ルイ・コスタは、抜群のバランス感覚でピッチを漂うように動き、どこからでも狙い澄ましたパスを通せるワールドクラスのMFだった。ACミランは2001年から2006年までの5年間、その天才性の恩恵を受け、パオロ・マルディーニ、アンドレア・ピルロ、カカ、アンドリー・シェフチェンコらを擁するスター軍団の一員として、セリエAとチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた。

ルイ・コスタが自身のプレースタイルの礎を築いたのはベンフィカであり、1994年にクラブを離れてフィオレンティーナへ移籍した際、いつの日か戻ってくると約束していた。ポルトガル代表はその言葉を守り、ミランとの契約解除で合意に達した後、2006年5月にエスタディオ・ダ・ルスへの帰還移籍を実現させた。

ルイ・コスタを突き動かしたのは郷愁だけではなかった。彼はベンフィカを危機から救い出すことにも強い決意を持っていた。チームは2005-06シーズンのリーガ・ポルトガル優勝争いで大きく離された3位に終わり、スカッドは完全にアイデンティティーを失っていた。

復帰初年度のルイ・コスタは負傷に苦しめられたが、その存在はロッカールームに成熟さとエリート基準を取り戻し、ベンフィカはUEFAカップ準々決勝進出というスリリングな快進撃を見せた。翌シーズンには完全復活を果たし、2007年のベンフィカ年間最優秀選手賞を受賞した。

ミランのレジェンドは全公式戦48試合に出場して7ゴールを記録。その中には、チャンピオンズリーグ予選でベンフィカのコペンハーゲン撃破に貢献した見事な2得点も含まれていた。試合後、コペンハーゲンの監督ステイル・ソルバッケンは「彼は自分のチームメートにとってさえ、あまりに賢すぎるのだと思う」と語った。

具体的なタイトルには届かなかったものの、ルイ・コスタは調和の取れた状態でクラブを後にした。引退試合となったビトーリア・セトゥバル戦、3-0の勝利後には熱狂的な歓声で送り出され、愛するファンの前でこう語っている。「今日、自分が9歳のときに始めたことの一つが終わる。でも、これまでのように泣くのではなく、今日はたくさんの笑顔を見せるつもりだ。なぜなら、自分が夢見ていた場所、ベンフィカでキャリアを終えることができるからだ。今感じている幸せに勝るものはない」

その後、ルイ・コスタはスポーティングディレクターへと転身し、2021年にはベンフィカ会長に就任。現在もその職にある。