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Brunner - 1:1Getty/GOAL

ショートリスト：モナコの点取り屋としてドイツ代表指揮官ユルゲン・クロップの目を引くパリス・ブルナーを、マンチェスター・ユナイテッドなどが狙うべき理由

20歳のストライカーはフランスで今季素晴らしいスタートを切っており、なお引き出されるべき大きなポテンシャルを秘めている。

James Westwood
翻訳者：

  • パリス・ブルナーがスターへの道を歩み始めたのは、2020年にボルシア・ドルトムントのアカデミーに加わった14歳の時だった。その後の4年間で、クラブのさまざまなユース年代を通じて74試合56ゴールという驚異的な数字を記録し、国際舞台でも存在感を示した。

    2023年夏のU-17欧州選手権でドイツは圧巻の優勝を果たし、ブルナーは4ゴールで得点王を分け合うとともに、大会最優秀選手賞も受賞した。その冬には、インドネシアで開催されたU17ワールドカップでも再びブルナーがヒーローとなった。フランスとの決勝での1得点を含む5ゴールを挙げ、ドイツの優勝に貢献し、ゴールデンボールを手にした。

    元ボルシア・ドルトムント監督のエディン・テルジッチは、ブルナーを「並外れた才能を持つ選手」と評し、クラブもプロ契約で引き留めようと動いた。しかし、最終的に完全合意には至らず、フリーで失うことを避けるため、ドイツの名門は2024年8月にブルナーを400万ユーロでモナコへ売却した。

    18歳で居心地のいい環境を離れ、新たな国へ渡るのは大胆な決断だったが、ブルナーに迷いはまったくなかった。「モナコは、僕に明確なスポーツ面での道筋を示してくれた。どう僕をプランに組み込み、どう成長させていきたいのかを説明してくれた」とブルナーは『Sport BILD』に語った。「その評価と明確さに、僕はすぐに納得し、感銘を受けた。本当に自分を必要としてくれていると感じた」

    そして現在、このドイツ人ストライカーは、自分を信頼したモナコに応え始めている。ブルナーは急速にリーグ・アン屈指の恐れられるストライカーの一人になりつつあり、その過程で新たにA代表を率いるユルゲン・クロップの関心も引いている。ヨーロッパの強豪クラブのレーダーに入る日も、そう遠くはないかもしれない。

  • 有望な兆し

    NK Olimpija Ljubljana v Cercle Brugge KSV - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD5
    Getty Images Sport

    負傷に悩まされながらも、ブルナーはベルギーでの期限付き移籍中に唯一無二の才能の片りんを見せた

    モナコはブランナーについて、加入後すぐにベルギー・プロ・リーグのセルクル・ブルージュへ期限付き移籍させるプランを立てていた。そこでブランナーは初めてシニアレベルのサッカーと欧州大会を経験することになった。しかし、その適応は容易ではなかった。とりわけミロン・ムスリッチ監督から課された期待の大きさがあったためだ。

    ムスリッチ監督は、チームの全選手に全力のフィジカル面での出力を求めるハイプレスのシステムを採用しており、ブランナーは先発メンバーに食い込むのに苦しんだ。クラブ加入後最初の3カ月で途中出場2試合にとどまったブランナーについて、ムスリッチ監督は記者団に「パリスにはその資質があるが、この強度への適応には時間がかかる」と語っている。

    ブランナーはシーズンを通して限られたチャンスを最大限に生かさなければならず、12月中旬から2月下旬まで戦列を離れる重傷を負ったことで、その状況はさらに厳しくなった。それでも、モナコ首脳陣を勇気づけるに十分なクオリティーの片りんは見せていた。

    実際、ブランナーはわずか8試合の先発で6ゴールを記録し、とりわけ際立ったパフォーマンスを見せたのはカンファレンスリーグのグループステージだった。セルクル・ブルージュがホームでハーツを2-0で下した試合では相手守備陣を翻弄し、イスタンブール・バシャクシェヒルと1-1で引き分けた一戦では、後方のポスト際で内側へ曲がるFKにうまく外して入り込み、見事なループヘッドで終盤の貴重な同点弾を決めた。

    爆発的なフィジカル能力、華麗な足元の技術、そして鋭い得点感覚を備えるブランナーは、ピッチに立つたびに相手にとって厄介な存在だった。ただ、ファイナルサードでの判断には明らかに改善の余地があり、モナコは再び期限付き移籍を認めるのではなく、2025-26シーズンに向けてスタッド・ルイIIのトップチームへ加える決断を下した。

  • 「その年齢としてはワールドクラス」

    Germany v Romania - U20 International Friendly
    Getty Images Sport

    ブランナーにとってモナコでの初のフルシーズンはもどかしいものだったが、ドイツ代表では引き続き輝きを放った


    ただ、モナコで先発11人に割って入るのは難しい仕事だった。ブランナーは序列でミカ・ビーレス、そして第一候補の9番フォラリン・バログンの後塵を拝しており、『Nice-Matin』によれば、当時の監督アディ・ヒュッターは彼の態度に懸念を抱いていた。

    ブランナーはヒュッター体制でリーグ・アン2試合に途中出場しただけで、その後に解任されると、後任のセバスティアン・ポコニョリの下でも状況は好転しなかった。ベルギー人指揮官がブランナーに与えた出場時間は全公式戦でわずか127分で、しばしばクラブのU-21でのプレーとトレーニングに回された。

    ブレンナーにとってはフラストレーションのたまる1年だったが、ドイツU-20代表でのパフォーマンスに励まされ、前向きな姿勢を保ちながら辛抱強く待ち続けた。ドイツではElite League4試合で8得点を記録し、イタリアに4-0で勝利した試合で2得点、ルーマニアを6-0で粉砕した試合ではハットトリックを達成した。

    U-20代表のハンネス・ヴォルフ監督は「パリスは、スタッフから絶対的な信頼を感じた時に力を発揮する選手だ。ドイツの年代別で見せているものは、彼の人間性の証明でもある」と語った。「クラブで出場時間に苦しんでいる選手には見えない。ここに来ればリーダーシップを発揮し、結果を出す。ゴール前での効率性は、この年代では依然としてワールドクラスだ」

  • ついにその価値を証明した

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLE
    AFP

    新たにモナコを率いるフィリペ・ルイス監督の下で、ブルナーはチームの中心選手として台頭している

    モナコは6月、ポコニョリを解任した。チャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかったことを受けての判断で、その後、クラブの将来を託す存在としてフィリペ・ルイスに白羽の矢を立てた。現役時代にアトレティコ・マドリーやチェルシーで成功を収め、フラメンゴの前指揮官でもあるルイスは、すぐにブルナーの可能性を見抜き、その実力を証明する舞台を与えた。

    バログンと今夏加入のマティアス・アブリーヌが負傷により2026-27シーズン開幕に間に合わなくなったことで、ブルナーはモナコの今季初戦、グールニク・ザブジェとのチャンピオンズリーグ予選第1戦でセンターフォワードとして起用された。そしてクラブでの欧州初先発を見事な形で飾り、ポーランドでの3-2勝利で決勝点となる3点目を決めた。

    20歳のブルナーはその後もモナコで6試合に出場してさらに5得点を記録。8月30日のマルセイユ戦では、記憶に残る2ゴールを挙げて勝利の立役者となった。1点目はゴールエリアすぐ外からの絶妙なヘディング。2点目は、なぜ彼がこれほど魅力的な逸材なのかを凝縮したようなゴールだった。ハーフウェーライン付近からゴールキックに反応して一気にペナルティーエリアまで持ち込み、左足に切り替えて冷静にゴール左隅へ流し込んだ。その過程で2人のDFを完全に置き去りにしている。

    ルイスは、この独走弾を「傑作」と表現し、これがモナコの2-0でのダービー勝利を決定づけた。「パリから見事だった」と指揮官は続けた。「彼は今日、素晴らしかった。最初からずっと、ピッチで、トレーニングで、ゴールで、プレスで、守備に戻る姿勢で、学ぼうとする姿勢で、自分を示してきた。私はこういうタイプの選手が好きだ。ピッチで語り続ける限り、彼はそこに居続けるだろう」

  • 物議を醸す動き

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACO
    AFP

    ブルンナーは、ストラスブールのファンの前で物議を醸すゴールセレブレーションを行い、窮地に陥った。

    ブランナーはストラスブール戦でも、年間最優秀ゴール候補に挙がるような一撃を決め、モナコに敵地での1-1の引き分けをもたらした。ルイス率いるチームは残り20分の時点で1点を追う展開となり、どうしてもひらめきが必要な状況だった。そのとき、ブランナーはセンターサークルのすぐ外でパスを受けるために反転した。

    その後、このドイツ人の若手スターは前へ持ち運び、約25ヤードの位置から自らシュート態勢に入った。そして、ポストの内側に当たりながら決まる鋭いシュートを放った。チェルシーからのレンタルでプレーするストラスブールのGKフィリップ・ヨルゲンセンも、体をいっぱいに伸ばしたが届かなかった。走りながら生み出したスピードと威力がそれほどまでに大きかったからだ。

    しかし、その後の振る舞いが、この瞬間をいくぶん後味の悪いものにした。ブランナーはストラスブールのサポーターの前まで走っていき、喉を切るしぐさのセレブレーションを見せた。これはまったく不要なものだった。

    「サポーターは僕の家族について、母や父について話していた。僕にはそれが分かった」と、彼は引き分け後にミックスゾーンで語った。「すごく感情が高ぶっていた。無礼なことをするつもりはなかった。後悔しているとは言わないけれど、あれは自分が伝えたかったメッセージではない。誤解されてしまった。僕は『なんてゴールだ、これで終わりだ！』と言いたかったんだ」

    一方、ルイスは記者会見で自身の選手を擁護し、こう語っている。「 الحقيقةとして、彼はとても情熱的な子で、とても感情の強い選手だ。あの祝福の瞬間にミスをした。すぐに謝罪したし、SNSを通じても謝った。彼がミスをしたことは誰もが分かっている。こういうことが二度と起こらないことを願っているが、サッカーでは起こり得ることでもある。彼はいい子だし、みんなに好かれている」

    残念ながら、スタンドからの罵声は現代のサッカーの一部であり、10回中9回は無視するのが最善の対応だ。ブランナーは6日後のランス戦で再び得点し、2-1の勝利に貢献した際にも謝罪のジェスチャーを見せたようだったが、すでにダメージは生じていた。

    LFPは彼に4試合の出場停止処分を科したが、これは執行猶予付きであるため、代表ウィーク後のリーグ・アン最初の2試合、トゥールーズ戦とロリアン戦を欠場することになる。モナコは勝ち点13で首位に立ち、連覇中の王者パリ・サンジェルマンに5ポイント差をつけているだけに、規律違反によって最も好調な選手を失うのは、まさに避けたかった事態だった。

  • 「扉は閉ざされていない」

    Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship Final
    Getty Images Sport

    ドルトムントもブルナーをめぐって独自の問題を抱えていたが、それでもこのドイツ人の逸材への高い評価は変わっていない。

    「この件を除けば、彼は完璧だった。出場できなかった時も、自分の状況について一度も不満を口にしたことはない」と、ブルンナーの振る舞いについて問われたルイスは付け加えた。「彼は言葉ではなく事実で、自分はプレーしなければならないと示した。ゴールを決め、チームのために走り、プレスをかけ、守備をし、自分の仕事を果たしてきた。彼の人間性について不満を言うことはできない。私はただ、彼には今やっていることを続けてほしいだけだ」

    もっとも、ブルンナーが物議の中心となったのは今回が初めてではない。2023年のU-17ワールドカップでは、器物損壊行為があったとされるパーティーに同席していたことで、ドルトムントから無期限の出場停止処分を科され、大会参加が当初は危ぶまれていた。

    ドルトムントはまた、チームミーティングへの遅刻でも彼に処分を科しており、その後、マルベーリャでの温暖地トレーニングキャンプでトップチームに帯同した際には、テルジッチの構想に食い込む最大のチャンスをふいにした。ブルンナーは門限を破り、その罰としてスタンダール・リエージュとの親善試合を欠場させられた。

    結局のところ、彼は期待に応えることができず、モナコ加入時にもBVBは買い戻し条項を盛り込まなかった。ただ、それでもジグナル・イドゥナ・パルクで彼が高く評価されていなかったことを意味するわけではない。

    「彼のポジションには我々に優れたアタッカーがいたとはいえ、彼が我々の下で同じだけ成長できたかどうかは分からない。そして彼は別の道を選んだ。素晴らしい青年だ」と、ドルトムントのスポーツディレクター、ラース・リッケンは最近、『BILD』に語っている。「ドルトムントでも時々、彼についての話を耳にするが、彼はピッチ上では常に良いパフォーマンスを見せてきた。パリへの扉は閉ざされていない」

    このコメントは、ここ2カ月のモナコでのブルンナーがどれほど印象的だったかを雄弁に物語っている。試合を重ねるごとに評価は高まっており、この高いレベルのパフォーマンスを続けることができれば、さらに多くの扉が開かれるはずだ。

  • 理想的な移籍先

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENS
    AFP

    マンチェスター・ユナイテッドは、市場で最も割安な優秀ストライカーの一人であるブルンナーの獲得に動かなければ、その判断は手落ちと言わざるを得ない。

    そのうちの1人は、早ければ11月にもA代表に招集されても何ら不思議ではない。ブルンナーはクロップの初陣となるドイツ代表メンバーには選ばれなかったが、元リヴァプール指揮官は彼が正しい道を歩んでいることを示唆している。

    「彼とは話していないが、パリについては知っている。これまでのところ、彼は素晴らしい仕事をしている……フットボール面ではね」と、クロップは意味深な笑みを浮かべながら記者団に語った。「彼は何年も前から非常に大きな才能だったし、先回りして何かを言いたくはないが、U-21に関わる可能性はある。我々のところには枠がなかったが、彼については話し合った」

    わずか4試合のネーションズリーグで1勝しか挙げられず、その間の総得点も3にとどまった得点力不足のドイツ代表を見れば、クロップはブルンナーを思い切って選ばなかったことを後悔していないわけではないのかもしれない。一方で、ブルンナーは実際にU-21代表入りを果たし、EURO予選のラトビア戦で2得点を挙げて4-0の大勝に貢献。これ以上ないデビューを飾った。

    ブルンナーは自身のパフォーマンスについて「最高の気分だ」と認め、ドイツU-21代表のアントニオ・ディ・サルヴォ監督も「彼の勢いを止めたくはない」とコメント。今後は自身のチームシートに真っ先に名前を書く存在になるか、次のインターナショナルマッチウィークでクロップの代表に一気に引き上げられる可能性を示した。

    さらに、1月の移籍市場が近づくにつれて、彼の去就を巡る憶測は一段と加速していきそうだ。リヴァプールのスカウトがその成長を追っているとも報じられている。マンチェスター・ユナイテッドに少しでも分別があるなら、ブルンナー獲得に動くことも検討すべきだろう。

    プレミアリーグの強豪クラブの中で、新たなストライカーを最も必要としているのは間違いなくマンチェスター・ユナイテッドだ。第一選択の9番であるベンヤミン・シェシュコは長引くすねの負傷で離脱しており、ジョシュア・ザークツィーも決定力という点では物足りない。ブルンナーの現在の市場価値はTransfermarktで1500万ユーロとされており、これだけ高い伸びしろを持つ選手としては破格の値段である。限られた予算での運営が続くユナイテッドにとって、理想的なターゲットと言える。

    荒削りながら優れた身体能力と、ボックス内外での鋭い嗅覚を兼ね備える彼は、プレミアリーグに理想的に適している。また、必要とあれば左ウイングでもプレーできる汎用性もある。1対1の局面に強く、わずかなチャンスをゴールに変える術を持つ選手をユナイテッドが求めているのなら、ブルンナー以上の候補はいないはずだ。

    もちろん、経験不足は課題であり、ブルンナーにはなお成長の余地がある。しかし、得られる可能性のある見返りは、そのリスクをはるかに上回る。モナコの新たな大黒柱こそ、ユナイテッドが必要とするゲームチェンジャーだ。欧州のすべてのビッグクラブが彼を追いかける前に、今こそ動くべき時である。