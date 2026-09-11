正式にトップチームへ昇格し、背番号12を与えられた彼は、EUROでの勢いを維持するために夏休みを返上したと報じられている。その決断は実を結び、プレシーズンを通じて右SBとして起用される信頼を勝ち取った。

「フリックの信頼を感じているし、トップチームに残りたい。チャンスは生かさないといけない」と彼は語った。「欧州選手権から戻ってきてから、ここで100パーセントを出し、自分がここにふさわしいこと、自分に何ができるかを示そうとしてきた。今は幸せだが、フットボールは日々のものだし、ここに残るためにこれからも100パーセントを出し続ける」

バーミンガムとの親善試合で先発すると、彼はボール保持時に落ち着きを見せ、チャンピオンシップの相手がサイドから仕掛けたりボックス内に侵入しようとした際には、マーク相手にぴったりと対応した。インサイドに入るSBとして振る舞う時も、中盤からテンポをコントロールする時も、そのスムーズな移行はフリックを感心させ、指揮官は試合後、このティーンエージャーについて「トップレベルの選手であることを我々にはっきり示した」と述べた。

右SBはスペイン王者にとって問題を抱えるポジションだった。クラブの資金は夏にロドリ、アントニー・ゴードン、カリム・アデイェミらの獲得に充てられ、その役割に自然に適応できる他の選手はジュール・クンデとジョアン・カンセロしか残されなかった。

だが驚くべきことに、エスパルトが穴埋めを求められたのはそこではなかった。ここまでのラ・リーガ4試合すべてで、彼はアレハンドロ・バルデを抑えて左SBとしてフル出場している。

エルチェ戦では力強さを見せ、初アシストも記録。ボックス手前のフェルミンへ対角線のパスを送り、5-0勝利の最後の得点をお膳立てした。

その4日後のアスレティック・クルブ戦では、さらに大胆なパフォーマンスを披露した。激しいフィジカルバトルに身を投じ、攻撃を組み立て、ときには中央を力強く駆け上がってチャンス創出を狙った。見事なクロスでボックス内の絶好機にいたラフィーニャを見つけたが、ブラジル人FWのヘディングはポストに当たり、エスパルトのアシストはならなかった。

「シャビ・エスパルトは信じられない」とジョアン・ガルシアは、2-0勝利での彼の守備について語った。

「彼のプレーにはとても満足している。左SBとしてのプレーぶりには少し驚いているくらいだ」とフリックは語った。「彼は常に集中している。非常に高いクオリティーを持つ選手で、守備での1対1ではトップクラスだ。とても満足している。すべての選手と同じように、改善の余地はある」

数日後、ラーヨ・バジェカーノ戦でも再びラフィーニャと好連係を見せた。ハーフスペースに入り込んで素早く主将へパスを通すと、そのまま抜け出した主将が5-2勝利で同点弾を決めた。