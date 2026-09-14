サッカーのトレーディングカード再興の内側
サッカーファンなら誰しも、メモラビリアの世界に初めて触れた幼い頃の記憶があるはずだ。ビンテージのユニフォームやマッチデープログラムが家族の間で受け継がれていくのは珍しくなく、本当に幸運な人なら、選手のサイン入りや実使用の品を受け継ぐこともある。そうした品には、唯一無二の歴史的価値が宿っている。
そうした単体の品は、額装して壁に飾られたり、箱にしまって棚に置かれたりすることが多い。子どもにとっては一瞬で気分が高まるものだが、長く夢中にさせてくれるわけではない。だが、トレーディングカード集めは、真新しいブースターパックを最初に開封したその瞬間から、中毒のようなものになり得る。
コンプリートセットをそろえたいという欲求や、友だちみんなが欲しがるあのレア選手カードを見つけたいという思いに取りつかれるのは、実に簡単だった。もちろん、定期的にパックを買ってくれるかどうかは親次第だったが、それが開封前の胸躍る期待感をいっそう強めてもいた。
大人になってもその趣味を続けた人にとっては、自由に使えるお金で、かつて手に入らなかったカードをついに買ったり、それまで高嶺の花だった象徴的なプレミアムセットの収集を始めたりすることができる。そうした熱中は、消えていくどころか、年齢を重ねるほど強くなることも少なくない。
ストリーミング、アプリ、ゲームが支配する2026年のオンライン世界においても、サッカーカードは かつてないほどの人気を誇っており、トレードはファンダムにコミュニティ感覚を取り戻している。さらに今では、そこから 本格的に大きな金を生み出すチャンスもある。世界市場は10億ドル規模の巨大市場へと成長しており、その勢いが衰える気配はないからだ。
ブームの始まり
カード収集は1800年代に始まった。野球選手、俳優、軍の指導者、動物が描かれた補強用カードが、たばこのパックの中に入れられていた時代である。1887年には、ブラッドフォードの玩具店経営者ジョン・ベインズが英国初のフットボールカードを考案し、背中にサルを乗せた馬引きの荷車で販売しながら、自らを「フットボールカード・キング」と名乗っていた。
それが大衆化したのは1950年代、Toppsが市場に参入し、毎年のセットにチューインガムを組み合わせた時だった。フットボールカード収集は、やがて子ども時代の通過儀礼のような存在になった。Toppsは2009年まで支配的な存在だったが、その年に欧州のステッカー業界の専門企業Paniniがトレーディングカードへ積極的に軸足を移した。アメリカのブランドDonrussを取得し、その実現に向けて主要スポーツカードのライセンス権も確保した。
2020年初頭の新型コロナウイルス感染拡大とロックダウンの最中に最初に起きたフットボールカード・ブームの直接的な立役者は、ToppsではなくPaniniだった。彼らはこの分野のアメリカ化を目指していた。Paniniは、新たな活路を求めるアメリカのコレクター需要を捉え、通常はNBAやNFL向けに与えられてきた特別な扱いをフットボールカードにも施した。Prizm、Select、Donruss Kaboomといったセットを、ショートプリントのパラレル付きで発売したのである。
これが最終的に、強い投機性を土台とするカード鑑定とボックスブレイク文化の拡大につながった。お気に入りのチームを集めるのではなく、投資家たちは、最大の試合や大会の最中に価値が急騰することを期待して、ルーキーカードの購入に目を向けるようになった。
またコレクターたちは、Paniniがそれ以前の数十年にわたって限定版セットを作り続けてきたことにも気づき、鑑定に出すため、最良の保存状態にある最も希少なカードを探し始めた。これは大きな利益を生み得るビジネスである。大手鑑定機関PSAで「10 Gem Mint」の評価を受けたカードは、生の状態のカードに比べて3倍から5倍のプレミアム価格が付く可能性がある。PSA 10のシリアル入り、あるいはサイン入りのルーキーカードを手に入れれば、事実上の大当たりだ。
ゲームを変える
サッカーカードのビジネス環境は、スポーツ小売りとマーチャンダイジング大手のファナティクスが2022年1月に5億ドルでトップスのトレーディングカード事業を取得したことで劇的に変化した。この取引以前、トップスはイギリスとドイツのオフィスを通じて、UEFAチャンピオンズリーグとブンデスリーガの権利を保有していた。
ファナティクスはトップスを自社のEコマースおよび小売りエコシステムに統合した。当時、同社CEOのマイケル・ルービンは、その狙いについて、トレーディングカードを「主要なデジタルスポーツプラットフォームになるという当社の長期計画における重要な柱」にすることだと説明している。これにより、高級サッカーカードはもはや一部の専門ホビーショップだけで売られるものではなくなり、ファナティクスが既に展開していたクラブ公式グッズサイトを通じて、世界中の何百万人ものサッカーファンに直接売り込まれるようになった。
その後、彼らはパニーニと同様に、北米の「チェイスカード」モデルをサッカーにも導入し、基本的な紙のステッカーを減らす一方で、ハイテク仕様のクロームカード、多層的なリフラクター、希少なパラレル、そして真正の直書きサインに注力した。ファナティクスの革新的な商品設計は、サッカーカードを単なる目新しいものから実体のある資産クラスへと変える後押しとなった。試合使用メモラビリアや、1-of-1カードに付けられたルーキーのデビューパッチの導入は、中古市場で数千ドルの価値が付く「ホーリーグレイル」級アイテムへの需要をさらに高めた。
コレクションがコンテンツになる
フットボールカード収集が再び流行しているのは、今や無数とも思えるほど多くのコンテンツクリエイターがSNSでこの趣味を広めているからだ。新たな世代の若者たちが、コレクションを充実させるだけでなく、同じ趣味を持つ人々と交流できる参加型イベントやカードショーに引き寄せられている。
登録者数7万8600人を誇るYouTubeチャンネル『Blazey Collects』を運営するマシュー・ブレイジー氏は、GOALにこう語った。「人が集まるんだ。こうしたカードショーは本当に素晴らしい外出の機会になる。オンラインで知り合った人たちが実際に会って、一緒にランチをしたり、年齢層が高ければビールを2杯ほど飲みに行ったりする。ロンドンのカードショーしかなかった状況から、今では年間60回ほどのショーが開かれるようになった。そこには非常に大きな社交的要素がある。コミュニティーを築くことの価値は、どんな金儲けよりもはるかに大きい」
ブレイジーやGamerBoyWii（GBW）のようなYouTuberは数十万回の再生数を稼ぐことができる一方、Sidemenのメンバーであるサイモン・ミンター、ジョシュア・ブラッドリー、イーサン・ペインも、それぞれ100万人をはるかに超える登録者を抱え、自身のチャンネルでフットボールカードのボックス開封を行っている。さらに、多くのプロサッカー選手もこの流れに乗っている。
夏の移籍市場でトッテナムに加入したトシン・アダラビオヨは、専用のインスタグラムアカウントで自身が引き当てたレアカードを披露しており、クリスタル・パレスMFアダム・ウォートンも同様だ。アダラビオヨのスパーズでの新たなチームメイト、ドミニク・ソランケも熱心なコレクターで、11月にはロンドンのリージェント・ストリートにあるFanaticsの旗艦店オープンの場でアダラディオヨに加わった。
イプスウィッチ・タウンDFレイフ・デイビスは、Twitch配信者ダニー・キャンピオンと友人のジョシュ・ケリーとともに立ち上げたカードブレイクのプラットフォーム『Collective Collects』の顔となっている。キャンピオンは昨年、BBCにこう語っている。「僕らは本当にお金のためにやっているわけではなく、何かクールなものを作りたくて、それに情熱を持っているからやっている。英国全体でこの趣味が広がり、さらにアメリカ市場とも結びついていけば、これはもっと大きくなっていく。本当にワクワクするし、とてもクールだ」
もっとも、金銭的利益を目的にしている人も少なくない。サフォーク出身の元パーソナルトレーナー、アーロン・ピアースは、フットボールカードの転売に専念するため本業を辞め、『Baller Breaks UK』というアカウントを立ち上げた。そしてPA Mediaによれば、過去1年間で240万ポンドの売上高を記録した。
ピアースは単に個々のカードを販売するのではなく、Whatnotやebay Liveのような動画ショッピング型マーケットプレイスで、主にクラブごとに分けられたコレクターや視聴者向けの「スポット」を販売している。その後、カードをカメラの前でライブ開封し、例えばマンチェスター・ユナイテッドのスポットを購入した人は、そのクラブから出たカードをすべて受け取ることになる。この宝くじのような形式では、コレクターは本来の価格のほんの一部で高額かつ価値の高いカードを手にするチャンスがあり、1時間のライブ配信で延べ数千人に上るユニーク訪問者を集めることもある。
共存の余地がある
ブレイジーは、ライブでのボックスブレイクと事前収録の動画は同じ領域で共存できると感じている。ただし、そのバランスを取るのは簡単ではないという。
「両方を織り交ぜる余地はある。僕はこれまでずっと収録済みのコンテンツを優先してきた。自分のチャンネルは、商品を開けてみたいけれど、どれを開ければいいのか分からない人たちに、より軸足を置いているからだ」と彼は語った。「事前収録コンテンツの利点は、中立的であることだ。ああしたライブ配信では、すべてが視聴者に参加して何かを買うよう促そうとしている。事前収録のコンテンツには、安全な場があり、何かをするよう圧力をかけられることがない。だからこそ、コンテンツクリエイターとしてライブに入っていく際は非常に慎重でなければならない。視聴者は、信頼できるチャンネルから、お金を稼ぐために外へ打って出るチャンネルへ変わったと受け取るだろうからだ。
「ただ、全体としてブレイクは市場にとって良いものだと思う。まずエンターテインメント性があるし、次に、こうしたボックスの中には300～400ポンドするものもあるので、必ずしも気軽に買いに行けるわけではないが、ブレイクに参加すれば何かを手にするチャンスがある。ただ現時点で、ブレイクの領域は少し西部開拓時代のようなものだ。ブレイクも必要だし、事前収録コンテンツも必要だが、近いうちにブレイクを巡ってさらに規制が強まっても驚かない。Whatnotは最近、この分野向けにかなり多くの管理機能を導入したし、Fanatics Liveが規制面に非常に厳しいことも知っている。だから企業側も、いずれにせよ自分たちでそこに到達しつつある」
ブレイジーは、自身のチャンネルの成長を後押ししてきた要因についてもこう付け加えた。「継続性が鍵だ。きちんと現れて、定期的に続けること。そしてコミュニティーを築くこと。僕にはとても忠実なファンベースがあって、毎回動画を見に来てくれるし、すべての動画にコメントしてくれる。多くの動画はすぐに50件以上のコメントが付くが、こうした動画ではそれは多い方だ。僕は悪態をつかないし、全体的にとてもPGで子ども向けだ。だから親も、自分の子どもがそのコンテンツを見ることに安心できる。結局は良い価値観がすべてだと思う。そこに行って前向きで、相手が誰であれ視聴者を歓迎していれば、誰でも参加できる。
「ただお金を稼ぐためだけにやっている人も多く、その結果、前に進めるために必要なコミュニティーを築けていない。人々はコンテンツを見るとき、その熱意や価値観に引き込まれ、その結果としてクリエイター自身に共感する。人は見に来るのは、必ずしも開封される商品ではなく、あなた自身なんだ」
「成長し続けるだけだ」
ブレイジーは、2021年に自身のチャンネルを立ち上げて以降、フットボールカード人気の再燃を後押ししてきた要因についても詳しく語った。
「ユーロ2020のステッカーはものすごい盛り上がりを見せた。みんな集めていたし、特に僕の世代はそうだった。ソーシャルディスタンスの時期で、みんながまたつながることもできた。YouTubeにかなり多くのトラフィックが流れたと思うし、そこには人々がそれまで知らなかったような、趣味ベースの商品に関するコンテンツがたくさんあった」と同氏は語った。「突然、“すごい、フットボールのステッカーだけじゃないんだ。ユニフォームの一部が入ったカードもあるし、サインカードもあるし、何でもある”という宝の山が現れた。だから僕にとって、本格的にのめり込んだのはユーロ2020の時だった。それが始まりだった。YouTubeでたくさん見て、自分でもカードを開封して撮影し始めて、そこから一気に広がっていった。
「特にここ3年で、フットボールカードは爆発的に伸びた。今後も成長は続くと思う。特にイギリスでは、Toppsがプレミアリーグのライセンスを持っていて、今はいろいろとすごいことをやっているからだ。そして異なる分野とのクロスオーバーも起き始めている。JJ Gabrielはこの夏のFanaticsのローンチ日に来ていたし、TosinやSolankeもこの世界に足を踏み入れている。Adam Whartonも大好きだ。今は完璧な追い風が吹いている。学校でポケモンやMatch Attaxのカードを開けていた人たち、そういう層をつかんでいると思うし、大人になって自由に使えるお金を持ち、今は追いかけられる高額カードも増えたことで、その懐かしさが後押ししている。ますます多くの人が戻ってきていると思う。
「新しいコレクターたちは、正しい形で始めれば短期間で大きなお金を稼げると分かっていて、投資も大きな要素になっている。ソーシャルメディアがその2つを組み合わせ、爆発的な広がりを生んだ。TikTok、YouTube、Instagram、Whatnot、Fanatics、eBay Liveと、本当にあらゆる場所にある。それが裾野をどんどん広げている」
ブレイジーは、この趣味がアメリカナイズされてきたことについてもこう付け加えた。「特にアメリカ市場を見ると、NFLカードを集めながら育ったNFL選手が非常に多い。そして大人になった今、自分自身のカードが出回っていて、それを探して手に入れることにも熱心だ。もしその流れがイギリスのフットボール市場にも広がり続ければ、大きな成長の原動力になるだろう。
「多くの子どもたちにとって、学校に通っていた頃にワールドカップのステッカーを集めるのはとても大きなものだったと思う。アメリカには、ステッカーに関してはそこまでの文化はあまりない。ただ彼らにとっては、1920年代にさかのぼるNFLカードやMLB、アイスホッケーのカードのように、常に文化に深く根付いてきた。向こうでは100年かけて成長してきた一方で、イギリスではフットボールカードというニッチな分野が本格的に成長し始めたのは2014年以降で、当初は非常に小さかったが、今はかなりの勢いで伸び始めている。こちらでは常にMatch Attaxのような非常に子ども向けのものが中心だったが、今ではレアカードや大物のサインカードが入った、よりプレミアムなコレクションによって、大人もこの世界に引き込まれつつある」
記録破りたち
史上最も高額で売れたフットボールカードのトップ10は、すべてここ5年以内に取引されたものであり、この趣味がいかに流行しているかを示している。2021年9月には、2019-20シーズンのボルシア・ドルトムントのユニフォームを着たルーキー時代のアーリング・ハーランドがデザインされたPSA 9のTopps Chrome Champions League Red RefractorカードがGoldin Auctionsで22万7000ドルで落札され、クリスティアーノ・ロナウドの2002-03 Sporting CP Panini Mega Cracks Rookieカードは28万8000ドルで売れた。
そのロナウドのカードのPSA 10版は2025-26シーズン中に135万ドルで取引され、彼の2018 Panini Kaboom! Green 1/1にも同額がついた。しかし、このポルトガルのスーパースターは、永遠のライバルであるリオネル・メッシの後塵を拝している。アルゼンチンのレジェンドによる2004-05 Panini Mega Cracks Rookieカードは、バルセロナの名門ラ・マシア育ちで、長髪の10代だった当時の姿を収めたもので、昨年9月にFanatics Collectの立ち上がったばかりのプライベートセールス網を通じて、驚異の150万ドルで購入された。
ブラジルのアイコンであるペレはトップ10にルーキーカードを2枚送り込んでおり、フランスのスーパースター、キリアン・エンバペのPSA 10 2018 Panini Prizm World Cup Gold Prizmは、2022年6月に21万6000ドルで売れて10位に入っている。こうしたカードが時代を超えた魅力を持つのは、特定の瞬間を切り取っているからであり、コレクターはその時代を象徴する物語に価値を見いだし、文字通り歴史の一片を手にしている。
Panini Prizm World Cupカードには、今後も確実に需要があり続けるだろう。とりわけ、Blazeyが「おそらく現存する中で最高」と考えるセットには注目だ。彼はこう話している。「World Cup Prizm 2014こそ、すべての始まりとなったセットだ。長く保有するために昔ながらのカードを集めるなら、常にWorld Cup Prizm 2014がそのセットになる。素晴らしい商品だ」
二強体制の終焉
この4年間で、ファナティクスはフットボールカード市場におけるパニーニの独占的支配を段階的に切り崩してきた。最初の大きな動きは、Toppsが2024年大会と2028年大会の欧州選手権公式カードおよびステッカーを製造する独占契約をUEFAと締結したことだった。
パニーニのステッカーアルバムは1977年からユーロの定番だっただけに、中核となる顧客層を失った打撃は大きかった。その後、ファナティクスはパニーニが2019年から保有していたイングランド・プレミアリーグの公式ライセンス、すなわちクラブフットボールで最も収益性の高いディビジョンの権利獲得にも乗り出した。
2025-26シーズンを前に、ファナティクスはプレミアリーグのグローバル権利を引き継ぎ、公式コレクションをToppsブランドで展開した。これにより、パニーニは同国の国内フットボール市場で存在感を維持するため、イングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）へと軸足を移さざるを得なくなった。
複占体制の終焉は5月、FIFAがパニーニとの60年に及ぶ提携終了を発表したことで、ほぼ決定的となった。2031年からはToppsがワールドカップのトレーディングカード、ステッカー、デジタルコレクティブルのすべてを製造し、ファナティクスは契約期間を通じて1億5000万ドル超相当のコレクティブルを子どもたちに無償提供する。
FIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏は『The Athletic』に対し、「ファナティクスについては、スポーツ・コレクティブルの分野で大きな革新を推進しており、それによってファンにお気に入りのチームやお気に入りの選手と関わるための、新しく意義のある方法を提供していると見ている」と語った。「したがって、FIFAの観点からすれば、我々のグローバルな大会ポートフォリオのおかげで、まさにそのファンエンゲージメントを世界規模に広げることができる。そしてこれは、我々がこれまで通り競技へ、フットボールへ還元していく、もう一つの重要な商業収入源にもなる」
ファナティクスのCEOを務めるルービンは、この契約についてさらにこう付け加えた。「今年の我々のコレクティブル事業は、おそらく85％が米国にある。だからこそ、これをどう世界的に拡大し、はるかに大きな事業へと成長させるかを考える上で、FIFA以上に重要なものはない。我々の大きな成長戦略、そしてFIFAと組んでワールドカップを手がけることにおいて、4年ごとに開催されるワールドカップ以上のイベントは世界に存在しない。長期的には、グローバルフットボールが我々にとって最大の事業になるべきだと考えている。我々の仕事は、誰にもできない形で基準を引き上げ続け、革新を続けることを確実にすることだ」
それでも、パニーニにとってすべてが失われたわけではない。特に、依然として非常に魅力的なライセンスを1つ保持しているからだ。ブレイジーは「パニーニのイングリッシュ・フットボールリーグ関連商品には非常に大きな市場がある。特に長い間プレミアリーグに所属しておらず、フットボールカードが出ていなかったビッグクラブではなおさらだ」と話す。「ミルウォールのファンにとっては非常に大きなことだった。ミルウォールのカードには信じられないような値がつき、QPRもそうだった。多くのプレミアリーグのカードより高かった。パニーニはEFLで依然として非常に強いライセンスを持っていて、それは長い目で見れば恩恵をもたらすだろう。これを獲得できたのは本当に良かったが、今ではそれが彼らの看板商品だ。その商品はYouTubeでも常にうまくいくだろうが、Toppsは今やYouTubeでそれよりはるかに大きな視聴者層を持っている」と述べた。
また、ブレイジーがこう付け加えるように、パニーニには依然として熱心なファン層が存在し、主要な競合他社に冷ややかな見方をする人も少なくない。「長い間この世界にいる年配の層は、彼らが『ジャンク・ワックス』と呼ぶこの時代を本当に好んでいない。かつてはかなりニッチなカテゴリーだったものが、今では本当にメインストリーム化してしまったと受け止めている」
サッカー熱
2026年にカナダ、メキシコ、アメリカで開催されたワールドカップは、サッカーのトレーディングカード需要を再び驚異的に押し上げた。北米は伝統的にスポーツカード収集において最大かつ最も成熟した市場であるため、地元開催のワールドカップは、数百万もの国内ファンが「サッカー」カード収集の趣味に入る入口となった。
パニーニの『2026 World Cup Prizm』セットは、フットボールカード史上最も広く流通した商品となった。1-of-1 Black Prisms、Nebula Prisms、Color Blastインサートのような超レアカードも封入され、大規模な新規層の獲得を後押しした。また、大会には人々が魅了されて購入に向かうだけの強力な物語も数多くあった。アルゼンチンでのメッシの「ラストダンス」、ポルトガルでのロナウドにとっての最後になると見込まれた花道、そしてスペインとともに栄光という結末を迎えたラミン・ヤマルの世界舞台初登場などである。
ワールドカップ後、Toppsは『Flagship 2026-27 Premier League』コレクションの発売によって、その熱狂を生かす態勢を整えていた。ベースセットを450枚から、より絞り込んだ300枚へと削減したことで、フルバインダーの完成はこれまでになく容易になり、コレクターはチェイスカードの価値により集中できるようになった。
Toppsはさらに、別の200枚セットでMerlinスタイルを復活させることで、ミレニアル世代のノスタルジーも刺激している。1990年代のクラシックなステッカーブランドに敬意を表したMerlinコレクションは、現代の選手たちと、レトロ、魔術風、そして古典美術をテーマにした要素を融合させており、長年この趣味を愛してきた愛好家にとって抗いがたい感情的な重みを持っている。
今季後半に『2026-27 Topps Chrome UEFA Champions League』セットが発売されれば、さらなる急騰が訪れるだろう。今週、Fanatics CollectiblesとUC3（UEFAおよび欧州トップクラブチームを代表）は、2027年から2033年まで続く6年間のパートナーシップ延長を発表した。最新のチャンピオンズリーグコレクションには、1-of-1のデビューパッチカードが含まれる予定だ。
Fanaticsは間違いなく、グレートブリテンおよびアイルランドで開催される2028年欧州選手権、そしてもちろん今ではサウジアラビアでの2034年ワールドカップに向けた準備もすでに進めているだろう。「Fanaticsと組むあのワールドカップはとんでもないものになる。かなり本気のプランを持っているはずだからだ」とブレイジーは語る。「そこがどこまで伸びるかを測るうえで、Euro 2028は良いバロメーターになる。ホーム開催の大会だし、Toppsはプレミアリーグのライセンスも、欧州選手権のライセンスも持っている。プレミアリーグを強く押し出してきたので、欧州選手権で何をするのかは本当に興味深い。市場があまりに急速に成長してきたから下落を口にする人は多いが、私はそれでも成長は続くと思っている」
実際、世界のスポーツトレーディングカード市場の現在の評価額は148億5000万ドルという驚異的な規模に達しており、そのスポーツ分野の中でフットボールは35.6％と最大の単独シェアを占めている。新たにこの趣味を始める人の推定45％がフットボールに特化しており、この分野では現在、年間5億枚超のカードが販売され、1200万枚がプロのグレーディング機関に提出されている。
最も求められるフットボールカードは、高級ワインや時計、暗号資産と同じ領域にある。それらは、再現不可能な人間の卓越性という年代物を、厚紙とインクの中に保存するタイムカプセルである。
伝説的な1-of-1選手のカードを引き当てることは、熱狂的なファンの感傷的な心と、現代の投資家の冷徹な論理の両方を満たす。そしてこの趣味は、地理的な障壁のないデジタル時代の中で、今後も発展を続けていくばかりだ。要するに、美しいゲームを愛する人々は、その魔法の一片を所有し、守り、受け継ぐ方法を常に求め続けるのである。