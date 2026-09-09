ジネディーヌ・ジダンとアディダスの蜜月：フランスの名手はいかにして伝説的なプレデターの代名詞となったのか
製品とアスリートを完全に同義の存在へと押し上げることは、スポーツマーケティングにおける究極形である。そしてアディダスは、フランスの象徴的存在であるジネディーヌ・ジダンとの長期的な協業を通じて、まさにそれを実現してきた。
ドイツのスポーツウェア大手は、レアル・マドリーの元スーパースターとのパートナーシップ30周年を祝っている。ジダンは、ディディエ・デシャンが退任した後、この夏前半にフランス代表の新監督に就任した。
アディダス・プレデターを象徴する最初期の契約選手である ジダンは、新たなスペシャルエディションのスパイクを贈られた。ユヴェントス、レアル・マドリー、そしてフランス代表で輝かしいキャリアを送る中、彼は象徴的なプレデターを履き続け、特徴的なタンとスリー・ストライプスを足元に、数え切れないほどの伝説的瞬間を生み出してきた。
この30年で、これはフットボールの歴史、そしてスポーツ全体を見ても最も成功した商業的パートナーシップの1つとなった。そしてジダンは今日に至るまで、なおブランドの顔であり続けている。
忘れられない瞬間
サッカー史上でも屈指のエレガントな名手だったことは間違いなく、ジダンほどのハイライト集を誇る選手はごくわずかだ。数々のタイトルに彩られたその現役生活は、記憶に長く刻まれ続ける圧巻のクオリティーを示す瞬間によって彩られていた。
そして、その歩みのすべてにおいて、アディダスは静かに寄り添っていた。このパートナーシップが大成功を収めた理由の大きな一つでもある。プレデターは、ジダンの評価が急上昇し、最終的にバロンドール受賞に至った時期と同時に、その存在感を高め、市場で最も人気のあるスパイクの一つへと成長した。
ジズーは、母国開催の1998年ワールドカップ決勝でブラジル相手に決勝点となるヘディングでの2得点を挙げた時も、2002年にグラスゴーで行われたチャンピオンズリーグ決勝でバイエル・レバークーゼン相手に見事な左足ボレーを突き刺した時も、そしてドイツで開催された2006年ワールドカップの不運な結末に終わった決勝で、大胆なパネンカを決めた時も、プレデターを履いていた。それは、輝かしいキャリア最後の一戦でもあった。
こうした瞬間こそが、彼とスリーストライプスの結びつきを決定的なものにした。プレデターを足元に、彼は世界的スーパースターとなったのである。
30年にわたるつながり
サッカー界ではスパイク契約が移り変わるのは珍しくないが、ジダンとアディダスのパートナーシップは続き、進化を遂げてきた。約20年前に終わったあの象徴的な現役キャリアをはるかに超える関係となっている。
同じ元レアル・マドリーのデイビッド・ベッカムとともに、54歳のジダンは今もフットボールカルチャーを支える存在としてブランドアンバサダーを務めており、アディダスの評価の高い広告キャンペーンに引き続き登場。ラミン・ヤマルやジュード・ベリンガムを含む同ブランドの現役スターたちと並び、最新コレクションのモデルも務めている。
ピッチを離れても、その立ち位置はさらに強まっている。アディダスと日本の著名ファッションデザイナー、山本耀司のコラボレーションから生まれた、2002年にさかのぼる先駆的なラグジュアリースポーツウェアライン「Y-3」の顔の一人となったためだ。
その結びつきの強さについて、ジダンは2017年に『SoccerBible』にこう語っている。「私が最も大切にしているのは忠誠心だ。アディダスはいつも私のそばにいてくれた。もちろん良い時もそうだが、物事が少し複雑だった時もそうだった。私たちの物語は1996年に始まり、アディダスは今もなお私のそばにいる。
「私たちにはとても特別な絆がある。素晴らしい関係だ。これは単なる契約以上のものだ。本当にそれ以上のものなんだ。アディダスと私の間には20年にわたる物語がある。それは素晴らしいことだ」
アディダスの特別なトリビュート
30年という長い時間をともに歩んできたアディダスが、伝説のジズーとの揺るぎない絆を称えるのは当然のことだ。その節目を記念し、このスポーツウェア大手は、フランス人MFの唯一無二の才能に敬意を表した特別仕様のプレデターを発表した。
ジダンの優雅さと華やかさにふさわしく、このスパイクは上品でクリーンなホワイトを基調に、メタリックゴールドのディテールを採用。サイドの青、白、赤のアクセントはフランスでの実績へのオマージュであり、スパイクには特注の「ZZ30」マークもあしらわれている。
デザインには、アディダスが「非常にパーソナル」と呼ぶディテールも盛り込まれ、伝説的な現役時代の歩みをたどっている。象徴的な折り返し式のタンには、2002年のあの見事なボレーシュートに着想を得た、ジダンのシグネチャーロゴがゴールドで配されている。
ストラップに至るまで物語の一部となっており、それぞれのスパイクが54歳の人生の異なる章を表現している。右足には、カンヌ、ボルドー、トリノ、マドリードと、彼のキャリアを形作った都市の名を配置。左足にはルーツへのオマージュが込められ、故郷マルセイユとその周辺のコミュニティーやアマチュアクラブに言及している。
「自分が望んでいたプレーの仕方と同義だった」
このローンチについて語ったジダンは、自身とアディダス、そして自らの代名詞ともなったプレデターブーツとのつながりが、自分にとっていかに大きな意味を持つかを明かした。
「サッカーは私に数え切れないほどの忘れられない記憶を与えてくれた。そしてアディダスは、その旅路の最初からずっと一部だった」と同氏は語った。「プレデターは、その物語の中でも特別な存在だ。キャリアにおける最も重要な瞬間のいくつかで私が履いていたブーツであり、私がこのスポーツをどうプレーしたいかを象徴する存在にもなった。
「このブーツを見ると、私の歩みを形作った瞬間、場所、人々が思い浮かぶ。ともに歩んだ30年を祝福し、その物語を新しい世代の選手たちと共有する特別な方法だ」
サッカー界の歴史において最も成功したブランド提携の一つであり、この実りあるコラボレーションが今後何年にもわたって続いていくとしても、驚きはないだろう。