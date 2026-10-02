ジネディーヌ・ジダンとフランスの名高いクレールフォンテーヌ・ファッションショーの終焉
インターナショナルブレイクの定番となっていた。フランス代表のメンバーがパリ郊外のクレールフォンテーヌの拠点に集まるたび、駐車場は待ち構えるカメラマンたちの前でポーズを決める選手たちのランウェイと化し、全身をデザイナーズブランドで固めていた。
上品なものから奇抜なものまで、しかも例外なく驚くほど高価だったその装いは、フランス代表のキャンプ入りを思いがけずバイラルな話題へと押し上げた。選手たちもピッチ外でそれぞれのスタイルを披露する機会として、これを大いに楽しんでいた。
だが、その「クレールフォンテーヌのランウェイ」はもう存在しない。フランス代表の新指揮官ジネディーヌ・ジダンが、フットボール文化の一場面となっていたこの恒例行事に突然終止符を打ったからだ。
ジダンの強硬姿勢
今夏のワールドカップ後、ついにディディエ・デシャンから指揮官の座を引き継いだジネディーヌ・ジダンは、自らの色を明確に打ち出そうとしているようだ。ピッチ上のことにあらゆる注目を集めるためとみられ、いくつかの厳格な新ルールを導入している。
メディア対応にも複数の変更が加えられており、フランス代表とレアル・マドリーのレジェンドであるジダンは、インターナショナルブレイク開始時における代表メンバーの到着を報道陣が記録することを禁止。画像は代わりにフランスサッカー連盟（FFF）の公式チャンネルを通じてのみ公開されることになった。
スペイン紙『AS』によると、この措置は選手たちを守るために特別に講じられたもので、過去にあったように彼らの服装が不必要な騒動を引き起こさないようにする狙いがあるという。
またジダンは、初の代表メンバー発表を行った記者会見の場にテレビカメラが入ることも望まなかった。その会見は代わりにFFFによって配信された。ただし報道陣は一部のトレーニングセッションを見学することができ、さらにミックスゾーンでのインタビューも許可された。これはデシャン体制下では認められていなかったことだ。
選手たちにも影響は及んでいる。『L'Equipe』によると、ジダンはフランス代表の拠点を部外者から閉ざされた聖域にしようとしており、クレールフォンテーヌへの個人契約の理容師の立ち入りを禁止したという。
一時代の終わり
クレールフォンテーヌでの“ランウェー”は今に始まったことではなく、ジダンの新ルールは、長年にわたって変化を続けてきたフランス代表のメンバー間で半ば非公式の儀式となっていたものに終止符を打った。
アーカイブをひもとけば、フランス代表の選手たちがトレーニング拠点到着時に待ち構える報道陣に撮影されるため、最高の装いで現れていたことが分かる。その歴史は2010年夏、ローラン・ブランの2年間の任期開始時までさかのぼり、15年以上に及んでいた。
その時代の写真には、ジェームズ・ディーンのTシャツにルイ・ヴィトンのバッグを2つ持って現れたサミル・ナスリ、ベルト付きのダブルのトレンチコートをまとったロイク・レミ、レザージャケットにクロムハーツのビーニー帽（現在では5000ポンド近い価値があるとされる）を合わせたフロラン・マルダの姿がある。いずれも笑顔でカメラに手を振り、ほんのひととき、トレーニングウェアや試合用キットではなく、高級ブランドに身を包んだ姿を見せていた。
彼らはその先駆者であり、そこからフランス代表の到着写真は、サッカーの国際カレンダーにおける恒例の光景、そして大きな話題の一つとなっていった。
「選手たちはインフルエンサーになりつつある」
選手たちの到着を取材するためのアクレディテーションを申請するのは、新聞やスポーツメディアだけではなく、一部の大手ファッション誌にまで及ぶようになっていた。
「これは我々にとって重要な瞬間だ」と、GQ France でスタイル部門責任者を務めるアドリアン・コミュニエ氏は昨年、The Fashion Networkに語った。「彼らは大衆文化の中で認知された存在なので、うまく機能している」
パリのパレ・ガリエラで開催された『Fashion in Motion』展のキュレーター、マリー＝ロール・ギュトン氏は、こう付け加えた。「選手たちはインフルエンサーになりつつある。こうした高級服は、彼らを見ているすべての人に必ずしも手の届くものではないが、インスピレーションを与えることはできるし、より手頃なブランドの似たアイテムで、違った服装をしてみたいと思わせることもできる」
ファッショニスタを自認する現フランス代表の一人であるバルセロナのジュール・クンデも、この盛り上がりを明らかに楽しんでいた。「大きな話題を生んでいるし、SNSでも目にする。一般メディアでさえ注目している」と同選手は語った。「いいことだし、僕たち（選手）の間ではちょっとした健全な競争でもある。健全なことだと思う。こういうことをするのは楽しいし、自分の服を着ていると気分がいい」
奇妙なものからばかげたものまで
ジダンの出場停止を受け、クレールフォンテーヌの駐車場でこれまで見られた最高かつ最も奇抜な装いの数々を振り返るには、今が絶好のタイミングだ。もちろん、2010年代前半からファッションは進化しており、振り返ってみればひどい出来もかなり多かったと言っていい。
前述の説明からも分かるように、その時代の先駆者だった選手たちの試みの中には時代を超えられなかったものもあるが、より最近では、何人かのスターが創造性のはけ口として本格的に取り組むようになったことで、大当たりもあれば、悪い意味で目を引くものも数多く見られてきた。
クンデの到着は、代表ウィークのたびに大きな注目を集める。2024年3月には、イエローの帽子とフリースを合わせ、ルイ・ヴィトンのダブルデニムのジャケットとパンツを着用した奇抜な装いで姿を見せ、視線をさらった。そこに大胆なアグのムーンブーツが加わり、全体のルックを完成させていた。
クンデはその年の後半に名誉挽回を果たしたと言えるかもしれない。『GQ』が「ブロークコアを格上げしたパリ流の解釈」と表現した装いで特集まで組まれたからだ。ヴィンテージのアディダス製フランス代表トラックジャケットに、黒のワイドレッグパンツ、そしてコパ・ムンディアルのスニーカーを合わせていた。
元リヴァプールのイブラヒマ・コナテも、代表活動のために合流する際、ファッションで強い印象を残すことを好むフランス代表の一人だ。このセンターバックは2024年10月、ケンゾーのスーツの下に奇妙なグリーンのメッシュパーカーを着込み、そのジップを顔全体が隠れるまで上げた姿で車から現れ、話題を呼んだ。本人はその後、クンデに対抗しようとしていたのだと冗談を飛ばしていた。Getty Images
歓迎されない雑音か？
その奇抜さに加え、こうした服装の多くが目を疑うほど高額であることも、ジダンが選手たちのベース到着時に起きるメディアの熱狂に終止符を打つことを選んだ大きな理由の一つだろう。
フランスのソーシャルメディアアカウント「@clothes.rap」は2024年から彼らのコーディネートの費用を分析しており、その金額は регулярно数万ユーロに達し、時計を含めれば10万ユーロ台に及ぶことさえある。
クンデの2024年のブロークコア風ルックは、時計を除いて1万1660ユーロと算出され、2025年9月の到着時の装いには16万ユーロのオーデマ・ピゲの腕時計も含まれていた。
一見するとラフな服装でも、その金額は決して小さくない。昨年のキリアン・エムバペのあるシンプルなコーディネートは、ディオールのシャツとパンツのセットアップ、ディオールのTシャツ、ナイキのスニーカー、そしてウブロの腕時計で構成され、5万ユーロ超と評価された。2025年3月のバンジャマン・パヴァールのボッテガ・ヴェネタのアンサンブルも、時計なしで1万1690ユーロだった。
こうした天文学的な金額は、ジダンがキャンプ前の恒例行事をカメラの前で行うことに終止符を打った理由をある程度説明しているのかもしれない。賢明な判断に思えるし、選手たちは望むのであれば、引き続き自前のメディア向けには着飾ることもできる。それでも、これがクレールフォンテーヌの“キャットウォーク”の終わりだとすれば、少なくとも振り返るための写真は残っている。