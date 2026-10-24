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ライブ
Dortmund women GFX 1:1GOAL

シャルケに対する優位、バイエルン・ミュンヘンとの対決、アレックス・ポップの獲得。女子ブンデスリーガ昇格を目指すボルシア・ドルトムント、その急成長の舞台裏

4回連続の昇格でBVBはドイツサッカーの3部まで駆け上がった。今度はピッチ内外での大きな取り組みによって、1部までの昇格を目指している。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • ダナ・マルクヴァルトは、3月にボルシア・ドルトムントがアウクスブルクを2-0で下した試合を、ジグナル・イドゥナ・パルクで観戦した日のことを鮮明に覚えている。その試合中、チャンピオンズリーグ優勝3回、五輪金メダル、ドイツリーグ優勝7回を誇るアレクサンドラ・ポップがピッチに登場し、マルクヴァルトの新たなチームメートとしてお披露目された。「『こんなことが起こるなんて！』と思いました」と、ドルトムント女子チームの得点力豊かなストライカーは振り返る。

    ブンデスリーガの強豪ヴォルフスブルクを離れ、2つ下のディビジョンに降りてまで加入した愛するクラブ。その一員としてポップがお披露目される場所として、このスタジアムはいくつもの意味でふさわしかった。そもそも2019年11月、ここでファンが掲げた横断幕こそ、理事のスヴェンヤ・シュレンカーの言葉を借りれば、ドルトムントが女子チームを創設する「きっかけ」になった。観客席から発せられたメッセージは「サッカーはみんなのもの。今こそ女子チームを！」だった。

    それから7年、4度の昇格を経て、ドルトムントがポップほどの選手を黒と黄色に染まったサポーターの壁に向けてお披露目できたことは、7部から歩み始めたチームの軌跡を象徴し、これまで積み重ねてきた取り組みの成果を示す瞬間だった。

    クラブが存在感を示したのは、それだけではない。急速な躍進、早期からのプロ化、目を引く観客動員によってドルトムントは大きな注目を集めてきた。昨シーズンのDFBポカールで、ドイツを席巻するバイエルン・ミュンヘンを相手に善戦し、2-0で敗れた試合も注目すべき場面の一つだ。「ボルシア・ドルトムントが台頭していることをドイツ全体に示す、素晴らしい機会でした」とマルクヴァルトは考えている。

    現在、ドイツ女子サッカーの3部に当たるレギオナルリーガ・ヴェストで戦うドルトムントは、最初の大きな目標であるブンデスリーガ到達まで、あと2度の昇格を残すのみだ。クラブが力を注ぎ、投資を続ける一方で、歩みのすべてが順調だったわけではない。それでも頂点は着実に近づき、実現できることへの期待も高まる一方だ。

  • 急速な上昇

    Borussia Dortmund Women promotion
    BVB

    ドルトムントは4回連続の昇格で、ドイツ女子サッカーの3部に到達した。

    シュレンカーが ボルシア・ドルトムントの女子チーム創設について初めて GOALに語った頃から、多くのことが変わった。それは2022-23シーズン、チームにとってまだ2年目のことだった。当時は6部に所属し、練習は週に2、3日。ホームゲームには約750人のファンが訪れていた。

    それから4年。BVBは現在3部で戦い、完全なプロチームとして活動している。ホームゲームの観客数は平均4000人に達した。ドイツでは、女子チームのシーズンチケット販売数でドルトムントの1700枚を上回るのは、いずれもブンデスリーガに所属するウニオン・ベルリンとヴォルフスブルクだけだ。

    これは、女子・少女サッカー部門の責任者を務め、最近BVBの理事にも就任したシュレンカーが見守ってきた、着実な前進の成果だ。そして今、ブンデスリーガ昇格という目標がいよいよ近づくなか、クラブには注目すべき顔ぶれも加わっている。

  • 本気度を示す補強

    Alex Popp BVB unveiling 2026
    BVB

    今年ドルトムントに加わった選手で最も注目を集めているのはポップだが、加入した大物は彼女だけではない。

    なかでも最も目を引くのがポップだ。ドイツが輩出した史上最高の選手の一人であり、35歳となった今も驚異的なレベルでプレーを続けている。ヴォルフスブルクでの最後のシーズンには、ブンデスリーガ19試合で14得点4アシストを記録した。夏にBVBへ移籍してからは、予想どおり3部リーグで圧倒的な活躍を見せている。

    オーストリア代表として109試合に出場したマヌエラ・ツィンスベルガーも、その一人だ。元アーセナル、バイエルン・ミュンヘンのGKは前十字靱帯の負傷からのリハビリが最終段階にあるが、夏にドルトムントへ移籍して以来、すでに新たなチームメイトたちに自身の知識と経験を伝えている。

    マルクス・ホグナーは、その1年前に新監督として就任した。59歳の同監督は、ヴォルフスブルクでの短期間の指揮を挟み、ブンデスリーガのエッセンを通算12年間率いたほか、代表チームのコーチングスタッフを務めた経験もある。

    「女子サッカーでこれほど長い経験を持つ監督は、そう多くありません」とシュレンカーはGOALに語る。「チームをブンデスリーガに導くのにふさわしい人物かもしれないと考えました」

    そして今、ラルフ・ケラーマンもその取り組みに加わった。ヴォルフスブルクの監督を9年間務めてチャンピオンズリーグを2度制し、その後はさらに9年間スポーツディレクターを務めた。今夏、同じ役職に就くためドルトムントへ移ったケラーマンがこのプロジェクトに何をもたらせるかと聞かれると、シュレンカーは笑みを浮かべた。「たくさんのものをもたらしてくれます」と笑い、「本当にたくさんのものを！」と続けた。

  • 目を見張る野心

    Dana Marquardt Borussia Dortmund Women
    BVB

    マルクヴァルトはブンデスリーガ昇格を控えるハンブルガーSVを離れ、4部所属のボルシア・ドルトムントに加入した。この移籍は、同チームが以前から持つ求心力を示している。

    これほど多くの著名な顔ぶれが加わっていることは、ドルトムント女子チームの創設以来、積み重ねられてきた取り組みの成果を物語っている。

    女子サッカー界屈指のスポーツディレクターとして知られ、今年初めにはチェルシーの同職候補に挙がっているとの噂もあったケラーマンは、このプロジェクトに引かれた理由を問われ、GOALにこう語った。「外部から見ていたときでさえ、そのすべての根底にある野心と推進力を感じ取ることができた」

    「クラブの経営陣は、変化や調整、そして次のステップに進む準備ができていると、折に触れて私に明確に伝えてくれた。そこに魅力を感じたし、私の古巣が現在立っているレベルに到達しようとする、このクラブの強い意欲と粘り強さも決め手になった」

    その姿勢は、ポップやツィンスベルガーが加わる以前から、選手たちが下部リーグのこのプロジェクトに参加する理由にもなっていた。例えばマルクヴァルトは、ブンデスリーガ2部のハンブルクでプレーしていたが、当時4部にいたBVBへの移籍を決めた。故郷のクラブであるハンブルクも、最終的に1部昇格を果たすシーズンの真っただ中にあった。

    「友人やほかの選手から、『どうしてそこに行くの？』と何度も聞かれました」と振り返る。「でも、このプロジェクトなら数年後にはBVBでブンデスリーガの舞台に立てると確信していました。クラブが掲げる目標や将来目指す姿にも、強く引かれました」

  • 自慢する権利

    Borussia Dortmund Women 2024-25
    BVB

    BVBがカテゴリーを次々と昇格してきた中で、2025年のレヴィアダービーでシャルケを破り、ゲルゼンキルヒェンの同クラブを抑えて昇格を果たしたことは、ハイライトの一つとなっている。

    近年、ドイツではボルシア・ドルトムントが女子サッカーにもたらし得るものの片鱗が、ピッチ内外で垣間見えている。

    2024-25シーズン、BVBは最大のライバルであるシャルケと初めて対戦した。両チームとも4部に所属していたが、ルール地方の両クラブのどちらが昇格するかを決める一戦には、ドルトムントのシュタディオン・ローテ・エルデに1万人の満員の観客が詰めかけた。BVBは2-1で勝利し、ライバルの昇格を阻むと同時に3部への切符を手にしたのだから、観客も落胆することはなかった。「お金では買えない瞬間です」。熱烈なドルトムントファンのシュレンカーは笑顔を見せる。「この瞬間は決して忘れません」

    「正直に言って、私のキャリアの中でも最高の試合の一つでした」と、その日にBVBの先制点を決め、2点目をアシストしたマルクヴァルトは語る。「試合だけでなく、それを取り巻くすべてがです。街中の人が見ているようでした」

    男子サッカーのライバル関係が女子では少し形だけのものに感じられる場合もあるが、レヴィアダービーは違う。「ダービーにならないわけがありません」とマルクヴァルトは付け加えた。数週間後には両チームが地域カップ決勝で再び対戦し、BVBがそこでも勝利したことで、この対戦の熱気はいっそう高まった。昨季シャルケが3部昇格を果たしたため、今季は再び顔を合わせる。

    ダービーが組まれれば再びシャルケを倒す機会が得られるため、BVBはゲルゼンキルヒェンのクラブの昇格を妙に喜んでいるのかもしれないと、GOALが指摘すると、シュレンカーはすかさず口を挟んだ。「『かもしれない』ではありません」と、再び満面の笑みを浮かべる。「また勝ちます！」

  • メッセージを送る

    Bayern Munich Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    マルクヴァルトは、バイエルン・ミュンヘンとのDFBポカールで真っ向から戦ったことで、「ボルシア・ドルトムントが迫っている」というメッセージをドイツ全土に送れたと考えている。

    ドイツ中にメッセージを送る注目の一戦となったのが、昨季のDFBポカール1回戦だ。プレーオフラウンドでボルシア・メンヒェングラートバッハを3-1で下した後、ローテ・エルデで行われた1回戦の抽選で、ドルトムントはバイエルン・ミュンヘンと対戦することになった。

    バイエルンは直近4シーズンのブンデスリーガをすべて制したドイツ女子サッカー界の絶対的な強豪だ。欧州の舞台でも強く、昨季はチャンピオンズリーグ準決勝で白熱した戦いをバルセロナと繰り広げた。そのバルセロナは最終的に欧州王者となった。BVBはベストメンバーをそろえたバイエルンの先発11人を相手に、マルクヴァルトが「素晴らしい戦い」と表現する健闘を見せ、敗戦は0-2にとどまった。このことは多くを物語っていたし、1万6000人近くの観客が詰めかけたことも同様だった。

    「私たちが正しい道を歩み、良い仕事をしていて、選手たちにはこれだけの力がある。その証しになりました」とマルクヴァルトは語る。「それを目にできたのは本当に素晴らしいことでした。大事なのは試合に負けたという事実だけではありません。そこから何を得られるか、そして数年後に目指す場所に立つために何を得られるかも重要です。私たちはブンデスリーガに行きたい。ボルシア・ドルトムントがこれから台頭してくるとドイツ中に示す、大きな兆しとなりました」

  • 教訓を学ぶ

    Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    ドルトムントは2025-26シーズンに珍しく足踏みした。女子チームが昇格を逃したのは、このシーズンが初めてだった。

    幸先の良いスタートを切ったものの、2025-26シーズンは最終的に失望の残るものとなった。ボルシア・ドルトムントの女子チームが昇格を祝わずにシーズンを終えたのは、チーム史上初めてだった。この結果には複雑な思いが伴う。できるだけ早くたどり着くことを目指していたブンデスリーガへの道のりが遅れることになったからだ。シュレンカーも「チームは2部リーグでも問題なく戦える準備ができていたはず」と考えており、悔しさを感じている。

    ただ、昨季までのように一度もつまずかず昇格を重ねられるとは、もともと見込まれていたわけではない。あくまでそれを目指していたのであり、今回の経験から得た教訓もある。シュレンカーは、BVBほどのビッグクラブでプレーする重圧が昇格を逃した「大きな理由」だったと考えている。「私たちはいつも相手より良いチームでしたが、すべての試合に勝てたわけではありません」と話す。クラブはその後、スポーツ心理士を雇った。

    ポップやツィンスベルガーのような選手を獲得した理由の一つもそこにある。「2人は非常に経験豊富で、多くのカップ戦で優勝しています。そうした重圧に対処するのも、2人にとってはより容易です」とシュレンカーは指摘する。「難しい状況でもチーム全体が試合に勝てるよう、2人が助けてくれると確信しています」。ケラーマンも同意し、「2人はチーム全体にかかる重圧を大きく軽減してくれます」と付け加えた。

    ドルトムントは昨年の失望を晴らし、2度目の挑戦で2部昇格を果たすことを目指している。そこで期待されるのが、得た教訓を今季の結果につなげることだ。開幕からの9試合すべてに無失点で勝利し、力強いスタートを切っている。

  • まだまだ続く

    Borussia Dortmund Women
    BVB

    ドルトムントは、クラブの最大の目標であるブンデスリーガ到達まで、あと2度の昇格に迫っている。その実現を後押しするため、ピッチ外でも大きな前進を遂げている。

    その先はどうか。BVBの女子部門では、ここ数年で育成体制の整備が進んだ。現在は2つのユースチームがあり、その部門の発展を見守っているのがトーマス・スレフスキだ。スレフスキは昨年ホグナーが就任するまで、トップチームの監督を務めていた。

    新施設の整備も進んでおり、女子チームは男子チームやユースアカデミーにより近い場所へ移ることになる。BVB女子チームの新たな拠点について、ケラーマンは「すべてが最高水準だ」と説明する。「練習場には、ユースアカデミーや男子チームが使っているものと同じカメラシステムを導入する。最適なリカバリー設備、フィジカルトレーニングエリア、ミーティングルームもある。私たちが目指すレベルでは、どれも備わっていて当然のものだ」

    トップチームを支えるスタッフも今夏に増員され、常勤のアナリストと2人目の理学療法士が加わった。「いずれも、チームを支える体制をより充実させるための取り組みだ」とケラーマンは付け加えた。

    最上位に到達し、選手の入れ替わりがそれほど多くなくなれば、チームのプレースタイルについて、より具体的な話し合いができるようになる。欧州での目標や、その達成に必要な投資についても話せるようになるだろう。

    ただ、それはすべて先の話だ。今の大きな目標は、ブンデスリーガ昇格であることに変わりはない。昨季は足踏みしたものの、急速に上位へと駆け上がってきたボルシア・ドルトムントは、その実現まであと一歩のところにいる。