立て続けの二度の痛手にチームが精神的なショックを受けるなか、欧州カップの王者たちとの決勝を前に、トップメラー監督の状況はさらに悪化した。レヴァークーゼンは、主将でDFのイェンス・ノヴォトニーと、ブラジル人ウインガーのゼ・ロベルトという、欠かせない二人を失っていた。

「イェンス・ノヴォトニーの十字靱帯断裂は痛恨だった。ゼ・ロベルトは出場停止。チームにはほとんど選手が残っていなかった」とトップメラー監督は後に認めた。それでも、戦力を欠くなかで掲げた戦術方針は強気だった。「絶対に引いて守りたくはなかった。試合を支配したかったんだ」

だが、ドイツ人指揮官の思いは選手たちに伝わらなかった。開始9分、ロベルト・カルロスの斜め方向へのスローインが跳ねてラウールの前に転がると、FWはそのままブットの脇を抜いてゴールへ流し込み、マドリーが1-0とした。

「試合前の準備では、ロベルト・カルロスのスローインについて口を酸っぱくして話した」と指揮官は語った。「分かっていたはずだった。それなのに、ああいうスローインにやられ、ラウールに決められて1-0になった」

そのわずか6分後、レヴァークーゼンはルシオの力強いヘディングで反撃。その後はどちらも主導権を握り切れない、緊迫した戦いとなった。

そして前半終了間際、サッカーの歴史を変える瞬間が訪れる。驚くべきことに、その始まりは不格好なパスだった。

中盤付近でボールを拾ったサンティアゴ・ソラーリは、左のタッチライン沿いにロベルト・カルロスへ浮き球のパスを送ろうとした。しかし、バウンドするボールへの対応は難しく、ブラジル人DFはゾルタン・セベシェンの前に出ようと走った。

「ソラーリのパスは、スタジアムの外を狙ったのかと思うようなものだったよ。ひどかった」と左サイドバックは語った。「高いところから落ちてきたし、近くにいた相手は身長2メートルだった……。僕のほうが速く走っていたけどね」

攻撃をつなぐため全力で走るブラジル人左サイドバックに、ボールをコントロールする時間はなかった。本能的に肩越しに足を振り、山なりの高いクロスを送り返した。

「ジズーがそこにいることさえ知らなかった」と本人は認めた。「右側を見ると、白いユニフォームの誰かが来ているのが見えた……。ゴール前の中央にパスを出したら、そこに世界最高の選手の一人がいたんだ」

ゴールラインから約16.5メートルのペナルティーエリアの端で、ジダンは待っていた。高く上がったボールがようやく落ちてくると、フランス人MFは利き足ではない左足を振り抜き、力強く正確に捉えた。ボールはネットの上隅に突き刺さり、ブットはゴールライン上で動けなかった。

「ロベルト・カルロスが左サイドを駆け上がるのを追っていた。そして、クロスの良さが分かった。ボールから目を離さず、何も考えずにボレーで打った」とジダンは語った。「直感だった」

後半は違った形の劇的な展開となった。レヴァークーゼンは何としても敗戦を免れようと、必死に全員で前へ出た。

68分にマドリーのGKセサル・サンチェスが重度の足首の負傷で倒れると、デル・ボスケ監督は21歳のカシージャスを投入せざるを得なかった。カシージャスはそのシーズンの早い段階で先発の座を失っていた。

終盤、レヴァークーゼンが激しく攻め立てるなか、カシージャスは至近距離からのシュートを立て続けに好セーブ。ゴールライン上でベルバトフとバラックの得点を阻み、2-1のリードを守り抜いた。

「我々のほうが優勢で、素晴らしい試合をした」とノヴォトニーは数年後に語った。「でも、あの夜、イケル・カシージャスのスターとしての輝きが増した。ゴールの後ろにいたとしても、我々のシュートは彼に当たっていただろう！」

トップメラー監督は当時の反応を明かした。「最初に思ったのは『くそっ、我々のほうが良かったのだから、勝つべき試合だった』ということだ」

ジダンは見事な決勝点を挙げたものの、その称賛をすぐに自分のゴールから別の存在へと向けた。「誰もが僕のゴールについて話すけれど、本当のヒーローはセーブを見せたカシージャスだ」

終了の笛が鳴り、レアル・マドリーは創設100周年の年に通算9度目の欧州カップ制覇を果たした。トップメラー監督とレヴァークーゼンにとっては、輝かしいシーズンが最悪の形で終わった。3大会に臨み、3度の準優勝。獲得したタイトルはゼロだった。

「何も手にできずに終わるのは、どうしようもなくつらい」と落胆したトップメラー監督は語った。「練習場でいつまでも計画を練ることはできる。だが、想定しようのない特別なことが起きる。今回はジダンのゴールがそれだった」

親しみを込めて「ジズー」と呼ばれる男の長い待ち時間は、ついに終わった。1997年と1998年にユヴェントスで味わった失意、欧州大会での出場停止処分、そして高額な移籍金の重圧は、すべて消え去った。

「チャンピオンズリーグであんなふうに決めることが人生で一度あるとすれば、それが起きたのはあの夜の決勝だった」とジダンは語った。「あのボレーは僕にとって素晴らしい瞬間だった。あのトロフィーはそれまで獲得したことがなかったから……。優勝してトロフィーを掲げるのは、本当に特別な瞬間だ」

左足の一振りで、巨匠は自身最高の一楽章を奏でた。交響曲は完成した。