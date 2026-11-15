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ライブ
Jason Cundy GFX HIC 1-1GOAL

ジェイソン・カンディーの止まらぬ躍進：忘れられた元サッカー選手はいかにして英国のスポーツラジオ界で最も人気のある「煽り屋」になったのか

57歳の元チェルシーDFは「一世代に一度の快進撃」を見せており、talkSPORTでの奔放な言動がほぼ毎週のようにネット上で話題になっている。

Krishan Davis
翻訳者：

  • 若いサッカーファンが数年前までジェイソン・カンディの名を知らなかったとしても、無理はない。大きな期待を集めた選手キャリアだったが、1990年代にチェルシーとトッテナムでプレーした後は次第に注目を浴びなくなり、早期引退も余儀なくされた。

    だが今では、放送中の言動がほぼ毎週のようにSNSで話題を呼んでいる。カンディはラジオ局talkSPORT に20年以上在籍するベテランだが、人をからかい挑発する名人として頭角を現し、人気が急上昇した。

    実際、57歳のカンディは「一世代に一度」と言えるほどの快進撃を続けており、2026年のスポーツ放送関連の賞を総なめにすべきだという見方もできる。

  • チェルシー、生き残り、そして早期引退

    Jason Cundy Chelsea v Liverpool 1991
    Hulton Archive

    カンディはチェルシーでキャリアをスタートさせ、その後トッテナムでプレーしたが、現役時代は相次ぐ健康上の問題に悩まされた。

    カンディは放送業界で20年以上活動し、今では放送人としての印象の方が強いかもしれない。だが、選手としてもトップレベルでプレーし、チェルシーと、皮肉にも現在は多くの時間を割いて辛辣に批判しているロンドンのライバル、トッテナムに在籍した。

    生涯にわたるチェルシーファンで、少年時代にはスタンフォード・ブリッジでチェルシーの試合を観戦していた。激しいタックルを持ち味とするセンターバックは、1980年代にクラブのアカデミーから頭角を現し、1987年にはクラブの年間最優秀若手選手賞を受賞。ロンドン西部のクラブのトップチームで4年間プレーした後、1992年にトッテナムへ売却された。

    キャリアを通じて度重なるコンディション面の問題に悩まされたカンディは、ホワイト・ハート・レーンで出場機会を待たなければならず、複数のクラブへの期限付き移籍を経て、イプスウィッチ・タウンとポーツマスに完全移籍してプレーした。ポーツマス在籍中の1997年初めに精巣がんと診断され、片方の精巣を摘出する手術を受けたが、やがて完全に回復し、同年中にピッチへ戻った。

    しかし、その3年後に現役生活は終わりを迎えた。2000年12月、まだ31歳だったカンディは、イプスウィッチ在籍時の練習中に負った重い膝のけがを受け、医師の助言に従って引退を余儀なくされた。最後の出場は、その約1年前にあたる1999年のボクシング・デーだった。

    「スウィンドンでのあの試合以来、スパイクを履いていない」とカンディは当時語った。「試合後にスパイクをきれいにして車のトランクに入れた。それ以来、ずっとそこにある。悲しい日だ。私は今、元プロサッカー選手になった。17歳でチェルシーと契約した時、こんな日が来るとは思いもしなかった」

  • すんなりなじむ

    Jason Cundy
    Getty

    カンディは早期引退を余儀なくされた後、すぐに放送業界へ転身し、現在まで20年以上にわたってtalkSPORTで活動している。

    だが、カンディは早期引退の悲しみにとらわれなかった。まず指導者の道に進み、その後、ほとんど偶然のようにスポーツ放送の世界へ飛び込んだ。歯に衣着せぬ物言い、周囲を笑顔にするユーモア、そして人を挑発する比類ない才能は、トークラジオにまさにうってつけだった。

    元選手のカンディは、ポッドキャスト『ジョイ・オブ・フットボール』でマーティン・タイラーに対し、当初は精巣がんを患った経験についてインタビューを受けるため、talkSPORTに招かれたと明かした。それは2000年代初頭、チェルシーのアカデミーで指導していた頃のことだ。その出演が強い印象を残し、ロマン・アブラモビッチによる買収と、それに続く2004年のジョゼ・モウリーニョの就任後には、愛するクラブについて語るために再び招かれた。

    カンディは2025年、Redditの「何でも聞いて」（AMA）企画で、こう記している。「引退は受け入れていた。まだ若かったしね。それでアカデミーに入って指導した。その時から今に至るまで、人生の毎日、サッカーについて話している」

    元DFのカンディは当初、イアン・ダンター、アルヴィン・マーティンとともにtalkSPORTの番組『フットボール・ファースト』に出演し、『イブニング・キックオフ』でも時折ゲスト司会を務めた。その後、現在も司会を続ける『ザ・スポーツ・バー』のレギュラーとなった。チェルシーとのつながりも続いており、クラブの公式メディアで実況を担当している。

    2008年10月、休暇中のカンディは奇妙な騒動の渦中に置かれた。talkSPORT のDJ、アンディ・ゴールドスタインが放送中、元DFのカンディが『ザ・スポーツ・バー』を欠席しているのは、休暇中にボートから転落して溺死したためだと発言したのだ。翌日にはチェルシーファンがスタンフォード・ブリッジの外に花を手向ける事態にまでなった。

    後にゴールドスタインは冗談のつもりだったと明かし、ラジオ局は謝罪を余儀なくされた。カンディは当時、「アンディの愚かな冗談が裏目に出た。妻には奇妙なメッセージが届き、私のウィキペディアのページを書き換えた人までいた。気分を害した人がいたなら申し訳ない」と語っている。

  • 「誰か見た…！？」

    2024 TCA Winter Press Tour - NBCUniversal
    Getty Images Entertainment

    ジェイミー・オハラとの放送中の息の合った掛け合いや、オハラをからかって怒らせる巧みさによって、カンディの人気は近年急上昇している。2人は何度もネット上で話題になっている。

    カンディは20年以上にわたってこの業界に身を置いているが、サッカーメディアで脚光を浴びるようになったのは、つい最近のことのように感じられる。その大きな理由は、現在『スポーツ・バー』で共演する元トッテナム選手、ジェイミー・オハラとの放送中の息の合った掛け合いにあるのは間違いない。番組はライブ配信もされており、SNS向けの強烈な切り抜き動画が生まれている。

    2人は互いにも電話をかけてきたリスナーにも同じように軽口をたたき合い、ラジオ番組を大いに盛り上げる。ヘアリー・アルとして知られるプロデューサーの一人が、絶妙なタイミングで効果音を入れるのも一役買っている。だが、近年このコンビが繰り返し話題になっているのは、カンディが比類のない腕前で共演者をいら立たせ、おかしな小道具を使うからだ。

    トッテナムのファンであるオハラが、数多くあったひいきのチームの直近の不本意な結果を嘆き始めると、チェルシーを応援するカンディは元トッテナム監督アンジェ・ポステコグルーの顔が描かれたマスクを取り出してかぶる。そして、マスクが顔の上で滑稽にゆがみ、無表情に張り付いたまま、共演者と半ば真剣な議論を続ける。

    こうして生まれる映像はいつも実におかしい。ポステコグルーがトッテナムから解任されてすでに1年以上がたっていることも、その面白さに拍車をかけている。オハラはどうしても反応せずにはいられず、ばかばかしい状況に決まってすっかりうんざりさせられる。その時点で、議論はもう負けたも同然だ。

    カンディのマスクを使った騒動で最も知られるのは、イゴール・トゥドールが短期間の暫定指揮を執っていた3月、トッテナムがチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに2-5で大敗した後の一幕だ。怒ったオハラは実際にtalkSPORT のスタジオを飛び出した。ポステコグルーのマスクにピエロの帽子、大きすぎる蝶ネクタイを着けたカンディが、同じ解説者のオハラを挑発し続け、ついに怒りを爆発させたのだ。

    「この男［トゥドール］を続投させたら、俺たちは終わりだ。このクラブは終わりだ。これ以上悪くなりようがない」とオハラは怒りをぶちまけた。カンディが「トッテナムは後半を引き分けた」と返すと、オハラはついに我慢できなくなった。「後半の話ばかりするな！　本気で言ってるんだぞ。頼むから黙ってくれ。本当に……汚い言葉を使わないようにしてるんだ。君はプロの解説者だろ。そんなことを言い続けるな」

    その後、気持ちを落ち着かせようとしたオハラはスタジオを出ていった。この動画は現在、X（旧Twitter）だけで140万回再生されている。カンディは4月のオハラの結婚式にもそのマスクを着けていった。

    57歳のカンディには、番組冒頭のもう一つの定番芸がある。その日、特にひどい目に遭ったクラブに向けて「［チーム名］を見た人はいるか？！」と叫び、そのクラブに関係する人や物を次々と挙げてからかうのだ。これは1980年代にノルウェーが予想外のイングランド戦勝利を収めた後の、有名なノルウェーの実況をもじったものだ。「聞こえるか？！　君たちの選手はこっぴどくやられたぞ！」という言葉が、この支離滅裂なお決まりのくだりを締めくくる。そこにおなじみのマスクまで加われば、まさに混沌そのものだ。

  • 「何度も喜びをもたらす贈り物」

    Jason Cundy Jamie O'Hara wedding
    Jamie O'Hara Instagram

    元チェルシーのカンディはオハラに手加減するつもりはないが、共同司会者のオハラがいなければ番組も自身のジョークも成り立たないと強調している。

    最近の『デイリー・メール』のインタビューで自身の振る舞いについて語ったカンディは、それを控えるつもりはないと強調した。オハラをいら立たせることに喜びを感じるかと聞かれると、こう答えた。「大いにね。ジェイミーを気の毒だとは思わない。毎試合、彼らは負けるか、得点できずに終わる。スパーズほど『次から次へとネタを提供してくれる』という表現がふさわしい時は、これまでなかった」

    話題を呼んでいるマスクについては、こう語った。「talkSPORTは映像で見られることが多いから、マスクをかぶることを思いついた。ここまで独り歩きするとは思わなかったよ。マスクは南米から購入していて、毎年新しいものを注文している」

    「アンジェのマスクを買ったのは、彼がノッティンガム・フォレストの監督だった時だ。届く頃には解任されていたから、使い道を考えなければならなかった。ギャリー・ネヴィルのものとアルネ・スロットのものもあるし、今はジェイミー・キャラガーのものもある。近いうちに披露するよ」

    最近、『オブザーバー』にオハラとの番組中の掛け合いについて語ったカンディは、最近の成功は共演者との相性によるところが大きいと強調した。「ジェイミーがいなければ、成り立たない。僕らはこの相性に恵まれて幸運だ。年齢的には彼の父親でもおかしくないが、そういう感じはしない。ユーモアのセンスがとても似ているし、歩んできた道も似ている。サッカー、遊びに出かけること、元妻のこと。自然な関係でなければならないし、彼は僕にとって完璧な相手だ。作ろうとして作れるものじゃない」

    「彼は状況をよく分かっている。本当に素晴らしい。心から大切に思っているよ。それに心配はいらない。チェルシーもいずれ落ちる。その時は彼がそこにいるだろうし、僕もそれを受け止めなければならない。ジェイミーにも報われる日が来るよ」

  • 世代に一度の快進撃

    Piers Morgan Jason Cundy
    Sports Uncensored YouTube

    カンディは10月の代表ウィーク中、クリスティアーノ・ロナウドに対するポルトガル代表の扱いをめぐり、手ごわいことで知られるピアーズ・モーガンと激しく意見を戦わせた。

    だが、カンディは真剣な解説もできる。元チェルシーのカンディは10月の代表ウィーク中、ピアーズ・モーガンの番組『Sports Uncensored』に招かれ、ポルトガル代表でベンチに置かれたクリスティアーノ・ロナウドが激怒した一件について議論し、新たな注目を集めた。

    41歳のアタッカーがこの件について1900語に及ぶ声明を発表した後、モーガンはロナウドがジョルジェ・ジェズス監督に「うそをつかれた」と主張した。しかし、カンディはその言い分を一蹴し、再び話題を呼んだ。モーガンが、いわゆる友人であるロナウドを擁護する姿勢に対し、こう述べた。「ピアーズ、これはサッカー・エイドじゃない。トップレベルのサッカーの話をしているんだ。あなたはアーセナルを応援しているよね？　[ミケル]・アルテタを見ているだろう。アルテタが[マルティン]・ウーデゴールに途中出場を約束するなんて想像できる？　ウーデゴールが同じことをする姿を想像できる？」

    「トップレベルのサッカー」という皮肉を浴びたモーガンは、ロナウドには出場できると「約束されていた」と反論した。これにカンディはこう応じた。「約束なんてない。あるのはプランだ。私は更衣室にいたことがあるから、どういうものか分かる。監督にはプランがある。金曜日に監督がメンバーを伝え、土曜日に変更したことも経験した。それは監督の裁量だ。変更していいんだ。それが監督の仕事だからね。

    「監督はロナウドに何かをしてやる義務はない。仕事はポルトガル代表にとって最高の結果を出すことだ。クリスティアーノ・ロナウドを投入しないことが結果を出す最善の方法だと思うなら、それが監督の仕事だ」

    物議を醸す発言で知られるモーガンも、この時ばかりはほとんど言い返せなかった。この動画の再生回数は現在400万回に迫り、その後投稿された、カンディが「世代に一度の快進撃を続けている」というツイートには2万6000件の「いいね」が集まっている。

  • 圧倒的な強豪

    Jason Cundy
    Getty

    カンディは当面活動をやめるつもりはなく、他のメディアが自身とオハラが『ザ・スポーツ・バー』で築き上げたものをまねようとしていると考えている。

    今のカンディの勢いは、まさに止まるところを知らない。放送界では遅咲きだったが、ペースを緩めるつもりはない。自身とオハラの番組、そして面白い場面を切り抜き、SNSで爆発的に広めるという手法は、今や既存の大手メディアがうらやむものになったと考えている。

    「私が加入した当初、BBCやスカイは私たちを見下していた。今では私たちのまねをしている」とカンディは『オブザーバー』に語った。「私たちほどうまくはできないが、私たちのやり方をまねようとしている」

    さらに、こう続けた。「いいかい、ロイ・キーンがマスクをかぶることはない。特にSNSの世界には、これを楽しんで笑える場がある。私たちは本当に浅い。でも、サッカーを深刻に捉えすぎる人はいると思うし、私たちは間違いなくそうではない」

    将来について問われたカンディは、こう答えた。「どうすればこの業界にい続けられるかを考えている。本当にこの仕事が大好きだ。私は世界一幸運な男だよ。今後10年がどうなるかは分からないが、何が降りかかってきても乗り切るチャンスはあると思いたい」