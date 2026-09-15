この夏の移籍期間に、欧州のトップリーグへ移籍したオランダ人選手は多くなかった。だが、Readはその一歩手前まで迫っていた。 この右サイドバックにはASローマやノッティンガム・フォレストなどが具体的な関心を示していたものの、フェイエノールトは退団に協力する意思を示さなかった。

Read自身も、デ・カイプでの滞在が長引くことに不満はなかった。フェイエノールトでは、20歳のDFが右サイドバックの不動の存在となっている。先週末のPECズウォレ戦での7-0の大勝では、実に3アシストを記録して存在感を示した。一方で、オランダ代表での競争は決して楽ではない。ユリエン・ティンバーが鼠径部の負傷から復帰したばかりであるため、Readにも招集の可能性はあるが、デンゼル・ダンフリースが第一候補であり続けるのは間違いない。



