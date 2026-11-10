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Chelsea GFX HIC 1-1GOAL

シャビ・アロンソの蜜月期間は終わった。チェルシーの新監督は答えを見つけなければ、ファンの反発を招く恐れ

日曜日のサンダーランド戦でのふがいない敗戦が、深刻な懸念を呼んでいる。チェルシーは新監督の下で、ここまで順調とは言えない歩みを続けている。

Krishan Davis
翻訳者：

  • 2026-27シーズンが本格化した今、11月の代表ウィークは、チェルシーの監督に就任したシャビ・アロンソのここまでを振り返るのにちょうどいい機会だ。伝説的な元MFとして夏に大きな期待を背負って就任したが、端的に言えば、評価はまだ定まっていない。

    チェルシーは、失点こそ多かったものの、相手を上回る得点力で勝利を重ね、好スタートを切った。しかし、その後は結果が安定せず、ブレントフォードに大敗したかと思えば、ボーンマスには大勝。トッテナムには珍しくホームで敗れる悔しい結果となった一方、苦境にあるマンチェスター・ユナイテッドには勝利した。

    そうした結果を受け、シーズン2度目の代表ウィーク直前に行われた日曜日の最下位サンダーランドとのアウェー戦は、アロンソ体制下でのチェルシーの進歩を測る重要な一戦となった。開幕前に優勝候補と目されていたチームが、今後どこへ向かうのかを示す試合でもあった。それだけに、内容も含めて振るわなかった0-1の敗戦は、大きな懸念材料だ。アロンソの就任当初の蜜月期間が完全に終わったことは明らかである。

  • ウェアサイドで低調

    FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-CHELSEA
    AFP

    チェルシーはサンダーランドに力負けし、攻撃面でも打開策を見いだせなかった。

    日曜日のスタジアム・オブ・ライトでは、事情を知らなければ、どちらが降格圏にいるチームなのか見分けるのは難しかっただろう。サンダーランドは振るわない相手を圧倒し、苦しみながらも妥当な、そして切実に必要としていた勝利をつかんだ。チェルシーには、エンゾ・ル・フェーの決勝PKにつながった「ファウル」の判定や、その少し前にコール・パーマーがペナルティーエリアの際で激しいタックルを受けて倒されたにもかかわらず、フリーキックすら与えられなかったことなど、物議を醸す判定に不満を抱く理由はある。それでも、勝利に十分と言えるようなプレーはまったくできなかった。

    相手は深刻な不振に陥り、ホームでの得点もままならないチームだった。しかも、アロンソ率いるチームにはこの一戦に向けて1週間の準備期間があった。それにもかかわらず、チェルシーのxGはホームのサンダーランドの2.55に対し、わずか0.53だった。ボールを支配しながらも、チェルシーの攻撃には工夫がなく、密集したアタッキングサードではパーマーとモーガン・ロジャースの普段の脅威も封じられた。守備も混乱を極め、レヴィ・コルウィルとウェスレイ・フォファナは勢いに乗るブライアン・ブロビーに翻弄された。決勝点となるPKを与えた場面もそうだった。

    判定を巡る議論がある中、アロンソは選手たちに責任があるとした。「我々のミスだ」と、スカイスポーツに語った。「解決策を探していた。ボールを動かすスピードが少し足りず、守備を固める相手に対してプレーする際の忍耐も少し欠けていた。十分なチャンスを作れなかったし、チャンスを作り出すための忍耐や創造性も足りなかった」

    その指摘に異論を唱えるのは難しい。だが、トッテナム戦の敗北が懸念を招いたのに対し、今回の敗戦は深刻な警鐘を鳴らした。

  • 奇妙な選択

    Xabi Alonso Estevao Chelsea
    Getty

    アロンソは、若き逸材のウインガー、エステヴァンを繰り返しベンチに置くなど、一部の選手起用を巡って批判を浴びている。

    アロンソ監督が審判の判定を批判しなかったことに、チェルシーの一部サポーターは首をかしげた。先発メンバーの選択も同様だ。プレミアリーグ最下位の相手に対し、守備的なMFを3人起用。前線には純粋なストライカーを置かず、前節のマンチェスター・ユナイテッド戦で輝いたエステヴァンをベンチに置いた。

    こうした采配は、チェルシーが創造性と決定力を欠いた大きな要因となった。ジョーダン・ヘンダーソン、モイセス・カイセド、ロメオ・ラヴィアは、ハーフスペースにいるパーマーとロジャースにボールを届けられず、偽9番を務めたペドロ・ネトは孤立。サンダーランドの守備陣を手こずらせるにはフィジカル面でも力不足で、チェルシーは前線の起点を欠いた。

    アロンソ監督は就任以来、フィジカル面での準備が整っていないことを理由にエステヴァンを先発から外してきた。ファンの不満は募っているが、この試合も、不安定な守備陣を相手にエステヴァンが脅威となれる一戦に見えた。ロジャースかパーマーを10番の位置に下げる選択肢もあった。ジョアン・ペドロが不在の中、従来型の9番を先発させなかったことも不可解だ。ダニー・ウェルベックとエマヌエル・エメガはともにベンチスタートだった。

    負傷者の多さもアロンソ監督にとって痛手となっている（エミ・マルティネス、ジョレル・ハト、ジェイミー・ギッテンス、リース・ジェームズ、マクサンス・ラクロワ、ペドロが欠場）。さらにジョシュ・アチェンポンが間の悪いタイミングで負傷し、スタジアム・オブ・ライトでは好んで使う3-4-2-1からの変更を余儀なくされた。それでも、起用できる選手を踏まえれば、明らかな本命にふさわしい積極的な布陣を組んだとは言えない。選んだのはフィジカル重視の先発11人で、サンダーランドはそれに真っ向から渡り合うことができた。むしろ必要だったのは、創意工夫とスピードだったかもしれない。

  • 不完全なスカッド

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    チェルシーは今夏も多くの選手を獲得したものの、スカッドに抱える複数の問題を解消できなかった

    毎週のように同じ先発11人を起用できないことは、スタンフォード・ブリッジでの最初の数カ月を過ごすアロンソにとって、間違いなく足かせとなっている。主力数人の欠場によって、チェルシーの選手層の薄さも浮き彫りになった。単に人数が足りないのではなく、質の高い控えや、監督が役割を任せられる選手が著しく不足しているのだ。

    その大きな要因は、失敗だったとの見方が強まりつつある夏の補強にある。レギュラーとして先発するロジャーズ、ラクロワ、マルティネスを除けば、クラブが加えたのは複数の若手と数人のベテランだが、ここまで大きな影響を与えられずにいる。求められるレベルにあることを示せていない選手もいる。アロンソはヘッドコーチではなく監督として招聘され、補強にも関わっただけに、その責任の一端を負わなければならない。

    サイドバックのマルコ・パレストラとペップ・チャバリアはまだプレミアリーグに適応している段階だが、目覚ましい活躍は見せていない。ヘンダーソンは役割を果たしているものの、36歳の選手をピッチ上で頼らなければならない状況であってはならない。また、出場時間の少なさを見れば、ジェオバニー・ケンダ、バレンティン・バルコ、ウェルベック、エメガは監督から全幅の信頼を得ていないようだ。一方、フォファナやマロ・ギュストに対するサポーターの忍耐も限界に近づいている。多くのサポーターは、両選手を夏に放出すべきだった余剰戦力とみなしている。

    とりわけ判断を誤ったように見えるのは、移籍市場最終日にエンソ・フェルナンデスのマンチェスター・シティへの高額移籍を認める前に、代役を確保できなかったことだ。ジェームズは再び負傷し、そもそも本来はDF。ラヴィアのコンディションも依然として不透明で、バルコは期待に応えられず、キャリア終盤のヘンダーソンには走力が足りない。アロンソのチームには、攻守を行き来できる8番タイプのMFが明らかに必要だ。

    そのため、チェルシーが早ければ1月にもボーンマスのアレックス・スコットの獲得に動く可能性があるとの報道は驚くものではない。攻守にわたって力を発揮するスコットの能力は、この役割に最適だ。移籍市場最終日にモナコのラミン・カマラの移籍が土壇場で破談となった後、チェルシーが再び獲得に動けば、MFを新たに2人加えることも十分に考えられる。

    だが、1月に選手を獲得し、放出も実現したとしても、長期にわたって複数の大会で本当に優勝を争えるチームを作るには、少なくともさらにもう一度の移籍市場が必要だろう。現状では、アロンソとクラブの意思決定者たちの補強候補リストには、トップレベルのサイドバック、少なくとも1人のセンターバック、そしてストライカーが残り続けるとみられる。

  • ペドロなしでは盛り上がらない

    Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    負傷中のFWペドロがいる時といない時では、チェルシーの調子と自信に大きな差がある

    チェルシーのオーナー陣は、クラブ運営で幾度も迎えた苦境の一つに際し、チームのプレースタイルを変革するためにアロンソを監督に据えたはずだ。おそらく、2023-24シーズンのブンデスリーガを無敗で制した、アロンソ率いるバイヤー・レヴァークーゼンのようなチームを目指したのだろう。しかし、これまでそのチームの特徴が見られたのは、断片的な場面に限られる。

    チェルシーは失点こそ多かったものの、鮮烈な形でシーズンをスタートさせた。だが、その後の数週間、数カ月を通じて、スペイン人指揮官が定着させると期待されていた、攻撃的で主導権を握るサッカーを十分な頻度で見せてきたとは言えない。前述の通り、限られた戦力に制約を受けているとはいえ、だ。

    明らかなのは、チーム最多得点者のペドロが負傷で最前線を欠くと、アロンソ監督のチームの攻撃は脅威を大きく失うことだ。ペドロがこれまで欠場した5試合中3試合で無得点に終わり、勝利も1度しかない。その唯一の白星となったマンチェスター・ユナイテッド戦も、後半にリサンドロ・マルティネスが犯した自滅的な守備のミス2度に助けられたもので、それまではチェルシーの戦いぶりに説得力があったとは言い難い。

    ペドロを欠くと、チェルシーはしばしば攻撃のアイデアとゴール前での決定力を欠いてきた。新監督の下でチームのスタイルを形作る重要な存在であり、代表ウィーク明けの復帰を切望しているだろう。その結果、攻撃が単調になる恐れはあるが、勝利を重ねられる限り、チェルシーは気にしないはずだ。

  • 時がたてば分かる。

    Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    アロンソには、代表戦による中断期間明けにチェルシーを立て直すことが求められる。できなければ、厳しい年末年始の日程の中で自身への重圧が増す恐れがある。

    チェルシーとアロンソにとって、最下位サンダーランドの敵地で喫した敗戦を、深刻な不振の始まりではなく、単なる例外にとどめることが重要だ。チェルシーには、試合が過密になる年末年始に苦戦しがちな傾向がある。ほかにも復帰が見込まれる選手がおり、選択肢は増えるはずだが、ペドロの復帰は間違いなく鍵になる。

    今季2度目の代表戦による中断期間を迎え、指揮官自身も現状を振り返った。その評価は的を射ており、就任当初の蜜月期がすっかり過ぎ去った今、これまでの任期全体にも当てはまる。

    「もっと良い結果を出せたはずだ」とアロンソはクラブの公式メディアに語った。「前進はしているが、もっと安定した戦いをしたい」。チェルシーがプレミアリーグで依然として5位に位置し、守備が改善していることは救いだ。ここまでの成果も、2025-26シーズンの悲惨な終盤と比べれば、全体として大幅な改善と言える。

    中断期間明けには、勝利を狙えるリーズとのホーム戦、ノッティンガム・フォレストとのアウェー戦、クリスタル・パレスとのホーム戦が控える。クリスマスにはリヴァプール、マンチェスター・シティ、アストン・ヴィラとの対戦を控え、さらに厳しい戦いが待つ。それまでに安定感を築くチャンスだ。チームがリズムをつかめなければ、アロンソは年内に深刻な窮地に陥る可能性がある。夏には考えられなかった状況だ。