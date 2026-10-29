ブンデスリーガ開幕のわずか数日前、ジョー・スカリーは丁重に退団を促された。

ボルシア・メンヒェングラートバッハは、チーム内にスカリーの居場所を見いだせずにいた。契約が2027年に満了することもあり、クラブは彼を手放す用意があった。クラブ首脳陣は、スカリーが移籍先を探すのが最善だろうと伝えた。

だが、スカリーは移籍先を探さなかった。ボルシアMGは今、その言葉に従わなかった彼に感謝しているはずだ。スカリーは現在、キャリア最高のプレーを見せており、その活躍が今季、最終的にクラブを救うかもしれない。

ボルシアMGは現在、苦境に陥っている。ブンデスリーガ最下位に沈み、リーグでも比較的安定したクラブの一つが現実的な危機に直面している。一方、その危機を少しでも和らげている数少ない選手の一人がスカリーだ。守備の安定感で知られるが、今は7試合で3得点を挙げ、チーム最多得点者となっている。これは攻撃陣の不振を物語る一方で、アメリカ代表DFがより万能な選手へと成長した証しでもある。

ボルシアMGが今季を乗り切るには、その力が必要だ。構想外と判断されてからわずか数週間で、スカリーは数少ない明るい材料の一つとなった。この好調は本人にとっても必要なものだ。アメリカ代表の選手層が厚みを増すなか、23歳のスカリーはベテラン勢と台頭する若手の間に挟まれている。代表での立場を守るためには、まだ多くのことを証明しなければならない。

今回の躍進を支える動機が何であれ、それは結果につながっている。スカリーは、多くの人が知るこれまでの姿とはまるで別の選手のようだ。