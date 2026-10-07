パリス・ブルナーがスターへの道を歩み始めたのは、2020年にボルシア・ドルトムントのアカデミーに加わった14歳の時だった。その後の4年間で、クラブのさまざまなユース年代を通じて74試合56ゴールという驚異的な数字を記録し、国際舞台でも存在感を示した。
2023年夏のU-17欧州選手権でドイツは圧巻の優勝を果たし、ブルナーは4ゴールで得点王を分け合うとともに、大会最優秀選手賞も受賞した。その冬には、インドネシアで開催されたU17ワールドカップでも再びブルナーがヒーローとなった。フランスとの決勝での1得点を含む5ゴールを挙げ、ドイツの優勝に貢献し、ゴールデンボールを手にした。
元ボルシア・ドルトムント監督のエディン・テルジッチは、ブルナーを「並外れた才能を持つ選手」と評し、クラブもプロ契約で引き留めようと動いた。しかし、最終的に完全合意には至らず、フリーで失うことを避けるため、ドイツの名門は2024年8月にブルナーを400万ユーロでモナコへ売却した。
18歳で居心地のいい環境を離れ、新たな国へ渡るのは大胆な決断だったが、ブルナーに迷いはまったくなかった。「モナコは、僕に明確なスポーツ面での道筋を示してくれた。どう僕をプランに組み込み、どう成長させていきたいのかを説明してくれた」とブルナーは『Sport BILD』に語った。「その評価と明確さに、僕はすぐに納得し、感銘を受けた。本当に自分を必要としてくれていると感じた」
そして現在、このドイツ人ストライカーは、自分を信頼したモナコに応え始めている。ブルナーは急速にリーグ・アン屈指の恐れられるストライカーの一人になりつつあり、その過程で新たにA代表を率いるユルゲン・クロップの関心も引いている。ヨーロッパの強豪クラブのレーダーに入る日も、そう遠くはないかもしれない。