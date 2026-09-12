ジョゼ・モウリーニョのバロンドール最大の欠陥をめぐる指摘は正しい。それでも2026年のゴールデンボールはキリアン・エムバペに与えられるべきではない。
8月26日にレアル・ソシエダを4-1で圧倒した一戦で、キリアン・エムバペが圧巻のハットトリックを決めるのを見届けた数日後、ジョゼ・モウリーニョは2026年のバロンドールを誰が受賞すべきだと思うかを問われた。すると、いかにも本人らしいやり方で、この賞を巡る一般的な見方に異を唱える機会とした。
「世界最高の選手は2人、3人、あるいは4人いる。そして誰のことかは分かっている。彼らはここにいる」と同氏は語った。「私にとっては、この夏に個人として歴史を作った選手が1人いる」
もちろん、この最後の一節はエムバペを指していた。フランス代表として8試合で10得点を挙げ、2026年大会のゴールデンブーツを獲得したエムバペは、ワールドカップ史上最多得点者となった。しかし、レアル・マドリーのスーパースターは、昨季に主要タイトルを獲得したハリー・ケイン、ラミン・ヤマル、ロドリ、マイケル・オリーズらの後塵を拝しているとみられており、バロンドール争いでは不利な立場に置かれている。
また、パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ連覇の原動力となったクヴィチャ・クワラツヘリア、ウスマン・デンベレ、ヴィティーニャの3人も高く評価されているが、モウリーニョは広く受け入れられている投票プロセスそのものに根本的な欠陥があると考えている。
「チャンピオンズリーグやワールドカップに優勝したという理由だけで、ある選手にバロンドールを与えることはできない」とレアル・マドリー指揮官は付け加えた。「バロンドールは、引退した時に永遠に惜しまれるような選手の1人に与えられるべきだ。［ディエゴ］マラドーナ、ロナウジーニョ、ロナウド・ナザリオ、クリスティアーノ・ロナウド、［リオネル］メッシ、［ジネディーヌ］ジダン。もしチャンピオンズリーグを評価したいのなら、ルイス・エンリケに与えればいい。スペイン代表に対してなら、［ルイス］デ・ラ・フエンテに与えればいい。世界最高の選手というのは別の話であり、その選手はPSGにもスペイン代表にもいない」
この栄誉あるゴールデンボールは、チームとしてのタイトルにそこまで強く結び付けられるのではなく、主として個人の卓越性を評価すべきだという点で、モウリーニョは完全に正しい。現代では、この投票は純粋な才能と影響力を測るものというより、人気投票になってしまっている。だが、その後者の基準に基づいてエムバペを1位に置き、さらにこのフランス代表FWが数多くの真のレジェンドと同列に語られるに値すると示唆する点については、彼は間違っている。
エムバペの訴えにある穴
だが、エムバペはモウリーニョの言葉を完全に受け入れている。「世界最高のクラブであるレアル・マドリーでプレーしていれば、人々がこの賞と結びつけるものだと思う」と、27歳の同選手は今週語った。「多くの人が僕とバロンドールについて話している。もちろん、最も重要な大会で歴史を作ってきた。
「自分が常に世界最高の選手だと思っている。でも、誰にでもそれぞれの意見がある。もちろん、今年は僕がバロンドールを受賞するのに良い年になるかもしれない。ただ、投票するのはジャーナリストだ」
エムバペのマドリーとの契約には、バロンドール受賞で1500万ユーロのボーナス条項があると報じられており、公の場で受賞を後押しする発言をしているのも不思議ではない。そして、その主張は印象的な純粋な数字にも裏づけられている。昨季、レアルでの44試合を通じてエムバペは42ゴールを荒稼ぎし、さらに7アシストも記録した。フランス代表ではワールドカップと、その前にあった5度の代表ウィークを通じて16ゴールを挙げ、合計58ゴールに到達。これはマンチェスター・シティとノルウェーの“ターミネーター”、アーリング・ハーランドと並ぶ欧州2位タイの数字だった。
エムバペはマドリーでの大一番の多くでも結果を残した。バイエルン・ミュンヘンに敗れたチャンピオンズリーグ準々決勝ではホーム、アウェーともに得点し、ラ・リーガではバルセロナ戦とアトレティコ・マドリー戦でもネットを揺らした。最終的には両大会で得点王となった。しかし、あまりに独りよがりだったと言っていい。
守備に戻ることを嫌ったため、レアルはトランジションの局面でしばしば圧倒された。また、ベルナベウでのデビューイヤーと同様に左へ流れ続け、ヴィニシウス・ジュニオールのスペースを狭めてしまい、レアル・マドリーはペナルティーエリア内の基準点を欠くことになった。
完全に無力だった試合も多すぎた。ラ・リーガでのセルタ・ビーゴ戦、オサスナ戦での敗戦、ラージョ・バジェカーノ戦、ジローナ戦、レアル・ベティス戦での引き分け、そしてチャンピオンズリーグのリーグフェーズでのリヴァプールとのアウェー戦での0-1敗戦がそうだ。さらに、フランスがスペインに0-2で敗れたワールドカップ準決勝では完全に姿を消していたことを加えれば、エムバペの自己評価は正確だとは感じられない。
「懇願するつもりはない」
フランス代表の同僚であり、ワールドカップ優勝経験を持つクリストフ・デュガリーは、この賞に関するエムバペの新たな発言に反応し、そのメンタリティーに疑問を呈した。「あのように公の場で個人賞を求めるのは、子どもじみていて情けないと感じる」とデュガリーは『RMC Sport』に語った。「それを求めることに素晴らしさなどない。特に、自国代表のキャプテンであるならなおさらだ」
やや厳しすぎる見方かもしれないが、その根底にある視点にはうなずけるものがある。もしエムバペが本当にバロンドールにふさわしいのなら、自らの受賞の可能性を公然と語る理由はないはずだ。彼のフットボールの総合力が、それ自体で十分に物語るはずである。エムバペの発言からは、まるでこの賞を自己肯定の手段として必要としているかのような、ある種の切迫感が漂う。一方でヤマルは、はるかに落ち着いている。
「今年はバルサでもスペインでも信じられない1年だった。素晴らしい1年を過ごしたからこそ、受賞の可能性はあると思う」と、このバルセロナのワンダーキッドは語っている。「［だが］自分がキャンペーンをする必要があるとは思わない。ワールドカップとラ・リーガを勝ち取った自分の1年を誇りに思っている。それ以上は何も求められない。信じられないレベルにあった選手は他にもいる。だが、決めるのはあなたたちの仕事だ。自分は何かを懇願するつもりはない」
芸術性を評価する
ヤマルは、ムバッペよりもバロンドールに値する評価を受けるべきだ。しかし、それはワールドカップとラ・リーガを制したからではない。ムバッペが今回も決定力の高いフィニッシャーとして輝いた一方で、ヤマルはとりわけバルセロナで、攻撃局面全体を一貫して支配していた。
19歳のヤマルはハンジ・フリック監督のチームで41ゴール関与を記録し、さらに全コンペティションのオープンプレーで107回のチャンスを創出。これは欧州5大リーグのどの選手よりも多い数字だ。バロンドール受賞者には、それだけの影響力が求められる。
ゲルト・ミュラー・トロフィーは、単一シーズンにおける最高のストライカーを称えるために創設された賞だ。もっとも皮肉なことに、ムバッペはこの賞を確実に逃すだろう。ケインがバイエルン・ミュンヘンとイングランドで73ゴールを記録し、欧州最多得点者だったからだ。勝負を決める力はバロンドール争いにおいても不可欠だが、技巧と献身性も同じだけ重要であるべきだ。
その意味で、理想を言えば、10月26日にロンドンで最終投票結果が発表される際、ヤマルとクバラツヘリアが上位2枠を占めるべきだろう。2人はともに、周囲の全員を鼓舞するチームプレーヤーだ。
クバラツヘリアは16試合で17ゴール関与を積み上げ、PSGのチャンピオンズリーグ連覇に貢献。さらに、単一シーズンのノックアウトステージで7試合連続ゴールまたはアシストを記録した初の男子選手となった。ヤマルと同様に、圧巻の内容で目を引いただけでなく、試合を思いのままに動かし、破壊力抜群のドリブラーとしても、独創的なプレーメーカーとしても躍動した。
かすんだ
そうした資質こそが、メッシに8度のバロンドールをもたらしてきた。実際、2009年から2023年までの毎年、彼がこの賞に値したと主張することもできる。ピッチ上での総合的な影響力で、このアルゼンチンの名手に匹敵する者は誰もいなかったからだ。
来月、記録を更新する9度目のバロンドールを受賞するとすれば驚きだろう。選考委員会は、彼がクラブレベルで欧州外でプレーしていることをマイナスに評価するはずだからだ。バロンドールの選考対象期間中、インテル・マイアミでMLSわずか30試合に出場し、52ゴール関与という驚異的な合計を記録したとしても、それは大きくは評価されないだろう。米国のトップリーグは、プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンよりレベルが劣るからである。
ただ、それでもメッシはワールドカップで、なお最高レベルで通用することを証明した。ロドリが大会最優秀選手賞を受賞したが、自国を2大会連続の決勝へと導いたアルゼンチン主将こそ、その栄誉にふさわしかったはずだ。
彼の8ゴールのうち少なくとも3つは決定的な価値を持つものだったと言える。とりわけ、エジプトとのラウンド16で決めた見事な同点弾はそうだし、ベスト4のイングランド戦で見せた後半のパフォーマンスは魅惑的だった。バルセロナの象徴はいまや39歳となったが、エムバペの総合力はメッシに及ばない。フランスはエムバペがいなくても準決勝に進めた可能性が高いが、アルゼンチンはメッシ不在なら完全に道を見失っていただろう。
ケインもまた、マドリーの男を上回っている。しかも得点面だけではない。バイエルンとイングランドの象徴的な背番号9は、ビルドアップでも重要な役割を担い、さまざまな形で相手にダメージを与える力を持つ。一方、圧倒的なスピードへの依存度が高いエムバペは、それと比べると予測しやすい。裏へ抜け出す能力に関しては右に出る者はいないが、低い位置で構える相手に対しては、左から内側に切れ込んでシュートを打つ形は、より優れた守備陣には簡単に止められてしまう。
ひらめきが必要
エムバペがついにバロンドールを手にするために、メッシのような無敵の魔術師にならなければならないと言っている者はいない。デンベレを見習い、本当の意味で泥臭くハードワークするだけでも、その領域に到達するには十分だ。
デンベレはPSGでルイス・エンリケが就任する前、運動量の少なさで悪名高かった。しかし、このスペイン人指揮官は彼をプレスの怪物へと変えた。2025年のバロンドールがデンベレのものとなったのは、彼が欧州最高のチームをけん引する原動力だったからであり、ファイナルサードでの驚異的な数字はその副産物だった。
バルセロナのウインガー、ハフィーニャもまた、フリックの下で守備時に同じような執拗さを身につけた。以前は自身も安定感を欠く時期を経験していた。レアル・マドリーが再び主要タイトルを勝ち取るためには、モウリーニョがエムバペからその泥臭さを引き出す必要がある。
ただし、それは勝ち目の薄い戦いかもしれない。火曜日に行われたインテル戦で、レアルがチャンピオンズリーグを2-1で制する前、「デンベレやハフィーニャのような現代的なFWから学ぶ必要があるのか」と問われたエムバペは、傲慢にもこう答えた。「君が挙げた2人より僕の方が多くのゴールを決めている、と言うこともできる。でも、賢く答えるなら、もちろん改善は必要だ……たとえ僕が他の選手にはできないことをやっていたとしてもね」
27歳の彼には、まだ明らかに精神的な成長の余地がある。エムバペは、ほとんどの選手が夢見ることしかできないほどの実績をすでに積み上げてきた素晴らしいフットボーラーだ。それでも、世界最高ではない。まだ、である。チームを自分自身より上に置くようにならない限り、その評価は変わらないだろう。