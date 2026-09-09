製品とアスリートを完全に同義の存在へと押し上げることは、スポーツマーケティングにおける究極形である。そしてアディダスは、フランスの象徴的存在であるジネディーヌ・ジダンとの長期的な協業を通じて、まさにそれを実現してきた。

ドイツのスポーツウェア大手は、レアル・マドリーの元スーパースターとのパートナーシップ30周年を祝っている。ジダンは、ディディエ・デシャンが退任した後、この夏前半にフランス代表の新監督に就任した。

アディダス・プレデターを象徴する最初期の契約選手である ジダンは、新たなスペシャルエディションのスパイクを贈られた。ユヴェントス、レアル・マドリー、そしてフランス代表で輝かしいキャリアを送る中、彼は象徴的なプレデターを履き続け、特徴的なタンとスリー・ストライプスを足元に、数え切れないほどの伝説的瞬間を生み出してきた。

この30年で、これはフットボールの歴史、そしてスポーツ全体を見ても最も成功した商業的パートナーシップの1つとなった。そしてジダンは今日に至るまで、なおブランドの顔であり続けている。