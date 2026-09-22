ジョゼ・モウリーニョはお決まりの手を次々と繰り出している。しかし、レアル・マドリーのラ・リーガ優勝の望みは、すでにほぼ潰えている。
2010年、レアル・マドリー対セビージャ戦の後、ジョゼ・モウリーニョは試合後会見に姿を見せ、主審クロス・ゴメスによる13の疑惑の判定ミスを記したリストを持ち込んだ。そして2026年、日曜のメトロポリターノで、同じ街のライバルであるアトレティコとのダービーに惨敗した後、このポルトガル人指揮官が問題視したのは2つの判定だけだったが、今回は審判団批判を裏付けるため、カラーのスクリーンショットを2枚あしらったA4用紙を持参していた。
「試合の物語はまさにここにあるのだから、記者会見はやらなくてもよかったかもしれない」とモウリーニョは記者団に語った。紙を指さしたその用紙には、イ・ガンインのフェデリコ・バルベルデへのチャレンジと、クリスティアン・ロメロのジュード・ベリンガムへのタックルの画像が載っていた。「どちらも明白なレッドカードだ。
「だが私は、素晴らしい前半を戦い、品格と気概に満ちていた選手たちを抱きしめるしかない。そしてアトレティコに加えて、喜ぶべき人々は［審判技術委員会］でもある」
そういう意味では、これは往年のモウリーニョらしさを感じさせるものだった。つまり、メディア操作と論点ずらしの「f*cking master」として、不当な扱いを受けたという感覚に寄りかかり、チーム内に包囲されたという心理を生み出し、さらに重要なこととして、かなりお粗末なパフォーマンスから注意をそらそうとしたのである。しかし、そうしたやり方が16年前には機能していたとしても、少なくともしばらくの間は、再びそれが通用することを示す材料はほとんどない。
予想通りの崩壊
モウリーニョとレアル・マドリー会長フロレンティーノ・ペレスは、2013年の退任を常に円満な別れだったかのように描いてきた。実際、2人にとってはそうだったのかもしれない。だが、クラブの内外にいるそれ以外の人々にとっては、あれは苦い決別であり、あまりにも長く続いた有害な関係だった。
チャンピオンズリーグを2度制したモウリーニョは、2012年にマドリーをリーガ優勝に導いた後に新契約を結んだ。しかし、その翌シーズンの折り返し時点までには、ロッカールーム内の複数の重要人物から支持を失い、反乱を抱える状況となっていた。要するに、ほとんど誰もがモウリーニョとそのやり方にうんざりしていたのだ。
それでもペレスは、自身の「スペシャル・ワン」への思いを失うことはなく、ついにこの夏、その見通しの甘い計画を実行に移すまで、モウリーニョをベルナベウに呼び戻す案を繰り返しもてあそんできた。
それは、就任が正式発表される前から我々が書いていたように、会長による純然たる絶望の行為であり、「燃え盛るゴミ箱にガソリンを注ぐようなもの」で、日曜の大失態は完全に予見可能だった。
年は重ねたが、賢くはなっていない
近年、モウリーニョは一貫して自分は落ち着いたと主張し、かつてほど好戦的ではないと言い続けてきた。例えば、2021年にローマの新監督として臨んだ最初の記者会見では、自分は成熟し、もはやトラブルを探しに行くことはないと語っていた。だが実際には、スタディオ・オリンピコでの3年間の大半を、審判を追及することに費やした。それも、時には試合後に駐車場でさえそうだった。
そうした文脈で言えば、マドリードでより冷静で落ち着いたモウリーニョが見られるかもしれないという考えは、もともと馬鹿げていた。とりわけ、陰謀論を助長し、育てるクラブに彼が戻ってきたのだからなおさらだ。実際、レアルはアトレティコ戦の敗戦後、ほとんど間を置かずに指揮官への全面支持を示した。クラブ公式の試合レポートの見出しには、「ひどい判定がダービーを決した」と記されていた。
モウリーニョのコメントが引き起こした論争のさなか、マドリードはまた、『ディアリオAS』に対し、この指揮官がトップチームに関するあらゆる事柄についての「公認の声」であることも明確にした。事実上の非公式スポークスパーソンというわけだ。そして、ファン層の一定数がダービー後の彼の発言をことごとく歓迎したであろうことは疑いない。というのも、多くのサポーターは以前から、自分たちのクラブはタイトル獲得を阻むためのラ・リーガ主導の陰謀の犠牲者だと信じてきたからだ。
ただ、マドリードの地元メディアがもはやモウリーニョの売り込むストーリーを信じていないことは示唆的である。
「戦術理解の欠如」
バルベルデに対するスパイク裏を見せたチャレンジで、足首をひどく腫れ上がらせたリーは退場であるべきだったという見方では広く一致していた一方で、勝つべきチームが勝ったというのが大方の共通認識だった。
「レアル・マドリーはすべてが主審ミゲル・アンヘル・オルティス・アリアスの影響を受けたと言っているが、モウリーニョのチームが試合を支配している印象を与えた場面は一度もなかった」と、ホセ・フェリックス・ディアスは『AS』に記した。「試合開始の笛から、アトレティコの方がより強い強度でプレーしていた」
ロベルト・ゴメスは、Radio MARCAのポッドキャスト『La Tribu』でさらに踏み込み、モウリーニョは今やマドリーでは手に負えない状態にあると主張した。「監督はこの状況に圧倒されている」と、そのジャーナリストは述べた。「彼は、自身の戦術的認識の完全な欠如を正当化するため、審判やその他の要因に不満を述べるといういつものやり方に戻っている」
確かに、ボールをキリアン・エムバペに届けようとする以外に明確なプランが見えないことは、マドリーにとって5年ぶりに最悪のリーガ開幕となっている現状において、極めて憂慮すべき点だ。夏に多額の資金を投じたにもかかわらず、モウリーニョの中盤構成が完全に噛み合っていないことは、すでに痛いほど明らかであり、オーレリアン・チュアメニとバルベルデには、試合を支配するために必要なパスレンジがどうしても欠けている。
守備に関しても、アトレティコ戦でのディーン・ハイセンの退場は、数々の長所を備えているとはいえ、この若きセンターバックが依然として苛立たしいほどミスの多い選手であることを浮き彫りにした。その彼の隣に、元リヴァプールの不安要素だったイブラヒマ・コナテを置くのは、問題を招いているようなものだった。
「まともなサッカーがまったくできていない」
モウリーニョは、すべての新任監督と同じく、自身を証明するために7試合以上の時間を与えられるべきことは間違いない。だが、実際に「自分を証明する」責任はまさに彼自身にある。史上最も成功した指揮官の一人かもしれないが、この10年で、なお最高レベルの舞台で卓越できることを示す証拠はほとんど示していない。
2015年に最後にリーグ優勝を果たして以降、フットボールは変化してきた。しかし、モウリーニョのネガティブでリアクション重視の哲学は依然として過去に根差したままで、何年も目立った新作を生み出せず、往年のヒット曲ばかりを披露するしかなくなった年老いたロックスターのように映っている。
おそらく最も憂慮すべきなのは、名高いモチベーターとしての力まで彼から失われたように見えることだ。MARCAのダビド・サンチェスは、モウリーニョが、直近2人の前任者であるシャビ・アロンソやアルバロ・アルベロアと同じように、「FW陣にプレスとランを納得させることができない」ように見えると指摘している。
メトロポリターノでの試合では、エムバペとビニシウス・ジュニオールの両者は存在感を欠いていた。彼らがプレーしていた証拠は、試合後に出た示唆的なヒートマップにしか見いだせず、そこでは両者が同じポジションを占めていた度合いがあまりに大きく、エムバペの背番号10にほぼ完全に隠されて、ブラジル代表FWの背番号7が見えないほどだった。
この2人を前線で併用した当然の結果として、レアル・マドリーはバランスを欠き、連係も見られなかった。これは、無冠に終わった過去2シーズンと同じだった。「問題がモウリーニョなのかは分からない。だが、少なくとも現時点で彼が解決策ではないことは確かだ」と、サンチェスは付け加えた。「マドリーのファンは、自分たちのチームがどんなフットボールもできていないことを理解しなければならないし、他の誰もがそうしているように、それを目にしなければならない」
別のゲームをしている
したがって、インターナショナルブレイク後にモウリーニョがどのような手を打つのかは非常に興味深い。というのも、現在のマドリーはタイトル争いを演じられるようにはまったく見えないからだ。日曜のダービー敗戦により、4位のレアルはすでにハンジ・フリック率いる得点力抜群の王者バルセロナに勝ち点6差をつけられている。そのバルセロナとは1カ月もたたないうちにカンプ・ノウで対戦しなければならない。
『MARCA』でフアン・イグナシオ・ガルシア＝オチョアが記したように 、「このマドリーがバルサに対抗できると考えるには、ファンが受け入れようとしないほどの飛躍が必要だ。両チームは異なるスタイルのフットボールをしている。実際、まるで別世界に生きているようだ」。
モウリーニョは、マドリーがラ・リーガを制することは可能だと断言している。ただし、それは「自分たちに対等な条件で戦わせてくれるなら」であり、「普通の状況下」であれば、という条件付きであり、またしても早い段階で言い訳を並べている人物のように聞こえた。 一方で、彼はこうも付け加えた。「重要なのはどう始まるかではない。どう終わるかだ」
もっとも現時点では、マドリーでの2度目の指揮も1度目と同じような結末、つまり途中退任、しかも激しい不和の中で終わる運命にあるように見える。なぜなら、この16年でモウリーニョのプリンターの扱いは進化したかもしれないが、戦術は進化していないからだ。