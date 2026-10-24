ダナ・マルクヴァルトは、3月にボルシア・ドルトムントがアウクスブルクを2-0で下した試合を、ジグナル・イドゥナ・パルクで観戦した日のことを鮮明に覚えている。その試合中、チャンピオンズリーグ優勝3回、五輪金メダル、ドイツリーグ優勝7回を誇るアレクサンドラ・ポップがピッチに登場し、マルクヴァルトの新たなチームメートとしてお披露目された。「『こんなことが起こるなんて！』と思いました」と、ドルトムント女子チームの得点力豊かなストライカーは振り返る。

ブンデスリーガの強豪ヴォルフスブルクを離れ、2つ下のディビジョンに降りてまで加入した愛するクラブ。その一員としてポップがお披露目される場所として、このスタジアムはいくつもの意味でふさわしかった。そもそも2019年11月、ここでファンが掲げた横断幕こそ、理事のスヴェンヤ・シュレンカーの言葉を借りれば、ドルトムントが女子チームを創設する「きっかけ」になった。観客席から発せられたメッセージは「サッカーはみんなのもの。今こそ女子チームを！」だった。

それから7年、4度の昇格を経て、ドルトムントがポップほどの選手を黒と黄色に染まったサポーターの壁に向けてお披露目できたことは、7部から歩み始めたチームの軌跡を象徴し、これまで積み重ねてきた取り組みの成果を示す瞬間だった。

クラブが存在感を示したのは、それだけではない。急速な躍進、早期からのプロ化、目を引く観客動員によってドルトムントは大きな注目を集めてきた。昨シーズンのDFBポカールで、ドイツを席巻するバイエルン・ミュンヘンを相手に善戦し、2-0で敗れた試合も注目すべき場面の一つだ。「ボルシア・ドルトムントが台頭していることをドイツ全体に示す、素晴らしい機会でした」とマルクヴァルトは考えている。

現在、ドイツ女子サッカーの3部に当たるレギオナルリーガ・ヴェストで戦うドルトムントは、最初の大きな目標であるブンデスリーガ到達まで、あと2度の昇格を残すのみだ。クラブが力を注ぎ、投資を続ける一方で、歩みのすべてが順調だったわけではない。それでも頂点は着実に近づき、実現できることへの期待も高まる一方だ。