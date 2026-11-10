毎週のように同じ先発11人を起用できないことは、スタンフォード・ブリッジでの最初の数カ月を過ごすアロンソにとって、間違いなく足かせとなっている。主力数人の欠場によって、チェルシーの選手層の薄さも浮き彫りになった。単に人数が足りないのではなく、質の高い控えや、監督が役割を任せられる選手が著しく不足しているのだ。

その大きな要因は、失敗だったとの見方が強まりつつある夏の補強にある。レギュラーとして先発するロジャーズ、ラクロワ、マルティネスを除けば、クラブが加えたのは複数の若手と数人のベテランだが、ここまで大きな影響を与えられずにいる。求められるレベルにあることを示せていない選手もいる。アロンソはヘッドコーチではなく監督として招聘され、補強にも関わっただけに、その責任の一端を負わなければならない。

サイドバックのマルコ・パレストラとペップ・チャバリアはまだプレミアリーグに適応している段階だが、目覚ましい活躍は見せていない。ヘンダーソンは役割を果たしているものの、36歳の選手をピッチ上で頼らなければならない状況であってはならない。また、出場時間の少なさを見れば、ジェオバニー・ケンダ、バレンティン・バルコ、ウェルベック、エメガは監督から全幅の信頼を得ていないようだ。一方、フォファナやマロ・ギュストに対するサポーターの忍耐も限界に近づいている。多くのサポーターは、両選手を夏に放出すべきだった余剰戦力とみなしている。

とりわけ判断を誤ったように見えるのは、移籍市場最終日にエンソ・フェルナンデスのマンチェスター・シティへの高額移籍を認める前に、代役を確保できなかったことだ。ジェームズは再び負傷し、そもそも本来はDF。ラヴィアのコンディションも依然として不透明で、バルコは期待に応えられず、キャリア終盤のヘンダーソンには走力が足りない。アロンソのチームには、攻守を行き来できる8番タイプのMFが明らかに必要だ。

そのため、チェルシーが早ければ1月にもボーンマスのアレックス・スコットの獲得に動く可能性があるとの報道は驚くものではない。攻守にわたって力を発揮するスコットの能力は、この役割に最適だ。移籍市場最終日にモナコのラミン・カマラの移籍が土壇場で破談となった後、チェルシーが再び獲得に動けば、MFを新たに2人加えることも十分に考えられる。

だが、1月に選手を獲得し、放出も実現したとしても、長期にわたって複数の大会で本当に優勝を争えるチームを作るには、少なくともさらにもう一度の移籍市場が必要だろう。現状では、アロンソとクラブの意思決定者たちの補強候補リストには、トップレベルのサイドバック、少なくとも1人のセンターバック、そしてストライカーが残り続けるとみられる。