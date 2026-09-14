『ザ・ロンド』USMNT版：セルジーニョ・デストは最も好調なアメリカ人選手か。不振なのは誰か。キャヴァン・サリヴァンは9月のキャンプに確実に招集されるのか。

クリスチャン・プリシッチが今週末、待望されていたクラブでの実戦復帰を果たし、ラツィオとの2-2のドローで、ACミランにおいて依然として特別な存在であることをすぐさま示した。

ただ、その復帰によってアメリカ代表の構図もいっそう鮮明になった。フォラリン・バログンはクラブでの将来とコンディションの両面で依然として疑問が残る一方、多くの有力なアメリカ人選手たちは勢いを増している。ジオ・レイナはストラスブールで新たな輝きを見せ、ディエゴ・コチェンはデンマークで貴重な出場時間を得ている。話題は尽きず、そのタイミングは次回のメンバー発表を前に難しい決断を迫られるアメリカ男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督にとって理想的だ。

では、8月に欧州のクラブシーズンが始まって以降、際立った活躍を見せているアメリカ人選手は誰なのか。期待を裏切ったのは誰なのか。そして、絶好調のフィラデルフィア・ユニオンに所属する10代の選手は、自らを外せない存在にするだけの結果を残したのだろうか。

GOALの記者陣が、最新版の『The Rondo』で、これらの疑問などに答える。