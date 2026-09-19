ルイ・コスタは、抜群のバランス感覚でピッチを漂うように動き、どこからでも寸分たがわずボールを届けられるワールドクラスのMFだった。ACミランは2001年から2006年までの5年間、その天才性の恩恵を受け、パオロ・マルディーニ、アンドレア・ピルロ、カカ、アンドリー・シェフチェンコらを擁する豪華陣の一員として、セリエAとチャンピオンズリーグを制した。

ルイ・コスタが自らのプレースタイルの礎を築いたのはベンフィカだった。そして1994年にクラブを離れてフィオレンティーナへ移籍した際、いつの日か戻ってくると約束していた。ポルトガル代表だった彼はその言葉を守り、ミランとの契約解除で合意に達した後、2006年5月にエスタディオ・ダ・ルスへの復帰移籍を実現させた。

ルイ・コスタを突き動かしたのは郷愁だけではなかった。彼はベンフィカを危機から救い出すことにも強い決意を持っていた。クラブは2005-06シーズンのリーガ・ポルトガル優勝争いで大きく引き離された3位に終わり、チームはアイデンティティーを完全に見失っていた。

復帰初年度のルイ・コスタは負傷に苦しめられたが、その存在はロッカールームに成熟さとエリート基準を取り戻し、ベンフィカはUEFAカップ準々決勝進出という胸躍る快進撃を見せた。翌シーズンには完全復活を果たし、2007年のベンフィカ年間最優秀選手賞を受賞した。

ミランのアイコンは公式戦48試合に出場して7ゴールを記録。その中には、チャンピオンズリーグ予選でベンフィカがコペンハーゲンを突破する助けとなった見事な2得点も含まれていた。コペンハーゲンの指揮官ストール・ソルバッケンは試合後、「彼は自分のチームメートにとってさえ、賢すぎると思う」と語った。

目に見える成果はなおもベンフィカの手の届かないところにあったが、ルイ・コスタはクラブに調和をもたらした状態で去っていった。引退試合となったビトーリア・セトゥバル戦、3-0の勝利後には熱狂的な歓迎を受け、愛するファンに向けてこう語った。「今日、私にとって、9歳のときに始めたものが終わる。しかし、これまでのように涙を流すのではなく、私はたくさんの笑顔を見せるつもりだ。なぜなら、自分が夢見た場所、ベンフィカでキャリアを終えるのだから。今感じている幸せに勝るものはない」

その後、ルイ・コスタはスポーティングディレクター職へと転身し、2021年にはベンフィカ会長に就任した。現在もその職にある。