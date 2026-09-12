8月26日にレアル・ソシエダを4-1で圧倒した一戦で、キリアン・エムバペが圧巻のハットトリックを決めるのを見届けた数日後、ジョゼ・モウリーニョは2026年のバロンドールを誰が受賞すべきだと思うかを問われた。すると、いかにも本人らしいやり方で、この賞を巡る一般的な見方に異を唱える機会とした。

「世界最高の選手は2人、3人、あるいは4人いる。そして誰のことかは分かっている。彼らはここにいる」と同氏は語った。「私にとっては、この夏に個人として歴史を作った選手が1人いる」

もちろん、この最後の一節はエムバペを指していた。フランス代表として8試合で10得点を挙げ、2026年大会のゴールデンブーツを獲得したエムバペは、ワールドカップ史上最多得点者となった。しかし、レアル・マドリーのスーパースターは、昨季に主要タイトルを獲得したハリー・ケイン、ラミン・ヤマル、ロドリ、マイケル・オリーズらの後塵を拝しているとみられており、バロンドール争いでは不利な立場に置かれている。

また、パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ連覇の原動力となったクヴィチャ・クワラツヘリア、ウスマン・デンベレ、ヴィティーニャの3人も高く評価されているが、モウリーニョは広く受け入れられている投票プロセスそのものに根本的な欠陥があると考えている。

「チャンピオンズリーグやワールドカップに優勝したという理由だけで、ある選手にバロンドールを与えることはできない」とレアル・マドリー指揮官は付け加えた。「バロンドールは、引退した時に永遠に惜しまれるような選手の1人に与えられるべきだ。［ディエゴ］マラドーナ、ロナウジーニョ、ロナウド・ナザリオ、クリスティアーノ・ロナウド、［リオネル］メッシ、［ジネディーヌ］ジダン。もしチャンピオンズリーグを評価したいのなら、ルイス・エンリケに与えればいい。スペイン代表に対してなら、［ルイス］デ・ラ・フエンテに与えればいい。世界最高の選手というのは別の話であり、その選手はPSGにもスペイン代表にもいない」

この栄誉あるゴールデンボールは、チームとしてのタイトルにそこまで強く結び付けられるのではなく、主として個人の卓越性を評価すべきだという点で、モウリーニョは完全に正しい。現代では、この投票は純粋な才能と影響力を測るものというより、人気投票になってしまっている。だが、その後者の基準に基づいてエムバペを1位に置き、さらにこのフランス代表FWが数多くの真のレジェンドと同列に語られるに値すると示唆する点については、彼は間違っている。