ジョゼ・モウリーニョはお決まりの手を次々と繰り出している。しかし、レアル・マドリーのラ・リーガ優勝の望みは、すでにほぼ潰えている。

モウリーニョとレアル・マドリー会長フロレンティーノ・ペレスは、2013年の退任を常に円満な別れだったかのように描いてきた。実際、2人にとってはそうだったのかもしれない。だが、クラブの内外にいるそれ以外の人々にとっては、あれは苦い決別であり、あまりにも長く続いた有害な関係だった。

チャンピオンズリーグを2度制したモウリーニョは、2012年にマドリーをリーガ優勝に導いた後に新契約を結んだ。しかし、その翌シーズンの折り返し時点までには、ロッカールーム内の複数の重要人物から支持を失い、反乱を抱える状況となっていた。要するに、ほとんど誰もがモウリーニョとそのやり方にうんざりしていたのだ。

それでもペレスは、自身の「スペシャル・ワン」への思いを失うことはなく、ついにこの夏、その見通しの甘い計画を実行に移すまで、モウリーニョをベルナベウに呼び戻す案を繰り返しもてあそんできた。

それは、就任が正式発表される前から我々が書いていたように、会長による純然たる絶望の行為であり、「燃え盛るゴミ箱にガソリンを注ぐようなもの」で、日曜の大失態は完全に予見可能だった。