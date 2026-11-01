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GFX Football x Crime Series - Duncan Ferguson 1-1GOAL

サッカーが裁かれる：ダンカン・ファーガソンの「グラスゴー・キス」と呼ばれる頭突きが、恐怖の刑務所体験につながるまで

エヴァートンとレンジャーズでプレーした元ストライカーのキャリアは騒動に満ちていたが、最もよく知られる事件ではスコットランドの刑務所に収監された。

Peter McVitie
翻訳者：

  • 「グラスゴー・キス」と呼ばれるものがある。前触れもなく相手の顔面にまともに食らわせる頭突きだ。スコットランドでは週末になると、ささいな口論が流血を伴って一瞬で決着することがある。

    1994年4月のある土曜の午後、アイブロックスに詰めかけた4万人を超える観客の前で、ダンカン・ファーガソンがその最も有名な例を見せた。レンジャーズのストライカーは、ボールをめぐって競り合った後、ジョック・マクステイに頭突きを食らわせた。グラスゴーの人々が「頭を突き出す」と呼ぶこの行為にイエローカードすら出なかったが、レイス・ローヴァーズのDFに対する暴行として起訴されることになった。

    ファーガソンが禁錮3カ月の判決を受けた時には、23歳までに4度目の有罪判決となった彼は、すでにエヴァートンへ移籍していた。バーリニー刑務所での「地獄」の44日間を経てマージーサイドに戻り、エヴァートンのレジェンドとなる。その歩みは、被害者のたどった道とは対照的だった。

    マクステイは暴行から数カ月後にレイス・ローヴァーズを放出された。その後の裁判ではファーガソンを非難することを拒み、裁判官から偽証罪に問うと警告されるほどだった。キャリアを立て直せず、気分が落ち込み、自分は「傷物」になったと感じていた。

    一方のファーガソンは、物議の絶えない波乱に満ちた選手生活の中で、その後も法をめぐる奇妙なトラブルを経験した。

  • 懸念すべき傾向

    Duncan Ferguson
    Hulton Archive

    英国史上最高額の移籍に至るまでの躍進のさなか、ファーガソンは法に触れた

    ファーガソンがダンディー・ユナイテッドから英国記録の移籍金でレンジャーズに加入する前から、その兆候は明らかだった。

    少年時代に契約を結んだファーガソンは、タナディスを本拠地とするダンディー・ユナイテッドでスコティッシュ・ユースカップを制した。1990年、アイブロックスで行われたレンジャーズ戦に2-1で勝利した際、ジム・マクリーン監督に途中出場を命じられ、18歳でデビューを果たした。その才能は明らかだったが、駆け出しのストライカーは、クラブを象徴する会長兼監督のマクリーンと何度も衝突した。罰金を科されることもあまりに多く、「いつも金欠で、何も持っていなかった」と不満を漏らしていた。

    そのシーズンは出場機会が限られるなか、長身FWはセント・ジョンストン戦で決勝点を挙げ、ユナイテッドをスコティッシュカップ決勝に導いた。決勝ではマザーウェルに敗れたが、翌シーズンには先発の座を確立した。

    チームメイトのモーリス・マルパスは『ザ・クーリエ』に「彼は正直で、世間知らずで、未熟な大男だった」と語った。「ピッチ上では味方にいてほしい選手だった。足が速く、反転して走りたがった。ばかなこともしたが、未熟で、結局あまり大人にはならなかった」

    18歳のとき、ファーガソンはダンディーのパブで女性を巡るけんかの後、怒ってトイレのドアを蹴り、足の指を骨折した。相手の男性はファーガソンよりかなり背が低く、サッカー選手がスツールから立ち上がる前に頭突きをしたという。その理由を『ザ・クーリエ』にこう説明している。「頭突きを食らわせた……。彼が立ち上がって背筋を伸ばすまで待つつもりはなかった」

    1991年2月、ファーガソンはスターリングで警察官に頭突きをした罪で100ポンド、さらに治安を乱した罪で25ポンドの罰金を科され、初めて有罪判決を受けた。2度目の有罪判決は、スターリングのタクシー乗り場の列で松葉杖をついていた19歳の郵便配達員を殴り、蹴ったことに対する200ポンドの罰金だった。その頃には、すでにトップリーグで得点を量産する選手として名を上げていた。

    後者の事件について、ファーガソンは『BBCスポーツ』に「彼が松葉杖をついていた覚えはない。彼も少し殴りかかってきた。自分はばかだった」と語った。法廷で被害者は、ファーガソンを挑発したとの主張を否定したが、ファーガソンの恋人を「ふしだらな女」と呼んだかもしれないとは認めた。

    警察がタクシー乗り場に到着したとき、ファーガソンは負傷した郵便配達員の上に立ち、蹴ったり殴ったりしていた。警察官に「俺がやった。でも、あいつが口汚く言ってきたんだ」と話したという。法廷ではこう述べた。「彼が恋人を殴り、その次に自分を殴ると思ったので、顔を殴った。殴ると2人とも倒れ、起き上がった後で彼の肋骨の辺りを蹴った」

    男性が地面に倒れていたのになぜ立ち去らなかったのかと問われると、「起き上がらせないために蹴った。人生で一度も立ち去ったことはない」と答えた。後から振り返っても違う行動を取るかと聞かれ、「また同じことをする」と語った。

    その判決からわずか数カ月後、ファーガソンは3度目の有罪判決を受けた。1992年11月、年間最優秀選手賞の授賞式の後、静かな漁村アンストラザーのホテルのバーに入った。バーの従業員の法廷証言によると、その際は女性用の絹の手袋をはめ、クリップ式のイヤリングを着け、耳の後ろに花を挿していた。

    報道によると、ファーガソンが一同に飲み物をおごろうとしていたところ、バーにいた漁師が彼を挑発し始め、ついには「てめえに、とんでもない……」と言いかけた。だが、「面倒を起こしてやる」と言い終える前に、ファーガソンが襲いかかった。ファーガソンは後にこう振り返っている。「彼がスツールから立ち上がろうとしたとき、何が起こるか察して待たなかった。ドン、とやった。男はスツールから滑り落ち、大騒ぎになった。まるで西部劇だった」

    法廷では、当時20歳のファーガソンが、2人の男性にパブの外へ放り出されるまで、29歳の男性の頭を殴り続けたとされた。午前4時に警察が捜しに来たとき、ファーガソンは「ソファに寝そべり、ひどく酔っ払っていた」。身に着けていたのは「前に誰かがくれたピンクの帽子」だけで、裸だった。「口紅を塗り、イヤリングと絹の手袋を着けていた。それ以外は何もなかった」

    さらに「警察は俺を一目見て、『後でまた来る』と言った。そして本当にまた来た」と付け加えた。

    この騒動でファーガソンが収監される危険も十分にあったが、処分は1年間の保護観察にとどまった。しかし、ピッチ外での振る舞いは、ダンディー・ユナイテッドの伝説的なトップ、マクリーンの怒りを買い、クラブはファーガソンをメンバーから外したと公表した。

    ファーガソンは『ジ・オーバーラップ』でこう振り返った。「ばかなことで罰金を科されていた。監督に車を洗うよう言われて車を預かり、洗車場まで運転していった。でも気がつけば4、5人でその車に乗り、ダンディー中を走り回っていた。警察に止められた。めちゃくちゃだった。そういうことをしていたんだ」

    事態は深刻さを増し、マザーウェル戦が延期された後、クラブは試合が行われていたとしてもファーガソンを起用するつもりはなかったと公表した。

    声明には「クラブの規則違反に関するその他の問題と、全選手に適用されるクラブの規律規定を受け入れないことが、彼を欠場させる主な要因だ」と記されていた。「これらの規則を順守するとダンディー・ユナイテッドに保証するまで、トップチームでの起用は検討しない。ダンカン・ファーガソンの将来を巡る報道機関の憶測は、状況の改善に役立っていないとクラブは考えている。そうした憶測について、クラブはダンカン・ファーガソンを売却する意思はないと改めて表明する」

    ユナイテッドが売却しないと主張していたにもかかわらず、リーズ・ユナイテッドは100万ポンドの獲得オファーを提示し、チェルシーも同額を提示したと報じられた。最終的にはレンジャーズが英国記録となる400万ポンドのオファーを出し、ダンディー・ユナイテッドが受け入れた。

  • 一歩行き過ぎた

    Duncan Ferguson

    スコットランド当局は、ピッチ上での頭突きをめぐってファーガソンを訴追するという、前例のない決定を下した。

    ファーガソンのアイブロックスでの日々は散々だった。マクステイへの頭突きだけが理由ではない。ハムストリングの負傷で、スコットランド王者として迎えたシーズンのデビューが遅れた。名高い青いユニフォームが集める注目に慣れていない21歳にとって、プレッシャーは計り知れなかった。荒れた生活と身体的な問題が重なり、シーズンの長い期間を欠場した。

    「生活ぶりにも少し原因があった。当時はけがが多かった。若くて、ポケットには多少の金があって、アリー・マッコイストとダランティー［イアン・デュラント］の後を子犬みたいについて回っていた」とファーガソンは『フォーフォーツー』に語った。「彼らは実績のある選手で、俺はサッカーを学んでいるだけの若者だった。すべてにのめり込んでしまう。本当に成功する前に、もう成功した気になるんだ。

    「大舞台にはいる。でも実際には、ピッチで結果を出せなかった。結果を出す機会がなかったからだ。ずっとコンディションが整わなかった。俺にはおそらく2年ほど早すぎたんだ」

    1994年4月、レンジャーズが降格候補のレイスと対戦した時点で、ファーガソンはウォルター・スミス率いるチームでリーグ戦わずか6試合の出場にとどまっていた。レンジャーズが1-0でリードする中、ファーガソンとマクステイはアウェーチームのペナルティーエリア外でボールを奪い合った。主審はレイスにフリーキックを与える笛を吹くと、視線をそらした。そのため、ファーガソンがマクステイの顔面に見舞った激しい頭突きを見逃した。

    出血があり、抗議の声も上がったが、ファーガソンはピッチに残り、後半早々にレンジャーズでの初ゴールを決めた。しかし、過度なゴールパフォーマンスでイエローカードを提示された。

    その後の数日間、頭突き事件はニュースやタブロイド紙で大々的に報じられた。ある見出しには「いかれた野郎」とあった。

    マクステイもレイスも申し立てをしなかったが、検察官は、まだ保護観察中だったファーガソンを訴追することを決めた。その後、スコットランドサッカー協会は12試合の出場停止処分を科すと発表した。単一の行為に対して下された処分としては史上最も重いものだった。

    レンジャーズのスミス監督は憤慨した。「その後、我々に話を聞くことはなかった」と『ザ・スコッツマン』に語った。「まったく取るに足らない出来事だった。主審はプレーを続けさせ、何の対応もしなかった。それが大騒ぎになり、結局ダンカンは裁判所に行くことになった。私には、これほどばかげたことはないと思えた。サッカーの試合では至るところで起きるようなことだった」

    エヴァートンが移籍という逃げ道を提示し、スミスはファーガソンに、移籍が最善の結果だと伝えた。「彼はここを離れなければならなかった」と監督は語った。

    「そう言われた時は、ひどく泣いた」とファーガソンは振り返った。「監督の期待を裏切ってしまった。監督はローン移籍から戻ってくるんだと言ってくれたし、当時は本心だったと思う。でも、俺は泣いた。失敗したんだ。酒を飲む量も増えていた。自分を制御できなくなっていた」

  • 閉じ込められた

    1995 FA Cup Final Everton v Manchester United
    Hulton Archive

    エヴァートンの尽力にもかかわらず、ファーガソンは懲役3カ月の刑期のうち44日間服役することになった。

    ファーガソンはマイク・ウォーカー監督の下、期限付き移籍でエヴァートンに加入した。しかし、真価を発揮したのはジョー・ロイル監督の下でのことだった。ロイル監督の初戦では、イアン・ラッシュ、ロビー・ファウラー、ジョン・バーンズ、スティーブ・マクマナマンを擁するリヴァプールを相手に、2-0の勝利の立役者となった。

    驚くことに、ファーガソンはそのわずか数日前、飲酒運転で摘発されていた。「一人で街の中心部にいた。土曜の夜だ。どうする？　愚かなことに、飲みに行ったんだ。月曜にはリヴァプール戦があるのに、土曜の夜に出歩いていた。どうかしていた……。日曜の午前3時、俺は警察署にいた。月曜はリヴァプール戦。エースストライカーが留置場にいるんだ」と語った。

    エヴァートンはその後、1995年のFAカップを制し、ウェンブリーでマンチェスター・ユナイテッドを1-0で破った。同じ月、ファーガソンにはマクステイへの頭突きにより、禁錮3カ月の判決が下された。

    当時すでにレイスを退団していたマクステイは、クラブを転々としており、法廷では職業を「塗装・内装業」と申告した。マクステイは、この出来事は故意の暴行ではなく、偶発的に「頭同士がぶつかった」ものだと証言した。その証言について、裁判官は警察への以前の供述を踏まえ、偽証罪に問われる可能性があると警告するほどだった。

    マクステイは後に『ザ・スコッツマン』にこう語った。「写真の1枚を見ると、私の髪が後ろにはね上がっているのが分かる。それなのに、彼は私に触れていないと言う人がいる！……私はあっさりと外された。自分には何の非もないのに、傷物のように扱われた」

    さらにこう続けた。「私が［うつ病を患っていた］ことは誰も知らない。妻以外は本当に誰も知らない。18年間、薬を飲んでいた。それで私は変わった。そう言うしかない。頭突きのせいにしているわけではない。人生にはいろいろなことが起きる。離婚もした。同じ時期にサッカーもやめた。すべてが一度に起きた。人生には、自分では対処できないことが起きる。でも、私は信念や希望を少し失った。もうレイス・ローヴァーズにいられないことを受け止められなかった」

    数年後、ファーガソンはポッドキャストでこの出来事を軽く捉え、こう語った。「何でもない出来事だった。はっきり言う。俺はあいつに触れていない。せいぜい、かすめた程度だ。もしぶつけていたなら、ぶつけていたと言う。試合は続いた。俺たち二人ともプレーを続けた。俺はその試合で得点もしたんだ！」

    ファーガソンは判決を不服として控訴し、エヴァートンで1995-96シーズンをスタートさせた。しかし10月、刑に服するためスコットランドに戻るよう命じられた。「動揺したし、不安だった。怖かった。もちろんそうだった」と『BBCスポーツ』に語った。「でも、刑務所がどんなところか見てみたいという気持ちも少しあった。若くて愚かだったからだ。

    「映画を見たことがあるだろう？　刑務所が出てくる映画を見て、中に入るとどんな感じなんだろうと考える。だから、興奮とまでは言わないかもしれないが、そこで実際に何が起きるのか、確かに興味はあった」

    だが、その気持ちは長く続かなかった。ファーガソンは最初の夜に「そこが地獄だと悟った」という。「ベッドの端に座っていた。あらゆる音が響いた。連中が俺に向かって叫ぶんだ。『朝になったら切りつけてやる』って。実際にそういうことが起きた」と説明した。

    「連中はお前がどこにいるか突き止める。俺が狙われているようだった。心配でたまらない。朝になれば、それに向き合わなければならない。一晩中、一睡もできなかった。恐ろしかった。朝、収容区画に出たら誰かにナイフで刺されるんじゃないかと思った。

    「自分は一人前の男だと思うだろう？　俺もそう思っていた。何もかも対処できるつもりだった。でも、ただの子どもだった」

    ファーガソンは、SFAからの支援がなかったことを裏切りと受け止めた。最高経営責任者のジム・ファリーが、後に覆されるほど長期の出場停止処分を科したことで、裁判に予断を与えたと感じていた。一方、エヴァートンのロイル監督は、悪名高いスコットランドの刑務所まで面会に訪れるなど、ファーガソンに理解を示した。

    「私たちは皆、驚き、呆然としている。人々を刑務所に入れないよう努めているように見える社会で、きちんとした仕事に就き、社会に危険を及ぼすこともない若者を収監するとは、到底信じられない」とロイル監督は判決について語った。「彼を知る人なら誰でも、とても感じの良い若者だと言うはずだ。決して悪い青年ではない。愚かなことをしたことはあるが、たいていは未熟さゆえだ。私たちは毎週、サッカーのピッチで起きる出来事を目にしている。ダンカンが今、常習的な犯罪者たちとともに収監される理由となった行為より、はるかにひどいものもある」

    エヴァートンの会長ピーター・ジョンソンは、ファーガソンの控訴を支持する書簡を裁判所に送り、同選手を「エヴァートンのユニフォームを着た選手の中でも、史上最も人気のある選手の一人」と表現した。

  • ヒーローの帰還

    Everton's Duncan Ferguson celebreates (w
    AFP

    恐ろしい刑務所生活を経て戻ってきたファーガソンを歓迎しようと、エヴァートンのファンが大挙して集まった。

    1995年12月8日、エヴァートンとニューカッスルのリザーブチーム同士の試合に、1万人を超えるファンが詰めかけた。バグパイプ楽団も加わり、服役を終えてマージーサイドに戻ったファーガソンを英雄のように歓迎。ファーガソンは2得点1アシストを記録し、5-0の勝利で応えた。

    数日後にはウェストハム戦とニューカッスル戦で途中出場し、プレミアリーグにも復帰。そのシーズンをリーグ戦5得点で終えた。

    だが、自由を取り戻しても、処分の余波は続いた。SFAは、ファーガソンがバリニー刑務所で服役した44日間に加え、当初の12試合出場停止処分を科そうとした。ファーガソンとエヴァートンはこれを法廷で争った。SFAの姿勢を報復的だと受け止めたファーガソンは、スコットランド代表としての出場がわずか8試合にとどまる中、二度と代表でプレーしないと決めた。

    「要するに、俺は刑務所に入ったんだ。7週間か3カ月か、服役した。その間に何試合か欠場した。出てきたら、SFAはすでに受けたものに加えて、さらに12試合の出場停止処分を受けろと言ってきた」と振り返る。「彼らには、いくらやっても足りなかった。それで裁判所に行って争い、『これは二重処罰のようなものだ』と言わなければならなかった。呼び方はともかくね。刑務所に入って服役し、多くの試合を欠場したのに、さらに12試合の出場停止を受けろと言う。結局、裁判には勝った。彼らが求めた出場停止処分は受けなかった」

    クレイグ・ブラウン監督の下で、そして後には元レンジャーズ監督のスミスの下で、ファーガソンのスコットランド代表復帰を求める声は何度も上がった。しかし、自身の「頑固さ」から考えを変えることはなかった。本人はそれを深く悔やんでいる。「スコットランド代表で200試合はプレーすべきだったんだ。14年間、毎年のように声をかけられた。34歳になるまで毎年だよ」

    ファーガソンはエヴァートンで安定した居場所とファンの愛情を得て、グディソン・パークでの2度の在籍期間を通じて270試合以上に出場した。それでも、暴力的な一面は消えなかった。常に気が立ち、相手に拳を振るったり蹴りを入れたりしかねない状態だった。現役を退くまでにイングランド1部リーグで受けた退場処分は8回で、リーグ歴代最多タイ。うち6回は一発退場で、この記録では単独最多となっている。

    「ファンは俺を受け入れてくれた」と『BBC Sport』に語った。「ピッチ外で問題を起こしたことはなかった。飲酒運転の違反だけだ。クラブには俺のような人間が必要だった。チームはあまり強くなかった。あそこには、大柄なスコットランド人の9番という伝統があった。俺はその型にはまったんだ」

    「俺は攻撃的だった。ファンはそれを気に入った。自分たちのために激しく戦う選手を求めていた。そこからすべてが変わった。リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、アーセナル、トッテナムと対戦する。強豪が相手だ。それが俺の力を最大限に引き出した」

    ただ、ファーガソンの持ち味は激しさだけではなかった。得点を量産し、敬意を集めたストライカーでもある。サー・アレックス・ファーガソン率いるマンチェスター・ユナイテッドからは通算7得点を挙げ、マージーサイドで過ごした長い年月の間には、エヴァートンの地元のライバルであるリヴァプールにとっても厄介な存在だった。

  • 正義の裁きを下す

    Everton FC v Southampton FC - Premier League
    Getty Images Sport

    ファーガソン、自宅への侵入窃盗を2度阻止。犯人らを刑務所送りにする前に病院送りに

    ニューカッスルでの2年間で再びFAカップ決勝に進出したファーガソンは、2000年夏、かつてレンジャーズを率いたスミス監督と再び仕事をするため、エヴァートンに戻った。翌年1月、妻と幼い娘と暮らす自宅でくつろいでいたファーガソンは、妙な物音に気づいた。午前1時、シャツを着ずにソファに横になっていた当時29歳のファーガソンは、様子を見に行った。

    何も知らずに動き回る獲物を見つめる猫のように、ファーガソンは冷静だったという。しかし、最初の侵入者が家に入ってくると、飛びかかった。

    「こちらから向かっていった。正直、あの男たちには何もする隙を与えなかった。何が起きたかも分からなかっただろう」。後にファーガソンはそう振り返った。この間、もう一人の泥棒は逃走した。

    「妻は生後3カ月の赤ん坊と一緒に2階にいた。午前1時で、窓から叫んでいた。『ドスン、ドスン、ドスン』という音を聞いて、『殺しちゃう、やめて！』と叫んでいた。でも、そのときは頭に血が上っている。それから下を見て、『何てことだ』と思うんだ」

    ファーガソンに激しく殴られた泥棒の一人は、救急車と警察が到着するまでファーガソンが心肺蘇生を施さなければならないほどの状態になった。「本当に思い切りやった」と、ファーガソンはトニー・ベリューのポッドキャストで語った。「殺してしまったと思うほど、追い打ちをかけた。本当にそう思った。それで今度は蘇生を試みなければならなかった。相手を激しく殴っていたところから、助ける側に回ったんだ。ほんの数秒の出来事だった」

    ファーガソンがエヴァートンのドレッシングルームでチームメートに一部始終を話すと、「いつ殴るのをやめたんだ？」と聞かれた。ファーガソンは「動かなくなったときだよ」と答えた。泥棒のバリー・ドーソンは3日間の入院を余儀なくされ、共犯のマイケル・プラットとともに懲役15カ月を言い渡された。

    約2年後の1月のある晩、午後8時ごろ、ファーガソンは自宅のジムを使おうとして、フォームビーの敷地に侵入した別の泥棒と鉢合わせた。ファーガソンは相手を殴って組み伏せたが、泥棒はウォッカの瓶で殴りかかろうとした。

    「身をかがめて拳を振り出し、顔の横を殴りました」とファーガソンは警察に話した。「勢いで私も相手の上に倒れ、二人とも床に倒れました。相手は抵抗をやめ、私は膝を痛めて息が詰まりました」

    騒動の末、当時37歳のカール・ビショップは顎の骨を折り、歯を3本失って、2日間入院した。ビショップは有罪判決を受けたものの、ファーガソンから暴行を受けたと訴え、マージーサイド警察が新たな捜査を始めた。当局は、ファーガソンが自宅と家族を守っていたと認め、「不合理な行動を取ったことを示す証拠はない」として、ファーガソンの容疑は速やかに晴れた。一方、ビショップには懲役4年が言い渡された。

    数年後、ファーガソンは現役を引退して指導者となった。エヴァートンで暫定監督を2度務めた後、フォレスト・グリーン・ローヴァーズとインヴァネスを経て、最近では北アイルランドのグレントランの監督に就任した。

    衝動的で攻撃的な行動は、そう願いたいところだが、過去のものとなった。それでも人々の記憶からは消えていない。結局、司法制度が抑え込もうとしたまさにその気質が、ファーガソンをマージーサイドで神のような存在にした。母国では再犯者だったが、エヴァートンのファンが見たのは、クラブのためにすべてを捧げる、飾らないアンチヒーローだった。自宅を守ったときと同じ猛烈さで、ピッチでも勝利のために戦った。

    ファーガソンはプレミアリーグ最多の退場記録を残し、同世代で最も恐れられたターゲットマンとしての評判を得て引退した。それでも、悪名高いバーリニー刑務所に入ったときはおびえていた若者は、強い忠誠心を持つ男となって出てきた。DFにとっても、不運にも鉢合わせた泥棒にとっても恐ろしい存在だったが、多くのファン、特にエヴァートンのサポーターにとって、親しみを込めて「ダンカン・ディスオーダリー」と呼ばれる男は、自分たちの仲間なのだ。