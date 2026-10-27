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GFX Zidane Legacy 1-1GOAL

ジネディーヌ・ジダンの不朽のゴール：レアル・マドリーのレジェンドがバイヤー・レヴァークーゼン戦で決めた、チャンピオンズリーグ優勝をもたらす衝撃の一撃の物語

ジダンの最初の有名な頭突きから1年以上を経て、スペインの強豪は、ジダンの名を歴史に刻む圧巻の一撃で9度目の欧州タイトルを獲得した。

Peter McVitie
翻訳者：

  • 純粋に魔法のような瞬間だった。

    ジネディーヌ・ジダンがチャンピオンズリーグ決勝史上最も美しいゴールを決めるために、すべての星が巡り合わせたわけではない。それでも、そう感じられた。

    2002年5月、ハムデン・パークでのあの夜、いくつもの要素が重なり、フランスの名手にとって最後まで手の届かなかった栄冠をもたらす、語り継がれる一撃が生まれた。ロベルト・カルロスがタッチライン際から必死に足を引っかけるように上げたクロス。世界最高の選手をペナルティーエリアの端で、不可解にもフリーにしたバイエル・レヴァークーゼンの守備陣。そして、グラスゴーの空から落ちてきたボールは、ジダンが利き足ではないとされる足を絶妙なタイミングで振り抜いたところに、ぴたりと合った。

    すべてがかみ合って生まれたそのゴールは、レアル・マドリードに9度目の欧州制覇をもたらし、ジダンに、それまで何度も手の届かなかった唯一の主要タイトルを与えた。

    これは、チャンピオンズリーグ制覇を決めた、あの輝かしい一撃の物語だ。


  • ジダンが銀河系軍団に加入

    Zinedine Zidane
    Getty Images Sport

    フランス人MFはユヴェントスでチャンピオンズリーグを制覇できなかったため、マドリードへの移籍を受け入れた。

    世紀の変わり目、マドリードでは変革が進んでいた。クラブはロレンソ・サンス会長の下、30年ぶりに欧州の頂点へ返り咲いていた。3年間でチャンピオンズリーグを2度制した現職のサンスは、2000年の会長選挙でも再選を確信していた。しかし、フロレンティーノ・ペレスが画期的な補強と財政の安定維持を掲げて立候補。クラブ会員はその公約に納得し、変化を選んだ。 

    「銀河系軍団」の時代はすぐに幕を開けた。新会長はその夏、大胆な公約の一つを実現する。宿敵バルセロナからルイス・フィーゴを獲得するという、衝撃的な世界最高額の移籍だった。さらにクロード・マケレレとサンティアゴ・ソラーリを加え、ラウール、ロベルト・カルロス、イバン・エルゲラ、若きイケル・カシージャスを擁する強力なチームの軸を補強した。

    レアル・マドリーはビセンテ・デル・ボスケ監督の下で国内リーグのタイトルを奪還したものの、欧州では準決勝で、最終的に2000-01シーズンを制するバイエルン・ミュンヘンに敗退。スペインの首都では、このシーズンを失敗と見る向きが多かった。翌シーズンに創設100周年を迎えるレアル・マドリーにとって、9度目の欧州制覇が最大の目標となった。そこでペレスは自身の構想をさらに推し進め、2年連続の夏に移籍金の最高記録を更新した。

    マドリーにとって、ジネディーヌ・ジダンは明らかに獲得の本命だった。ユヴェントスで一流の司令塔としての評価を築き、トリノのクラブをセリエA連覇に導いた。さらに、フランスがブラジルに勝利したワールドカップ決勝で2得点を挙げ、1998年のバロンドールを受賞。2年後にはフランス代表の欧州選手権制覇を指揮した。

    一方、チャンピオンズリーグはジダンにとって悔しさの残る大会だった。ユヴェントスで2年連続の決勝進出を果たしながら、1997年はボルシア・ドルトムントに、翌年はアムステルダムでマドリーに敗れ、いずれも最後の一歩で優勝を逃していた。

    その後、イタリアの強豪が欧州の舞台で勢いを失い始める中、前例のない支配の時代を築こうとするマドリーへの加入オファーは、抗いがたいものとなった。2001年7月、ジダンは移籍金7750万ユーロでスペインへの移籍を完了した。

    ペレスは新加入選手のお披露目で、こう語った。「レアル・マドリーでプレーするために生まれてきた選手は大勢いる。ジネディーヌ・ジダンもその一人だ。彼にはマドリディスモの文化に完璧に合う資質がいくつもある。レアル・マドリーは世界最高のクラブだ。ここでジダンは選手として輝き、我々も彼とともに向上する。来年、我々は創設100周年を迎える。21世紀のレアル・マドリーを築いているところだ。ジダンはまだベルナベウでプレーしたことがない。きっと気に入るはずだ」

    デビューシーズンの後半にも、ジダンは目標を明言した。「これまで出場した2度の決勝で、どちらも敗れた。もう十分だ。チームメート全員と同じように、私も勝ちたい」

    だが、クラブのレジェンド、アルフレッド・ディ・ステファノの隣で象徴的な背番号5のユニフォームを掲げるジダンには、トリノで迎えた最後の欧州での試合の影が付きまとっていた。

    2000年10月24日、ユヴェントスとハンブルガーSVによるチャンピオンズリーグのグループステージの試合で、ジダンは一瞬、冷静さを失った。相手のチャレンジを受けて膝をつくと、ヨッヘン・キエンツの顔に頭突きを見舞った。この一撃でDFは頬骨を骨折し、脳震盪を起こした。ジダン自身はキャリア通算10度目の一発退場となり、欧州の大会で5試合の出場停止処分を受けた。バロンドールの投票期間中に起きた出来事だったため、この個人賞も逃すことになった。

    当時、ジダンは『フランス・フットボール』にこう語っている。「これも人生だ。私にできることは何もない。ただ受け入れるしかない。審査員は私の行為を考慮した。残念だ」

    ユヴェントスが早期敗退したため、ジダンは同クラブで出場停止処分を1試合消化しただけだった。UEFAの規定により、残りの処分はマドリーで消化することになった。マドリーが全勝でスタートするのをスタンドから見守った後、ジダンは2001年10月24日のローマ戦で欧州の大会におけるマドリーでのデビューを迎えた。キエンツへの頭突きから、ちょうど1年後のことだった。

  • グラスゴーへの行進

    SOCCER-BARCELONA-REAL MADRID
    AFP

    バルセロナとの準決勝に勝利し、ハムデンでの決勝に駒を進めた。

    その夜、ジダンも出場したが、イタリア勢に1-1の引き分けに持ち込まれ、レアル・マドリーのチャンピオンズリーグでの開幕からの連勝は止まった。それでも、デル・ボスケ率いるチームは2次グループステージで5連勝を飾り、再び勢いに乗った。

    2002年春には、レアル・マドリーの銀河系軍団構想は、容赦ない強さと華麗さを兼ね備えて欧州の舞台を進んでいた。準々決勝ではバイエルンに雪辱。ドイツでの第1戦を1-2で落としたものの、第2戦で堂々たる2-0の勝利を収め、前回王者を敗退に追い込んだ。

    そして、最大の挑戦が待っていた。バルセロナとの準決勝、クラシコだ。

    カンプ・ノウでの第1戦は、バルセロナが序盤からボールを支配し、相手を攻め立てた。一方、レアル・マドリーはほぼあらゆる機会にジダンへボールを渡し、好機を生み出そうとした。ルイス・エンリケ、フィリップ・コクー、チアゴ・モッタはジダンのパスコースを巧みに封じたが、素早い方向転換、難なくこなすボールコントロール、優れた予測力には手を焼いた。前半終了間際には、胸でボールを収めてDFをかわし、遠くからシュートを放った。枠は外れたものの、これがバルセロナにとって最初の大きな警戒材料となった。

    後半開始早々、そのジダンが均衡を破った。ラウールが守備のミスを逃さず、フランス人選手へスルーパスを送る。ジダンがペナルティーエリアへ駆け込むと、GKロベルト・ボナーノが飛び出してシュートコースを狭めた。だが、ジダンは大胆かつ軽やかなループシュートでGKの手の届かない高い位置へボールを送り、ゴールを決めた。これがカタルーニャの宿敵の本拠地での2-0の勝利につながった。 

    ベルナベウでの第2戦を1-1で引き分け、レアル・マドリーはグラスゴー行きの切符を手にした。第2戦に出場したバルセロナのMFシャビは、当時のレアル・マドリーについてこう語った。「彼らには考えとコンセプトがあったから、あんなふうにプレーする姿を見るのは腹立たしかった。ジダン、ロベルト・カルロス……。彼らは信じられないほど素晴らしかった。試合のあらゆる面を支配していた」

    「彼らの方が上だと認めるしかなかった」

  • 対戦相手

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    クラウス・トップメラー率いるチームは、期待を抱かせるシーズンを送っており、レアル・マドリーにとって手ごわい相手だった。

    ラ・リーガを3位で終え、コパ・デル・レイの優勝も逃したレアル・マドリードは、物足りなさの残るシーズンを華々しく締めくくるまで、あと1試合に迫っていた。だが、対戦相手もまた、自分たちの夢のような物語を完結させようとしていた。

    2001-02シーズンよりずっと前から、バイヤー・レヴァークーゼンは2位という順位に苦しめられてきた。1996-97シーズンと1998-99シーズンには、ともにバイエルン・ミュンヘンに次ぐブンデスリーガ2位。ドイツの圧倒的な強豪に肩を並べることができずにいた。

    クリストフ・ダウム監督の下で迎えた1999-00シーズンのブンデスリーガ最終節を前に、ついに流れが変わるかに見えた。レヴァークーゼンは首位に立ち、2位に勝ち点3差をつけていた。クラブ創設96年目で初のドイツ王者となるには、中位のウンターハヒングを相手に勝ち点1を得るだけでよかった。

    しかし、悲劇が起きた。20分、当時23歳のミヒャエル・バラックがクロスを意図せず自陣ゴールに蹴り込み、そこからチームは崩壊した。レヴァークーゼンが0-2で敗れた一方、バイエルンはヴェルダー・ブレーメンを下し、得失点差で優勝をさらった。試合後に涙を流すバラックの姿は、敗北がレヴァークーゼンの宿命であるかのような見方を強め、「ネバークーゼン」という評判をさらに広めた。

    翌シーズンも悲惨な結果に終わったが、2001年夏にクラウス・トップメラーが監督に就任すると、その改革によってバイ・アレーナに新たな活気が生まれた。レヴァークーゼンはバラック、ルシオ、ディミタール・ベルバトフ、ゼ・ロベルト、オリバー・ノイビルらを引き留め、GKハンス・イェルク・ブットをフリーで獲得した。

    「夏に始動したとき、攻撃的なサッカーを重視したいと話した。そこで、前に出てリスクを取れる戦術を練り上げた」とトップメラーは欧州大会の決勝を前にUEFAに説明した。「チームを見れば、そうした戦い方に適した選手がいるのは明らかだ。センターバックのノボトニーとルシオはともに速く、積極的で、空中戦にも強い。そして前に出れば、我々はいつでもゴールを奪える」

    レヴァークーゼンのサッカーは一転して人々を魅了した。バラックの比類ない統率力と攻守にわたる躍動、ルシオの大胆な守備陣からの攻め上がり、そしてベルント・シュナイダーのサイドでの妙技。レヴァークーゼンは、欧州でも屈指の見ていて楽しいチームへと変貌した。

    4月を迎える頃には、トップメラーのチームはサッカー史に名を刻くまであと一歩のところにいた。前人未到の3冠を追いかけていたのだ。

    ブンデスリーガでは残り3試合でボルシア・ドルトムントに勝ち点5差をつけ、首位を快走。DFBポカールではシャルケとの決勝に勝ち進んだ。欧州の舞台でも、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドを破る夢のような快進撃を続け、デル・ボスケ率いるレアル・マドリードとの決勝にたどり着いた。

    だが、2週間もたたないうちに、3つのタイトルはすべて手の届かないところへ去った。まず、手痛い失速によってシーズン最終日にドイツ王者の座をドルトムントに譲った。その1週間後には、DFBポカール決勝で前半のリードを守れず、シャルケに2-4で敗れた。


  • ジダンの最高傑作

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    そのフランス人はチャンピオンズリーグ決勝で自身最高の輝きを放ち、長年手が届かなかったタイトルを獲得した。

    立て続けの二度の痛手にチームが精神的なショックを受けるなか、欧州カップの王者たちとの決勝を前に、トップメラー監督の状況はさらに悪化した。レヴァークーゼンは、主将でDFのイェンス・ノヴォトニーと、ブラジル人ウインガーのゼ・ロベルトという、欠かせない二人を失っていた。

    「イェンス・ノヴォトニーの十字靱帯断裂は痛恨だった。ゼ・ロベルトは出場停止。チームにはほとんど選手が残っていなかった」とトップメラー監督は後に認めた。それでも、戦力を欠くなかで掲げた戦術方針は強気だった。「絶対に引いて守りたくはなかった。試合を支配したかったんだ」

    だが、ドイツ人指揮官の思いは選手たちに伝わらなかった。開始9分、ロベルト・カルロスの斜め方向へのスローインが跳ねてラウールの前に転がると、FWはそのままブットの脇を抜いてゴールへ流し込み、マドリーが1-0とした。

    「試合前の準備では、ロベルト・カルロスのスローインについて口を酸っぱくして話した」と指揮官は語った。「分かっていたはずだった。それなのに、ああいうスローインにやられ、ラウールに決められて1-0になった」

    そのわずか6分後、レヴァークーゼンはルシオの力強いヘディングで反撃。その後はどちらも主導権を握り切れない、緊迫した戦いとなった。 

    そして前半終了間際、サッカーの歴史を変える瞬間が訪れる。驚くべきことに、その始まりは不格好なパスだった。

    中盤付近でボールを拾ったサンティアゴ・ソラーリは、左のタッチライン沿いにロベルト・カルロスへ浮き球のパスを送ろうとした。しかし、バウンドするボールへの対応は難しく、ブラジル人DFはゾルタン・セベシェンの前に出ようと走った。

    「ソラーリのパスは、スタジアムの外を狙ったのかと思うようなものだったよ。ひどかった」と左サイドバックは語った。「高いところから落ちてきたし、近くにいた相手は身長2メートルだった……。僕のほうが速く走っていたけどね」

    攻撃をつなぐため全力で走るブラジル人左サイドバックに、ボールをコントロールする時間はなかった。本能的に肩越しに足を振り、山なりの高いクロスを送り返した。

    「ジズーがそこにいることさえ知らなかった」と本人は認めた。「右側を見ると、白いユニフォームの誰かが来ているのが見えた……。ゴール前の中央にパスを出したら、そこに世界最高の選手の一人がいたんだ」

    ゴールラインから約16.5メートルのペナルティーエリアの端で、ジダンは待っていた。高く上がったボールがようやく落ちてくると、フランス人MFは利き足ではない左足を振り抜き、力強く正確に捉えた。ボールはネットの上隅に突き刺さり、ブットはゴールライン上で動けなかった。

    「ロベルト・カルロスが左サイドを駆け上がるのを追っていた。そして、クロスの良さが分かった。ボールから目を離さず、何も考えずにボレーで打った」とジダンは語った。「直感だった」

    後半は違った形の劇的な展開となった。レヴァークーゼンは何としても敗戦を免れようと、必死に全員で前へ出た。

    68分にマドリーのGKセサル・サンチェスが重度の足首の負傷で倒れると、デル・ボスケ監督は21歳のカシージャスを投入せざるを得なかった。カシージャスはそのシーズンの早い段階で先発の座を失っていた。

    終盤、レヴァークーゼンが激しく攻め立てるなか、カシージャスは至近距離からのシュートを立て続けに好セーブ。ゴールライン上でベルバトフとバラックの得点を阻み、2-1のリードを守り抜いた。

    「我々のほうが優勢で、素晴らしい試合をした」とノヴォトニーは数年後に語った。「でも、あの夜、イケル・カシージャスのスターとしての輝きが増した。ゴールの後ろにいたとしても、我々のシュートは彼に当たっていただろう！」

    トップメラー監督は当時の反応を明かした。「最初に思ったのは『くそっ、我々のほうが良かったのだから、勝つべき試合だった』ということだ」

    ジダンは見事な決勝点を挙げたものの、その称賛をすぐに自分のゴールから別の存在へと向けた。「誰もが僕のゴールについて話すけれど、本当のヒーローはセーブを見せたカシージャスだ」

    終了の笛が鳴り、レアル・マドリーは創設100周年の年に通算9度目の欧州カップ制覇を果たした。トップメラー監督とレヴァークーゼンにとっては、輝かしいシーズンが最悪の形で終わった。3大会に臨み、3度の準優勝。獲得したタイトルはゼロだった。

    「何も手にできずに終わるのは、どうしようもなくつらい」と落胆したトップメラー監督は語った。「練習場でいつまでも計画を練ることはできる。だが、想定しようのない特別なことが起きる。今回はジダンのゴールがそれだった」

    親しみを込めて「ジズー」と呼ばれる男の長い待ち時間は、ついに終わった。1997年と1998年にユヴェントスで味わった失意、欧州大会での出場停止処分、そして高額な移籍金の重圧は、すべて消え去った。

    「チャンピオンズリーグであんなふうに決めることが人生で一度あるとすれば、それが起きたのはあの夜の決勝だった」とジダンは語った。「あのボレーは僕にとって素晴らしい瞬間だった。あのトロフィーはそれまで獲得したことがなかったから……。優勝してトロフィーを掲げるのは、本当に特別な瞬間だ」

    左足の一振りで、巨匠は自身最高の一楽章を奏でた。交響曲は完成した。