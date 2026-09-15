シャビは初のオランダ代表メンバー発表でサプライズを起こすのか？ 連続して招集可能な注目の候補者16人
シャビは若き才能にチャンスを与えるのか、それとも実績ある顔ぶれを重用するのか。あるいは、前任者ロナルド・クーマンの下ではほとんど構想に入っていなかった選手たちが招集を受ける可能性もあるのか。Voetbalzoneは、注目すべき16人の名前を挙げた。その大半はすでに代表メンバー入りの候補になり得る一方、数人は今季後半に候補へ浮上する可能性がある。
ジェフリー・デ・ランジェ（オリンピック・マルセイユ）
ヘロニモ・ルジのマンチェスター・シティ移籍により、オリンピック・マルセイユでデ・ランヘは序列を一つ上げた。28歳のオランダ人GKは、新監督ブルーノ・ジェネジオの下で正守護神を務めている。
デ・ランヘはシーズン序盤に素晴らしいスタートを切ったわけではなく、リーグ戦最初の4試合で3敗を喫した。ただ、彼を責めるべき点はほとんどなかった。クーマンは長年、バルト・フェルブルッヘン、マルク・フレッケン、ロビン・ルーフスで構成される固定のGK陣を選んできた。デ・ランヘが金曜日にすぐ招集される可能性は高くないが、今季後半に好パフォーマンスを見せれば、その報いを受ける可能性はある。
ヒヴァイロ・レアド（フェイエノールト）
この夏の移籍期間に、欧州のトップリーグへ移籍したオランダ人選手は多くなかった。だが、Readはその一歩手前まで迫っていた。 この右サイドバックにはASローマやノッティンガム・フォレストなどが具体的な関心を示していたものの、フェイエノールトは退団に協力する意思を示さなかった。
Read自身も、デ・カイプでの滞在が長引くことに不満はなかった。フェイエノールトでは、20歳のDFが右サイドバックの不動の存在となっている。先週末のPECズウォレ戦での7-0の大勝では、実に3アシストを記録して存在感を示した。一方で、オランダ代表での競争は決して楽ではない。ユリエン・ティンバーが鼠径部の負傷から復帰したばかりであるため、Readにも招集の可能性はあるが、デンゼル・ダンフリースが第一候補であり続けるのは間違いない。
ユリ・バース（アヤックス）
物事の見え方は一気に変わり得る――そのことをバース自身も身をもって経験している。2025-26シーズン終了後にはアヤックスで年間最優秀選手に選ばれたこのDFだが、今季序盤はデイリー・ブリント加入後にベンチへ追いやられた。
移籍市場最終盤にはFCポルトへの移籍話もまとまらなかったが、その後はブリントの負傷もあって、バースは再びアヤックスの先発に定着している。シャビはセンターバック中央で多くの選択肢を抱えている。それでも、将来を見据えれば、23歳のセンターバックが選出されても不思議ではない。
ヴァウテル・フース（AZ）
今季のエールディビジで最高の滑り出しを見せている選手がいるとすれば、それはフースだ。AZのDFはここ数年、ピッチ上での振る舞いによってたびたび見出しを飾ってきたが、ここしばらくはプレーで語っている。フースは今もなお激しく競り合いに挑んでいるが、行き過ぎることはなくなった。
このAZのDFにとっては、ファン・ダイクが続行するかどうかが大きく影響しそうだ。ユリエン・ティンバーはようやく復帰したばかりで、ヤン・パウル・ファン・ヘッケのほうが現時点では一歩リードしている。遅かれ早かれ、彼がデビューを果たすのは間違いない。金曜日に早くもメンバー入りするかどうかは、まだ様子見だ。
マッツ・ローツ（TSGホッフェンハイム）
マッツ・ロツはFCトゥウェンテでの素晴らしいシーズンが評価され、この夏にホッフェンハイムへのクラブ記録となる移籍を果たした。左サイドバックのロツは1600万ユーロでブンデスリーガへ渡り、これによってトゥッカーズのクラブ史上最高額の放出移籍となった。
ロツは運動量が非常に豊富で、ボール扱いにも長けており、そのためシャビに多くの選択肢をもたらすことができる。例えばコーディ・ガクポのような選手に対してオーバーラップでサポートできる一方、ピッチ中央で中盤の一枚を加える形でパスを受けることも可能だ。今後数年、このサイドバックにはミッキー・ファン・デ・フェン、ヨレル・ハト、そして場合によってはイアン・マートセンらとの熾烈なポジション争いが待っている。
ワウテル・ブルヘル（TSGホッフェンハイム）
ロッツだけが、ホッフェンハイムと契約を結ぶ唯一のオランダ人ではない。ブルガーも昨季、すでに青と白のユニフォームで大きな印象を残していた。ブンデスリーガでは4ゴール5アシストを記録し、ホッフェンハイムが最終的に5位でシーズンを終えるうえで重要な役割を果たした。
オランダ代表が質の高い中盤の選手層に乏しかった時代は、すでにかなり前に終わっている。そのため、ブルガーがオランダ代表メンバーに食い込むのは簡単ではない。ただ、それでも驚くべきスピードで成長を続けるなら、将来的にはシャビも招集を検討しなければならないだろう。
ペール・コープマイネルス（AZ）
AZは新たなエールディビジーシーズンで、リーグ開幕から5試合を無敗で乗り切るという夢のようなスタートを切った。中盤の要としてプレーするペール・コープマイネルスは、そこに大きく貢献している。シャビのスタッフに所属するスペイン人アシスタントは今月初め、scヘーレンフェーン対AZのリーグ戦を訪れ、特にペール・コープマイネルスのプレーを視察した。
もしシャビが6番のポジションで本職のアンカーを探しているのであれば、ペール・コープマイネルスがリストアップされているのは極めて自然なことだ。ただ、兄のトゥーン・コープマイネルス、ジョーイ・フェールマン、ライアン・フラーフェンベルフらとの競争は非常に激しい。一方で、フレンキー・デ・ヨングは、コンディションさえ万全であれば、今後も不動の存在となる。
ショーン・ステュール（ニューカッスル・ユナイテッド）
アヤックスは夏の移籍市場で、最大2700万ユーロの移籍金でステウルをニューカッスル・ユナイテッドに売却することを決断した。まだ18歳の若きMFは、マグパイズのプレシーズンで早くも高い評価を集め、スタメンの座をつかんだが、その後はすぐに再びベンチに回った。
月曜日にはリーズ・ユナイテッド戦の途中出場で、1-4の敗戦において痛い役回りを演じた。ステウルは大きなポテンシャルを備えており、まだ非常に若い。金曜日に早くも招集される可能性はそれほど高くない。それでも、フォレンダム出身のこの選手は引き続き注目すべきタレントだ。
ケネス・テイラー（ラツィオ）
ラツィオは、オランダ人のケネス・テイラー、ダニーロ・ドゥーキ、タイヤニ・ノスリンの活躍により、セリエAで非常に好調なスタートを切った。テイラーは今年初めにマウリツィオ・サッリの下で即座に先発の座をつかみ、その後任であるジェンナーロ・ガットゥーゾの下でもラツィオのチームに欠かせない戦力となっている。
テイラーは間違いなくシャビの視野に入っているが、実際に招集されるかどうかはまだ分からない。タイヤニ・ラインデルスはサウジアラビアへの移籍にもかかわらず、代表メンバー入りは確実とみられている一方、ユスティン・クライファート、クインテン・ティンバー、トゥーン・コープマイネルスもここ数年、クーマンの下で頻繁に招集されてきた。さらに、ルチアーノ・ヴァレンテとフース・ティルも、中盤の中で最も攻撃的な2つのポジションを争うライバルとなる。
ジョーイ・フェールマン（ボルシア・ドルトムント）
フェールマンはヨーロッパ屈指のパサーだ。それでもオランダ代表のロナルド・クーマン監督は、EUROでのオーストリア戦で見せた悲惨なプレーを理由に、この2年間は彼を代表から遠ざけてきた。
シャビ体制の下では、全員が再びゼロからのスタートとなる。つまり、フェールマンにもオランダ代表復帰の望みがあるということだ。この創造性あふれるMFはボルシア・ドルトムントへの夢の移籍を果たし、そこでいきなり非常に大きなインパクトを残した。フレンキー・デ・ヨングの負傷と、リヴァプールでのライアン・フラーフェンベルフの苦しいシーズン序盤によって、フェールマンは招集されるうえで有力な材料を備えているように見える。
ジヴァイ・ゼキエル（フェイエノールト）
ゼヒールは8月末、リールOSCから強い関心を寄せられていたが、フランスのクラブへの移籍は実現しなかった。結果的に、22歳のMFはフェイエノールトに残留したことを喜んでいる。
FCユトレヒトへのレンタルで充実したシーズンを過ごした後、ゼヒールはフェイエノールトで新指揮官ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの下、すぐに先発の座をつかんだ。毎週のようにゴールとアシストで存在感を示し、ロッテルダムのクラブにとっていかに重要な存在であるかを証明している。リーグ戦6試合を終えた時点で、すでに5ゴール3アシストを記録しており、エールディビジ屈指の主役の一人となっている。
ルベン・ファン・ボメル（PSV）
シャビがファン・ボメルの招集を決断したとしても、そのパフォーマンスを考えれば、必ずしも驚きではないだろう。ただ、オランダ代表への選出は注目に値する。というのも、彼はこれまで一度も招集されたことがないからだ。
ファン・ボメルはすでにエクセルシオール戦とFCユトレヒト戦で重要なゴールを決め、PSVをけん引している。オランダ代表では左ウイングのコーディ・ガクポが不動の存在だが、バックアップとしては十分にチャンスがある。とりわけ、クライセンシオ・サマーフィルも右ウイングの選択肢になり得るためだ。
ロ＝ザンジェロ・ダール（AZ）
ファン・ボメルだけが、新たなエールディビジーのシーズン序盤で名を上げた左ウイングではない。22歳のダールは、向上した結果をテクニックと結びつけ、オランダ代表候補となっている。
このアタッカーは、AZでレーロイ・エフテルト監督の下で目覚ましい成長を遂げており、すでに5ゴールを記録。そのどれもが次々により美しいものとなっている。シャビ・ダールが次の代表ウイークでまだ招集されなかったとしても、後になって招集される可能性は高い。とりわけAZのキープレーヤーが毎週のようにチームの違いを生み出し続けるなら、なおさらだ。
スティーブン・ベルフワイン（アル・イテハド）
2024年7月7日は、スティーブン・ベルフワインがオランダ代表で最後にプレーした日だ。EUROでは、現在28歳のアタッカーはロナルド・クーマンから数回途中出場の機会を与えられたが、サウジアラビアへの移籍後は、当時の代表監督の下で完全に構想外となった。
シャビはすでに、サウジ・プロリーグの選手たちも自身の下では「普通に」オランダ代表入りの候補になることをほのめかしていた。タイアニ・ラインデルスとクリセンシオ・サマーフィルが最も有力な名前ではあるが、ベルフワインも招集を夢見ていいのだろうか。35試合出場のこの代表経験者は、今季ここまで4ゴール2アシストを記録している。さらに前線のあらゆるポジションでプレーできるため、シャビにとって興味深い選択肢となる。
メックス・メールディンク（AZ）
オランダ代表のCFのポジションは、今後の代表ウィークでおそらく最も興味深い争いになる。シャビは選考を続けるのか、それとも変えるのか。もし変化を加えるなら、ワウト・ウェクホルストとメンフィス・デパイは代表メンバー入りの座を危ぶまなければならない。シャビが若く才能あるストライカーのために枠を空ける場合、メールディンクは有力な候補となる。
23歳のアタッカーは、トロイ・パロットの退団後、AZで文句なしの第一ストライカーとなっている。オランダ代表を長期的な視点で見るなら、最大のライバルはドニエル・マレン、ブライアン・ブロビー、そしてエマニュエル・エメハだ。
ジアン・フレミング（イプスウィッチ・タウン）
FWのポジションにおけるもう一つの選択肢は、フレミングだ。28歳のオランダ人は、例えばメールディンクよりもすでに経験豊富だ。元アヤックスのこの選手は、昨季もプレミアリーグで十分以上にやれることを証明した。降格したバーンリーのユニフォームをまとい、リーグ戦で実に11得点を記録した。
フレミングはこの夏の早い時期にイプスウィッチ・タウンへ移籍しており、先週土曜日には昇格組にとって大きな価値を示した。クリスタル・パレス戦で終了間際の2-3の得点を決めたからだ。