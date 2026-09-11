シャビ・エスパルト：バルセロナはラ・マシアから新たなフィリップ・ラームを見いだしたのかもしれない
バルセロナのアカデミーが生んだ最新のブレイク候補は、意外な役割で現れた。本職はMFながら右SBにコンバートされた19歳のシャビ・エスパルトは、今季ここまでハンジ・フリック監督の守備陣の左サイドで起用され、トップチームでも次第に居場所を築いている。
卓越した技術、テンポを操る力、創造性あふれるパスを備えており、典型的なラ・マシア育ちのMFの特徴をすべて備えている一方、その見事な万能性によって同世代のフィリップ・ラームと目されている。
デビュー戦ではプレッシャーの大きいチャンピオンズリーグの試合にいきなり投入され、夏にはスペインU-19代表の一員として欧州王者となった。そして今季は左SBの役割で復帰し、再びその実力を示している。
好スタートを切っているが、フリックの新たなゴールデンボーイには何が期待できるのだろうか。GOALが見ていく。
開幕
カタルーニャ州都で生まれたエスパルトは、生粋のバルセロナっ子である。
8歳で名門下部組織に加わると、ラミン・ヤマル、パウ・クバルシ、マルク・ベルナルと同じチームでMFとして成長を遂げた。16歳になる頃には、すでにその汎用性で知られる存在となっており、U19チームでUEFAユースリーグに出場。中盤と右サイドバックを行き来した。
フリアーノ・ベレッティがユースチームを率いるようになると、主に右サイドバックとして主役級の働きを見せ、チームの2024-25シーズン国内外3冠達成に大きく貢献した。昨季のエスパルトは、ニューカッスルを3-2で破った試合で1ゴール1アシストを記録し、大陸大会ではパリ・サンジェルマン戦で決勝点もマーク。その後まもなく、フリックから声がかかった。
シーズン序盤の数週間はベンチ入りしながら出場機会がなかったが、トップチームデビュー目前で不運にも膝を負傷した。3カ月以上の離脱を強いられたものの、フリックは彼のトップチーム初出場をそれほど長く待たせなかった。
大きな進展
3月、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦、セント・ジェームズ・パークでニューカッスル相手に0-1とリードを許していたバルセロナで、ドイツ人指揮官はアカデミー出身のヒーローを送り出した。
88分にキャプテンのロナルド・アラウホに代わって出場すると、彼はそのプレッシャーに見事に対応した。サイドバックの彼はジョー・ウィロックをゴールライン際まで追い込み、スライディングでボールを奪取。すぐに立ち上がってラミネ・ヤマルへとつないだ。その数分後、バルサは同点ゴールを決めた。
「自分がピッチに入るのを見た時は、信じられなかった。本当に楽しくて、感情が高ぶっていた」と、彼はクラブ公式サイトに語っている。
その5日後、カンプ・ノウでのセビージャ戦ではラ・リーガ5-2勝利でフル出場した。相手のプレッシャーもあってボールを持つ時間はあまりなく、雑な場面もいくつかあったが、自分のもとに来るすべてのボールに食らいつき、試合が進むにつれてボール保持時の自信も増していった。
その後は再びベンチに戻り、バルサのリーグ優勝シーズンではさらに4試合に出場しただけだったが、フリックの目に留まっていたことは明らかだった。
「僕のような若い選手にとって、監督が信頼してくれたことはすべてを意味する」と彼は話した。「本当に感謝している。監督の信頼のおかげで、プレッシャーを感じすぎることなく落ち着いて、自分の知っているやり方でプレーできた」
エスパルトは中盤で見事なプレーを見せ、この夏にウェールズで開催されたU-19欧州選手権でスペインが優勝を果たす中、先発の主軸として不動の地位を築いた。
軽やかに相手をかわし、ボールを追い回し、上質にボールを動かしながら、彼は試合を支配していた。巧みなタッチでボールを置いて放ったシュートで初ゴールを決め、初戦で開催国を7-0で下す勝利に貢献。さらにクロアチアとの準決勝でも12分に先制点を挙げた。
エスパルトはしばしばボールを受けると顔を上げ、11人の相手全員を視界に収めていた。中央への鋭いパスであれ、味方とのコンビネーションで中盤の背後へ抜け出す形であれ、あるいは守備陣を真っすぐ突き破るシンプルな持ち上がりであれ、彼はたいてい有望な攻撃を生み出す方法を見つけていた。
スペインは大会を通じて無失点を貫き、エスパルトは大会ベストイレブンにも選ばれた。彼はその瞬間をつかむ準備を整えてバルセロナへ戻った。
うまくいっているかどうか
正式にトップチームへ昇格し、背番号12を与えられた彼は、EUROでの勢いを維持するために夏休みを返上したと報じられている。その決断は実を結び、プレシーズンを通じて右SBとして起用される信頼を勝ち取った。
「フリックの信頼を感じているし、トップチームに残りたい。チャンスは生かさないといけない」と彼は語った。「欧州選手権から戻ってきてから、ここで100パーセントを出し、自分がここにふさわしいこと、自分に何ができるかを示そうとしてきた。今は幸せだが、フットボールは日々のものだし、ここに残るためにこれからも100パーセントを出し続ける」
バーミンガムとの親善試合で先発すると、彼はボール保持時に落ち着きを見せ、チャンピオンシップの相手がサイドから仕掛けたりボックス内に侵入しようとした際には、マーク相手にぴったりと対応した。インサイドに入るSBとして振る舞う時も、中盤からテンポをコントロールする時も、そのスムーズな移行はフリックを感心させ、指揮官は試合後、このティーンエージャーについて「トップレベルの選手であることを我々にはっきり示した」と述べた。
右SBはスペイン王者にとって問題を抱えるポジションだった。クラブの資金は夏にロドリ、アントニー・ゴードン、カリム・アデイェミらの獲得に充てられ、その役割に自然に適応できる他の選手はジュール・クンデとジョアン・カンセロしか残されなかった。
だが驚くべきことに、エスパルトが穴埋めを求められたのはそこではなかった。ここまでのラ・リーガ4試合すべてで、彼はアレハンドロ・バルデを抑えて左SBとしてフル出場している。
エルチェ戦では力強さを見せ、初アシストも記録。ボックス手前のフェルミンへ対角線のパスを送り、5-0勝利の最後の得点をお膳立てした。
その4日後のアスレティック・クルブ戦では、さらに大胆なパフォーマンスを披露した。激しいフィジカルバトルに身を投じ、攻撃を組み立て、ときには中央を力強く駆け上がってチャンス創出を狙った。見事なクロスでボックス内の絶好機にいたラフィーニャを見つけたが、ブラジル人FWのヘディングはポストに当たり、エスパルトのアシストはならなかった。
「シャビ・エスパルトは信じられない」とジョアン・ガルシアは、2-0勝利での彼の守備について語った。
「彼のプレーにはとても満足している。左SBとしてのプレーぶりには少し驚いているくらいだ」とフリックは語った。「彼は常に集中している。非常に高いクオリティーを持つ選手で、守備での1対1ではトップクラスだ。とても満足している。すべての選手と同じように、改善の余地はある」
数日後、ラーヨ・バジェカーノ戦でも再びラフィーニャと好連係を見せた。ハーフスペースに入り込んで素早く主将へパスを通すと、そのまま抜け出した主将が5-2勝利で同点弾を決めた。
強み
エスパルトはMFとして下部組織を駆け上がる中で、試合を読む力、ポジショニング、そしてボール保持時の状況判断を大きな武器としていた。そうした特長により、右SBでも適性を示し、守備でも攻撃でも信頼できる存在へと成長してきた。
この若手はフィジカル勝負を決して恐れず、ボールを奪って素早く前線へパスを出そうと、ウインガーに激しく寄せていく。
オーバーラップを繰り返すタイプのSBではなく、細かいコンビネーションを見せながら内側のレーンへ流れたり、ボックス方向へドリブルで運んでから味方を生かしたりするプレーを得意としている。
「自分は違うタイプのフルバックになれる。ウイングバックのようにプレーするのではなく、中央で味方と連係できるフルバックだ」と本人は説明した。
MFでもフルバックでも危険なパスを出せるうえ、素早い判断で高いテンポを維持する助けにもなっている。
また、その適応力も印象的だ。MFから右SBへコンバートされ、さらにシーズン序盤には左SBでも起用された。
「みんなも見ただろう。彼はボールを持てば圧巻だし、フルバックでもMFでもプレーできる。しかも、いつだって完璧にこなすんだ」とDFクバルシは『Marca』に語った。
改善の余地がある
19歳のエスパルトは、いまもフィジカル面で成長の途中にある。ラ・リーガでの序盤の出場では、相手に当たり負けする場面が時折見られ、その点は大きな懸念材料のように映った。夏季休暇からの復帰後は、よりたくましく、存在感も増したように見えるが、依然として発展途上である。
ユース年代では低い位置から危険なパスを出す時間があったが、前線から強く圧力をかけてくるラ・リーガのチームを相手にすると、ボール保持時に慌てる様子を見せている。また、ときに判断を誤ったパスを選び、狙った相手に通せなかったり、すでにプレッシャーを受けている味方に出してしまったりすることもある。
なお、トップレベルのフットボールのスピードに順応している段階であり、ビッグゲームでは不安要素になり得る。特に右サイドバックでは、苦しめばバルセロナがその部分を突かれる可能性がある。
次は……
ポジション変更、攻撃的な特長、そしてボール扱いの丁寧さによって、彼はバイエルン・ミュンヘンとドイツの英雄フィリップ・ラームと比較されている。
フリックは今夏、「シャビのプレーを見ると、ボールを持った時の自信が本当に気に入っている。6番でも2番でもプレーできるので、フィリップ・ラームを思い出させる。ボールを持っている時も持っていない時も、彼を見るのが好きだ」と語っていた。
ラームもプロキャリアを左サイドバックでスタートさせ、その後は右サイドで開花し、やがてペップ・グアルディオラによってMFへと転向した。フリックが当時アシスタントを務めていたドイツ代表のヨアヒム・レーブ監督もグアルディオラにならい、2014年ワールドカップでの輝かしい戦いの大部分でラームをその位置で起用した。
優れたボールコントロール、試合を支配する能力、そしてポジションの柔軟性を備える彼について、フリックはエスパルトを自身のユーティリティープレーヤーへと育てたいと考えているようで、ここまでの兆候は有望である。
次は？
エスパルトは今季のラ・リーガ開幕4試合すべてでフル出場しているが、フリック監督は負荷をかけすぎないよう慎重に対応し、水曜のフェイエノールト戦でのチャンピオンズリーグ勝利ではベンチスタートとした。
この慎重なアプローチは、エスパルトが最高レベルでフルシーズンを戦う負荷に順応していく中で、今後も続く可能性が高い。左SBの序列ではバルデを上回っているが、フリック監督は週半ばの一戦で、必要であればカンセロをそのポジションに戻して起用できると依然として信頼していることを示した。
「今のところ満足している。ただ、サッカーは日々の積み重ねだし、ここに残るためにこれからも100％を出し続ける」と、同選手は先月語っていた。 「ここで成功するのはとても難しい。でも本当に厳しいのは、選手たちが築いている高い基準がある中で、ここにとどまり続けることだ。
「結局のところ、ここはバルセロナであり、世界最高のチームだ。求められるものは毎日そこにある。
「決して気を抜くことはできない」
最終的に左SBに定着するにせよ、右に戻るにせよ、中盤へ移るにせよ、その知性と多様性はフリック監督にとって貴重な選択肢をもたらしている。