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Gjivai Zechiel Shortlist 1:1Getty/GOAL

ショートリスト：フェイエノールトの逸材ジヴァイ・ゼヒエルがアーセナルかチェルシーにとって好補強となる理由

このオランダ人MFは2026-27シーズンの開幕から目覚ましい活躍を見せ、将来的なプレミアリーグ移籍の可能性を高めている。

James Westwood
翻訳者：

  • ジヴァイ・ゼヒエルの成功は、一夜にして訪れたわけではない。アカデミーで5年間を過ごした後、2023年8月に19歳でフェイエノールトのトップチームに昇格し、当時のアルネ・スロット監督の下でデビューを果たした。しかし、すぐに継続的な出場機会を得られたわけではなかった。

    実際、2025年1月までのエールディヴィジ出場はわずか11試合。フェイエノールトは、期限付き移籍がゼヒエルの成長にとって最善だと判断した。MFはスパルタ・ロッテルダムへと送り出された。2012年から2018年にかけてユース選手として6年間を過ごしたクラブで、実りある4カ月間、毎週のようにトップチームの試合に出場することができた。

    ゼヒエルはスパルタで13試合に出場し、3得点に関与。この活躍が、さらに注目度の高いユトレヒトへの期限付き移籍につながった。ユトレヒトは2025-26シーズンのエールディヴィジを4位で終え、ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。ロン・ヤンス監督の下、ゼヒエルはスタディオン・ハルヘンワールトで才能を開花させ、全公式戦50試合で得点とアシストを合わせて20を記録した。

    「私から見れば、彼はトップ選手に成長できる」。ヤンス監督はシーズン終了時に『デ・テレグラーフ』にそう語った。「フェイエノールトでもブレイクできると思う。彼にはチャンスが与えられるべきだ」

    6月中旬にロビン・ファン・ペルシーの後任としてフェイエノールトの監督に就任したジョバンニ・ファン・ブロンホルストは、ゼヒエルにそのチャンスを与えている。22歳のMFを「オランダサッカーの未来」と評するほどだ。ただ、ゼヒエルのクラブでの将来は母国の外にあるかもしれない。アーセナルとチェルシーがともに獲得に関心を示していると報じられており、プレミアリーグで大きな成功を収める姿も容易に想像できる。

  • 進化

    PSV v FC Utrecht - Eredivisie
    Getty Images Sport

    ゼヒールはユトレヒトで攻撃面の自由をより多く与えられて活躍し、フェイエノールトのトップチームで過ごした1年目の自身の過ちにも気づいた。

    ヤンス監督はユトレヒトでゼヒエルを攻撃的な「8番」の役割に起用し、相手ペナルティーエリアへ進出する自由を与えることで、その能力を最大限に引き出した。試合のテンポをコントロールする選手から、得点に直結する攻撃の武器へと進化したゼヒエルが、最も印象的なパフォーマンスを見せたのは春だった。

    ゼヒエルはゴー・アヘッド・イーグルス、PSV、テルスターとのエールディヴィジ3試合連続で得点。ノルウェーとの欧州選手権予選では、オランダU-21代表として2得点を挙げた。試合を自ら動かす存在となり、ライン間でスペースを見つけ、あらゆる角度から容赦なく決め切る力を見せたことで、フェイエノールトもこれ以上、彼を表舞台から遠ざけておくことはできなくなった。

    だが、何より重要だったのは、ゼヒエルがようやく成熟したことだ。2023-24シーズン、オランダのレジェンドであるファン・ペルシーがU-19チームを率いていた際に同監督との関係を悪化させていなければ、フェイエノールトでもっと早く成長していた可能性が高い。

    「当時、僕はトップチームに帯同していましたが、ユースリーグではU-19チームでプレーしなければなりませんでした。でも、僕はどうしてもトップチームでプレーしたかったんです」とゼヒエルは昨年12月、『NOS』に認めた。「どう受け止めればいいのかよく分からず、チームの中で少し問題を起こす存在になっていました。彼［ファン・ペルシー］はそのことについて3回ほど僕と話しましたが、自分の振る舞いを抑えられませんでした。監督にとっては不快なことです。そのことを謝りました」

  • 残留を決意

    Zechiel
    Getty

    リールから声がかかった際、ゼヒエルはフランスで新たな挑戦に臨む可能性を歓迎した。しかし、ファン・ブロンクホルストが残留させた。


    ゼヒールが夏にフェイエノールトへ戻ったとき、ファン・ペルシはすでに去っていた。元マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルのストライカーは2025年1月にトップチームの監督に就任したが、在任期間はわずか16カ月。就任後初めて迎えたフルシーズンで、フェイエノールトがエールディヴィジ王者PSVに勝ち点19差をつけられた末に解任された。

    その差を埋めようと、クラブはなじみ深いファン・ブロンクホルストに白羽の矢を立てた。2015年から2019年にかけて監督を務め、エールディヴィジ優勝とKNVBカップ連覇に導いた人物だ。しかしゼヒールは当初、監督交代によってデ・カイプでの自身の状況が好転するとは確信できず、リールからの具体的な獲得オファーに心を動かされていた。

    フランスの強豪は複数回オファーを提示し、最後の提示額は1700万ユーロに達した。ゼヒール自身も移籍に前向きだった。「非常に具体的な話でした」と、先月のVoetbal Internationalのインタビューで明かしている。「あの時点では、競技面から見てその方が自分にとって良いと思えました」

    しかし、フェイエノールトはゼヒールの退団を認めなかった。ファン・ブロンクホルストはむしろ、その才能を見抜き、自身の構想で重要な役割を担わせようと考えていた。ゼヒールは古巣スパルタ・ロッテルダムとのアウェーでのシーズン開幕戦にフル出場。ペナルティーエリアへ持ち込んでから折り返し、ルチアーノ・ヴァレンテが至近距離から決めた、この試合唯一のゴールをアシストした。

    「私がここに来た当時、彼の気持ちはまだ100％クラブに向いていませんでした。移籍の方にも気持ちが向いていたのです」と、ファン・ブロンクホルストはESPNに語った。「それでも、最初の数回の練習で彼の姿を見ると、持っている資質が分かります。私は最初から言っていました。彼は間違いなくフェイエノールトに残るべき若手だ、と」

  • 欧州のスター選手

    FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-GO AHEAD EAGLES
    AFP

    ゼヒールは、フェイエノールトがエールディビジの首位に躍り出る原動力となっている。

    ゼヒエルはファン・ブロンクホルスト監督の先発メンバーに定着し、今季開幕からのエールディヴィジ9試合すべてに先発。チャンピオンズリーグ序盤のバルセロナ戦とコモ戦でも先発した。この間、リーグ戦では5得点4アシストを記録。SCカンブールに5-2で大勝した試合では見事な2得点を挙げ、フェイエノールトが無敗で首位に立つ原動力となった。

    ゼヒエルは8月のエールディヴィジ月間最優秀選手に選ばれた。同月、リーグ全体でゼヒエルを上回る得点数を記録した選手はおらず、3得点に並んだ選手もいなかった。枠内シュート数も7本を上回った選手はいない。元アヤックスMFのラッセ・シェーネもゼヒエルを絶賛し、『ESPN』にこう語った。「以前より相手のペナルティーエリアに入る回数が増え、プレーもより決定的になった。このままシーズン終了までプレーし続ければ、獲得に乗り出すのはリールではなく、複数のさらに大きなクラブになるだろう」

    ゼヒエルのプレーには自信もみなぎる。それを象徴するのが、コモに3-2で勝利した試合で決めた、ここまでのフェイエノールトでのベストゴールだ。チームが0-1とリードされる中、ペナルティーエリア際でヴァレンテのパスを受けて反転すると、止めようのないシュートをネットに突き刺した。

    バルセロナに1-5で敗れた試合でも、ゼヒエルは絶えずボールを受け、局面を打開しようとしていた。フェイエノールトはシェーネに警鐘を鳴らされるまでもなく、ゼヒエルが大舞台で輝けるだけの資質を持つことを十分に理解しており、その才能を守るために先手を打った。

    9月17日、クラブはゼヒエルとの契約を2029年まで延長した。テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーはフェイエノールトの公式声明で「我々は誇りに思っている。彼がフェイエノールトに強い思いを抱き、ここでの成功を強く望んでいることは明らかだ。我々にとって、これはもちろん素晴らしい瞬間だ」と語った。

    少なくとも今のところ、ゼヒエルはデ・カイプを去ることを考えなくなった。「とてもうれしいし、何より感謝している。フェイエノールトが僕を信頼してくれていることに感謝している。ここが僕の居場所だし、ここでまだ大きく成長できると分かっている。これから先が待ちきれない。個人的には評価してもらえたうれしい証しだけど、僕たちは一緒にもっと多くのことを成し遂げたい。それを目指している。その責任を感じているし、喜んで引き受けたい」

  • オランダ、敗れる

    Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    オランダ代表の新監督シャビは、ネーションズリーグの代表戦期間中、ゼヒールに初めてA代表でプレーする機会を与えた。

    ゼヒールは急速にフェイエノールトの新時代を象徴する存在となりつつあり、近くオランダ代表でも同じ地位を築くかもしれない。新たにオランダ代表監督に就任したシャビは、フェイエノールトがユトレヒトに5-0で勝利した試合でゼヒールのプレーを現地で見届け、今季最初の代表活動に向けて初めてA代表に招集した。

    シャビは22歳のゼヒールを選んだ理由について、「いい選手だ」と語った。「将来性があり、非常に質が高い。ボールを持っていないときの動きもいい。技術的にも優れた選手だ。私は彼を気に入っている。だから招集した」

    ゼヒールはオランダ代表のネーションズリーグに向けた最初の2度の招集ではメンバーから外れたが、テッサロニキで行われたギリシャとの2-2の引き分けで途中出場し、代表デビューを果たした。オランダが1-2とリードを許すなか、残り13分で投入されると、同点弾につながる重要な働きを見せた。果敢に試みたオーバーヘッドキックがはね返り、ティジャニ・ラインデルスのもとへ。ラインデルスがボレーでオランダの同点ゴールを決めた。ただ、ゼヒールが自身の存在感を十分に示すには、出場時間が短かった。

    その3日後、シャビはホームでのセルビア戦でゼヒールに33分間の出場機会を与えた。ゼヒールは中盤でフリーになる役割で好プレーを見せ、パス24本中22本を成功させたほか、ボールキャリー15回、ボール奪回3回、デュエル勝利2回を記録した。オランダは最終的に2-1で勝利。シャビは試合終了後、ゼヒールを名指しで称賛した。「ゼヒールは素晴らしい試合をした。チームにとって本当に重要な存在になれる。彼には強い個性がある」

  • プレミアリーグの有望株

    FBL-Feyenoord-NED-EREDIVISIE-CAMBUUR
    AFP

    このペースで成長を続ければ、ゼキエルは近いうちにイングランド1部リーグでプレーする準備が整うかもしれない。

    ゼヒールがフェイエノールトを飛び出す日も、そう遠くないだろう。欧州5大リーグの一つで大きなインパクトを残せるだけの才能があり、プレミアリーグが最も合っているかもしれない。

    ミケル・アルテタ監督が関心を寄せているとされるのも不思議ではない。アーセナルの指揮官は、技術に優れ、相手のプレスを受けてもボールを失わず、チームが試合をより支配する助けとなるMFを好む。ゼヒールは、現在いるマルティン・ウーデゴール、ブルーノ・ギマランイス、デクラン・ライス、マルティン・スビメンディらとも自然に共存できるだろう。

    独自の複合的な特長を持つゼヒールは、アルテタ監督にとって既存の選手と役割を重ねられる戦術上の選択肢となり、効率性、創造性、そして確かな得点力をもたらすだろう。一瞬で相手のプレッシャーをかわし、自然と前方へのパスを狙う。年齢からは想像できないほどの落ち着きを見せることも多い。

    一方、チェルシーでは、中盤の底でモイセス・カイセドを完璧に補完する姿を容易に想像できる。コール・パーマー、モーガン・ロジャーズ、ジョアン・ペドロへ素早くボールを届け、巧みな前方への走り込みで彼らの攻撃の脅威を高められるだろう。

    唯一の懸念は、ゼヒールがフィジカル面で準備できているかどうかだ。試合を読む力に優れ、危険を未然に防げるが、タックルが得意とは言えず、地上での競り合いでは力負けすることもある。容赦のないプレミアリーグで成功するには、体をもう少し強くし、試合での泥臭い仕事にも慣れる必要がある。

    その点で、ゼヒールには手本となる選手が数多くいる。特にオランダ代表にはそうした選手がいる。「僕はまだ若い。デンゼル・ダンフリースやフィルジル・ファン・ダイクのような選手にはリーダーシップが見られる。そこから学ぼうとしている。最終的には僕もそうなりたいからだ」

    ゼヒールの長所の長いリストには、野心と謙虚さも加えられる。どのエリートクラブにとっても貴重な戦力となるはずで、このまま成長を続ければ、2027年には獲得を巡る争奪戦が起きるかもしれない。