サンティ・カソルラのレアル・オビエド昇格けん引から、カルロス・テベスのボカ・ジュニアーズでの輝かしい3度目の復帰まで。サッカー史に残る、少年時代からの愛するクラブでの最高の有終の美たち
引退が近づくと、トップレベルのフットボーラーに残された選択肢が自然と少なくなる。多くは、自分と家族のためにさらなる経済的な安心を確保すべく、たとえ格の落ちるカテゴリーへの移籍を受け入れてでも、最後に大きな報酬を得ようとする。
しかし、慣れ親しんだ街や文化の安定を求め、キャリアの出発点だった頃に応援していたクラブやプレーを学んだクラブへ何かを還元しようとする選手も同じくらい多い。古巣復帰は、象徴的な存在に美しい物語の弧を描かせ、感情的な充足、レガシーの確立、そして個人的な区切りを力強くもたらすことがある。
こうした移籍を動かすのは、金ではなく、深い愛情と忠誠心だ。その最たる例の一つが、つい先月の元マンチェスター・ユナイテッドのスター、アンデル・エレーラである。15年ぶりにレアル・サラゴサへ復帰し、自身の給与全額をクラブの財団に寄付することで合意した。
無償でプレーするのは前例のないことであり、その点でエレーラは異例だが、他にも多くのスターが、自身の最初のクラブとの感情的な結び付きを強めるため、大幅な減俸を受け入れてきた。そして、目に見える成功への渇望もまた、最後の最後まで鮮やかに燃え続ける。実際、アルゼンチンのレジェンド、アンヘル・ディ・マリアは2025年にフリートランスファーでロサリオ・セントラルへ復帰し、復帰後最初のフルシーズンで1987年以来となるリーグ優勝への快進撃をけん引した。
以下、GOALが、史上最高の「少年時代に応援していたクラブ」でのラストダンス7選を紹介する。まずは、リスボンでキャリアに幕を下ろしたミランのレジェンドからだ。
ルイ・コスタ ベンフィカ
ルイ・コスタは、抜群のバランス感覚でピッチを漂うように動き、どこからでも寸分たがわずボールを届けられるワールドクラスのMFだった。ACミランは2001年から2006年までの5年間、その天才性の恩恵を受け、パオロ・マルディーニ、アンドレア・ピルロ、カカ、アンドリー・シェフチェンコらを擁する豪華陣の一員として、セリエAとチャンピオンズリーグを制した。
ルイ・コスタが自らのプレースタイルの礎を築いたのはベンフィカだった。そして1994年にクラブを離れてフィオレンティーナへ移籍した際、いつの日か戻ってくると約束していた。ポルトガル代表だった彼はその言葉を守り、ミランとの契約解除で合意に達した後、2006年5月にエスタディオ・ダ・ルスへの復帰移籍を実現させた。
ルイ・コスタを突き動かしたのは郷愁だけではなかった。彼はベンフィカを危機から救い出すことにも強い決意を持っていた。クラブは2005-06シーズンのリーガ・ポルトガル優勝争いで大きく引き離された3位に終わり、チームはアイデンティティーを完全に見失っていた。
復帰初年度のルイ・コスタは負傷に苦しめられたが、その存在はロッカールームに成熟さとエリート基準を取り戻し、ベンフィカはUEFAカップ準々決勝進出という胸躍る快進撃を見せた。翌シーズンには完全復活を果たし、2007年のベンフィカ年間最優秀選手賞を受賞した。
ミランのアイコンは公式戦48試合に出場して7ゴールを記録。その中には、チャンピオンズリーグ予選でベンフィカがコペンハーゲンを突破する助けとなった見事な2得点も含まれていた。コペンハーゲンの指揮官ストール・ソルバッケンは試合後、「彼は自分のチームメートにとってさえ、賢すぎると思う」と語った。
目に見える成果はなおもベンフィカの手の届かないところにあったが、ルイ・コスタはクラブに調和をもたらした状態で去っていった。引退試合となったビトーリア・セトゥバル戦、3-0の勝利後には熱狂的な歓迎を受け、愛するファンに向けてこう語った。「今日、私にとって、9歳のときに始めたものが終わる。しかし、これまでのように涙を流すのではなく、私はたくさんの笑顔を見せるつもりだ。なぜなら、自分が夢見た場所、ベンフィカでキャリアを終えるのだから。今感じている幸せに勝るものはない」
その後、ルイ・コスタはスポーティングディレクター職へと転身し、2021年にはベンフィカ会長に就任した。現在もその職にある。
ディエゴ・ミリート：ラシン・クラブ
ディエゴ・ミリートはいわゆる大器晩成型の選手だった。ジェノアとレアル・サラゴサで信頼できるストライカーとして欧州で名を上げたが、大きな転機が訪れたのは30歳の時で、ジョゼ・モウリーニョがインテルへ連れてきたことでそのチャンスをつかんだ。
アルゼンチン人FWはその後、インテルの2009-10シーズンの驚異的な3冠達成において重要な役割を果たし、バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ決勝では2得点を記録した。以降も4年間サン・シーロでプレーした後、1999年にトップチームデビューを飾ったアルゼンチンのクラブ、ラシン・クラブへ復帰した。
ラシンでの再デビュー戦2試合目で得点を挙げたミリートは、その後チームの主将としてアルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン（トルネオ・トランシシオン）制覇へ導き、13年間遠ざかっていたタイトル獲得を実現するとともに、異なる世代にまたがって同クラブで2度の国内タイトルを勝ち取った唯一の選手となった。ラシンは最後の9試合で8勝を挙げ、ミリートは35歳でありながら公式戦17試合の出場で9ゴールに関与した。
最終節のゴドイ・クルス戦で決定的な1-0の勝利を収めた後、ミリートは「信じられない。夢が結実した瞬間だ。まるで自分の手で空に触れているようだ」と語った。愛されたストライカーは2016年に現役を引退し、その後はラシンのテクニカル・セクレタリーに就任。クラブのスポーツ部門の構造を近代化することで、そのレガシーをさらに高めた。
ディルク・カイト - フェイエノールト
ディルク・カイトは、リヴァプールでの6年間で最もよく知られている。たゆまぬ勤勉さと重要なゴールを決める勝負強さで、ファンの人気を集めた。オランダ代表でも104試合で24ゴールを記録し、5つの主要大会で母国を代表した。
だが、最高の仕事はフェイエノールトのユニフォームを着ていた時期にあったと言えるかもしれない。カイトはデ・カイプでの最初の在籍期間に、このオランダの名門で70ゴールを積み上げ、フェネルバフチェでのプレーを経て2015年に復帰した後は、さらに38ゴールを通算に加えた。そのうち23ゴールは、フェイエノールトがKNVBカップを制した見事な復帰シーズンに記録したもので、さらに5アシストもマークした。
36歳だったにもかかわらず、カイトは2016-17シーズンにも21得点関与を記録。シーズン最終節のヘラクレス戦では圧巻のハットトリックを達成し、フェイエノールトに18年ぶりとなるエールディヴィジ制覇をもたらした。
「2年前に戻ってきた時、このチームなら優勝できると分かっていた。そして、そう言った時はみんなに笑われた」とカイトは記者団に語った。「チャンピオンズリーグ決勝にも、ワールドカップ決勝にも出たし、とても人気のあるクラブでもプレーしてきた。だが、これが自分のキャリアで最高の瞬間だ」
そのトロフィーを掲げてから3日後、カイトは現役を引退し、指導者へ転身。フェイエノールトはU-19チームの監督として、彼に最初の機会を与えた。
ロビン・ファン・ペルシー フェイエノールト
ロビン・ファン・ペルシもカイトと同様、フェイエノールトで頭角を現した後にプレミアリーグ屈指のFWとなった。アーセナルで高い得点力を発揮し、2012-13シーズンにはマンチェスター・ユナイテッドを優勝に導いた。その後はカイトと同じ道をたどり、フェネルバフチェでキャリアの晩年を過ごした。
ただ、デ・カイプには果たし切れていない思いもあった。ファン・ペルシは2018年1月、34歳でフェネルバフチェとの契約を解除してフェイエノールトに復帰すると、すぐにインパクトを残した。オランダ代表のストライカーは14試合で7得点を記録し、AZアルクマールを3-0で下したKNVBカップ決勝では見事なループシュートを決め、ファンの寵児としての地位をさらに確かなものにした。
その後、2018-19シーズンの主将に任命されたファン・ペルシは、このシーズン限りでプロ選手を引退すると明言。全公式戦で18得点を挙げ、チームメートの模範となった。フェイエノールトがアヤックスを6-2で粉砕したデ・クラシケルでは、エールディビジ史上最年長で1試合2得点を記録した選手となり、FCエメンに4-0で勝利した試合では同リーグ初のハットトリックも達成。さらにフィテッセ戦では見事なFKを突き刺し、チームにとって重要なホームでの2-1勝利をもたらした。
こうした瞬間はファンにとって特別な意味を持ち、ファン・ペルシはそれまでの数年間にはほとんど見られなかった笑顔でプレーしていた。彼は『アルヘメーン・ダフブラット』に「楽しさを失っていた。喜びのないまま終わりたくはなかった。フェイエノールトでその楽しさが戻ってきた」と語っている。
オランダ代表通算得点ランキングで2位につけるファン・ペルシは、2025年に再びフェイエノールトへ復帰した。今度は監督としてだった。指揮官として唯一のフルシーズンでクラブをエールディビジ2位とチャンピオンズリーグ出場に導いたにもかかわらず、就任から16カ月で解任されたが、それでもデ・カイプの伝説にその名を刻んでいる。
カルロス・テベス - ボカ・ジュニアーズ
カルロス・テベスは、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、ユヴェントスでタイトルに彩られた時期を過ごし、ヨーロッパ屈指のストライカーとしての地位を確立した。しかし、その心は常にボカ・ジュニアーズにあった。獰猛なアルゼンチン人アタッカーは2005年に最初にラ・ボンボネーラを離れたが、10年後に2シーズンぶりに復帰し、2018年にはクラブと再び再契約を結んだ。
3度目にして最後の在籍期間は、おそらく最も大きなインパクトを残した時期だった。3年間で4つのタイトルを獲得し、その中にはプリメーラ・ディビシオン制覇2回も含まれていた。テベスは112試合で45のゴール関与を記録したが、その中でも最も記憶に残るものは2019-20シーズン最終節での一撃だった。
ボカはヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ戦を前に、宿敵リーベル・プレートに勝ち点1差をつけられていた。その相手を率いていたのは、ほかでもないテベスの憧れであり友人でもあるディエゴ・マラドーナだった。テベスは20ヤードの位置から劇的な終盤の決勝ゴールを叩き込み、リーベルが最終戦を引き分けるにとどまったため、その一撃が最終的にボカへタイトルをもたらした。そして2003年にクラブで初のリーグ優勝を果たした際と同じように、ピッチ脇のフェンスによじ登って歓喜を表した。
彼は2021年6月、父を失った後の感情的な記者会見で、精神的な消耗を理由に現役引退を表明した。「自分の血は赤ではない。青と黄色だ」とテベスはその日に語った。そしてボカへの愛は常に相思相愛であり、クラブ会長であり同じくレジェンドでもあるフアン・ロマン・リケルメは、来る12月に行われるオールスターの記念試合に向けて、ラ・ボンボネーラを全面的に使用できるようにしている。
マルセロ - フルミネンセ
ブラジル人SBマルセロは2005年にフルミネンセを離れてレアル・マドリーへ加入し、その後ベルナベウの歴史の中でも最も多くのタイトルを獲得した選手の一人となった。2022年夏にフリーで退団するまでに、25個のトロフィーを勝ち取っている。その後はオリンピアコスで印象の薄い5カ月間を過ごしたが、フルミネンセへのロマンあふれる復帰を決め、マラカナでの入団お披露目には3万人を超えるファンが集まった。
「人生最高の瞬間だ。家に戻ってきた。みんなありがとう！ 素晴らしい1年になると確信している」。マルセロは集まった観衆にそう語ったが、その言葉は予言的なものとなった。4月にはカンピオナート・カリオカ決勝第2戦のフラメンゴ戦で見事な独走ゴールを決めて先制し、フルミネンセは4-1で勝利してタイトルを獲得。2人のDFを鮮やかにかわした後、ボールをファーサイドへ鋭く突き刺した。
マルセロはフルミネンセのコパ・リベルタドーレス決勝進出でも大きな存在感を示し、ボカ・ジュニオルスとのマラカナでの大一番でも先発した。フルミネンセは延長戦の末にこの熱戦を2-1で制し、マルセロはコパ・リベルタドーレスとチャンピオンズリーグの両方を制した史上12人目の選手となった。
マルセロは試合終了の笛の後に涙を流し、その後『ESPN』に対してこう語っている。「レアル・マドリーも理解してくれるはずだ。クラブレベルでは、これが自分にとって最も重要なトロフィーだ。自分を育ててくれたクラブだから」。さらにマルセロは『Globo』に対し、フルミネンセに「借りがあった」と感じていたと語っており、それを返すためにこれ以上ないほどの働きを見せたと言える。
マルセロは翌年3月にレコパ・スダメリカーナも自身のトロフィーコレクションに加えたが、その8カ月後、当時の指揮官マノ・メネゼスとのタッチライン際での口論を受けて契約は解除された。それでも選手とクラブの間に長く緊張関係が残ることはなく、フルミネンセは2025年2月に正式に現役引退したこのブラジル人選手をたたえ、クラブのトレーニング施設をマルセロの名に改称する特別な敬意を示した。
サンティ・カソルラ － レアル・オビエド
サンティ・カソルラはレアル・オビエドの下部組織で7年間を過ごしたが、クラブが深刻な財政難に直面したことで10代の頃に退団を余儀なくされ、最終的にビジャレアルでプロキャリアをスタートさせた。その後はビジャレアルで3度にわたってプレーしたほか、レクレアティーボ・ウエルバ、マラガ、アル・サードでもプレーし、スペイン代表の2008年と2012年の欧州選手権連覇にも貢献した。
アーセナルはその後者の大会後にカソルラを獲得。卓越したチャンスメーク能力と多様性によってエミレーツ・スタジアムのアイドルとなり、アーセン・ベンゲル監督の下でFAカップを2度制した。その後、アル・サッドでさらに6つのタイトルを獲得し、2023年8月には38歳でオビエドと再契約。まずは1年契約を結んだ。
カソルラは認められた最低年俸でのプレーを望み、その額は報道によれば年間わずか9万1000ユーロ。また、自身のユニフォーム売り上げの10パーセントを下部組織に再投資するよう求めた。さらに、24年間遠ざかっていたオビエドをラ・リーガに戻すことをすぐさま目標に据えた。
ロス・カルバヨネスは2024-25シーズンにそれを実現し、カソルラはその成功の中心にいた。オビエドはセグンダ・ディビシオンを3位で終えてプレーオフに進出し、準決勝ではアルメリアを2戦合計3-2で下した。カソルラは第2戦で途中出場し、直接FKから決勝点を決めた。さらにミランデスとの決勝でも得点し、PKを成功させてオビエドの記憶に残る3-2の逆転勝利の口火を切った。
その後、カソルラの契約は満了したが、40歳の彼は少年時代を過ごしたクラブでラ・リーガに最後の挑戦をするため、1年間の契約延長にサインした。だが残念ながら、主に途中出場で起用されながら最善を尽くしたカソルラの努力も実らず、オビエドはリーグ最下位に終わって即座に降格となった。
それでも、引退を発表した際にXへこう記したスペイン人にとっては、輝かしいキャリアを締めくくる幸せな形だった。「すべてが終わろうとしている今、スパイクを脱ぐ時が来て、喧騒が静寂へと変わる中で、すべてが腑に落ちる。なぜなら、この結末はただのどこかで迎えたものではなかったからだ。私は故郷にいた」