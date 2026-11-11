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Nicolo Tresoldi Shortlist 1:1Getty/GOAL

ショートリスト：クラブ・ブルッヘの注目ストライカー、ニコロ・トレソルディがアーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティの有力な獲得候補となった理由

身体能力に優れたセンターフォワードは国内と欧州の両舞台でゴールを量産し、世界のビッグクラブから注目を集めている。

James Westwood
翻訳者：

  • 11月の寒い夜、アイントホーフェンでニコロ・トレゾルディがチャンピオンズリーグの歴史に名を刻んだ。22歳のFWはマークする相手の前に出て、ホアキン・セイスの絶妙なクロスを頭で押し込み、PSVを相手にクラブ・ブルッヘに先制点をもたらした。これにより、ドイツ国外のクラブでチャンピオンズリーグの1大会に5ゴールを挙げた初のドイツ人選手となった。

    ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は直近の記者会見で、このゴールを「信じられない」と評し、トレゾルディを将来の代表招集候補として考えていることを認めた。才能豊かなストライカーはドイツ国籍を持つ一方、イタリア生まれでもある。ロベルト・マンチーニは、イタリア代表を選ぶよう説得を試みていると認めている。

    現在、両国の間でトレゾルディを巡る争奪戦が続いており、クラブ間でも間もなく獲得競争の対象になるかもしれない。チェルシーとマンチェスター・シティはともに今季、クラブ・ブルッヘでプレーするトレゾルディを視察するためスカウトを派遣している。

    ACミランとユヴェントスもトレゾルディを注意深く追っているとされるが、プレミアリーグにはうってつけの選手に見える。フィジカルが強く、賢さも備えたストライカーで、両足で容赦なくゴールを決められる。現代サッカーでは希少なタイプであり、その真価が発揮されるのはこれからだろう。

  • 彼の血にはサッカーが流れている

    A portrait of Emanuele Tresoldi of Atalanta
    Getty Images Sport

    トレゾルディの父はイタリア人サッカー選手で、長い現役生活で13の異なるクラブを渡り歩いた。

    ニコロ・トレソルディはサルデーニャ島のカリアリで生まれた。父のエマヌエレ・トレソルディは元DFで、アタランタ、チェゼーナ、ノヴァーラ、SPALなど多くのクラブでプレーし、プロサッカー選手として20年間のキャリアを送った。イタリアU-21代表でも6試合に出場している。ニコロには幼い頃から、父のサッカーの才能が受け継がれていることが明らかだった。

    一家はニコロが子どもの頃にグッビオへ移住。トレソルディは地元の育成クラブ、ASDフォンタネッレでプレーし、最初の指導者マルコ・ベディーニの下、センターフォワードとして頭角を現した。12歳の有望株だったトレソルディには多くのビッグクラブが関心を示したが、当初はうまくいかず、別のスポーツにも時間を割いていた。

    ベディーニは『ガゼッタ・デロ・スポルト』にこう明かした。「アタランタ、ミラン、フィオレンティーナ、ボローニャ、ユヴェントスの入団テストを受けたが、どのクラブも『そのレベルの選手はすでにいる』と言って、彼を不合格にした。私にもそう言った。ニコは何事もなかったかのようにグッビオへ戻り、ゴールを決め続けた。テニスにも夢中で、楽しんでいた。しばらくの間はテニスとサッカーを両立していた。入団テストに行っていて、平日の練習を休むこともあった」

    トレソルディはACミランのファンとして育った。ベディーニによれば、ゴール前での得点能力で知られる同クラブのレジェンドを手本にしていたという。「12歳の頃から、右足でも左足でも、ヘディングでも、ペナルティーエリアに入り込んででも、あらゆる形で得点していた。何しろ、彼がずっと憧れていたのはピッポ・インザーギだった。時にはインザーギをまねることもあり、ペナルティーエリア内での動き方を教えるために特別な練習も行った」

    トレソルディ自身もインタビューでACミランへの愛着を認めており、かつてこう語っている。「今でもミランを追いかけている。すべては祖父のおかげだ。祖父はミランのファンで、［マルコ］・ファン・バステンのゴルフのインストラクターだったんだ！」

  • 突破

    Hamburger SV v Hannover 96 - Second Bundesliga
    Getty Images Sport

    ハノーファーではトレゾルディが最大限の得点力を発揮する姿は見られなかったが、彼は別の形でチームに大きく貢献した。

    2017年、トレソルディは、母親が航空会社で客室乗務員の責任者を務める仕事の関係で、家族とともにドイツのハノーファーへ移り住んだ。翌年にはハノーファー96の下部組織に入り、年齢をはるかに超えるサッカーIQを示しながら、急速にステップアップしていった。

    リザーブチームでプレーするようになったトレソルディは、2022年7月にブンデスリーガ2部のカイザースラウテルン戦でハノーファーのトップチームデビューを果たした。翌月に18歳になると初のプロ契約を結び、その後はトップチームのレギュラーに定着。ドイツU-21代表にも加わった。

    ただし、ハノーファーがトレソルディを主な得点源として頼ることはなかった。実際、トップチームでの3シーズンを通じた成績は77試合で14得点にとどまり、2024-25シーズンの得点数も7だった。指導者たちがより高く評価していたのは、ゴールを背にしてプレーする能力と、ハノーファーの最前線の守備者として献身的な役割を担う姿勢だった。一方、期待得点（xG）は一貫して高い数値を記録しており、その潜在能力を示していた。

    クラブ・ブルッヘはその潜在能力を評価し、2025年6月にトレソルディをハノーファーから獲得した。最終的な移籍金700万ユーロは、ハノーファーにとってクラブ史上最高額の売却となった。同クラブはトレソルディの退団を惜しみながらも、2部に所属する立場を踏まえ、多額の収入を歓迎した。

    ハノーファーのマネージングディレクター、マルクス・マンは次のように語った。「ニコロを失うことは、ハノーファー96の顔の一人を失うことを意味します。それでも、下部組織での出発からチャンピオンズリーグへと続く道のりをともに歩めたことを誇りに思います。2部クラブが移籍収入にも頼っていることは、よく知られています。今夏もそれを得る機会がありました。総合的に見て、96がこれまで経験したことのない規模の条件です」

  • 「キラー」になる

    Club Brugge KV v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    トレソルディはブルッヘでの初シーズンに徐々に本格的な得点源へと成長し、チームの国内リーグ制覇に貢献した。

    ハノーファーでは前線で孤立することが多く、トレゾルディは低い位置まで下がってプレーしていた。一方、クラブ・ブルッヘはペナルティーエリア内とその周辺でプレーさせる方針だった。2024-25シーズンに予想を上回る快進撃でチャンピオンズリーグのベスト16に進んだ、攻撃的で躍動感あふれるチームで、ようやく必要なパスを受けられるようになるはずだった。

    ヤン・ブレイデル・スタディオンで迎えた加入初年度の前半、トレゾルディはベルギー・プロリーグの試合のテンポやチャンピオンズリーグという一段上のレベルに適応するなか、公式戦でわずか6ゴールにとどまった。それでも、気後れした様子は見せなかった。特に欧州の舞台では存在感を発揮し、デビュー戦となったモナコとの試合では4-1の大勝に貢献するゴールを挙げ、続くバルセロナとの激闘では3-3の引き分けに終わった一戦の先制点を決めた。

    ベルギーでのウィンターブレイク後、トレゾルディはさらに一段階成長した。中盤の司令塔ハンス・ヴァナケンと、言葉を交わさずとも通じ合うかのような連係を築いた元ハノーファーの選手は、次々とゴールを重ねた。シーズンを通じて23得点を記録し、そのうち6得点を挙げたプロリーグのプレーオフでは、クラブ・ブルッヘの優勝に貢献した。

    トレゾルディは攻撃をつなぐ役割でも優れた技術を見せ続け、9アシストを記録したが、同時に純粋な得点源へと進化していた。その若手の力を最終的に最大限引き出したのは、12月にニッキー・ハイエンの後任としてクラブ・ブルッヘの指揮官に就任したイヴァン・レコだった。レコはトレゾルディに、体力を温存し、相手DFの背後を狙える位置でプレーするよう指示した。

    3月のアンデルレヒト戦でトレゾルディが2得点を挙げ、試合が2-2の引き分けに終わった後、レコは成長を支えるもう一つの重要な要因を明かした。「今の彼は、自らの力で運を引き寄せている。練習施設に誰よりも早く来て、最後に帰る。シュート練習、ジム、ヨガまで……。成功のためにできることはすべてやっている。大きな努力が大きな成功につながるんだ」

    一方、そのパフォーマンスに圧倒されたアンデルレヒトの正GK、コリン・クーセマンスからも、トレゾルディに意外な称賛が寄せられた。「彼は本当にトッププレーヤーだ。非常に万能で、ペナルティーエリア内では決定力があり、両足を使える。それに献身的に走る選手でもある」

  • チャンピオンズリーグの英雄

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    イタリア王者インテルは、ホームでクラブ・ブルージュにまさかの敗戦を喫した試合で、トレソルディを抑えられなかった。

    今季のトレソルディを注意深く見てきた人なら、誰もがコーセマンスの評価に同意するだろう。もはやベルギーだけの注目株ではない。ブルッヘでわずか17試合に出場して14ゴールを挙げ、欧州全体でも屈指の好調なストライカーとなっている。

    チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節終了時点で、トレソルディはマンチェスター・シティの得点マシン、アーリング・ハーランドと並んで得点ランキング2位タイにつけている。首位は6ゴールを挙げたコモのアナスタシオス・ドゥヴィカスだ。そしてトレソルディは、サン・シーロでセリエA王者インテルと対戦した際、今季の欧州最高のパフォーマンスと呼ぶにふさわしい活躍を見せた。

    堂々たる体格の背番号9は忘れられないハットトリックを達成し、ブルッヘはインテルを4-3で破る番狂わせを演じた。トレソルディは22歳257日で、チャンピオンズリーグでハットトリックを達成した最年少のドイツ人選手として、カリム・アデイェミの記録を更新した。

    また、チャンピオンズリーグの1試合で3ゴールを挙げたブルッヘ史上初の選手となり、敵地サン・シーロで同記録を達成した選手としても、2020年のトッテナムのギャレス・ベイルに続く大会史上2人目となった。力強く蹴り込んだPKで先制点を挙げると、インテルのGKジョゼップ・マルティネスの大きなミスを突いて2点目。直感的なダイレクトシュートで、自身とブルッヘの3点目も奪った。

    インテルの宿敵に親しみを持つトレソルディにとっては夢のような夜だった。本人は『スカイ・スポーツ・イタリア』にこう語った。「試合前にはミランのファンからたくさんメッセージが届いた。ゴールを決めて勝ってくれと言われたんだ。何よりクラブ・ブルッヘが勝てたこと、そしてベルギーサッカー全体のためにうれしく思う。でも、僕にとっては少しダービーのような試合だったことも認めるよ。すごいことだ！」

    一方、レコ監督は、この堂々たる体格のアタッカーがブルッヘを超える存在になる道を着実に歩んでいると認めた。ベルギー人指揮官は「彼はとても謙虚で、自分の才能を分かっている。懸命に取り組み、大きく成長した」と話し、「欧州のトップ選手の一人になるだろう。どこでそうなるかは分からないが、彼には可能性がある」と続けた。

    かつてインテルに所属したブルッヘのGKヤン・ゾマーも、こう付け加えた。「ニコは多くの長所を持つ素晴らしいストライカーだ。常に危険な存在だよ。素晴らしいキャリアを築くと確信している」

  • 選り取り見取り

    SOCCER JPL D9 CLUB BRUGGE VS STVV
    AFP

    トレゾルディがクラブ・ブルッヘでこのまま安定して結果を出し続ければ、来夏には獲得を望む名門クラブを選べる立場になるだろう。

    トレソルディはインテル戦後、代表チームでの今後を巡る憶測にも言及。 Skyにこう語った。「クロップ、マンチーニ、両国のサッカー連盟と話をした。僕の考えは理解してもらえた。家ではいつもイタリア語を話すし、僕自身もイタリアで生まれた。どうなるかは分からない。今はドイツU-21代表でプレーすることを楽しんでいる。［来夏には］欧州選手権がある。父がイタリア代表で優勝した大会だから、僕にとっても目標だ。その後のことは、それから考えるよ」

    来年、トレソルディが下す大きな決断は、それだけではなさそうだ。ベルギーでの報道によると、バイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムント、アトレティコ・マドリードもブルッヘの逸材を視察している。チェルシーとマンチェスター・シティにとっては、アーセナルも獲得競争の相手となる可能性がある。アーセナルは今夏、クリストス・ツォリスを4000万ユーロで獲得したことで、同プロリーグのクラブと良好な関係にある。

    トレソルディは、欧州5大リーグのうち4リーグにまたがる強豪クラブから移籍先を選べる立場になるかもしれない。ブルッヘはこのストライカーに最大5000万ユーロを要求すると報じられているが、その成長の可能性を考えれば割安に感じられる。

    プレミアリーグを選ぶなら、最も合っているのはアーセナルだろう。その理由は、ツォリスと再び同じチームでプレーできる可能性だけではない。ミケル・アルテタ監督率いるプレミアリーグ王者は、連覇を果たし、チャンピオンズリーグのタイトルを再び争う軌道に乗っている。しかし、真に偉大なチームになるには、なお世界屈指の9番が必要だ。ヴィクトル・ギェケレシュとカイ・ハヴァーツは、ともに期待に応えきれていない。

    トレソルディはまだその域には達していないものの、そこを目指せる資質は確かに備えている。アルテタ監督なら、そのための舞台を用意できるだろう。チェルシーではジョアン・ペドロ、シティではアーリング・ハーランドの後ろに回るが、アーセナルなら中心的な役割が待っている可能性がある。アーセナルは早めに獲得へ動くのが賢明だ。トレソルディが今後もブルッヘの戦力規模を上回る躍進に貢献し続ければ、2027年夏の移籍市場で最も引く手あまたの選手の一人になるだろう。