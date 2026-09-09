製品とアスリートを完全に同義の存在へと押し上げることは、スポーツマーケティングにおける究極形である。アディダスは、フランスのアイコンであるジネディーヌ・ジダンとの長期的な協業を通じて、それを間違いなく実現してきた。

ドイツのスポーツウェア大手は、レアル・マドリーの元スーパースターとのパートナーシップ30周年を祝っている。ジダンは今夏前半、ディディエ・デシャンが退いた後、フランス代表の新監督に就任した。

アディダス・プレデターを象徴する初代アスリートであるジダンには、新たな特別仕様のスパイクが贈られた。ユヴェントス、レアル・マドリー、そしてフランス代表で輝かしいキャリアを送る中、ジダンは象徴的なプレデターを履き続け、名高いタンとスリーストライプスを足元に、数え切れないほどの伝説的瞬間を生み出してきた。

この30年で、これはフットボール史、そしてスポーツ全体を見渡しても最も成功した商業的パートナーシップの一つとなった。そしてジダンは現在に至るまで、ブランドの顔であり続けている。