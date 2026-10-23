数千人のラツィオサポーターが、2026-27シーズンのシーズンチケットを更新しないという集団での予告を実行した。これによりクラブは数百万の収入を失い、追い詰められたロティートは来場を控えるサポーターに向けて公開書簡を執筆。書簡は『イル・メッサジェーロ』に掲載された。

「決断を下す人は誰でも間違いを犯すことがある」と、ロティートは記した。「ラツィオほど重要なクラブを運営する者は、自らが人々の目にさらされ、評価され、批判されることを分かっている。私はそれから逃げない。ただ、判断する際には、最も感情に訴える部分や都合の良い部分だけでなく、全体像を考慮してほしい。

「そして、その全体像の中で、明確に取り上げたい問題が一つある。サポーターとの関係は大幅に改善しなければならない。はっきりと言っておく。ラツィオは、サポーターの声に耳を傾け、対話し、参加してもらうための新たな、真剣で責任ある方法を見いださなければならない。

「皆さん一人ひとり、皆さんの情熱、そして皆さんが体現する歴史に敬意を表した上で、新たな章を開く時が来たと私は考えている。対話を増やし、より耳を傾け、責任をさらに分かち合う。人を操ることなく、仕返しをすることなく、ラツィオを善悪の陣営に分けることなく」

サポーターグループの反応は明白だった。「もう手遅れだ！」。 複数のサポーターグループが共有した声明では、ロティートが自身の会長職に対する反発の強さと広がりを完全に見誤っているとも主張した。

「［彼の書簡は］何度も明記されているように、意図的にラツィオ・クラブに宛てられている。それだけでも、ロティート氏がラツィオのサポーターについていかに知らないかが分かる」と共同声明には記されている。「ロティート氏は、ラツィオ・クラブのうち、特に代表的で活動的なもののいくつかが、組織化されたサポーターグループの一部でもあることに気付いていない。この世界を理解しておらず、理解しようとしたこともないのだから、知るはずがない。

「この書簡の目的は、サポーターを『善』と『悪』に分け、片方を犠牲にしてもう片方を味方につけようとすることだ。今回も成功しない。我々は団結し、結束して、この状況にうんざりした者たちの一つの戦線に共に立っている」

そうした中、ラツィオが8月16日にマントヴァとのコッパ・イタリアの一戦でシーズンをスタートさせた際、観客は5000人をわずかに超える程度だった。そのほぼ半数がアウェー席の観客で、ローマのサポーターの中には、ライバルの苦境を楽しむためだけにホーム側の席を購入した者もいた。

セリエBのチームに喫した予想外の0-2の敗戦が、クラブ内の緊張を一段と高めたのは驚くことではない。それでも、こうした分断の中、ラツィオは選手たちの間に一体感を生み出すことに成功した。デンマーク人センターバックのオリヴァー・プロフストゴーは、これまで経験したことのない一体感だという。

「その大きな要因がガットゥーゾだ」と、トリノでの勝利後、プロフストゴーは『DAZN Italia』に語った。「彼がここに来てくれて、とてもうれしい」