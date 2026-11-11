11月の寒い夜、アイントホーフェンでニコロ・トレゾルディがチャンピオンズリーグの歴史に名を刻んだ。22歳のFWはマークする相手の前に出て、ホアキン・セイスの絶妙なクロスを頭で押し込み、PSVを相手にクラブ・ブルッヘに先制点をもたらした。これにより、ドイツ国外のクラブでチャンピオンズリーグの1大会に5ゴールを挙げた初のドイツ人選手となった。
ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は直近の記者会見で、このゴールを「信じられない」と評し、トレゾルディを将来の代表招集候補として考えていることを認めた。才能豊かなストライカーはドイツ国籍を持つ一方、イタリア生まれでもある。ロベルト・マンチーニは、イタリア代表を選ぶよう説得を試みていると認めている。
現在、両国の間でトレゾルディを巡る争奪戦が続いており、クラブ間でも間もなく獲得競争の対象になるかもしれない。チェルシーとマンチェスター・シティはともに今季、クラブ・ブルッヘでプレーするトレゾルディを視察するためスカウトを派遣している。
ACミランとユヴェントスもトレゾルディを注意深く追っているとされるが、プレミアリーグにはうってつけの選手に見える。フィジカルが強く、賢さも備えたストライカーで、両足で容赦なくゴールを決められる。現代サッカーでは希少なタイプであり、その真価が発揮されるのはこれからだろう。