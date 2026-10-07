ブランナーはストラスブール戦でも、年間最優秀ゴール候補に挙がるような一撃を決め、モナコに敵地での1-1の引き分けをもたらした。ルイス率いるチームは残り20分の時点で1点を追う展開となり、どうしてもひらめきが必要な状況だった。そのとき、ブランナーはセンターサークルのすぐ外でパスを受けるために反転した。

その後、このドイツ人の若手スターは前へ持ち運び、約25ヤードの位置から自らシュート態勢に入った。そして、ポストの内側に当たりながら決まる鋭いシュートを放った。チェルシーからのレンタルでプレーするストラスブールのGKフィリップ・ヨルゲンセンも、体をいっぱいに伸ばしたが届かなかった。走りながら生み出したスピードと威力がそれほどまでに大きかったからだ。

しかし、その後の振る舞いが、この瞬間をいくぶん後味の悪いものにした。ブランナーはストラスブールのサポーターの前まで走っていき、喉を切るしぐさのセレブレーションを見せた。これはまったく不要なものだった。

「サポーターは僕の家族について、母や父について話していた。僕にはそれが分かった」と、彼は引き分け後にミックスゾーンで語った。「すごく感情が高ぶっていた。無礼なことをするつもりはなかった。後悔しているとは言わないけれど、あれは自分が伝えたかったメッセージではない。誤解されてしまった。僕は『なんてゴールだ、これで終わりだ！』と言いたかったんだ」

一方、ルイスは記者会見で自身の選手を擁護し、こう語っている。「 الحقيقةとして、彼はとても情熱的な子で、とても感情の強い選手だ。あの祝福の瞬間にミスをした。すぐに謝罪したし、SNSを通じても謝った。彼がミスをしたことは誰もが分かっている。こういうことが二度と起こらないことを願っているが、サッカーでは起こり得ることでもある。彼はいい子だし、みんなに好かれている」

残念ながら、スタンドからの罵声は現代のサッカーの一部であり、10回中9回は無視するのが最善の対応だ。ブランナーは6日後のランス戦で再び得点し、2-1の勝利に貢献した際にも謝罪のジェスチャーを見せたようだったが、すでにダメージは生じていた。

LFPは彼に4試合の出場停止処分を科したが、これは執行猶予付きであるため、代表ウィーク後のリーグ・アン最初の2試合、トゥールーズ戦とロリアン戦を欠場することになる。モナコは勝ち点13で首位に立ち、連覇中の王者パリ・サンジェルマンに5ポイント差をつけているだけに、規律違反によって最も好調な選手を失うのは、まさに避けたかった事態だった。