シャビは初のオランダ代表メンバー発表で驚きをもたらすのか？ 彼が次々に選ぶ可能性のある注目の候補者16人
シャビは若手有望株にチャンスを与えるのか、それとも信頼するおなじみの顔ぶれを重用するのか。あるいは、前任者ロナルド・クーマンの下ではほとんど構想に入っていなかった選手たちにこそ招集の可能性があるのか。Voetbalzoneは、注目すべき16人の名前を並べた。大半はすでに代表メンバー入りの候補になり得る一方で、今季後半になってから候補に浮上する可能性がある選手も数人いる。
ジェフリー・デ・ランヘ（オリンピック・マルセイユ）
ヘロニモ・ルジがマンチェスター・シティへ移籍したことで、デ・ラングはオリンピック・マルセイユで序列を一つ上げた。28歳のオランダ人GKは、新指揮官ブルーノ・ジェネジオの下で正GKの座に就いている。
デ・ラングはリーグ開幕から最初の4試合で3敗と、決して素晴らしいシーズンの入りを見せたわけではないが、彼を責めるべき点はほとんどなかった。クーマンは長年にわたり、バルト・フェルブルッヘン、マルク・フレッケン、ロビン・ルーフスで構成される固定のGK陣を選んできた。デ・ラングが金曜日にすぐ招集される可能性は高くないが、今季後半に好パフォーマンスを見せれば、その見返りを得ることになるかもしれない。
ギヴァイロ・リード（フェイエノールト）
この移籍期間中、欧州のトップリーグへ移籍したオランダ人選手は多くなかった。だが、Readはその一歩手前まで迫っていた。 この右サイドバックにはASローマやノッティンガム・フォレストなどが具体的な関心を示していたものの、フェイエノールトは退団に協力する考えはなかった。
Read自身も、デ・カイプでより長くプレーすることに抵抗はなかった。フェイエノールトでは、この20歳のDFが右サイドバックの不動の存在となっている。先週末のPECズヴォレ戦での圧勝（0-7）では、実に3アシストを記録して存在感を示した。とはいえ、オランダ代表での競争は厳しい。ユリエン・ティンバーが鼠径部の負傷から回復したばかりであるため、Readにも招集の可能性はあるが、デンゼル・ダンフリースが間違いなく第一候補であり続ける。
ユリ・バース（アヤックス）
状況は驚くほど一気に変わり得る――そのことを、Baasも身をもって経験している。2025-26シーズン終了後にはアヤックスで年間最優秀選手に選ばれたこのDFだが、今季序盤はDaley Blindの加入を受けてベンチに回った。
移籍市場の最終盤にはFCポルトへの移籍も実現しなかったが、その後はBlindの負傷もあって、Baasは再びアヤックスの先発に定着している。Xaviにはセンターバックで選択肢が数多くある。それでも、将来を見据えれば、23歳のセンターバックが選ばれても不思議ではない。
ワウテル・フース（AZ）
エールディビジの今季開幕から抜群のスタートを切った選手がいるとすれば、それはフースだ。ここ数年、このDFはピッチ上での振る舞いによってたびたび見出しを飾ってきたが、ここしばらくはプレーで語っている。フースは今も激しくデュエルに挑む一方で、やり過ぎることはなくなった。
AZのDFにとって痛手なのは、フィルヒル・ファン・ダイクが引き続きオランダ代表でプレーしていることで、それによってセンターバックの競争は依然として非常に激しいままだ。ユリエン・ティンバーはようやく復帰したばかりで、ヤン・パウル・ファン・ヘッケがなお一歩リードしている。遅かれ早かれ、彼がデビューを飾るのは間違いない。金曜日にすでにメンバー入りするのか。そこはまだ様子見だ。
マッツ・ロツ（TSGホッフェンハイム）
マッツ・ロッツはFCトゥウェンテでの見事なシーズンが評価され、この夏の早い時期にホッフェンハイムへのクラブ記録となる移籍を果たした。左サイドバックのロッツは1600万ユーロでブンデスリーガへ移籍し、これによってトゥッカーズのクラブ史上最高額の売却となった。
ロッツは運動量が非常に豊富で、ボール扱いにも長けており、そのためシャビに多くのものをもたらせる。例えばコーディ・ガクポのような選手のためにオーバーラップを仕掛けることもできれば、逆にピッチ中央で追加の中盤としてパスを受けることもできる。今後数年、ロッツにはミッキー・ファン・デ・フェン、ヨレル・ハト、そして場合によってはイアン・マートセンといった選手たちとの厳しいポジション争いが待っている。
ヴァウター・ブルヘル（TSGホッフェンハイム）
ロッツだけが、ホッフェンハイムと契約を結ぶ唯一のオランダ人ではない。ブルガーはすでに昨季、青と白のユニフォームで大きな印象を残していた。ブンデスリーガでは4ゴール5アシストを記録し、ホッフェンハイムが最終的に5位で終えたことに大きく貢献した。
オランダ代表が質の高い中盤の選手層の薄さに悩んでいた時代は、すでにかなり前に終わっている。そのため、ブルガーがオランダ代表メンバーに食い込むのは簡単ではない。ただ、それでも驚異的なスピードで成長を続けるのであれば、将来的にはシャビも招集を検討しなければならない。
ペール・コープマイネルス（AZ）
AZは新たなエールディビジーのシーズンで、リーグ戦最初の5試合を無敗で乗り切り、夢のようなスタートを切った。その中盤の要として大きく貢献したのが、Peer Koopmeinersだ。今月初めには、シャビのスタッフに属するスペイン人アシスタントが、scヘーレンフェーン対AZのリーグ戦を視察し、とりわけPeer Koopmeinersのプレーをチェックしていた。
もしシャビが6番のポジションで本職のアンカーを探しているのであれば、Peer Koopmeinersがリストアップされているのはごく自然なことだ。ただ、兄のTeun Koopmeiners、Joey Veerman、Ryan Gravenberchらとの競争は非常に激しい。その一方で、Frenkie de Jongはコンディションさえ整っていれば、今後も不動の存在だ。
ショーン・ステュール（ニューカッスル・ユナイテッド）
アヤックスは夏の移籍市場で、最大2700万ユーロの移籍金でステールをニューカッスル・ユナイテッドへ売却することを決断した。まだ18歳のMFは、マグパイズのプレシーズンでいきなり高い評価を集めて先発の座をつかんだが、その後はすぐに再びベンチへ追いやられた。
月曜日には、リーズ・ユナイテッドとのアウェー戦で1-4の敗戦を喫した試合で途中出場し、厳しい意味で主役となってしまった。ステールは大きなポテンシャルを備えており、まだ非常に若い。金曜日にすぐ招集される可能性はそれほど高くない。それでも、フォレンダム出身のこの選手は今後も注目しておくべきタレントだ。
ケネト・テイラー（ラツィオ）
ラツィオは、オランダ人のケネス・テイラー、ダニーロ・ドゥキ、タイヤニ・ノスリンの活躍もあり、セリエAで非常に好調なスタートを切った。テイラーは今年初めにマウリツィオ・サッリの下で早くも先発に定着し、その後任であるジェンナーロ・ガットゥーゾの下でもラツィオに欠かせない戦力となっている。
テイラーがシャビのレーダーに入っているのは間違いないが、実際に招集されるかどうかはまだ分からない。タイヤニ・ラインデルスはサウジアラビアへの移籍にもかかわらず代表メンバー入りが確実視されている一方、ユスティン・クライファート、クインテン・ティンバー、テウン・コープマイネルスもここ数年、クーマンの下でたびたび招集されてきた。さらに、最も攻撃的な2つの中盤のポジションを争うライバルとして、ルチアーノ・ヴァレンテとフース・ティルもいる。
ジョーイ・フェールマン（ボルシア・ドルトムント）
フェールマンは欧州でも屈指のパサーだ。だがオランダ代表を率いていたクーマン監督は、この2年間、EUROのオーストリア戦での悲惨なパフォーマンスを理由に、彼を代表から遠ざけていた。
シャビ体制では、全員が再びゼロからのスタートとなる。つまり、フェールマンにもオランダ代表復帰への希望があるということだ。この創造性あふれるMFはボルシア・ドルトムントへの夢の移籍を果たし、いきなり絶大なインパクトを残した。フレンキー・デ・ヨングの負傷、そしてリバプールでのライアン・フラーフェンベルフのシーズン序盤の苦戦もあり、フェールマンは招集されるだけの十分な材料を備えているように見える。
ジヴァイ・ゼヒール（フェイエノールト）
ゼキールは8月末、リールOSCから強い関心を寄せられていたが、フランスのクラブへの移籍は実現しなかった。結果的に、22歳のMFはフェイエノールトに残留したことを喜んでいる。
FCユトレヒトへのレンタルで充実したシーズンを過ごした後、ゼキールはフェイエノールトで新指揮官ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストの下、すぐに先発の座をつかんだ。ゼキールは毎週のようにゴールとアシストで、ロッテルダムのクラブにとっていかに重要な存在かを示している。リーグ戦6試合を終えた時点で、すでに5ゴール3アシストを記録しており、エールディビジを代表する主役の一人となっている。
ルベン・ファン・ボメル（PSV）
シャビがファン・ボメルを招集する決断を下したとしても、そのパフォーマンスを踏まえれば、必ずしも驚きではないだろう。とはいえ、オランダ代表への選出は注目に値する。というのも、彼はこれまで一度も招集されたことがないからだ。
ファン・ボメルはすでにPSVで、エクセルシオール戦とFCユトレヒト戦で重要なゴールを決め、チームをけん引してきた。オランダ代表では左ウイングのコーディ・ガクポが不動の存在だが、バックアップの枠には十分なチャンスがある。とりわけ、クリセンシオ・サマーフィルが右ウイングのオプションでもあるためだ。
ロー＝ザンジェロ・ダール（AZ）
ファン・ボメルだけが、新たなエールディビジーシーズンの最初の数週間で名を上げた左ウイングではない。22歳のダールは、向上した結果をテクニックと結びつけ、それによってオランダ代表の候補となっている。
このアタッカーは、AZでレーロイ・エフテルト監督の下で目覚ましい成長を遂げており、すでに5ゴールを記録。そのどれもが前のものに劣らず美しい。今度の代表ウィークでシャビ・ダールがまだ招集しないとしても、後にそれを実行する可能性は高い。とりわけ、AZのキーマンが毎週のようにチームに違いをもたらし続けるのであれば、なおさらだ。
スティーヴン・ベルフワイン（アル・イテハド）
2024年7月7日は、スティーブン・ベルフワインがオランダ代表で最後にプレーした日だ。現在28歳のアタッカーは欧州選手権でロナルド・クーマンから途中出場の機会を数回与えられたが、サウジアラビア移籍後は当時の代表監督の下で完全に構想外となっていた。
シャビはすでに、サウジ・プロリーグの選手たちも自身の下では「普通に」オランダ代表入りの候補になることをにおわせている。タイヤニ・ラインデルスとクライシェンシオ・サマーフィルが最も有力な名前ではあるが、ベルフワインにも招集を夢見ることは許されるのだろうか。代表通算35試合出場のこの選手は、今季ここまで4ゴール2アシストを記録している。さらに前線のあらゆるポジションでプレーできるため、シャビにとって興味深い選択肢となる。
メックス・メーアディンク（AZ）
オランダ代表の最前線のポジションは、次の代表ウィークでおそらく最も注目を集めることになる。シャビは引き続き選考するのか、それともそうしないのか。もしそうなれば、ワウト・ウェグホルストとメンフィス・デパイは代表メンバー入りの座を不安視しなければならない。シャビが若く才能あるストライカーのために枠を空けるのであれば、メールディンクは有力な候補の一人だ。
23歳のアタッカーは、トロイ・パロットの退団後、AZで疑いようのない第一ストライカーとなっている。オランダ代表を長期的な視点で見れば、ドニエル・マレン、ブライアン・ブロビー、エマニュエル・エメハが彼の最大のライバルだ。
ジアン・フレミング（イプスウィッチ・タウン）
もう一つのセンターフォワードの選択肢はフレミングだ。28歳のオランダ人で、例えばメールディンクよりもすでに経験豊富だ。元アヤックスのこの選手は、昨季もプレミアリーグで十分以上に渡り合えることを証明した。降格したバーンリーの一員として、リーグ戦で実に11ゴールを記録した。
フレミングは今夏すでにイプスウィッチ・タウンへ移籍しており、先週土曜日には昇格組にとって大きな価値を示した。クリスタル・パレス戦で試合終盤に2-3のゴールを決めたからだ。