ハノーファーでは前線で孤立することが多く、トレゾルディは低い位置まで下がってプレーしていた。一方、クラブ・ブルッヘはペナルティーエリア内とその周辺でプレーさせる方針だった。2024-25シーズンに予想を上回る快進撃でチャンピオンズリーグのベスト16に進んだ、攻撃的で躍動感あふれるチームで、ようやく必要なパスを受けられるようになるはずだった。

ヤン・ブレイデル・スタディオンで迎えた加入初年度の前半、トレゾルディはベルギー・プロリーグの試合のテンポやチャンピオンズリーグという一段上のレベルに適応するなか、公式戦でわずか6ゴールにとどまった。それでも、気後れした様子は見せなかった。特に欧州の舞台では存在感を発揮し、デビュー戦となったモナコとの試合では4-1の大勝に貢献するゴールを挙げ、続くバルセロナとの激闘では3-3の引き分けに終わった一戦の先制点を決めた。

ベルギーでのウィンターブレイク後、トレゾルディはさらに一段階成長した。中盤の司令塔ハンス・ヴァナケンと、言葉を交わさずとも通じ合うかのような連係を築いた元ハノーファーの選手は、次々とゴールを重ねた。シーズンを通じて23得点を記録し、そのうち6得点を挙げたプロリーグのプレーオフでは、クラブ・ブルッヘの優勝に貢献した。

トレゾルディは攻撃をつなぐ役割でも優れた技術を見せ続け、9アシストを記録したが、同時に純粋な得点源へと進化していた。その若手の力を最終的に最大限引き出したのは、12月にニッキー・ハイエンの後任としてクラブ・ブルッヘの指揮官に就任したイヴァン・レコだった。レコはトレゾルディに、体力を温存し、相手DFの背後を狙える位置でプレーするよう指示した。

3月のアンデルレヒト戦でトレゾルディが2得点を挙げ、試合が2-2の引き分けに終わった後、レコは成長を支えるもう一つの重要な要因を明かした。「今の彼は、自らの力で運を引き寄せている。練習施設に誰よりも早く来て、最後に帰る。シュート練習、ジム、ヨガまで……。成功のためにできることはすべてやっている。大きな努力が大きな成功につながるんだ」

一方、そのパフォーマンスに圧倒されたアンデルレヒトの正GK、コリン・クーセマンスからも、トレゾルディに意外な称賛が寄せられた。「彼は本当にトッププレーヤーだ。非常に万能で、ペナルティーエリア内では決定力があり、両足を使える。それに献身的に走る選手でもある」