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Jobe Bellingham England 1:1Getty/GOAL

ジョーブ・ベリンガムはイングランド代表招集に十分値する。ボルシア・ドルトムントでプレーする多才なジョーブは、兄ジュードを完璧に補完できる

元サンダーランドのスター選手が、ドイツで今季好スタートを切ったことを受け、トーマス・トゥヘル監督から初めて招集された。

James Westwood
翻訳者：

  • 世界最高のサッカー選手の一人を兄に持つのは、楽なことではないだろう。ジョーブ・ベリンガムはこれまで順調なキャリアを歩んできた。バーミンガム・シティでキャリアをスタートさせ、サンダーランドで名を上げると、3100万ポンドでボルシア・ドルトムントへ移籍。U-21イングランド代表のキャプテンにも就任した。それでも、兄ジュードの陰に隠れ続けている。

    ジュードはラ・リーガとチャンピオンズリーグの優勝経験者で、多くの人から「イングランドのジネディーヌ・ジダン」と目されている。両足を巧みに使い、大舞台で重要なゴールを決める力を持つダイナミックなMFだ。2026年ワールドカップでの素晴らしい活躍を経て、ジュードがレアル・マドリーでさらなるタイトルを追い求める一方、ジョーブはドルトムントで自身への懐疑的な見方を覆すことに集中してきた。ジュードもバーミンガムのアカデミー出身で、10代で加入したドルトムントですぐに頭角を現している。

    そのジョーブの努力が、今や実を結びつつある。トーマス・トゥヘル監督は11月の代表活動に21歳のジョーブを招集。イングランドがネーションズリーグでクロアチアをホームに迎える木曜日にも、A代表デビューを果たす可能性がある。

    この試合ではマイルズ・ルイス＝スケリーが出場停止となり、アレックス・スコットも負傷で離脱している。弟ベリンガムには運も味方したが、トゥヘル監督はこのチャンスに「ふさわしい」と断言している。今季のドルトムントでのプレーを見た人なら、きっと同意するだろう。イングランド代表で強い印象を残し、ジュードを引き立てる理想的な存在となったとしても、驚きではない。

  • 精神的な強さ

    Jobe Bellingham

    ベリンガムのドルトムントでの初シーズンは順風満帆ではなかったが、終わる頃には実力を認められていた。

    ジョーブが今の立場をつかんだことは、彼の精神的な強さを物語っている。ドルトムント加入後の最初の数カ月間は、こうしたチャンスが訪れるとは到底思えなかった。サンダーランドが昇格を果たした2024-25シーズンにはボックス・トゥ・ボックスのMFとしてプレーすることが多かったにもかかわらず、ドルトムントでは6番の役割に固定され、ニコ・コヴァチ監督の先発メンバーに食い込めずにいた。

    苦しい出来事もあった。ベリンガムは宿敵バイエルン・ミュンヘンとのクラシカーで敗戦につながるミスを犯し、フライブルクとの1-1の引き分けでは退場処分を受けた。さらに、ザンクト・パウリへの遠征後、ジョーブへの対応や戦術的な判断を巡ってコヴァチ監督を問い詰めたとされる父マークの介入による余波にも対処しなければならなかった。

    それでもコヴァチ監督は公の場で常にベリンガムを擁護し、若い選手が新たなクラブに加入した際には、「適応するまでに3～6カ月かかる」ことも多いと指摘していた。最終的にドイツ人指揮官の見方は正しかった。ベリンガムは年明け以降、チームの定位置を確保。ドルトムントがブンデスリーガの最後の18試合で13勝を挙げ、バイエルンに次ぐ2位でシーズンを終える上で、重要な役割を果たした。

    「プレーすればするほどリズムがつかめる。出場機会が増えたことで、自信を深め、ピッチ上での存在感も高められたと確かに感じている。僕は長くここにいるつもりだから、そうしたリズムを築けているのはうれしい」と、ベリンガムは4月にドルトムントの公式メディアに語った。「毎日、もっと成長したい。出場する試合にはすべて勝ちたいし、ボールに触れて、フィジカル面でも技術面でも自分に何ができるかを示したい」

  • 明らかな改善

    FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    ドルトムントは新シーズン序盤、バイエルンに後れを取らずに戦っており、ベリンガムはその好調を支える重要な役割を果たしている。

    ベリンガムは改善したい具体的な点にも触れ、こう続けた。「もっと前に出て、アタッキングサードでのプレーに貢献したいと強く思っている。もっとやらなければと自分に言い聞かせていることだ。ボールを運ぶのは楽しい。試合中、できるだけ多くそうしたプレーをしたいと、いつも自分に言い聞かせている」

    恵まれた体格を持つこのMFは、昨季45試合で4アシストにとどまり、得点は挙げられなかった。今季もドルトムントの名高い黄色のユニフォームを着ての初ゴールを待っているが、攻撃でより大きな影響力を発揮するという目標は達成している。『The Athletic』によると、ベリンガムがチャンスを生み出す頻度は昨季の約4倍に上がり、公式戦ではすでに3得点をお膳立てしている。

    シュート数と相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ数も、90分当たりの平均で増加した。夏に加入したジョーイ・フェールマンが守備の責任を大きく引き受けたことで、コヴァチ監督はベリンガムに前へ出る自由を与えている。その結果、ドルトムントはよりバランスの取れたチームとなり、ブンデスリーガ開幕からの9試合で無敗を維持してバイエルンと並ぶ首位に立っている。チャンピオンズリーグのリーグフェーズでも、獲得可能な12ポイントのうち9ポイントを手にした。

    10月末には、BVBはアリアンツ・アレーナでバイエルンと2-2で引き分け、ベリンガムはピッチ上で最も優れた選手の一人だった。パス成功率は85％を記録。3本のシュートを放ち、そのうち1本はバイエルンのGKヨナス・ウルビヒに見事なセーブを強いた。さらに、ボールを運ぶプレーを13回、ボール奪回を7回、デュエルでの勝利を3回記録し、終盤に交代するまでに11.3キロを走った。

  • U-21のレベルを超えた

    England v Kazakhstan - UEFA U21 EURO 2027 Qualifier
    Getty Images Sport

    ベリンガムは2024年のデビュー以来、イングランドの年代別代表で中心選手として活躍しており、次のステップに進む準備ができていることは明らかだ。

    ドルトムントはミュンヘンでのその結果に続き、チャンピオンズリーグでレアル・ベティスを2-1で下すと、土曜日にはエルフェアスベルクにも同じスコアで勝利した。ベリンガムはベティス戦でトップ下として印象的なプレーを見せた。コヴァチ監督はその成長を喜んでおり、最新のイングランド代表メンバーに選ばれたことにも驚かなかった。

    「彼は本当に選出に値する」とコヴァチ監督は記者団に語った。「成長は著しい。多くの努力を重ねてきたし、非常に勤勉だ」

    ただ、ベリンガムの選出につながったのはドルトムントでの成長だけではない。リー・カーズリー監督率いるU-21イングランド代表でも、安定したプレーを続けてきた。9月に行われたカザフスタンとの欧州選手権予選では、U-21代表での12試合目にしてキャプテンマークを託され、4-2の快勝で2ゴールをアシスト。中盤を支配した。

    「彼は素晴らしかった」とカーズリー監督は試合終了後、喜びをあらわにした。「数週間前にドルトムントでジョーブのプレーを見に行ったが、急速に成長している。体つきも大きくなった。脚には確かな強さがある。ボールの動かし方、相手への仕掛け、強さとバランスの生かし方……。以前から良い選手だったが、今はさらに上のレベルへと進んでいる」

    トゥヘル監督も先週、カーズリー監督と同じ見方を示し、ジョーブについて「兄弟がいるからここにいるわけではない」と明言する必要があると感じていた。

    「U-21代表では、もう長い間、際立った選手だ。だから、長期間にわたって特別なパフォーマンスを見せてきた選手には、常にその道が開かれているべきだと思う。ジョーブはまさにそれを成し遂げた」とトゥヘル監督は語った。「ドルトムントでもリズムをつかみ、素晴らしいシーズンのスタートを切った。今では定期的に先発し、大きな影響力を発揮している。だから、自身の実力でチャンスを得たんだ」

  • 「美しい物語」

    Bellingham brothers
    Getty

    ジョーブは兄弟のジュードと同じような攻撃の嗅覚こそ持たないが、チームにとって同じくらい重要な役割を果たせる。

    ジョーブとジュードは、イングランド代表でプレーする22組目の兄弟となる見込みだ。兄弟が同じピッチに立てば、2007年のガリー・ネヴィルとフィル・ネヴィル以来となる。トゥヘル監督はこれを「美しい物語」と表現し、ジョーブにとって初のA代表合宿では、ジュードの存在が「彼にとって助けになる」と期待する。一方で、弟が兄とは異なる独自の道を歩もうとしていることも十分に理解している。

    実際、ジョーブはユニフォームの背中に姓ではなく「Jobe」と入れており、ジュードのような「スーパースター」としての地位には関心がない。「ピッチの外で目立つ存在にはなりたくない。プレーするときは、最も高いパフォーマンスを発揮する選手の一人になり、黙々と取り組みたい」と語っている。

    見た目は驚くほど似ているが、選手としてのタイプも異なる。「彼は中盤中央の候補5人のうちの一人で、ジュードより守備的だ」とトゥヘル監督は語る。「ボールを持ったときに強く、体格もいい。大柄で非常にフィジカルが強く、ボールをキープできる」

    一方、ジュードはハリー・ケインを最も近い位置でサポートする役割を担う。機会があれば前に飛び出し、チャンスをつくろうとするのが仕事だ。ドルトムントで攻撃面の影響力を高めているとはいえ、それがジョーブの持ち味になることはないだろう。ただ、やや低い位置でジュードを補完することはできる。

    トゥヘル監督は、ジョーブが恵まれた体格を生かして相手のプレーを断ち切り、イングランドが試合のテンポをコントロールする助けになることを期待している。個の力で試合を決める選手というより、周囲を生かす選手であり、チームのために力を出し尽くす。

    イングランド代表の中盤はポジション争いが激しく、ジョーブはエリオット・アンダーソンやデクラン・ライスといった一流選手と競うことになる。それでも、トゥヘル監督の下でレギュラーに定着できるだけの技術と運動能力を備えており、兄弟が同じ先発メンバーに入っても共存できることに疑いはない。ジュードほどの総合的な影響力を発揮することはないかもしれない。だが、U-21でのプレーをA代表でも再現できれば、ジョーブには自らの力でイングランドの英雄となる可能性がある。