奇妙な移籍市場となっている。世界全体の金額は文字通り目を疑うレベルだ。プレミアリーグのクラブは40億ドル超を投じている。欧州トップリーグ全体の総支出は70億ドルに迫っている。どこもかしこも資金をつぎ込んでいる状況だ。こうした数字の陰で見落とされがちなのは、そこに現実の人間が関わっているという事実である。金額がここまで巨大になると、選手本人たちの存在はほとんど忘れられてしまう。

それでも、ここにいるのは生身の人間だ。良い結果に終わる移籍もあれば、悪い結果に終わるものもある。徹底して平凡なものも少なくない。そして、ここで自然と話はCONCACAFに移る。USMNTにとっては良い夏となっており、適切な選手たちがより良い状況へと移った。また、所属クラブに残った選手たちについても、不満の声はほとんど見当たらない。

ただ、カナダとメキシコにとっては少し事情が異なる。サンティ・ヒメネスやジョナサン・デイヴィッドがセリエAから離れたことなど、明確な成功例はいくつかあった。しかし、別の移籍、あるいは移籍がなかったことは、キャリアにとってそれほどプラスではなかったかもしれない。GOALが、移籍市場におけるCONCACAFスターたちの勝者と敗者を見ていく。