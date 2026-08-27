「ただサッカーをするだけ、それは自分には合わない」と、メンフィス・デパイは今年初め、『HYPEBEAST』に語った。「自分がどう生き、何をし、何を体現しているかという点で、僕の名前はフットボールよりも大きい」

実際、オランダ代表のデパイは、PSVで始まり、マンチェスター・ユナイテッド、リヨン、バルセロナ、アトレティコ・マドリー、そしてつい最近新契約を結んだコリンチャンスへと続く見事なキャリアを築いてきた。一方で、ラッパーとしての活動によって自身の知名度を大きく高めることにも成功している。

デパイが最初にインディペンデントで音楽をリリースし始めたのは2017年で、家族の背景や世界各地への旅から影響を受けていた。2020年には『Heavy Stepper』と題した初のスタジオアルバムを発表。これは自身の富とハイファッションを称える作品であると同時に、生い立ちや逆境との闘いも描いたものだった。このアルバムはありがちなラップの定番表現に頼りすぎており、楽曲『Big Fish』にある「I need money like the Glazers」という歌詞については、ユナイテッドの筆頭オーナーであるグレイザー家への当てこすりではないと釈明を余儀なくされた。

それでも、YouTubeとSpotifyでは合計で数百万回の再生を記録しており、2025年のコラボEP『Favelas』ではアーティストとしての成長も示した。このプロジェクトでは、コリンチャンス加入後のブラジルでの新生活を掘り下げ、地元文化を全面的に受け入れる中で、トラップとファンクを巧みに融合させることに成功している。

ただ、この夏にはコリンチャンス幹部との長引く対立によって物議も醸した。32歳のデパイとの契約延長が合意に至る前、クラブは当初提示していた2年延長オファーを撤回しており、デパイはクラブの対応を「容認できない行動」だと非難していた。そして、チームのコパ・リベルタドーレス準々決勝進出に貢献してからわずか24時間後、新曲『Don't Panic』のミュージックビデオを公開。そこではコリンチャンスの本部が炎上する様子が描かれており、新たな亀裂を生む危険を冒した。

現在、サポーターは深刻化する財政的混乱を受けてクラブのオーナー体制に抗議しているが、デパイは自身の動画について「数カ月前に撮影されたものだ」と主張。その上でSNSの声明ではこう付け加えた。「人々が冷静に自分の考えを表現できる平和的な抗議になることを願っている。自分の音楽について言えば、あくまでアートにすぎないと強調したい」

それでもなお、ラップの世界でデパイからさらに多くの作品が生まれるのは間違いなさそうだ。「自分はスタジオで何時間も過ごし、セッションやミュージックビデオにも自分のお金をつぎ込んでいる。だから本気のものになっている」と、トゥパック、ジェイ・Z、50セントを影響源に挙げているデパイは『HYPEBEAST』に続けた。「未発表曲はアルバム3枚分くらいある。とても楽しみにしていることなんだ」