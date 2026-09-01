ジョナサン・デイビッドはユベントス行きを回避、サンティ・ヒメネスは新たなスタートも、リーガMXのスターたちは取り残される カナダとメキシコの移籍市場の勝者と敗者
奇妙な移籍市場となっている。世界全体の金額は文字通り目を疑うレベルだ。プレミアリーグのクラブは40億ドル超を投じている。欧州トップリーグ全体の総支出は70億ドルに迫っている。どこもかしこも資金をつぎ込んでいる状況だ。こうした数字の陰で見落とされがちなのは、そこに現実の人間が関わっているという事実である。金額がここまで巨大になると、選手本人たちの存在はほとんど忘れられてしまう。
それでも、ここにいるのは生身の人間だ。良い結果に終わる移籍もあれば、悪い結果に終わるものもある。徹底して平凡なものも少なくない。そして、ここで自然と話はCONCACAFに移る。USMNTにとっては良い夏となっており、適切な選手たちがより良い状況へと移った。また、所属クラブに残った選手たちについても、不満の声はほとんど見当たらない。
ただ、カナダとメキシコにとっては少し事情が異なる。サンティ・ヒメネスやジョナサン・デイヴィッドがセリエAから離れたことなど、明確な成功例はいくつかあった。しかし、別の移籍、あるいは移籍がなかったことは、キャリアにとってそれほどプラスではなかったかもしれない。GOALが、移籍市場におけるCONCACAFスターたちの勝者と敗者を見ていく。
受賞者：ジョナサン・デイヴィッド
さて、これは分かりやすい話だ。ジョナサン・デイヴィッドは、多くが期待したようなワールドカップでのインパクトを残せなかった。グループステージのカタール戦で決めたハットトリックは、失望に終わった大会全体の中で、ほとんど例外的な出来事にすぎなかった。これはデイヴィッドにとって奇妙な12カ月間の集大成でもあった。リールでは高く評価されていたが、ユヴェントスへの移籍は大きな失敗となり、リーグ戦ではわずか6ゴールにとどまった。そもそもこの移籍は最初から奇妙だった。デイヴィッドが加わったのは、得点を奪うという概念にほとんど関心がないチームであり、しかも前線の軸としてロイス・オペンダを獲得したばかりだったからだ。
そしてついに、彼は退路を得た。アトレティコ・マドリーは、攻撃的なサッカーの典型とは言えないが、興味深い適性がある。ディエゴ・シメオネ監督が好む2トップの一角で、デイヴィッドはうまく機能するはずだ。出場時間の余地もありそうだ。直近のセビージャ戦の3-1勝利では、いずれも攻撃的MFのアレックス・ベナとイ・ガンインがFWとして先発していた。ここで絶対的な立場を与えられるわけではないかもしれないが、彼は本職のストライカーであり、チャンピオンズリーグに出場するクラブでチャンスを与えられる。それは決して小さなことではない。
敗者：プロミス・デイヴィッド
時に、単に「プレミアリーグでプレーする」ことが良いとは限らない。誤解のないように言えば、たとえレンタル移籍であっても、プロミス・ダビドのブライトン加入は奇妙な補強だ。ユニオン・サン＝ジロワーズで3シーズン通算41ゴールを挙げたこの選手は、層の厚いプレミアリーグで欧州行きの可能性を感じているチームにインパクトをもたらすことを求められている。
実際、プレミアリーグが間違いなく世界最高のリーグだとしても、ここには失敗の余地はない。ブライトンはストライカーの層もやや薄く、ダビドにはファビアン・ヒュルツェラー監督のチームで多くの出場機会が巡ってきそうだ。だが、彼は十分な実力を備えているのか。そこはまだはっきりしない。ダビドは確かな存在感を備えた選手だが、それでもなお、代表監督から全面的な信頼を得ているわけではなく、ベルギー1部でも完全に地位を確立したとは言えない選手である。
もちろん、ブライトンは移籍市場で抜け目のない動きを見せるクラブだ。もしダビドが印象を残せば、今後18カ月以内にビッグ6のクラブでプレーしていても不思議ではない。ただ、ここでのプレッシャーは極めて大きい。おそらくはリーグ・アンを経由するような、よりオーソドックスなプレミア行きのルートの方が、彼にとっては良かったかもしれない。
勝者：チュッキー・ロサーノ
これであの騒動も終わりだ。
チュッキー・ロサーノは昨季終盤、サンディエゴFCのミケイ・バラス監督と大きく報じられた対立に巻き込まれた。ロッカールームでの口論があったと報じられ、その結果、ロサーノは事実上シーズン残りを通じてチームから外され、2026年の構想からも完全に外された。
奇妙な一連の出来事だった。ロサーノはワールドカップのメンバー入りを十分に狙える立場にあったはずだが、大会前に移籍を成立させられなかったことで、その座を逃した。ただ、ついに退団が決まった。LAギャラクシーがロサーノをレンタル移籍で獲得し、今季残りの戦いでチームの重要な一員になるとみられている。完璧な補強とは言えないかもしれず、メキシコ代表のこの選手にとって長期的な居場所になるとも限らない。それでも、ついに自分の力を示す新天地を手にした。
敗者：アリステア・ジョンストン
アリスター・ジョンストンは、常に上昇を続けてきた。多才な右SBがヨーロッパのトップリーグでプレーできなかった理由は、けがだけだった。2016年にセント・ジョンズ大学にリクルートされた当時は比較的無名だった選手だけに、その歩みは実に目覚ましい。だが、その後はすべて正しいステップを踏み、ナッシュビルとモントリオールで印象的なプレーを見せた末に、2023年のセルティック移籍を勝ち取った。
しかし、この1年ほどはけがによって成長が停滞している。ハムストリングの再発性の問題により、2025-26シーズンのかなりの期間を欠場した。それでも、プレミアリーグのクラブが獲得に関心を示していると報じられており、右SBを切実に必要としているエヴァートンもその1つに挙がっていた。だが、8月中旬に再び負傷したことで、この取引は破談となった。ジョンストンは、自身にふさわしいプレミアリーグ挑戦の機会を少なくとも1月までは待たなければならない。
勝者：サンティ・ヒメネス
ヒメネスのこの18カ月のキャリアは、要するに移籍先選びで誤った判断を重ねた見本のようなものだった。2022年から2025年にかけて、フェイエノールトでアルネ・スロットの下で強烈な印象を残した。しかし、昨年1月のミラン移籍は賢明とは言えなかった。とりわけミランには、すでに前線に多くの選択肢があったからだ。ミランでのキャリアは、負傷と期待外れのパフォーマンスが入り交じるものとなっている。この18カ月で、リーグ戦出場は30試合、得点は5にとどまっている（そのいずれも昨年のものではない）。
そして行き着いたのがポルトであり、ここはメキシコ代表FWにとって、より自然にフィットする環境となるはずだ。実際のところ、ヒメネスは評価が難しいタイプの選手である。典型的なセンターフォワードでもなければ、偽9番でもない。ラウタロ・マルティネスに近い領域にいる選手だ。身体能力が高く、決定力があり、あらゆる面でそつなくこなす一方で、何か一つが世界最高級というわけではない。ラウタロはそうした資質で、セリエA3回制覇とワールドカップ、コパ・アメリカ優勝を成し遂げてきた。
ヒメネスにとっても、それはポルトガルリーグ優勝につながるかもしれない。もちろん、まったく同列に並べられる比較ではない。それでも、自らの道をやや見失っていた選手にとっては、極めて良い結末になるはずだ。
敗者：リーガMX
リーガMXは、ここしばらく売却面で優れているとは言えない。MLSのクラブは選手を次々とヨーロッパへ売り出し、自前で育てた選手たちから着実に利益を上げている。ザビエル・ゴゾのような取引は多くなかった。だが、それは実際のところ大きな問題ではない。MLSのクラブは、自分たちが育成した才能から収益を生み出しているからだ。
一方のメキシコは、やや過去にとらわれたままだ。同国からヨーロッパへの最高額売却は、2024年にマックス・アラウホがトルカからスポルティングCPへ移籍した2000万ドルである。MLSが記録を更新し続ける一方で、メキシコのトップリーグは足踏み状態にある。もちろん、アルバロ・フィダルゴは昨年1月にクラブ・アメリカからレアル・ベティスへ移籍した。だが、スペイン生まれで移籍金もごく小規模だったという点だけを見ても、彼は例外的な存在に感じられた。そして、何人かのアメリカ代表選手がヨーロッパへ渡った一方で、メキシコ代表として出場経験のある選手でその一歩を踏み出したのは、アルマンド・ゴンサレスただ1人だった。リーガMXの選手たちが移籍するのは、以前から常に難しかった。それでも、特に厳しい1年だった。