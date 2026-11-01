ファーガソンがダンディー・ユナイテッドから英国記録の移籍金でレンジャーズに加入する前から、その兆候は明らかだった。

少年時代に契約を結んだファーガソンは、タナディスを本拠地とするダンディー・ユナイテッドでスコティッシュ・ユースカップを制した。1990年、アイブロックスで行われたレンジャーズ戦に2-1で勝利した際、ジム・マクリーン監督に途中出場を命じられ、18歳でデビューを果たした。その才能は明らかだったが、駆け出しのストライカーは、クラブを象徴する会長兼監督のマクリーンと何度も衝突した。罰金を科されることもあまりに多く、「いつも金欠で、何も持っていなかった」と不満を漏らしていた。

そのシーズンは出場機会が限られるなか、長身FWはセント・ジョンストン戦で決勝点を挙げ、ユナイテッドをスコティッシュカップ決勝に導いた。決勝ではマザーウェルに敗れたが、翌シーズンには先発の座を確立した。

チームメイトのモーリス・マルパスは『ザ・クーリエ』に「彼は正直で、世間知らずで、未熟な大男だった」と語った。「ピッチ上では味方にいてほしい選手だった。足が速く、反転して走りたがった。ばかなこともしたが、未熟で、結局あまり大人にはならなかった」

18歳のとき、ファーガソンはダンディーのパブで女性を巡るけんかの後、怒ってトイレのドアを蹴り、足の指を骨折した。相手の男性はファーガソンよりかなり背が低く、サッカー選手がスツールから立ち上がる前に頭突きをしたという。その理由を『ザ・クーリエ』にこう説明している。「頭突きを食らわせた……。彼が立ち上がって背筋を伸ばすまで待つつもりはなかった」

1991年2月、ファーガソンはスターリングで警察官に頭突きをした罪で100ポンド、さらに治安を乱した罪で25ポンドの罰金を科され、初めて有罪判決を受けた。2度目の有罪判決は、スターリングのタクシー乗り場の列で松葉杖をついていた19歳の郵便配達員を殴り、蹴ったことに対する200ポンドの罰金だった。その頃には、すでにトップリーグで得点を量産する選手として名を上げていた。

後者の事件について、ファーガソンは『BBCスポーツ』に「彼が松葉杖をついていた覚えはない。彼も少し殴りかかってきた。自分はばかだった」と語った。法廷で被害者は、ファーガソンを挑発したとの主張を否定したが、ファーガソンの恋人を「ふしだらな女」と呼んだかもしれないとは認めた。

警察がタクシー乗り場に到着したとき、ファーガソンは負傷した郵便配達員の上に立ち、蹴ったり殴ったりしていた。警察官に「俺がやった。でも、あいつが口汚く言ってきたんだ」と話したという。法廷ではこう述べた。「彼が恋人を殴り、その次に自分を殴ると思ったので、顔を殴った。殴ると2人とも倒れ、起き上がった後で彼の肋骨の辺りを蹴った」

男性が地面に倒れていたのになぜ立ち去らなかったのかと問われると、「起き上がらせないために蹴った。人生で一度も立ち去ったことはない」と答えた。後から振り返っても違う行動を取るかと聞かれ、「また同じことをする」と語った。

その判決からわずか数カ月後、ファーガソンは3度目の有罪判決を受けた。1992年11月、年間最優秀選手賞の授賞式の後、静かな漁村アンストラザーのホテルのバーに入った。バーの従業員の法廷証言によると、その際は女性用の絹の手袋をはめ、クリップ式のイヤリングを着け、耳の後ろに花を挿していた。

報道によると、ファーガソンが一同に飲み物をおごろうとしていたところ、バーにいた漁師が彼を挑発し始め、ついには「てめえに、とんでもない……」と言いかけた。だが、「面倒を起こしてやる」と言い終える前に、ファーガソンが襲いかかった。ファーガソンは後にこう振り返っている。「彼がスツールから立ち上がろうとしたとき、何が起こるか察して待たなかった。ドン、とやった。男はスツールから滑り落ち、大騒ぎになった。まるで西部劇だった」

法廷では、当時20歳のファーガソンが、2人の男性にパブの外へ放り出されるまで、29歳の男性の頭を殴り続けたとされた。午前4時に警察が捜しに来たとき、ファーガソンは「ソファに寝そべり、ひどく酔っ払っていた」。身に着けていたのは「前に誰かがくれたピンクの帽子」だけで、裸だった。「口紅を塗り、イヤリングと絹の手袋を着けていた。それ以外は何もなかった」

さらに「警察は俺を一目見て、『後でまた来る』と言った。そして本当にまた来た」と付け加えた。

この騒動でファーガソンが収監される危険も十分にあったが、処分は1年間の保護観察にとどまった。しかし、ピッチ外での振る舞いは、ダンディー・ユナイテッドの伝説的なトップ、マクリーンの怒りを買い、クラブはファーガソンをメンバーから外したと公表した。

ファーガソンは『ジ・オーバーラップ』でこう振り返った。「ばかなことで罰金を科されていた。監督に車を洗うよう言われて車を預かり、洗車場まで運転していった。でも気がつけば4、5人でその車に乗り、ダンディー中を走り回っていた。警察に止められた。めちゃくちゃだった。そういうことをしていたんだ」

事態は深刻さを増し、マザーウェル戦が延期された後、クラブは試合が行われていたとしてもファーガソンを起用するつもりはなかったと公表した。

声明には「クラブの規則違反に関するその他の問題と、全選手に適用されるクラブの規律規定を受け入れないことが、彼を欠場させる主な要因だ」と記されていた。「これらの規則を順守するとダンディー・ユナイテッドに保証するまで、トップチームでの起用は検討しない。ダンカン・ファーガソンの将来を巡る報道機関の憶測は、状況の改善に役立っていないとクラブは考えている。そうした憶測について、クラブはダンカン・ファーガソンを売却する意思はないと改めて表明する」

ユナイテッドが売却しないと主張していたにもかかわらず、リーズ・ユナイテッドは100万ポンドの獲得オファーを提示し、チェルシーも同額を提示したと報じられた。最終的にはレンジャーズが英国記録となる400万ポンドのオファーを出し、ダンディー・ユナイテッドが受け入れた。