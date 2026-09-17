この夏の移籍期間に、欧州のトップリーグへ移籍したオランダ人選手は多くなかった。だが、Readはその一歩手前まで迫っていた。 この右サイドバックにはASローマやノッティンガム・フォレストなどが具体的な関心を示していたが、フェイエノールトは退団に協力する考えはなかった。

Read自身も、デ・カイプでより長くプレーすることに抵抗はなかった。フェイエノールトでは、この20歳のDFが右サイドバックの不動の存在となっている。先週末のPECズウォレ戦での大勝（0-7）では、実に3アシストを記録して存在感を示した。ただ、オランダ代表での競争は厳しい。ユリエン・ティンバーが鼠径部の負傷から回復したばかりであるため、Readにも招集の可能性はあるものの、デンゼル・ダンフリースが間違いなく第一候補であり続ける。



