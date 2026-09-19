サンティ・カソルラによるレアル・オビエドの昇格から、カルロス・テベスのボカ・ジュニアーズでの栄光の3度目の在籍まで。サッカー史上最高の古巣でのフィナーレたち
引退が近づくと、トップレベルのフットボーラーが模索できる選択肢は当然ながら少なくなる。多くの選手は、自分や家族のためにさらなる経済的な安心を確保すべく、たとえ格の落ちるディビジョンへの移籍を受け入れることになっても、最後の大きな報酬を求める。
だが、慣れ親しんだ街や文化の安定を求め、キャリアの出発点で応援していたクラブやプレーを学んだクラブに何かを還元しようとする選手も同じくらい多い。古巣復帰は、象徴的な存在に見事な物語の弧を描かせ、感情的な充足、レガシーの確立、そして個人的な区切りが力強く交錯する機会となり得る。
こうした移籍を突き動かすのは、金ではなく深い愛着と忠誠心だ。その最たる例のひとつが、つい先月起きた出来事である。元マンチェスター・ユナイテッドのスター、アンデル・エレーラは15年ぶりにレアル・サラゴサへ復帰し、自身の給与全額をクラブの財団に寄付することで合意した。
無償でプレーする前例はなく、エレーラは異例の存在だが、初めてのクラブとの感情的なつながりを強めるため、大幅な減俸を受け入れたスターは他にも大勢いる。そして、目に見える成功への渇望もまた、最後の最後まで色あせない。実際、アルゼンチンのレジェンドであるアンヘル・ディ・マリアは2025年にフリートランスファーでロサリオ・セントラルへ復帰し、復帰後初のフルシーズンでクラブを1987年以来初のリーグ優勝へと導いた。
以下、GOALが、少年時代に支えたクラブでキャリアの幕を下ろした史上最高の7例を紹介する。まずは、リスボンでキャリアを締めくくったACミランのレジェンドからだ。
ルイ・コスタ - ベンフィカ
ルイ・コスタは、抜群のバランス感覚でピッチを漂うように動き、どこからでも狙い澄ましたパスを通せるワールドクラスのMFだった。ACミランは2001年から2006年までの5年間、その天才性の恩恵を受け、パオロ・マルディーニ、アンドレア・ピルロ、カカ、アンドリー・シェフチェンコらを擁するスター軍団の一員として、セリエAとチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた。
ルイ・コスタが自身のプレースタイルの礎を築いたのはベンフィカであり、1994年にクラブを離れてフィオレンティーナへ移籍した際、いつの日か戻ってくると約束していた。ポルトガル代表はその言葉を守り、ミランとの契約解除で合意に達した後、2006年5月にエスタディオ・ダ・ルスへの帰還移籍を実現させた。
ルイ・コスタを突き動かしたのは郷愁だけではなかった。彼はベンフィカを危機から救い出すことにも強い決意を持っていた。チームは2005-06シーズンのリーガ・ポルトガル優勝争いで大きく離された3位に終わり、スカッドは完全にアイデンティティーを失っていた。
復帰初年度のルイ・コスタは負傷に苦しめられたが、その存在はロッカールームに成熟さとエリート基準を取り戻し、ベンフィカはUEFAカップ準々決勝進出というスリリングな快進撃を見せた。翌シーズンには完全復活を果たし、2007年のベンフィカ年間最優秀選手賞を受賞した。
ミランのレジェンドは全公式戦48試合に出場して7ゴールを記録。その中には、チャンピオンズリーグ予選でベンフィカのコペンハーゲン撃破に貢献した見事な2得点も含まれていた。試合後、コペンハーゲンの監督ステイル・ソルバッケンは「彼は自分のチームメートにとってさえ、あまりに賢すぎるのだと思う」と語った。
具体的なタイトルには届かなかったものの、ルイ・コスタは調和の取れた状態でクラブを後にした。引退試合となったビトーリア・セトゥバル戦、3-0の勝利後には熱狂的な歓声で送り出され、愛するファンの前でこう語っている。「今日、自分が9歳のときに始めたことの一つが終わる。でも、これまでのように泣くのではなく、今日はたくさんの笑顔を見せるつもりだ。なぜなら、自分が夢見ていた場所、ベンフィカでキャリアを終えることができるからだ。今感じている幸せに勝るものはない」
その後、ルイ・コスタはスポーティングディレクターへと転身し、2021年にはベンフィカ会長に就任。現在もその職にある。
ディエゴ・ミリート - ラシン・クラブ
ディエゴ・ミリートは、まさに大器晩成型の選手だった。ジェノアとレアル・サラゴサで信頼できるストライカーとして欧州で名を上げたが、大きな転機が訪れたのは30歳の時だった。ジョゼ・モウリーニョがインテルへ連れて来ることを決めたのである。
このアルゼンチン人ストライカーは、その後ネラッズーリの2009-10シーズンの衝撃的な3冠達成で重要な役割を果たし、バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ決勝では2得点を挙げた。サン・シーロでさらに4年を過ごした後、1999年にトップチームデビューを果たしたアルゼンチンのクラブ、ラシン・クラブへと復帰した。
ラシンでの再デビュー2戦目で得点を決めたミリートは、その後チームをアルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン（トルネオ・トランシシオン）優勝へ導いた。これによりクラブの13年間に及ぶ無冠を終わらせるとともに、異なる世代で同クラブの国内タイトルを2度獲得した唯一の選手となった。ラシンは最後の9試合で8勝を挙げ、ミリートは35歳ながら公式戦全17試合の出場で9ゴールに関与した。
「信じられない。夢の集大成だ。空に手が届いたような気分だ」と、ミリートは最終節のゴドイ・クルス戦で決定的な1-0の勝利を収めた後に語った。愛されたFWは2016年に現役を引退し、その後はラシンのテクニカル・セクレタリーに就任。クラブのスポーツ組織を近代化することで、そのレガシーをさらに強固なものにした。
ディルク・カイト ー フェイエノールト
ディルク・カイトは、リヴァプールでの6年間で最もよく知られている。そこで、たゆまぬ勤勉さと重要なゴールを決める勝負強さによって、ファンの人気を集めた。また、オランダ代表としては104試合で24得点を記録し、5つの主要大会で母国を代表した。
だが、最高の仕事はフェイエノールトのユニフォームを着ていた時期だったと主張することもできる。カイトは最初のデ・カイプでの在籍期間にオランダの名門で70ゴールを積み上げ、フェネルバフチェでの在籍を経て2015年に復帰した後は、さらに38ゴールを自身の記録に加えた。そのうち23得点は、フェイエノールトがKNVBカップを制した見事な復帰シーズンに生まれたもので、さらに5アシストも記録した。
36歳だったにもかかわらず、カイトは2016-17シーズンにも21ゴール関与を記録した。その中には、シーズン最終節のヘラクレス戦で決めた圧巻のハットトリックも含まれており、これによってフェイエノールトは18年ぶりのエールディヴィジ優勝を果たした。
「2年前に戻ってきた時、僕は優勝できると分かっていた。そして、そう言った時はみんなに笑われた」と、カイトは記者団に語った。「チャンピオンズリーグ決勝やワールドカップ決勝でもプレーしてきたし、とても人気のあるクラブでもプレーしてきた。でも、これは僕のキャリアで最高の瞬間だ」
トロフィーを掲げてから3日後、カイトは現役を引退して指導者へと転身し、フェイエノールトはU-19チームの監督として最初の機会を与えた。
ロビン・ファン・ペルシー - フェイエノールト
ロビン・ファン・ペルシーもカイトと同じく、フェイエノールトで頭角を現した後、プレミアリーグ屈指のFWの一人となった。アーセナルで高い得点力を示し、2012-13シーズンにはマンチェスター・ユナイテッドを優勝へ導いた。その後はカイトと同じ道をたどり、フェネルバフチェでキャリアの晩年を過ごした。
ただ、デ・カイプにはやり残したこともあった。ファン・ペルシーは2018年1月、34歳でフェネルバフチェとの契約を解消してフェイエノールトに復帰すると、すぐさまインパクトを残した。オランダ人FWは14試合で7ゴールを奪い、さらにフェイエノールトがAZアルクマールを3-0で下したKNVBカップ決勝では見事なチップキックを決め、ファンからの絶大な支持をより確かなものにした。
その後、ファン・ペルシーは2018-19シーズンの主将に任命され、このシーズン限りでプロサッカー選手としてのキャリアを終えることも明かした。そして全公式戦で18ゴールを記録し、チームメートの模範となった。フェイエノールトがアヤックスを6-2で粉砕したデ・クラシケルでは、エールディビジ史上最年長で1試合2得点を記録した選手となり、FCエメン戦の4-0勝利では同リーグで自身初のハットトリックを達成。さらにフィテッセとのホーム戦では、決勝点となる見事なFKを沈め、チームに貴重な2-1の勝利をもたらした。
こうした瞬間はファンにとって大きな意味を持ち、ファン・ペルシー自身も、それまでの数年間にはほとんど見られなかった笑顔でプレーしていた。「楽しさを失っていた」と、ファン・ペルシーは『Algemeen Dagblad』に語っている。「楽しめないまま終わりたくはなかった。そういう終わり方は望んでいなかった。フェイエノールトで、その楽しさが戻ってきた」
オランダ代表の歴代得点ランキングで2位につけるファン・ペルシーは、2025年に再びフェイエノールトへ戻った。今度は監督としてだった。指揮官として唯一フルシーズンとなった1年でクラブをエールディビジ2位とチャンピオンズリーグ出場権獲得に導いたものの、就任から16カ月で解任された。それでも、デ・カイプの伝説にその名を刻み続けている。
カルロス・テベス - ボカ・ジュニアーズ
カルロス・テベスは、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、ユヴェントスで数々のタイトルを獲得し、欧州屈指のストライカーとしての地位を確立した。しかし、その心は常にボカ・ジュニアーズにあった。アルゼンチンの猛者は2005年にいったんラ・ボンボネーラを離れたが、10年後に2シーズンを過ごすため復帰し、2018年には 再び クラブと再契約を結んだ。
3度目にして最後の在籍期間は、おそらく最も大きなインパクトを残した時期だった。3年間で4つのタイトルを獲得し、その中にはプリメーラ・ディビシオン2連覇も含まれている。テベスは112試合で45のゴール関与を記録したが、最も記憶に残るのは2019-20シーズン最終節でのものだった。
ボカはヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタとの対戦を前に、宿敵リーベル・プレートに勝ち点1差をつけられていた。その相手を率いていたのは、ほかでもないテベスの憧れであり友人でもあるディエゴ・マラドーナだった。テベスは終了間際、約18メートルの位置から劇的な決勝ゴールを突き刺し、リーベルが最終戦を引き分けるにとどまったため、その一撃が最終的にボカへタイトルをもたらした。そして2003年にクラブで初のリーグ制覇を果たした際と同じように、ピッチ脇のフェンスによじ登って歓喜を表した。
テベスは2021年6月、感情のこもった記者会見で父の死による精神的疲労を理由に現役引退を表明した。「僕の血は赤ではない。青と黄色だ」と、その日テベスは宣言した。そして彼がボカに抱く愛情は常に同じだけ返されてきた。クラブ会長であり、同じくレジェンドのフアン・ロマン・リケルメは、今年12月に行われるオールスター形式の記念試合に向け、ラ・ボンボネーラの全面使用を彼に認めている。
マルセロ - フルミネンセ
ブラジル人SBのマルセロは2005年にフルミネンセを離れてレアル・マドリーに加入し、その後ベルナベウの歴史でも屈指のタイトルホルダーとなった。2022年夏にフリーで退団するまでに25個のトロフィーを獲得している。その後はオリンピアコスで記憶に残らない5カ月間を過ごしたが、フルミネンセへの感動的な復帰を果たし、マラカナンで行われたお披露目には3万人を超えるファンが集まった。
「人生で最高の瞬間だ。僕は故郷に帰ってきた。みんなありがとう！ 素晴らしい1年になると確信している」とマルセロは詰めかけた観衆に語ったが、その言葉は予言的なものとなった。4月にはカンピオナート・カリオカ決勝第2戦のフラメンゴ戦で見事な個人技から先制点を決め、フルミネンセは4-1で勝利してタイトルを獲得。2人のDFを鮮やかにかわし、ボールをファーサイドへ鋭く突き刺した。
マルセロはフルミネンセのコパ・リベルタドーレス決勝進出でも大きな役割を果たし、ボカ・ジュニオルスとのマラカナンでの大一番でも先発した。フルミネンセは延長戦の末、激闘を2-1で制し、マルセロはコパ・リベルタドーレスとチャンピオンズリーグの両方を制した史上12人目の選手となった。
試合終了のホイッスル後、彼は涙を流して崩れ落ち、その後『ESPN』にこう語っている。「レアル・マドリーも理解してくれるはずだ。クラブレベルではこれが最も重要なトロフィーだ。なぜなら、僕を育ててくれたクラブだからだ」。さらにマルセロは『Globo』に対し、フルミネンセには「借りがあった」と感じていたと明かしており、それを返すためにこれ以上ないほどのことをやってのけたと言える。
翌年3月にはレコパ・スダメリカーナも自身のコレクションに加えたが、その8カ月後、当時のヘッドコーチだったマノ・メネゼスとのタッチライン際での口論の後に契約は解除された。ただ、選手とクラブの間にわだかまりが残ることはなく、フルミネンセは2025年2月に現役引退を正式発表したこのブラジル人選手をたたえ、トレーニンググラウンドをマルセロの名に改称する特別な敬意を示した。
サンティ・カソルラ－レアル・オビエド
サンティ・カソルラはレアル・オビエドの下部組織で7年間を過ごしたが、クラブが深刻な財政難に直面したことで10代のうちに退団を余儀なくされ、最終的にビジャレアルでプロキャリアをスタートさせた。その後はビジャレアルで3度にわたってプレーし、レクレアティーボ・ウエルバ、マラガ、アル・サッドでもプレー。また、スペイン代表の2008年と2012年の欧州選手権連覇にも貢献した。
アーセナルはその後の同大会終了後にカソルラを獲得。卓越したゲームメーク能力と高い汎用性でエミレーツのファンに愛される存在となり、アーセン・ヴェンゲル監督の下でFAカップを2度制した。さらにアル・サッドではカタールでさらに6つのタイトルを獲得し、2023年8月には38歳で、当初1年契約でオビエドに再加入した。
カソルラは許容される最低年俸でのプレーを望み、その額は報道によればシーズンあたりわずか9万1000ユーロ。また、自身のユニフォーム売り上げの10％を下部組織に再投資するよう求めた。さらに、24年間遠ざかっていたオビエドをラ・リーガに復帰させることをただちに目標に据えた。
オビエドは2024-25シーズンにそれを実現し、カソルラはその成功の中心にいた。セグンダ・ディビシオンを3位で終えたオビエドはプレーオフに進出し、準決勝ではアルメリアを2戦合計3-2で撃破。カソルラは第2戦で途中出場から直接FKを決め、決勝点を挙げた。また、ミランデスとの決勝でも得点し、オビエドの記憶に残る3-2の逆転勝利のきっかけとなるPKを成功させた。
その後、カソルラの契約は満了を迎えたが、40歳の同選手は少年時代を過ごしたクラブでラ・リーガに最後の挑戦をするため、1年間の契約延長にサインした。だが残念ながら、オビエドは最下位でシーズンを終えて即降格。主に切り札として起用されたカソルラも、懸命なプレーを見せたものの、チームを残留には導けなかった。
それでも、引退を発表した際にスペイン人MFがXに記した言葉が示すように、それは輝かしいキャリアを締めくくる幸せな形だった。「すべてが終わろうとしている今、スパイクを脱ぎ、喧騒が静寂へと変わっていく中で、すべてがつながった。なぜなら、この終わりはただの終わりではなかった。私は家にいたからだ」