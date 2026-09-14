2026年にカナダ、メキシコ、アメリカで開催されたワールドカップは、サッカーのトレーディングカード需要を再び驚異的に押し上げた。北米は伝統的にスポーツカード収集において最大かつ最も成熟した市場であるため、地元開催のワールドカップは、数百万もの国内ファンが「サッカー」カード収集の趣味に入る入口となった。

パニーニの『2026 World Cup Prizm』セットは、フットボールカード史上最も広く流通した商品となった。1-of-1 Black Prisms、Nebula Prisms、Color Blastインサートのような超レアカードも封入され、大規模な新規層の獲得を後押しした。また、大会には人々が魅了されて購入に向かうだけの強力な物語も数多くあった。アルゼンチンでのメッシの「ラストダンス」、ポルトガルでのロナウドにとっての最後になると見込まれた花道、そしてスペインとともに栄光という結末を迎えたラミン・ヤマルの世界舞台初登場などである。

ワールドカップ後、Toppsは『Flagship 2026-27 Premier League』コレクションの発売によって、その熱狂を生かす態勢を整えていた。ベースセットを450枚から、より絞り込んだ300枚へと削減したことで、フルバインダーの完成はこれまでになく容易になり、コレクターはチェイスカードの価値により集中できるようになった。

Toppsはさらに、別の200枚セットでMerlinスタイルを復活させることで、ミレニアル世代のノスタルジーも刺激している。1990年代のクラシックなステッカーブランドに敬意を表したMerlinコレクションは、現代の選手たちと、レトロ、魔術風、そして古典美術をテーマにした要素を融合させており、長年この趣味を愛してきた愛好家にとって抗いがたい感情的な重みを持っている。

今季後半に『2026-27 Topps Chrome UEFA Champions League』セットが発売されれば、さらなる急騰が訪れるだろう。今週、Fanatics CollectiblesとUC3（UEFAおよび欧州トップクラブチームを代表）は、2027年から2033年まで続く6年間のパートナーシップ延長を発表した。最新のチャンピオンズリーグコレクションには、1-of-1のデビューパッチカードが含まれる予定だ。

Fanaticsは間違いなく、グレートブリテンおよびアイルランドで開催される2028年欧州選手権、そしてもちろん今ではサウジアラビアでの2034年ワールドカップに向けた準備もすでに進めているだろう。「Fanaticsと組むあのワールドカップはとんでもないものになる。かなり本気のプランを持っているはずだからだ」とブレイジーは語る。「そこがどこまで伸びるかを測るうえで、Euro 2028は良いバロメーターになる。ホーム開催の大会だし、Toppsはプレミアリーグのライセンスも、欧州選手権のライセンスも持っている。プレミアリーグを強く押し出してきたので、欧州選手権で何をするのかは本当に興味深い。市場があまりに急速に成長してきたから下落を口にする人は多いが、私はそれでも成長は続くと思っている」

実際、世界のスポーツトレーディングカード市場の現在の評価額は148億5000万ドルという驚異的な規模に達しており、そのスポーツ分野の中でフットボールは35.6％と最大の単独シェアを占めている。新たにこの趣味を始める人の推定45％がフットボールに特化しており、この分野では現在、年間5億枚超のカードが販売され、1200万枚がプロのグレーディング機関に提出されている。

最も求められるフットボールカードは、高級ワインや時計、暗号資産と同じ領域にある。それらは、再現不可能な人間の卓越性という年代物を、厚紙とインクの中に保存するタイムカプセルである。

伝説的な1-of-1選手のカードを引き当てることは、熱狂的なファンの感傷的な心と、現代の投資家の冷徹な論理の両方を満たす。そしてこの趣味は、地理的な障壁のないデジタル時代の中で、今後も発展を続けていくばかりだ。要するに、美しいゲームを愛する人々は、その魔法の一片を所有し、守り、受け継ぐ方法を常に求め続けるのである。