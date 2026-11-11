世界最高のサッカー選手の一人を兄に持つのは、楽なことではないだろう。ジョーブ・ベリンガムはこれまで順調なキャリアを歩んできた。バーミンガム・シティでキャリアをスタートさせ、サンダーランドで名を上げると、3100万ポンドでボルシア・ドルトムントへ移籍。U-21イングランド代表のキャプテンにも就任した。それでも、兄ジュードの陰に隠れ続けている。

ジュードはラ・リーガとチャンピオンズリーグの優勝経験者で、多くの人から「イングランドのジネディーヌ・ジダン」と目されている。両足を巧みに使い、大舞台で重要なゴールを決める力を持つダイナミックなMFだ。2026年ワールドカップでの素晴らしい活躍を経て、ジュードがレアル・マドリーでさらなるタイトルを追い求める一方、ジョーブはドルトムントで自身への懐疑的な見方を覆すことに集中してきた。ジュードもバーミンガムのアカデミー出身で、10代で加入したドルトムントですぐに頭角を現している。

そのジョーブの努力が、今や実を結びつつある。トーマス・トゥヘル監督は11月の代表活動に21歳のジョーブを招集。イングランドがネーションズリーグでクロアチアをホームに迎える木曜日にも、A代表デビューを果たす可能性がある。

この試合ではマイルズ・ルイス＝スケリーが出場停止となり、アレックス・スコットも負傷で離脱している。弟ベリンガムには運も味方したが、トゥヘル監督はこのチャンスに「ふさわしい」と断言している。今季のドルトムントでのプレーを見た人なら、きっと同意するだろう。イングランド代表で強い印象を残し、ジュードを引き立てる理想的な存在となったとしても、驚きではない。