ジヴァイ・ゼヒエルの成功は、一夜にして訪れたわけではない。アカデミーで5年間を過ごした後、2023年8月に19歳でフェイエノールトのトップチームに昇格し、当時のアルネ・スロット監督の下でデビューを果たした。しかし、すぐに継続的な出場機会を得られたわけではなかった。
実際、2025年1月までのエールディヴィジ出場はわずか11試合。フェイエノールトは、期限付き移籍がゼヒエルの成長にとって最善だと判断した。MFはスパルタ・ロッテルダムへと送り出された。2012年から2018年にかけてユース選手として6年間を過ごしたクラブで、実りある4カ月間、毎週のようにトップチームの試合に出場することができた。
ゼヒエルはスパルタで13試合に出場し、3得点に関与。この活躍が、さらに注目度の高いユトレヒトへの期限付き移籍につながった。ユトレヒトは2025-26シーズンのエールディヴィジを4位で終え、ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。ロン・ヤンス監督の下、ゼヒエルはスタディオン・ハルヘンワールトで才能を開花させ、全公式戦50試合で得点とアシストを合わせて20を記録した。
「私から見れば、彼はトップ選手に成長できる」。ヤンス監督はシーズン終了時に『デ・テレグラーフ』にそう語った。「フェイエノールトでもブレイクできると思う。彼にはチャンスが与えられるべきだ」
6月中旬にロビン・ファン・ペルシーの後任としてフェイエノールトの監督に就任したジョバンニ・ファン・ブロンホルストは、ゼヒエルにそのチャンスを与えている。22歳のMFを「オランダサッカーの未来」と評するほどだ。ただ、ゼヒエルのクラブでの将来は母国の外にあるかもしれない。アーセナルとチェルシーがともに獲得に関心を示していると報じられており、プレミアリーグで大きな成功を収める姿も容易に想像できる。