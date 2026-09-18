ヘロニモ・ルジがマンチェスター・シティへ移籍したことで、デ・ラングはオリンピック・マルセイユで序列を一つ上げた。28歳のオランダ人GKは、新指揮官ブルーノ・ジェネジオの下で正GKの座に就いている。

デ・ラングはリーグ開幕から最初の4試合で3敗と、決して素晴らしいシーズンの入りを見せたわけではないが、彼を責めるべき点はほとんどなかった。クーマンは長年にわたり、バルト・フェルブルッヘン、マルク・フレッケン、ロビン・ルーフスで構成される固定のGK陣を選んできた。デ・ラングが金曜日にすぐ招集される可能性は高くないが、今季後半に好パフォーマンスを見せれば、その見返りを得ることになるかもしれない。



