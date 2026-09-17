シャビは初のオランダ代表メンバー選考で驚きをもたらすのか？ 選出の可能性がある注目の16人を一挙紹介
シャビは若い才能にチャンスを与えるのか、信頼してきた顔ぶれを維持するのか、それとも前任者ロナルド・クーマンの下ではほとんど構想に入っていなかった選手たちにこそ招集の可能性があるのか。『Voetbalzone』は、注目すべき16人の名前を並べた。大半は現時点でも代表メンバー入りの候補になり得る一方、数人の選手は今季後半に候補へと浮上するかもしれない。
ジェフリー・デ・ランヘ（オリンピック・マルセイユ）
ジェロニモ・ルッリのマンチェスター・シティ移籍により、オリンピック・マルセイユでデ・ランヘは序列を一つ上げた。28歳のオランダ人GKは、新指揮官ブルーノ・ジェネジオの下で正守護神を務めている。
デ・ランヘはリーグ戦最初の4試合で3敗を喫するなど、シーズンの滑り出しは決して良くなかったが、彼に責任を負わせるのは酷だろう。クーマンは長年にわたり、バルト・フェルブルッヘン、マルク・フレッケン、ロビン・ルーフスで構成される固定のGK陣を選んできた。デ・ランヘが金曜日にすぐ招集される可能性は高くないが、今季後半に好パフォーマンスを見せれば、その働きが報われるかもしれない。
ヒヴァイロ・リード（フェイエノールト）
この夏の移籍期間に、欧州のトップリーグへ移籍したオランダ人選手は多くなかった。だが、Readはその一歩手前まで迫っていた。 この右サイドバックにはASローマやノッティンガム・フォレストなどが具体的な関心を示していたが、フェイエノールトは退団に協力する考えはなかった。
Read自身も、デ・カイプでより長くプレーすることに抵抗はなかった。フェイエノールトでは、この20歳のDFが右サイドバックの不動の存在となっている。先週末のPECズウォレ戦での大勝（0-7）では、実に3アシストを記録して存在感を示した。ただ、オランダ代表での競争は厳しい。ユリエン・ティンバーが鼠径部の負傷から回復したばかりであるため、Readにも招集の可能性はあるものの、デンゼル・ダンフリースが間違いなく第一候補であり続ける。
ユリ・バース（アヤックス）
物事の見え方は一瞬で変わり得る――そのことを、バースも身をもって経験している。2025-26シーズン終了後にはアヤックスで年間最優秀選手に選ばれたこのDFだが、今季序盤にデイリー・ブリントが加入するとベンチに回った。
移籍市場最終盤にはFCポルトへの移籍も実現しなかったが、その後はブリントの負傷もあって、バースは再びアヤックスの先発に返り咲いている。シャビはセンターバックの中央で多くの選択肢を持っている。それでも、将来を見据えれば、23歳のセンターバックが選出されても不思議ではない。
ワウテル・フース（AZ）
エールディビジのシーズンで最高のスタートを切った選手がいるとすれば、それはフースだ。AZのDFはここ数年、ピッチ上での振る舞いによってたびたび見出しを飾ってきたが、ここしばらくはプレーで語っている。今も激しくデュエルに挑んでいるが、行き過ぎることはない。
このAZのDFにとっては、ファン・ダイクが続行するかどうかが大きく影響するだろう。ユリエン・ティンバーはようやくコンディションが戻ったばかりで、ヤン・パウル・ファン・ヘッケが依然として一歩リードしている。遅かれ早かれ、彼がデビューを果たすのは間違いない。金曜日の時点でもうメンバー入りしているのか？ それはまだ分からない。
マッツ・ロッツ（TSGホッフェンハイム）
マッツ・ロッツはFCトゥウェンテでの素晴らしいシーズンが評価され、この夏早い段階でホッフェンハイムへのクラブ記録となる移籍を果たした。左サイドバックのロッツは1600万ユーロでブンデスリーガへ移籍し、これによりトゥッカーズのクラブ史上最高額の放出移籍となった。
ロッツは運動量が非常に豊富で、ボール扱いにも優れており、そのためシャビに多くのものをもたらすことができる。例えばコーディ・ガクポのような選手の外側を回るオーバーラップ役を担うこともできれば、逆にピッチ中央で追加の中盤としてパスコースを作ることもできる。今後数年、このサイドバックにはミッキー・ファン・デ・フェン、ヨレル・ハト、そして場合によってはイアン・マートセンといった選手たちとの熾烈なポジション争いが待っている。
ヴォウテル・ブルヘル（TSGホッフェンハイム）
ロッツだけがホッフェンハイムと契約を結ぶオランダ人ではない。ブルガーはすでに昨季、青と白のユニフォームで大きな印象を残していた。ブンデスリーガでは4ゴール5アシストを記録し、ホッフェンハイムが5位でシーズンを終えるうえで重要な役割を果たした。
オランダ代表が質の高い中盤の選手層の薄さに悩まされていた時代は、もうかなり前に過ぎ去っている。そのため、ブルガーがオランダ代表メンバー入りを勝ち取るのは簡単ではない。ただ、それでも驚異的なスピードで成長を続けるなら、将来的にシャビは招集を検討しなければならない。
ペール・コープマイネルス（AZ）
AZは新たなエールディビジーシーズンで、最初のリーグ戦5試合を無敗で乗り切り、夢のようなスタートを切った。中盤の軸としてプレーするPeer Koopmeinersは、そこに大きく貢献している。シャビのスタッフに属するスペイン人アシスタントは今月上旬、scヘーレンフェーン対AZのリーグ戦を視察し、とりわけPeer Koopmeinersのプレーをチェックした。
シャビが6番のポジションで真のアンカーを探しているのであれば、Peer Koopmeinersがリストアップされているのも極めて自然なことだ。しかし、兄のTeun Koopmeiners、Joey Veerman、Ryan Gravenberchらとの競争は非常に激しい。一方で、Frenkie de Jongはコンディションさえ整えば、今後も不動の存在となる。
ショーン・ステュール（ニューカッスル・ユナイテッド）
アヤックスは夏の移籍市場で、最大2700万ユーロの移籍金でステウルをニューカッスル・ユナイテッドへ売却することを決断した。まだ18歳の若きMFは、マグパイズでのプレシーズン中に早くも高い評価を集めて先発の座をつかんだが、その後はすぐに再びベンチへと追いやられた。
月曜日には途中出場し、リーズ・ユナイテッド戦の1-4で敗れた一戦でネガティブな形で主役となってしまった。ステウルは大きなポテンシャルを備えており、まだ非常に若い。金曜日の時点で招集される可能性はそれほど高くない。それでも、フォレンダム出身のこの選手は今後も注目しておくべき才能だ。
ケネス・テイラー（ラツィオ）
ラツィオは、オランダ人のケネス・テイラー、ダニーロ・ドエキ、タイヤニ・ノスリンの活躍もあり、セリエAで素晴らしいスタートを切った。テイラーは今年初めにマウリツィオ・サッリの下ですぐに先発に定着し、その後任であるジェンナーロ・ガットゥーゾの下でもラツィオに欠かせない戦力となっている。
テイラーがシャビのレーダーに入っているのは間違いないが、実際に招集されるかどうかはまだ分からない。タイヤニ・ラインデルスはサウジアラビアへの移籍にもかかわらず代表メンバー入りが確実視されており、一方でユスティン・クライファート、クインテン・ティンバー、トゥーン・コープマイネルスもここ数年、クーマンの下でたびたび招集されてきた。さらに、ルチアーノ・ヴァレンテとフース・ティルも、中盤の中でも最も攻撃的な2つのポジションを争うライバルだ。
ジョーイ・フェールマン（ボルシア・ドルトムント）
フェールマンは欧州屈指のパサーの一人だ。それでもオランダ代表を率いるクーマン監督は、この2年間、オーストリアとのEUROの一戦での惨憺たるパフォーマンスを理由に、彼を代表から遠ざけてきた。
シャビの下では、誰もが再びゼロからのスタートとなる。つまり、フェールマンにもオランダ代表復帰への望みがあるということだ。この創造性あふれるMFはボルシア・ドルトムントへ夢の移籍を果たし、そこでいきなり絶大なインパクトを残した。フレンキー・デ・ヨングの負傷、そしてリヴァプールでのライアン・フラフェンベルフのシーズン序盤の苦しい立ち上がりもあり、フェールマンは招集されるうえで十分な材料を備えているように見える。
ジャイヴァイ・ゼヒール（フェイエノールト）
ゼヒールは8月末、リールOSCから強い関心を寄せられていたが、フランスのクラブへの移籍は実現しなかった。22歳のMFは振り返ってみれば、フェイエノールトに残ったことを喜んでいる。
FCユトレヒトでの期限付き移籍による充実したシーズンを終えた後、ゼヒールはフェイエノールトで新指揮官ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストの下、すぐに先発の座をつかんだ。ゼヒールは毎週のようにゴールとアシストで、ロッテルダムのクラブにとっていかに重要な存在であるかを示している。リーグ戦6試合を終えた時点で、すでに5ゴール3アシストを記録しており、エールディヴィジ屈指の主役の一人となっている。
ルベン・ファン・ボメル（PSV）
シャビがファン・ボメルの招集を決断したとしても、そのパフォーマンスを考えれば決して驚きではないだろう。とはいえ、これまで一度も招集されたことがないだけに、オランダ代表への選出はやはり注目に値する。
ファン・ボメルはすでにエクセルシオール戦とFCユトレヒト戦で重要なゴールを決め、PSVをけん引してきた。オランダ代表では左ウイングにコーディ・ガクポが不動の存在として君臨しているが、バックアッパーとしては十分にチャンスがある。とりわけ、クリセンシオ・サマーヴィルが右ウイングのオプションでもあるためだ。
ロ＝ザンジェロ・ダール（AZ）
ファン・ボメルだけが、新しいエールディヴィジーの開幕数週間で名を上げた左ウイングではない。22歳のダールは、向上した決定力にテクニックを兼ね備え、オランダ代表候補となっている。
このアタッカーは、AZでレーロイ・エフテルト監督の下で目覚ましい成長を遂げており、すでに5ゴールを記録。そのどれもが次に劣らぬ美しさだった。もしシャビ・ダールが次の代表ウィークでまだ招集されないとしても、後に招集される可能性は高い。とりわけ、AZのキーマンが毎週のようにチームに違いをもたらし続けるならなおさらだ。
スティーブン・ベルフワイン（アル・イテハド）
2024年7月7日は、スティーブン・ベルフワインがオランダ代表で最後にプレーした日だ。現在28歳となったアタッカーは、欧州選手権でロナルド・クーマンから数回の途中出場機会を与えられたが、サウジアラビアへの移籍後は、当時の代表監督の下で完全に構想外となった。
シャビはすでに、サウジ・プロリーグの選手たちも自身の下では「普通に」オランダ代表入りの候補になることをほのめかしている。タイジャニ・ラインデルスとクライシェンシオ・サマーフィルが最も有力な名前ではあるが、ベルフワインも招集を夢見ていいのだろうか。35試合出場のこの元代表は、今季ここまで4ゴール2アシストを記録。さらに前線のあらゆるポジションでプレーできるため、シャビにとって興味深い選択肢となっている。
メックス・メールディンク（AZ）
オランダ代表のFWのポジションは、次の代表ウィークでおそらく最も注目を集めるポイントになる。シャビは選考を続けるのか、それとも変えるのか。もし後者なら、Wout WeghorstとMemphis Depayは代表メンバー入りの座を危ぶまなければならない。シャビが若く才能あるFWのために枠を空けるのであれば、Meerdinkはその有力候補の一人だ。
23歳のアタッカーは、Troy Parrottの退団後、AZで議論の余地なき第一FWとなっている。オランダ代表を長期的な視点で見るなら、最大のライバルはDonyell Malen、Brian Brobbey、そしてEmmanuel Emeghaだ。
ザイアン・フレミング（イプスウィッチ・タウン）
FWの別の選択肢はフレミングだ。28歳のオランダ人は、例えばメールディンクよりもすでに経験を積んでいる。元アヤックスの同選手は昨季、プレミアリーグでも十分以上にやれることを証明した。降格したバーンリーの一員として、リーグ戦で実に11ゴールを記録した。
フレミングはこの夏の早い時期にイプスウィッチ・タウンへ移籍。先週土曜日には、昇格組にとって極めて大きな価値を示し、クリスタル・パレス戦で終盤の2-3を決めた。