ゼヒエルはファン・ブロンクホルスト監督の先発メンバーに定着し、今季開幕からのエールディヴィジ9試合すべてに先発。チャンピオンズリーグ序盤のバルセロナ戦とコモ戦でも先発した。この間、リーグ戦では5得点4アシストを記録。SCカンブールに5-2で大勝した試合では見事な2得点を挙げ、フェイエノールトが無敗で首位に立つ原動力となった。

ゼヒエルは8月のエールディヴィジ月間最優秀選手に選ばれた。同月、リーグ全体でゼヒエルを上回る得点数を記録した選手はおらず、3得点に並んだ選手もいなかった。枠内シュート数も7本を上回った選手はいない。元アヤックスMFのラッセ・シェーネもゼヒエルを絶賛し、『ESPN』にこう語った。「以前より相手のペナルティーエリアに入る回数が増え、プレーもより決定的になった。このままシーズン終了までプレーし続ければ、獲得に乗り出すのはリールではなく、複数のさらに大きなクラブになるだろう」

ゼヒエルのプレーには自信もみなぎる。それを象徴するのが、コモに3-2で勝利した試合で決めた、ここまでのフェイエノールトでのベストゴールだ。チームが0-1とリードされる中、ペナルティーエリア際でヴァレンテのパスを受けて反転すると、止めようのないシュートをネットに突き刺した。

バルセロナに1-5で敗れた試合でも、ゼヒエルは絶えずボールを受け、局面を打開しようとしていた。フェイエノールトはシェーネに警鐘を鳴らされるまでもなく、ゼヒエルが大舞台で輝けるだけの資質を持つことを十分に理解しており、その才能を守るために先手を打った。

9月17日、クラブはゼヒエルとの契約を2029年まで延長した。テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーはフェイエノールトの公式声明で「我々は誇りに思っている。彼がフェイエノールトに強い思いを抱き、ここでの成功を強く望んでいることは明らかだ。我々にとって、これはもちろん素晴らしい瞬間だ」と語った。

少なくとも今のところ、ゼヒエルはデ・カイプを去ることを考えなくなった。「とてもうれしいし、何より感謝している。フェイエノールトが僕を信頼してくれていることに感謝している。ここが僕の居場所だし、ここでまだ大きく成長できると分かっている。これから先が待ちきれない。個人的には評価してもらえたうれしい証しだけど、僕たちは一緒にもっと多くのことを成し遂げたい。それを目指している。その責任を感じているし、喜んで引き受けたい」