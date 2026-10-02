今夏のワールドカップ後、ついにディディエ・デシャンから指揮官の座を引き継いだジネディーヌ・ジダンは、自らの色を明確に打ち出そうとしているようだ。ピッチ上のことにあらゆる注目を集めるためとみられ、いくつかの厳格な新ルールを導入している。

メディア対応にも複数の変更が加えられており、フランス代表とレアル・マドリーのレジェンドであるジダンは、インターナショナルブレイク開始時における代表メンバーの到着を報道陣が記録することを禁止。画像は代わりにフランスサッカー連盟（FFF）の公式チャンネルを通じてのみ公開されることになった。

スペイン紙『AS』によると、この措置は選手たちを守るために特別に講じられたもので、過去にあったように彼らの服装が不必要な騒動を引き起こさないようにする狙いがあるという。

またジダンは、初の代表メンバー発表を行った記者会見の場にテレビカメラが入ることも望まなかった。その会見は代わりにFFFによって配信された。ただし報道陣は一部のトレーニングセッションを見学することができ、さらにミックスゾーンでのインタビューも許可された。これはデシャン体制下では認められていなかったことだ。

選手たちにも影響は及んでいる。『L'Equipe』によると、ジダンはフランス代表の拠点を部外者から閉ざされた聖域にしようとしており、クレールフォンテーヌへの個人契約の理容師の立ち入りを禁止したという。