を見つけようとする。スカウトのネットワークも2つほどつくった。自宅から10分ほどのところにオフィスがあり、毎朝そこへ行く。開くのは9時30分なのに、私は9時から9時15分には着いている！　先日は国内にいた選手と面談し、財務責任者とも話した。別の件では、また別の選手とも面談した。オフィスに行けば何かが起きるし、誰かが私を見かける。

    「たいてい午後1時か2時には帰宅する。ジムには思うほど行けていない。行かないといけないのだが、会議がある。それに今は週に2回、キニャルワンダ語のレッスンを受けている。今ちょうど課題に取り組んでいて、終わらせないと叱られる！　テレビではイングランドやヨーロッパのサッカーをすべて見られる。それからピックルボールというものがあって、週末には少しプレーしている。できる限り毎日の予定を埋めようとしている。座って何もしないでいられるような人間ではない。何もしていないのは耐えられない。忙しくしていようと努めている」

  • 東アフリカの日常生活はどのようなものか？

    Rwanda streets bike
    Getty

    ウムガンダは、伝統文化と現代の国家開発を融合させた、参加が義務付けられている地域奉仕活動の日だ。

    「ルワンダは、私がこれまで訪れた中で最も清潔な国に違いない。ここには『ウムガンダ』というものがあり、毎月最終土曜日に行われる。人々は自分の住む地域の屋外で見つけたごみを拾うことが義務づけられている。しかも、全員が対象だ。紙コップやプラスチックをどこにも捨てないという意識も徹底していて、正直、ごみはまったく見当たらない。先日、私たちはキガリから車で3時間かけて、国立公園の一つへ行った。高速道路にも一般道にも、道中にごみはなかった。通り抜けた村々でも、どこにもごみはなかった。本当に信じられないことだ。

    「キガリはとても美しい街だ。『千の丘の街』と呼ばれている。だから、あまり遠くまで歩かない方がいい。どこかに必ず丘があるからね！　でも、とてもいいところだ。人々は総じて思いやりがあり、優しく、礼儀正しい。もちろん全員がそうというわけではないが、住むにはいい場所だ。ここで過ごすのは2度目になる。ウェイトレスなどの平均的な月給は約300ドルだと思う。だから、決して高くはない。ただ、ここでは生活に必要な基本的なものにそれほどお金がかからない。故郷とは違う。キガリは街の造りも実に素晴らしい。眺めも景色も美しい。そして中心部を離れれば、もちろん美しい場所がいくつもある」

  • 生活費は他の国と比べてどうか？

    Rwanda food
    Getty

    ルワンダには、あらゆる好みや食欲を満たすものがある。

    「私が住んでいるアパートは月1500ドルだ。月200ドルの物件も見つかる。高いとは思わない。食べ物もこちらの方が少し安いと思う。さまざまな料理があり、レストランにも行ける。例えばノッティンガムの中級レストランなら、2人で80ポンドくらいかかるかもしれない。こちらなら40ドルか45ドルくらいだ。店によっては、それで3人分かもしれない。生活費の面でも悪くない場所だ。特に十分な給料を稼いでいるならね」

  • より多くの選手が羽ばたけるよう後押しする

    Africa Cup of Nations trophy
    Getty

    現時点での最終目標は、2027年アフリカネイションズカップの出場権獲得だ。

    「残念ながら、この地域ではこの20年間、あまり多くのことを成し遂げられていないと思う。私がここにいた2014年にはアフリカネイションズカップ出場を決め、私が離れたときの世界ランキングは64位だった。戻ってきたときには132位で、今は119位だ。ここではバスケットボールやバレーボールも非常に盛んだが、サッカーが群を抜いて人気のあるスポーツだと思う。当然、U-17代表がアフリカネイションズカップ出場を決めたときは、国中が大騒ぎになった。

    「アフリカネイションズカップ本大会の出場権獲得まで、あと勝ち点4だ。実現すれば、22年か23年ぶりの出場になる。出場できればと願っているが、非常に難しい試合が4つある。まだ何も成し遂げていない。試合後、カーボベルデでインタビューを受けていたとき、ルワンダの記者たちの何人かが『監督、素晴らしいです。アフリカネイションズカップに行けますね』と言った。そこで私は、キニャルワンダ語で『落ち着いて』という意味の『doza』と言った。それが翌日の見出しになったんだ！　出場できれば、私たちにとって本当に大きなことになる。うまくいくことを願っている」

  • ルワンダを存分に体験する方法

    Gorilla Rwanda
    Getty

    世界でも独特な地域を訪れる人々には、現地の野生動物を見てみることが勧められている。

    「ぜひゴリラを見に行ってほしい。キブには本当に美しい景色が広がっていて、大きな湖では泳ぐこともできる。コンゴに近い場所だ。トレッキングやハイキングを楽しみ、この国を見て回る機会もたくさんあると思う。腰を落ち着けて、地元の料理も味わってほしい。ここに来たなら、ゴリラを見ずに帰らないでほしいし、国立公園にも行ってほしい。世界のほかの場所と比べても、ここでの体験は信じられないほど素晴らしいものになるはずだ。人々も素晴らしく、とても親切で、温かく迎えてくれる」

  • ルワンダのサッカーにさらなる注目を集める

    Rwanda football team
    Rwanda FA @@ferwafa

    ルワンダサッカーに通底するプレースタイルが、各年代での成功を後押ししている

    「私はHudl.comの立ち上げに大きく貢献した。動画をアップロードできるプラットフォームで、米国の巨大企業だ。HudlはWyscoutを買収した。Wyscoutのプラットフォームの仕組みが分かれば、Hudlでは医療レポートやコンディションに関するレポートをアップロードでき、すべてを一つのプラットフォーム、いわばクラウド上で扱えると理解できるだろう。さらにWyscoutのプラットフォームも利用でき、選手やチームなどを調べられる。私は以前からWyscoutとHudlを知っていたので、両社がBKリーグと、そのトップである我々のCEO、ジュール・カラングワとつながる手助けをした。契約がまとまり、今ではルワンダのすべての試合、つまり1部リーグの全試合がテレビ中継され、Wyscoutでも見られるようになった。おかげで我々の選手は、より多くの人の目に触れるようになった。

    「ここ7カ月ほどで、我々はFIFAシリーズで優勝した。40年以上タイトルを獲得していなかったという意味で、これは大きなことだった。タイトルを獲得できるなら、逃す手はない。世界で最も大きなタイトルではないかもしれないが、我々にとっては象徴的なものだ。しかも、それは我々の大統領、ポール・カガメ氏の目の前でのことだった。だから非常に大きな出来事だった。その後、マリ、カーボベルデと同じ組に入り、誰も我々に勝ち目があるとは思っていなかった。リベリアにはホームでもアウェーでも勝てるかもしれないが、確信はない。彼らもいいチームだからね。

    「そして9月から10月の代表戦期間を終えた時点で、我々は2戦2勝でグループ首位に立っていた。FIFAシリーズの2試合を加えれば、4戦4勝だ。ケニアとの親善試合では、チームを丸ごと入れ替えた。先発11人のうち、カーボベルデ戦に出場していたのは1人だけだった。若い選手たちにチャンスを与えようとしているんだ。U-23はオリンピック予選の2回戦に進出したばかりで、カメルーンと対戦する。難しい試合になるだろう。U-23には、まだ19歳の選手がいた。なかなかいい選手に見えた。左サイドの選手で、小柄だが手ごわく、アグレッシブだ。私はそういう選手が好きなんだ。彼をU-23から引き上げ、リベリア戦で先発させてデビューの機会を与えた。まずまずの出来だった。カーボベルデ戦ではもう少し経験が必要だったので先発から外し、後半の頭から投入した。決勝点を決めたのは誰だと思う？　その19歳だ。そうなると、人々も『おや、ちょっと待てよ』と思い始める。U-17にも2人、私が『実力が十分なら、年齢も十分だ』と考えている選手がいる。

    「どのチームも同じシステムでプレーする。上から下まで一貫して4-4-2だ。試合によっては3-5-2にするかもしれないが、哲学は同じだ。4人ずつの2列を作り、相手を封じるといった具合だ。ニコラスもU-17、U-15でそれを実践しているから、すべて同じなんだ。そうして我々独自のアイデンティティーを確立しようとしている。私はこれを長年やってきた。うまくいく方法だし、これで成功を収めてきた。ただ、置かれた環境によっては時間がかかることもある。残念ながら育成年代の強化は進んでいなかったが、今それを正そうとしている。我々の選手はWyscoutを通じて、あらゆる場所で見てもらえるようになる。これからU-15はアゼルバイジャンに行き、U-17はアフリカネーションズカップに出場する。要するに、革命が起きていると言いたいんだ」

  • サッカー界の渡り鳥の今後はどうなるのか？

    Stephen Constantine
    Getty

    コンスタンティンはこれまで93カ国を巡ってきたが、南米にはまだ足を踏み入れていない。

    「個人的には、サッカーに携われるなら、どこにいるかは本当に気にしない。これまで93カ国に行ったが、南米には一度も行ったことがない。GKコーチのロヘリオ・ラモス・ダル・ソリオはブラジル出身だ。これでも彼の名前の半分なんだ！　本当に南米へ行かないといけない。スポーツ科学担当コーチはクラウディオ・アルティエリで、ベネズエラとオーストラリアのハーフだ。いや、オーストラリアに少し住んでいただけだったかな。周りには国際色豊かな人たちがいて、それが気に入っている。彼らのおかげで気が抜けない。この仕事では何が起こるか、いつまでその職に就いていられるか分からない。ルワンダをアフリカネーションズカップに連れて行きたいのは間違いない。ワールドカップにも連れて行けたらと思っている。それは数年先になるかもしれないけどね」

    「ワールドカップの約2カ月前には、チュニジアから関心を寄せられた。でも、彼らはフランス語を話す人を選んだ。だから、自分がどこに行くことになるかは分からない。ルワンダで起きていることに関心を持つ人が出てきていると思う。それは私にとって良いことだ。オファーが来たら、そのときに決断しなければならない。私は課題のある仕事が好きだ。これまで率いた代表チーム8つすべてと、クラブの70％がそういう仕事だったと思う。求められるのは『降格を免れるのを助けてほしい』か『予選突破を助けてほしい』のどちらかだ。全体的には、まずまずやってきたと思う。イングランドで働きたいかと、よく聞かれる。もちろんだ。私はイングランド人なのだから、イングランドで働きたくないわけがない。でも、それが実現するかどうかは分からない。実現すればそういうことだし、しなくても不満はないよ」

  • ネパールでナイトの称号を授与された男性は、イングランドで要職に就くのか？

    Stephen Constantine Millwall
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    コンスタンティンはミルウォールとボーンマスで過ごしたが、英国に戻ることを急いではいない。

    「ミルウォールにいた頃、コリン・リーが解任され、クラブ内でプロライセンスを持っていたのは私だけだった。だが、仕事を任されたのはデイヴ・タトルだった。素晴らしい人で、知識も豊富だ。ただ、コーチとは呼ばないだろうし、まして監督とは呼べない。彼はまずまずやったが、私には知名度がなかった。私がやってきたことの一部を成し遂げるのに何が必要か、人々は分かっていない。同じような経験をしたコーチはほかにもいるだろう。だが、私が仕事を得られたのは、イングランドやキプロスでプレーしたからではない。前の仕事で良い結果を出したからだ。ネパールでの仕事がひどかったからインドで雇われたわけではない。ここでの仕事に就く3カ月前には、インドでの仕事を3度目にオファーされていた」

    「ルワンダに来るのは今回が2度目だ。インドには3度行き、そのうち2度は代表監督としてだった。自分が世界最高の監督だと言うつもりはない。そんなことはない。ただ、母国で指導する機会を得るに値したとは思っている。キプロスでは、代表監督のポストが空くたびに必ず最終候補に入る。それでも仕事を任されないのは、私の名前が十分に知られていないか、彼らが望むことの一部を私がやらないからだ。ミルウォールの話を持ち出したのは、私がトップチームのコーチを務め、リザーブチームを率い、試合の視察にも行っていたからだ。6時半にブライトンの自宅を出て、車でザ・デンへ向かい、帰宅するのは11時、11時半頃だった。子どもにも妻にも会えず、食べて、寝て、紅茶を一杯飲み、スコーンかクランペットを食べたら、また出かけていく。自分がしていること以外は考えられない。本当に時間がないんだ。だから、イングランドのサッカー界の中だけで過ごしていれば、ほかのことを考えるのがとても難しいのは分かる。ただ、人々はあなたが今やっていることや、これまでやってきたことを理解せず、正当に評価していないと思う」

    「レス・リードが私のために推薦文を書いてくれた。言っておくが、並外れて素晴らしいものだった。ネパールではナイトの称号を授与されたが、イングランドではまったく評価されない。キプロスではステリオス・キリアキディス賞を受賞した。調子が良いときには私をキプロス人と見なす一方で、その賞は国外で最も優れた成果を挙げた監督として私に贈られたものだ。そしてイングランドでは、まるで私が存在しないかのようだ。公平を期せば、ずっとイングランドに住んでいたわけではなく、住んだり離れたりしてきた。それでも国王陛下からお声がかかるのを待っている。長いこと待つかもしれないけどね！」

  • 世界各地のプロジェクトに全力で取り組む

    Stephen Constantine
    Instagram/@stephenconstantine

    経験豊富な64歳に、当面ペースを落とす気配はない

    「監督になってからは、ずっと『人生が連れていく先へ行く』という感じだった。私には大きな知名度はないし、自分が有名だとも思っていない。アーセナルで何試合プレーしたかという理由で仕事を得られるような人間ではない。ちなみに、そういう人たちはあまり長続きしないものだ。厳しい世界だし、多くの犠牲を伴う。私は『イングランド出身だから、このやり方でプレーする』というような監督ではない。違う。その国で行われているやり方でプレーしなければならない。自分の仕事は、そのやり方を変えようとすることだ。ただ、その国の人々がどう考え、何に腹を立て、何には腹を立てないのか、何を受け入れ、何を受け入れないのかを理解しなければならない。

    「どの国でも、それはかなりうまくできたと思う。いくつかの国では、あれやこれが起きていればもっと良い結果を出せたはずだという点で、物事の進み方に100％満足しているわけではない。でも、望むものをすべて100％手に入れることはできない。そこに到達できるよう努力する。だから、私の下で働くなら、厳しく要求するよ！」

  • 住みやすさ指数

    Rwanda flag
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    ルワンダでの生活、重要な5分野での順位は

    天候：9/10

    食事：7/10

    人々：9/10

    楽しめること：6/10

    生活費：8/10

    合計：39/50

  • 「海外の英国人」シリーズをまとめてチェック

    Adam Przybek Brits Abroad 16:9
    GOAL

    以下のリンクから、海外でプレーする英国人選手たちの経験について詳しく読む。

    選手

    住みやすさスコア

    1

    ニック・スウィラド

    ブルネイ

    44/50

    2

    アダム・プシベク

    カンボジア

    41/50

    3

    ダニエル・アドゥ＝アジェイ

    クロアチア

    40.5/50

    4

    スティーブン・コンスタンティン

    ルワンダ

    39/50

    5

    アデモラ・オラ＝アデボミ

    ベルギー

    39/50

    6

    オークリー・キャノニア

    シンガポール

    36/50

    7

    アヨ・オビレイェ

    フィンランド

    29/50

    8

    タイラー・フレドリクソン

    スイス

    29/50