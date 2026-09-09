ジネディーヌ・ジダンとアディダスの蜜月関係。フランスの名手はいかにしてアイコニックなプレデターの代名詞となったのか
製品とアスリートを完全に同義の存在へと押し上げることは、スポーツマーケティングにおける究極形である。アディダスは、フランスのアイコンであるジネディーヌ・ジダンとの長期的な協業を通じて、それを間違いなく実現してきた。
ドイツのスポーツウェア大手は、レアル・マドリーの元スーパースターとのパートナーシップ30周年を祝っている。ジダンは今夏前半、ディディエ・デシャンが退いた後、フランス代表の新監督に就任した。
アディダス・プレデターを象徴する初代アスリートであるジダンには、新たな特別仕様のスパイクが贈られた。ユヴェントス、レアル・マドリー、そしてフランス代表で輝かしいキャリアを送る中、ジダンは象徴的なプレデターを履き続け、名高いタンとスリーストライプスを足元に、数え切れないほどの伝説的瞬間を生み出してきた。
この30年で、これはフットボール史、そしてスポーツ全体を見渡しても最も成功した商業的パートナーシップの一つとなった。そしてジダンは現在に至るまで、ブランドの顔であり続けている。
忘れられない瞬間
サッカー史上でも屈指のエレガントなプレーヤーと評されるジダンは、ハイライト集の質という点でも比肩する者がほとんどいない。数々のタイトルに彩られた現役キャリアは、記憶に長く刻まれる圧巻のクオリティーを示す瞬間によって彩られてきた。
そして、その歩みのすべてに静かに寄り添っていたのがアディダスだった。このパートナーシップが大成功を収めた大きな理由の一つでもある。プレデターは、ジダンの評価が急上昇し、最終的にバロンドール受賞へと至った時期と歩調を合わせるように、その存在感を高め、市場でも屈指の人気を誇るスパイクとなっていった。
ジズーはプレデターを履き、1998年の自国開催ワールドカップ決勝でブラジル相手に決勝点となるヘディング2発を決め、2002年のチャンピオンズリーグ決勝の舞台グラスゴーではバイエル・レバークーゼン戦で見事な左足ボレーを突き刺した。さらにドイツで行われた2006年ワールドカップ決勝では、大胆なパネンカを成功させている。波乱に満ちたその一戦は、輝かしいキャリアにおける最後の試合でもあった。
こうした瞬間こそが、三本線との結びつきを決定づけた。プレデターを足元にまといながら、彼は世界的スーパースターへと上り詰めたのである。
30年にわたるつながり
サッカー界ではスパイク契約は移り変わるものだが、ジダンとアディダスのパートナーシップは長く続き、進化も遂げてきた。その関係は、約20年前に終わりを迎えたあの象徴的な現役キャリアをはるかに超えて広がっている。
同じ元レアル・マドリーのデイビッド・ベッカムと並び、54歳のジダンは今もブランドアンバサダーを務め、フットボールカルチャーを支える存在としてアディダスの名高い広告キャンペーンに出演し続けている。さらに、ラミン・ヤマルやジュード・ベリンガムを含むブランドの現役スターたちとともに、最新コレクションのモデルも務めている。
ピッチを離れても、その立場はさらに強まっている。ジダンはY-3の“顔”の1人となっているからだ。Y-3は2002年までさかのぼる先駆的なラグジュアリー・スポーツウェアラインで、アディダスと日本の著名ファッションデザイナー、ヨウジヤマモトのコラボレーションから生まれた。
2017年に『SoccerBible』に対して、この結びつきの強さを説明したジダンは次のように語っている。「私が最も大切にしているのは忠誠心だ。アディダスはいつも私のそばにいてくれた。もちろん良い時だけでなく、少し物事が複雑だった時もそうだ。私たちの物語は1996年に始まり、アディダスは今も私のそばにいてくれる。
「私たちにはとても特別な絆がある。素晴らしい関係だ。私たちの間にあるのは単なる契約以上のものだ。それ以上のものなんだ。アディダスと私の間には20年にわたる物語がある。それは素晴らしいことだ」
アディダスの特別なトリビュート
30年という長い年月をともに歩んできた以上、アディダスが伝説的なジズーとの揺るぎない絆を称えるのは当然のことだ。その節目を記念し、このスポーツウェア大手は、フランス人MFの唯一無二の才能に敬意を表した特別仕様のプレデターを発表した。
ジダンのエレガンスと華やかさにふさわしく、このスパイクは上品でクリーンなホワイトを基調に、メタリックゴールドのディテールを採用。サイドの青、白、赤のアクセントはフランス代表での功績を示しており、さらに特注の「ZZ30」マークもあしらわれている。
デザインには、アディダスが「極めてパーソナル」と表現するディテールも盛り込まれ、伝説的な現役時代の歩みをたどる内容となっている。象徴的な折り返し式のタンには、2002年のあの鮮烈なボレーシュートに着想を得た、ジダンのシグネチャーロゴがゴールドで配されている。
ストラップにさえ物語が込められており、それぞれのスパイクが54歳の人生の異なる章を表現している。右足には、キャリアを形作った都市であるカンヌ、ボルドー、トリノ、マドリードを配置。左足にはルーツへのオマージュが込められ、故郷マルセイユとその周辺のコミュニティーやアマチュアクラブが参照されている。
「自分が望んでいたプレーの仕方と同義だ」
発表に際してジダンは、自身とアディダス、そして自身の代名詞ともなったプレデターとの結びつきが、自分にとってどれほど大きな意味を持つのかを語った。
「フットボールは私に数え切れないほどの忘れられない思い出を与えてくれた。そしてアディダスは、その旅路の最初からずっと一部だった」と同氏は語った。「プレデターは、その物語の中でも特別な場所を占めている。私のキャリアにおける最も重要な瞬間のいくつかで履いたスパイクであり、私がこのゲームをどうプレーしたいか、その姿勢の代名詞となった一足でもあった。
「このスパイクを見ると、私の歩みを形作った瞬間や場所、人々が思い浮かぶ。ともに歩んだ30年を祝福し、その物語を新しい世代の選手たちと分かち合う特別な方法だ」
サッカー界の歴史において最も成功したブランド提携の一つであり、この実り多いコラボレーションが今後も長年にわたって続いていくとしても、ほとんど驚きはないだろう。