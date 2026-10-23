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Lazio 1:1Getty/GOAL

「サポーターがいなければサッカーはクソだ」サポーター間の内紛を抱えながら、セリエAでクラブ史上最高の開幕スタートを切ったラツィオの内情

ラツィオはホームゲームでスタディオ・オリンピコがほぼ空席となっているにもかかわらず、セリエAの首位でインテルと勝ち点で並んでいる。

Mark Doyle
翻訳者：

  • 日曜日、怒りに満ちたユヴェントスのファン数千人がアリアンツ・スタジアムを後にし、スタンドではクラブのマフラーを燃やすファンもいた。一方、ラツィオのサポーターはジェンナーロ・ガットゥーゾ監督と選手たちをたたえる歌を歌っていた。ラツィオはユヴェントスを3-0で下し、セリエA首位のインテルに再び勝ち点で並んだばかりだった。

    ガットゥーゾ監督にとって、個人的にも非常に大きな意味を持つ勝利だった。監督としてトリノでユヴェントスに勝ったことはこれまで一度もなく、イタリアが今年のワールドカップ出場を逃した後には、自身の評価を立て直す必要もあった。それでも、称賛を受けるにふさわしい監督がアウェーサポーター席の方へ促されると、ガットゥーゾ監督は選手たちを指さし、サポーターにもっと大きな声を出すよう求めた。

    歓喜に沸くラツィオのサポーターは、その呼びかけに応えた。ガットゥーゾ監督率いるチームが、10年近くぶりとなるユヴェントスの本拠地での勝利によって最大限の称賛を受けるに値したからだけではない。遠征したファンは、まさに歴史的な敵地での勝利を存分に喜ぼうとしていた。というのも、彼らは現在、誰もホームゲームを観戦していないからだ。

    ラツィオは現在、セリエAで好調を維持している。開幕7試合で獲得した勝ち点は19で、最後に優勝した26年前の同時点を上回る。それでも、クラブのサポーターとクラウディオ・ロティート会長の関係は過去最悪の状態にあり、スタディオ・オリンピコでは激しい内紛が続いている。

  • 賛否が分かれる会長

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    実業家で政治家のクラウディオ・ロティートには、支持者と同じくらい批判者もいると言っていいだろう。

    ロティートとラツィオの最も熱心なサポーターの間には、2004年に同氏がクラブを買収して以来、常に緊張関係があったことを念頭に置く必要がある。ジョン・フットが著書『カルチョ』で述べたように、ローマ出身のロティートが、特にチケットやグッズをめぐってウルトラスがクラブに対して握っていた支配力の一部を抑えようとしたことで、激しい反発を招いた。

    「彼らは暴力と脅迫に訴えることを決めた」とフットは記し、こう続けた。「試合中には公然と、私的な場でもロティートを脅した……。ラツィオのファンは、元スター選手ジョルジョ・キナーリャを通じてクラブを買収しようとさえしたが、司法の介入によって失敗に終わった」

    ロティートは長年、セリエAでも特に賛否の分かれる会長の一人であり（それだけでも相当なことだ）、その理由もさまざまだ。カルチョポリへの関与、第三者保有に関する規則違反、新型コロナウイルス対策規定への違反はいずれも、イタリアの上院議員でもある同氏への活動停止処分につながった。また、人種差別事件を軽視したり、全面的に否定したりしたことに加え、小規模クラブを見下す発言をしたことでも強い批判を受けている。

    しかし、近年かなりの数のラツィオファンがロティートに反発するようになった理由は、クラブが2023年にコッパ・イタリアを制して以降、トップチームへの投資が不十分だと受け止められていることだ。この問題は昨季半ばに頂点に達した。

  • 「愛の行為」

    SS Lazio v Genoa CFC - Serie A
    Getty Images Sport

    ラツィオ元監督マウリツィオ・サッリ、サポーターによるスタディオ・オリンピコのボイコットを支持

    1月30日、マウリツィオ・サッリ率いるラツィオは本拠地オリンピコでジェノアに3-2で劇的な勝利を収め、遠のきつつあった欧州大会出場への望みをつないだ。しかし、ダニーロ・カタラディが100分にPKを決めた瞬間、スタジアムにいたのはわずか5402人だった。ラツィオのサポーターの大半が、事実上の観戦ボイコットを決めていたためだ。サッリはサポーターが姿を見せなかったことを批判しなかった。自身もロティートの移籍市場における出費を惜しむ姿勢に、同じように失望していたのだ。

    「さまざまな理由で厳しい数週間だった」。明らかに不満を抱いた様子のトスカーナ出身のサッリは、DAZNイタリアにそう語った。「スタジアムにファンがいない、非常に異例の夜だったが、チームが見せた反応をうれしく思う。簡単ではなかった。ただ、選手たちにも言ったように、『ファンの行動は愛情の表れだ』」

    サポーターが思い切った行動に出ざるを得ないと感じた理由は、確かに理解できる。ラツィオは冬の移籍市場で5選手を獲得したものの、主力のバレンティン・カステジャーノスとマテオ・ゲンドゥージをそれぞれウェストハムとフェネルバフチェに売却して得た金額の、半分しか獲得に費やさなかった。

    さらに悪いことに、ロティートが選手たちのラツィオ退団希望をサッリのせいにする様子もカメラに捉えられていた。元チェルシー指揮官がこれを快く受け止めなかったのは言うまでもない。

    「わずか10日前にも、ある選手が退団前に泣きながら私の部屋に来た。だから、私とチームの間に問題はない」とサッリは語った。「選手が私とうまくいかなかったから売却されたと言われるのは不快だ。特に、退団した選手たちは私に、まったく違う経緯を話していたのだから」

    実際、サッリは「このクラブに野心が見えないため、退団を望んだ」選手もいたと主張した。サポーターも同じ見方で、ロティートにクラブ売却を迫るためにはホームゲームをボイコットするほかないと感じていた。

  • 「これ以上、何をすればいいのか？」

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    ロティートは昨シーズン終了時、汚い言葉を交えながら自身の経営手法を擁護した。

    サッリの懸命な努力にもかかわらず、ラツィオはセリエAで9位に終わり、コッパ・イタリア決勝でもリーグ優勝を果たしたインテルに敗れ、ほぼ必然的に欧州大会出場を逃した。これを受け、ロティートに退任を求める声はさらに高まった。しかし、実業家でもあるロティートは反省する様子を見せなかった。自らの在任期間を異例の激しさで擁護する中で、試合観戦をボイコットする「クソ野郎ども」が、選手たちの不甲斐なさのスケープゴートに自分を仕立て上げたと主張。選手たちについては、ピッチに立つとしょっちゅう「ビビってクソを漏らす」と非難した。

    「私は会長を22年間務め、タイトルを6つ獲得し、チームを欧州大会に復帰させた。ラツィオのために働き、新しいフラミニオ・スタジアムの計画を発表し、アカデミーの完成も進めている。これ以上、何をしなければならないんだ？」と記者団に問いかけた。「クラブをニューヨークのナスダックに上場させる。そうすればクラブの評価額は15億ユーロになり、自前のスタジアムがあれば30億ユーロに達する。それ以外はすべて酒場での世間話だ」

    「私は誰にも宣戦布告していない。不満は理解しているが、ファンはクラブを支えなければならない。私は会長としての仕事をしているし、ラツィオを、クラウディオ・ロティートにさえ依存しない不滅のクラブにしたい。ラツィオの歴史を守らなければならない。破産させるわけにはいかない」

    案の定、ロティートによるこのかなり攻撃的な和解の訴えは、聞き入れられなかった。

  • 「もう遅すぎる」

    SS Lazio v Pisa SC - Serie A
    Getty Images Sport

    ラツィオのファン、ロティートが会長である限りホームゲーム観戦を拒否。「謝罪するつもりはない」

    数千人のラツィオサポーターが、2026-27シーズンのシーズンチケットを更新しないという集団での予告を実行した。これによりクラブは数百万の収入を失い、追い詰められたロティートは来場を控えるサポーターに向けて公開書簡を執筆。書簡は『イル・メッサジェーロ』に掲載された。

    「決断を下す人は誰でも間違いを犯すことがある」と、ロティートは記した。「ラツィオほど重要なクラブを運営する者は、自らが人々の目にさらされ、評価され、批判されることを分かっている。私はそれから逃げない。ただ、判断する際には、最も感情に訴える部分や都合の良い部分だけでなく、全体像を考慮してほしい。

    「そして、その全体像の中で、明確に取り上げたい問題が一つある。サポーターとの関係は大幅に改善しなければならない。はっきりと言っておく。ラツィオは、サポーターの声に耳を傾け、対話し、参加してもらうための新たな、真剣で責任ある方法を見いださなければならない。

    「皆さん一人ひとり、皆さんの情熱、そして皆さんが体現する歴史に敬意を表した上で、新たな章を開く時が来たと私は考えている。対話を増やし、より耳を傾け、責任をさらに分かち合う。人を操ることなく、仕返しをすることなく、ラツィオを善悪の陣営に分けることなく」

    サポーターグループの反応は明白だった。「もう手遅れだ！」。 複数のサポーターグループが共有した声明では、ロティートが自身の会長職に対する反発の強さと広がりを完全に見誤っているとも主張した。

    「［彼の書簡は］何度も明記されているように、意図的にラツィオ・クラブに宛てられている。それだけでも、ロティート氏がラツィオのサポーターについていかに知らないかが分かる」と共同声明には記されている。「ロティート氏は、ラツィオ・クラブのうち、特に代表的で活動的なもののいくつかが、組織化されたサポーターグループの一部でもあることに気付いていない。この世界を理解しておらず、理解しようとしたこともないのだから、知るはずがない。

    「この書簡の目的は、サポーターを『善』と『悪』に分け、片方を犠牲にしてもう片方を味方につけようとすることだ。今回も成功しない。我々は団結し、結束して、この状況にうんざりした者たちの一つの戦線に共に立っている」

    そうした中、ラツィオが8月16日にマントヴァとのコッパ・イタリアの一戦でシーズンをスタートさせた際、観客は5000人をわずかに超える程度だった。そのほぼ半数がアウェー席の観客で、ローマのサポーターの中には、ライバルの苦境を楽しむためだけにホーム側の席を購入した者もいた。

    セリエBのチームに喫した予想外の0-2の敗戦が、クラブ内の緊張を一段と高めたのは驚くことではない。それでも、こうした分断の中、ラツィオは選手たちの間に一体感を生み出すことに成功した。デンマーク人センターバックのオリヴァー・プロフストゴーは、これまで経験したことのない一体感だという。

    「その大きな要因がガットゥーゾだ」と、トリノでの勝利後、プロフストゴーは『DAZN Italia』に語った。「彼がここに来てくれて、とてもうれしい」

  • 「誰も満足していないと思う」

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    ガットゥーゾが率直に認める「ラツィオが好スタートを維持するには、オリンピコにサポーターが戻る必要がある」

    ガットゥーゾがサッリの後任監督に選ばれたのは、やや意外だった。イタリア代表をワールドカップに導けなかったことで、闘志ばかりで戦術的な洞察力に欠ける監督だという世間の見方が、いっそう強まっていたからだ。しかし、かつてのチームメイトであるガットゥーゾのイタリア代表監督就任を支持したジジ・ブッフォンは、その資質が過小評価されていると感じている。

    「リーノにはマルチェロ・リッピに通じるものがある。チームのまとめ方にも、一人ひとりの選手が持つ活力を引き出す方法にもね」イタリア代表の元チームマネジャーは『ガゼッタ・デロ・スポルト』にそう語った。「彼の選手たちなら、彼のために火の中へも飛び込んだだろう。それはマルチェロに対しても同じだったと、誰もが知っている。

    「セリエAの監督に能力や戦術的な知識がないかのように言うのはやめよう。みんな能力も知識もある。本当の違いは、選手たちとの関係と、自分の知識をどう伝えるかにある。そしてもちろん、ひらめきも必要だ。試合の展開を予見し、交代や戦術変更によって試合を一変させる力だ」

    その点で、ここまでのガットゥーゾにほとんど落ち度はない。ラツィオが勝てなかったリーグ戦は、ACミランと2-2で引き分けた一戦だけだ。前半を2-0で折り返したその試合について、主将マッティア・ザッカーニは、オリンピコの観客から全面的な後押しを得られていれば、勝ち切れたかもしれないと考えていた。

    今季ここまでのラツィオの平均観客数は1万人未満であり、観客の少なさは紛れもないハンディキャップだが、ガットゥーゾは深刻に捉えすぎないようにしている。そして、チームが「一試合ずつ取り組めば」、今季も「人々を驚かせる」ことができると考えている

    とはいえ、移籍市場でまたしても期待に届く補強ができず、選手層の厚さを欠いたままのチームが、満員のオリンピコの後押しなしにトップ4入りを争うことは、ましてや優勝を争うことは、極めて難しいという事実を、ガットゥーゾはほとんど隠そうとしていない。ダヴィデ・フラッテージは見事な補強だったように見えるものの、だ。

    「この状況に満足している人は誰もいないと思う」ガットゥーゾはそう語った。「誰もがスタジアムに来てほしいし、5万人、5万5000人にいてほしい。ファンのいないサッカーなんてクソだ」。だが、ラツィオのサポーターの大多数がいつ戻るのかは、まったく分からないままだ。

    先週末のトリノで、ガットゥーゾと選手たち、遠征したファンの間にある美しい絆を目の当たりにしたスポーツディレクターのアンジェロ・ファビアーニは、土曜日のパルマとのホームゲームを前に「休戦」を呼びかけた。しかし、抗議を続けるサポーターたちは即座に拒否した。スタディオ・オリンピコでの内紛に、終わりは見えていない。