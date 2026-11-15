カンディは20年以上にわたってこの業界に身を置いているが、サッカーメディアで脚光を浴びるようになったのは、つい最近のことのように感じられる。その大きな理由は、現在『スポーツ・バー』で共演する元トッテナム選手、ジェイミー・オハラとの放送中の息の合った掛け合いにあるのは間違いない。番組はライブ配信もされており、SNS向けの強烈な切り抜き動画が生まれている。

2人は互いにも電話をかけてきたリスナーにも同じように軽口をたたき合い、ラジオ番組を大いに盛り上げる。ヘアリー・アルとして知られるプロデューサーの一人が、絶妙なタイミングで効果音を入れるのも一役買っている。だが、近年このコンビが繰り返し話題になっているのは、カンディが比類のない腕前で共演者をいら立たせ、おかしな小道具を使うからだ。

トッテナムのファンであるオハラが、数多くあったひいきのチームの直近の不本意な結果を嘆き始めると、チェルシーを応援するカンディは元トッテナム監督アンジェ・ポステコグルーの顔が描かれたマスクを取り出してかぶる。そして、マスクが顔の上で滑稽にゆがみ、無表情に張り付いたまま、共演者と半ば真剣な議論を続ける。

こうして生まれる映像はいつも実におかしい。ポステコグルーがトッテナムから解任されてすでに1年以上がたっていることも、その面白さに拍車をかけている。オハラはどうしても反応せずにはいられず、ばかばかしい状況に決まってすっかりうんざりさせられる。その時点で、議論はもう負けたも同然だ。

カンディのマスクを使った騒動で最も知られるのは、イゴール・トゥドールが短期間の暫定指揮を執っていた3月、トッテナムがチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに2-5で大敗した後の一幕だ。怒ったオハラは実際にtalkSPORT のスタジオを飛び出した。ポステコグルーのマスクにピエロの帽子、大きすぎる蝶ネクタイを着けたカンディが、同じ解説者のオハラを挑発し続け、ついに怒りを爆発させたのだ。

「この男［トゥドール］を続投させたら、俺たちは終わりだ。このクラブは終わりだ。これ以上悪くなりようがない」とオハラは怒りをぶちまけた。カンディが「トッテナムは後半を引き分けた」と返すと、オハラはついに我慢できなくなった。「後半の話ばかりするな！ 本気で言ってるんだぞ。頼むから黙ってくれ。本当に……汚い言葉を使わないようにしてるんだ。君はプロの解説者だろ。そんなことを言い続けるな」

その後、気持ちを落ち着かせようとしたオハラはスタジオを出ていった。この動画は現在、X（旧Twitter）だけで140万回再生されている。カンディは4月のオハラの結婚式にもそのマスクを着けていった。

57歳のカンディには、番組冒頭のもう一つの定番芸がある。その日、特にひどい目に遭ったクラブに向けて「［チーム名］を見た人はいるか？！」と叫び、そのクラブに関係する人や物を次々と挙げてからかうのだ。これは1980年代にノルウェーが予想外のイングランド戦勝利を収めた後の、有名なノルウェーの実況をもじったものだ。「聞こえるか？！ 君たちの選手はこっぴどくやられたぞ！」という言葉が、この支離滅裂なお決まりのくだりを締めくくる。そこにおなじみのマスクまで加われば、まさに混沌そのものだ。