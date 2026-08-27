サッカーとラップが交差する場所 メンフィス・デパイ、ラファエル・レオンらの音楽キャリアに迫る
1990年イタリア・ワールドカップで、イングランドの英雄ジョン・バーンズがニュー・オーダーの『World In Motion』で象徴的なラップを披露して以来、サッカー選手たちはヒップホップの世界に足を踏み入れずにはいられなくなってきた。多くの場合、それは特定のイベントへの期待感を高めたり、個人のブランドを築いたりするための単発リリースにとどまる。だが、まれにそれ以上に本気なケースもある。
メンフィス・デパイ、ラファエル・レオン、モイーズ・キーン、アレックス・イウォビにとって、ラップは創造性のはけ口であり、トップレベルのサッカー選手であることに付きまとう絶え間ないプレッシャーから逃れる手段でもある。スタジオは、喜びや痛み、そして自分の心に近いテーマを表現できる安全な避難場所なのだ。
オフの時間にマイクさばきを磨くことで、彼らは将来的にサッカースパイクをマイクへと持ち替え、音楽でフルタイムのキャリアを追求する土台を築いている可能性もある。問題は、この4人にラップ界で成功するだけの資質があるのかどうかだ。
ラファエル・レオン
レオンは欧州屈指のウインガーの一人と見なされており、ACミランでは291試合で145ゴール関与を記録。ポルトガル代表でも49キャップを誇る。だが、彼にとってヒップホップは第二の愛でもあり、2021年には地元セイシャルの郵便番号2845にちなんだ別名「WAY 45」として、全7曲入りEP 『Beginning』 をリリースし、初めてMCとしての才能を披露した。
それから2年後、レオンはデビュー・スタジオアルバム 『My Life In Each Verse』 を発表。ヒップホップにソウルとR&Bを融合させた全17曲の自伝的プロジェクトだった。リスナーに彼の家族生活や、ポルトガルで若くして払ってきた犠牲をのぞかせる意欲的な作品だった一方で、シンプルな言葉遊びとボーカルの変化の乏しさによって、全編を通して聴くにはやや骨が折れる面もある。
2025年にリリースされた『12:12』では、レオンのフロウに明確な進化が見られ、簡潔な全8曲入りEPを通して自信が際立った。よりアグレッシブなトラップサウンドを取り入れたレオンは、フットボールスターとしての外面をはがし、公の視線にさらされることへの向き合い方や自身の信仰を振り返っている。
現時点でWAY 45は、商業的な大物というより中堅クラスのインディペンデント系ストリーミングアーティストとして活動しているが、レオンにとって金銭的利益は二の次だ。
「自分はいつも音楽で何かをやりたいと思っていたし、本当に自分を表現できる手段だと感じている。なぜなら僕はシャイだからだ」と、レオンは2023年に 『Rolling Stone』 に語った。「僕はシャイな人間で、自分の感情や気持ちをいつも表に出すわけではない。でも音楽を通じてならそれができるし、自分にとっては別の世界のようなものなんだ」
レオンは、最初のアルバムを出した後に元ミランのチームメート、ズラタン・イブラヒモビッチから手厳しい助言を受けたものの、これからも音楽への情熱を追い続ける。「彼はそれを笑って、『その代わりフットボールに集中しろ！』と言ってきたんだ！」とレオンは明かした。「でも、ほかの仲間たちは続けろ、自分のやりたいことをやれと言ってくれた」
アレックス・イウォビ
アーセナルの下部組織出身であるアレックス・イウォビは、「17」の名義で2024年にデビューシングル『Don't Shoot』をリリースした。この曲には、現在イプスウィッチ・タウンに所属するFWチュバ・アクポムと、元イングランドU-19代表のメディ・エリトが参加している。楽曲の中心的なメッセージは、若者たちがストリートバイオレンスの世界に引き込まれないよう思いとどまらせることであり、あわせて公開されたミュージックビデオは、3人の東ロンドンでの生い立ちに捧げるオマージュとなっていた。
現在はフラムの主力選手であり、ナイジェリア代表として99試合出場を誇るイウォビは、その年に『What's Luv』と題した2作目のシングルも発表した。こちらは自身のアフリカのルーツを祝福する内容で、その後は一体感のある作品作りへと軸足を移した。それがついにこの4月に完成し、公に披露された。イウォビは、プレミアリーグの選手として史上初めてEPをリリースした選手となり、全9曲を収録した『More To Life』を世に送り出した。
このEPは、意味深い歌詞よりも虚勢を前面に出すラグジュアリー・ラップの範疇に入る一方で、ナイジェリアのルーツにも根差している。イウォビのデリバリーは切れ味があり、プロダクションも卓越している。さらに、『Mine』ではアストン・ビラとベルギー代表のMFアマドゥ・オナナが参加し、エネルギーと興味深さを一段と加えている。イウォビはなお明確なサウンド面でのアイデンティティーを定める必要があるとはいえ、ステージでの将来を感じさせるだけの長所は十分にあり、本人もファンに自分の別の一面を見てほしいと考えている。
「サッカー選手のアレックス・イウォビはみんな知っている。でも、僕にはサッカー以外の趣味もあるし、いろいろなことに没頭するのが好きだということを、そろそろみんなに見てもらう時だと感じている。もちろん、音楽もその一つだ」と、最近の 『Native』。 のインタビューで語った。「音楽に気を取られていると思われたくはない。なぜなら、同時にサッカーは僕の本業だからだ。
「フラムに移籍してから［2023年］、ずっと今が正しいタイミングだと感じている。僕の監督は、ピッチの外で自分を表現する自由を与えてくれる。友人たちもその自由を与えてくれるし、家族もそうだ。だから、たくさんの人が僕にゴーサインを出してくれている時は、音楽を通して自分を表現することに自信を持てるんだ」
メンフィス・デパイ
「ただサッカーをするだけ、それは自分には合わない」と、メンフィス・デパイは今年初め、『HYPEBEAST』に語った。「自分がどう生き、何をし、何を体現しているかという点で、僕の名前はフットボールよりも大きい」
実際、オランダ代表のデパイは、PSVで始まり、マンチェスター・ユナイテッド、リヨン、バルセロナ、アトレティコ・マドリー、そしてつい最近新契約を結んだコリンチャンスへと続く見事なキャリアを築いてきた。一方で、ラッパーとしての活動によって自身の知名度を大きく高めることにも成功している。
デパイが最初にインディペンデントで音楽をリリースし始めたのは2017年で、家族の背景や世界各地への旅から影響を受けていた。2020年には『Heavy Stepper』と題した初のスタジオアルバムを発表。これは自身の富とハイファッションを称える作品であると同時に、生い立ちや逆境との闘いも描いたものだった。このアルバムはありがちなラップの定番表現に頼りすぎており、楽曲『Big Fish』にある「I need money like the Glazers」という歌詞については、ユナイテッドの筆頭オーナーであるグレイザー家への当てこすりではないと釈明を余儀なくされた。
それでも、YouTubeとSpotifyでは合計で数百万回の再生を記録しており、2025年のコラボEP『Favelas』ではアーティストとしての成長も示した。このプロジェクトでは、コリンチャンス加入後のブラジルでの新生活を掘り下げ、地元文化を全面的に受け入れる中で、トラップとファンクを巧みに融合させることに成功している。
ただ、この夏にはコリンチャンス幹部との長引く対立によって物議も醸した。32歳のデパイとの契約延長が合意に至る前、クラブは当初提示していた2年延長オファーを撤回しており、デパイはクラブの対応を「容認できない行動」だと非難していた。そして、チームのコパ・リベルタドーレス準々決勝進出に貢献してからわずか24時間後、新曲『Don't Panic』のミュージックビデオを公開。そこではコリンチャンスの本部が炎上する様子が描かれており、新たな亀裂を生む危険を冒した。
現在、サポーターは深刻化する財政的混乱を受けてクラブのオーナー体制に抗議しているが、デパイは自身の動画について「数カ月前に撮影されたものだ」と主張。その上でSNSの声明ではこう付け加えた。「人々が冷静に自分の考えを表現できる平和的な抗議になることを願っている。自分の音楽について言えば、あくまでアートにすぎないと強調したい」
それでもなお、ラップの世界でデパイからさらに多くの作品が生まれるのは間違いなさそうだ。「自分はスタジオで何時間も過ごし、セッションやミュージックビデオにも自分のお金をつぎ込んでいる。だから本気のものになっている」と、トゥパック、ジェイ・Z、50セントを影響源に挙げているデパイは『HYPEBEAST』に続けた。「未発表曲はアルバム3枚分くらいある。とても楽しみにしていることなんだ」
モイーズ・キーン
キーンのフットボール人生は2019年にユヴェントスで始まり、その後はエラス・ヴェローナ、エヴァートン、パリ・サンジェルマンでもプレーしてきたが、しばしばそのポテンシャルに見合っていないと批判されてきた。だが、ユーヴェでの期待外れに終わった2度目の在籍を経て、2024年夏にフィオレンティーナへ加入すると状況は一変。FWはラ・ヴィオラで最初の78試合で35ゴールを記録してキャリアを再び輝かせ、イタリア代表への再招集も勝ち取った。
フィレンツェで幸せを見つけたことは、キーンが音楽への愛を次のレベルへ押し上げることにもつながった。26歳のキーンは2024年12月、KMBという別名義で、全11曲を収録した初のソロ・ラップアルバム『Chosen』をリリース。この作品でキーンはイタリア語と英語を使い分けながら露骨な歌詞を届け、アスリートとアーティストという二重のアイデンティティーの両立から、レジリエンスの重要性、そして豪華なライフスタイルを誇示する純然たる自慢話まで、さまざまなテーマを掘り下げている。
このプロジェクトによって、キーンは自然なフロウと幅広い訴求力で多くの称賛を集めたが、さらに大きな成功が待っていた。2025年3月27日、キーンは新シングル「BOMBAY」をリリース。ラップグループ19Fが大きくフィーチャーされたその映像とともに、メインストリームでの認知を獲得した。「BOMBAY」は、EA Sports FCのサウンドトラックに収録されたトップリーグ所属の現役プロサッカー選手による初の楽曲としてビデオゲーム史に名を刻み、現在までにストリーミングプラットフォームで110万回再生を記録している。
なぜレコーディングアーティストになる決断をしたのかと問われたキーンは、昨年『Vivo Azzurro TV』にこう語っている。「若い人たちにメッセージを送りたかった。すごいことができるなら、なぜやらないんだって。僕はトレーニング後や移動中に家で書いている。そうすると気持ちが落ち着くし、幸せになれる」
これ以上に説得力のある理由はない。そして今後数年でラッパーとして進化を続けるなら、偉大さも十分に視野に入ってくるかもしれない。
注目すべき名前たち
このほか、ラップに挑戦し、言及に値するフットボール界のスターも数人いる。元レアル・マドリーおよびエヴァートンのウインガー、ロイストン・ドレンテは、サッカーに嫌気が差した後、Roya2Facesの名義でラッパーとして本格的なキャリアを追求した。2017年にはデビューシングル『Paranoia』をリリースし、瞬く間にバイラルヒットとなったが、その後まもなく最終的に音楽活動から距離を置くことを決め、スパルタ・ロッテルダムでのプレーに戻った。
一方で、2010年ワールドカップでのガーナ代表としての活躍で最もよく知られる元サンダーランドFWのアサモア・ギャンは、故ガーナ人ミュージシャンのカストロをフィーチャーした楽曲『African Girls』でチャート首位の成功を収めた。ギャンはまた、2010年のガーナ・ミュージック・アワードでベスト・ハイライフ・シングル賞も授与されている。
より最近では、バイエルン・ミュンヘンとカナダ代表のフルバック、アルフォンソ・デイヴィスが音楽活動でも話題を集めており、新型コロナウイルスのパンデミック中にStugangというカジュアルなラップグループを結成した。さらに昨年2月には、アリアンツ・アレーナでの契約延長を祝して『Munchen my Throne』という楽曲をリリースし、バイエルンのファンを驚かせた。
元リヴァプールおよびオランダ代表FWのライアン・バベル は、ロックダウン期間中にデイヴィスをさらに一歩上回り、『The Autobiography – Chapter 1』と題した8曲入りの自伝的ヒップホップアルバムをリリースした。バベルはチームメイトへのディスをいくつか盛り込み、ラファ・ベニテスやルイ・ファン・ハールを含む過去の監督たちとの関係についても明かしている。
ノア・ラングもまたヒップホップの世界に進出したオランダ人選手の一人で、Noanoの名で活動している。このナポリのMFはここ数年で複数のシングルをリリースしており、2025年1月に発表された『Waka』が最も大きな反響を呼び、YouTubeだけで400万回再生を記録した。