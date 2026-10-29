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Joe Scally 1-1GOAL

「ジョーは脅威だ！」必要とされない存在から予想外の得点王へ。ボルシア・メンヒェングラートバッハを救い、アメリカ男子代表での将来を確かなものにするために戦うジョー・スカリー

スカリーは最下位グラートバッハで7試合に出場し、3得点を挙げている。所属クラブを降格から救い、実力ある右サイドバックがひしめく中でアメリカ代表への復帰を果たせるか。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • ブンデスリーガ開幕のわずか数日前、ジョー・スカリーは丁重に退団を促された。

    ボルシア・メンヒェングラートバッハは、チーム内にスカリーの居場所を見いだせずにいた。契約が2027年に満了することもあり、クラブは彼を手放す用意があった。クラブ首脳陣は、スカリーが移籍先を探すのが最善だろうと伝えた。

    だが、スカリーは移籍先を探さなかった。ボルシアMGは今、その言葉に従わなかった彼に感謝しているはずだ。スカリーは現在、キャリア最高のプレーを見せており、その活躍が今季、最終的にクラブを救うかもしれない。

    ボルシアMGは現在、苦境に陥っている。ブンデスリーガ最下位に沈み、リーグでも比較的安定したクラブの一つが現実的な危機に直面している。一方、その危機を少しでも和らげている数少ない選手の一人がスカリーだ。守備の安定感で知られるが、今は7試合で3得点を挙げ、チーム最多得点者となっている。これは攻撃陣の不振を物語る一方で、アメリカ代表DFがより万能な選手へと成長した証しでもある。

    ボルシアMGが今季を乗り切るには、その力が必要だ。構想外と判断されてからわずか数週間で、スカリーは数少ない明るい材料の一つとなった。この好調は本人にとっても必要なものだ。アメリカ代表の選手層が厚みを増すなか、23歳のスカリーはベテラン勢と台頭する若手の間に挟まれている。代表での立場を守るためには、まだ多くのことを証明しなければならない。

    今回の躍進を支える動機が何であれ、それは結果につながっている。スカリーは、多くの人が知るこれまでの姿とはまるで別の選手のようだ。

  • 抜け出して攻め上がるラン

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    Jan Huebner

    意外にも、スカリーは今季のボルシアMGのチーム内得点王だ。

    スカリーにとって今季はブンデスリーガでの6シーズン目だ。若さを考えれば大きな実績である。最初の5シーズンで、1シーズンに3得点以上を挙げたことはなかった。最初の3シーズンはそれぞれ1得点、2024-25シーズンは無得点。そして昨季は大幅に増え、2得点を記録した。

    それでも、その得点数の増加を踏まえても、今季これほど好調な得点ペースでスタートを切ると予想した人は少なかっただろう。

    ブンデスリーガでわずか7試合を終えた時点で、スカリーはすでに3得点を挙げ、開幕から数週間を経たグラートバッハのチーム内得点王となっている。初得点は9月5日のエルフェアスベルク戦で生まれ、10月11日のケルン戦でも決めた。そして先週末のシュトゥットガルト戦では、3-2の勝利で得点とアシストを記録。見事なバックヒールが、最終的にグラートバッハの今季ブンデスリーガ初得点につながった。

    スカリーのキャリアを追ってきた人なら、攻撃面がこれまで彼の得意分野ではなかったことを知っている。長らく堅実な選択肢と見なされ、サイドの守備を固める存在だった。そのため、3人目のセンターバックとして、あるいはセンターバック2枚の布陣で緊急時の選択肢として見られることもあった。一方、クラブでの立場が定まらず、まったく起用されない時期もあった。

    シーズン開幕時のグラートバッハも、スカリーについてそうした見方をしており、別の道を選ぶ準備ができているようだった。

    「彼らは引き続き正式な登録選手だ。我々は契約を尊重する」。グラートバッハのスポーツディレクター、ルーヴェン・シュレーダーは今季ブンデスリーガ開幕前、スカリーとフロリアン・ノイハウスの立場について問われ、『ビルト』にそう語った。「だが、2人とも契約は2027年まである。だから今、自分はどういう立場を築くべきか、当然自問しなければならない。私が彼らの立場なら、間違いなく不満を感じるだろう」

    そのシュレーダーは先週末、再びスカリーについて問われると、前とは違う反応を見せた。

    「スカリーに一体何が起きているんだ？」とシュレーダーは『ビルト』に語った。「今のジョーは脅威になっている。脱帽だ！ 本当に驚くべきことで、この調子を続けられるはずだ」

    グラートバッハは少なくとも、スカリーを今後どうするか検討することになるだろう。ただ、11月を迎えるクラブには、さらに大きな懸念もある。

  • グラートバッハの苦戦

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    クラブは新シーズンに最悪のスタートを切り、18位に沈んでいる。

    ボルシアMGは歴史的に、ブンデスリーガで最も安定したクラブの一つだ。1部リーグでの試合数が同クラブを上回るのは、バイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムント、ヴェルダー・ブレーメン、シュトゥットガルトだけ。クラブを一言で表すなら、おそらく「常連」だろう。

    だが今、その地位が脅かされている。控えめに言っても、そう表現せざるを得ない。

    7試合を終えた時点で、勝ち点はわずか3。ブンデスリーガの最下位に沈んでいる。直近のシュトゥットガルト戦で勝利するまで、開幕からの6試合はすべて敗れていた。しかも相手はバイエルン・ミュンヘンやボルシア・ドルトムントではない。エルフェアスベルク、マインツ、ケルン、ホッフェンハイムといった、伝統的に見てもせいぜい中位のクラブだった。さらに悪いことに、先週末の勝利を迎えるまでの最初の6試合で、失点数がマイナス20というクラブ記録に達していた。

    それが、クラブが今これほど危険な状況にある理由だ。今後も楽にはならない。特に、リーグの強豪数クラブとの対戦をまだそれぞれ2試合ずつ残している。

    スカリーの視点から見れば、グラートバッハの危機は問題の一面にすぎない。米国男子代表を巡る状況も、ほぼ同じくらい複雑だ。

  • アメリカ男子代表の希望

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    ZUMA Press Wire

    右サイドバックの競争が激しい中、スカリーはアメリカ代表での出場時間を勝ち取るために戦わなければならない。

    スカリーは、直近のアメリカ男子代表合宿に招集されなかった経験豊富な選手の一人だ。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は代表の常連選手とまったく新しい顔ぶれの双方を招集し、バランスを意識したメンバーを集めた。したがって、今回外れた選手が慌てる必要はない。ただ、自分自身を見つめ直す必要はある。

    スカリーも、ポジション争いの激しさを踏まえて自身を見つめ直し、最終的にはプレーを向上させなければならない一人だ。右サイドバックの争いはかつてないほど激しく、ブンデスリーガで数ゴールを挙げるだけでは、その争いに戻れないだろう。

    アレックス・フリーマンはラ・リーガで底知れぬ可能性を示し続け、毎試合の先発を争う有力候補となっている。一方、セルジーニョ・デストはエールディヴィジで好調だ。ウイングとして起用される機会が増えているものの、今後、攻撃陣に新たなタレントが加われば、それも変わるかもしれない。ティム・ウェアはクラブで主に右ウイングバックとして起用されており、代表でも同じ位置でプレーする可能性がある。また、ユニオンの若手DFフランキー・ウェストフィールドは、前回の合宿に参加した新顔の一人だった。

    つまり、このポジションには候補がひしめき、スカリーもその一人ということだ。では、どうすれば他の選手との違いを示せるのか。総じて自分とは大きく異なるタイプの選手がそろう中で、自身のプレースタイルと能力こそが適していると、どう証明するのか。

    答えはシンプルだ。これまでやってきたことを続ければいい。スカリーは常に守備的な選択肢と見られてきたが、最近のゴールはプレーの幅が広がっていることを示している。変化は得点だけではない。以前のシーズンより高い位置でボールを受け、シュートも多く放っている。さらに、ファウルを受ける場面も多い。

    スカリーがデストほどの攻撃力を持つ選手になることは、おそらくないだろう。チャンスを生み出すという点でも、フリーマンと互角に渡り合うのは難しいだろう。それでも、攻守両面で脅威となるための要素を少しでも加えられれば、本人にとっても、クラブにとっても、代表にとっても、大きな違いを生むはずだ。

  • 成長の余地

    1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    プレーの幅を広げているこの選手にとって、状況は好転しつつあるのかもしれない。

    スカリーはすでにボルシアMGで173試合に出場している。代表でも28試合に出場し、2度のワールドカップでメンバーに名を連ねた。それでも24歳になるのは12月だ。若くして、すでに長いキャリアを歩んできたかのような経験を積んでいる。

    フリーマンより2歳弱年上で、デストより丸2歳年下。2人と同様、スカリーもまだ成長の途上にある。今年は、その成長を示した。

    今後の目標は、ここまで見せてきたプレーをさらに伸ばすことだ。おそらく今のペースで得点を重ね続けることはないだろう。それでも、攻撃でより安定して脅威となることはできる。ボール保持時の貢献を増やし、得点機会を生み出す別の方法を見いだせるか。そして、守備面でも向上を続けながら、それを実現できるか。

    それができれば、ボルシアMGもアメリカ代表も、スカリーに何ができるかを改めて見直す理由が生まれる。スカリーは得点できることを示した。次の課題は、ゴールが決まらないときにも攻撃に貢献できると示すことだ。