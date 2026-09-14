『ザ・ロンド』USMNT版：セルジーニョ・デストは最も好調なアメリカ人選手か。不振なのは誰か。キャヴァン・サリヴァンは9月のキャンプに確実に招集されるのか。
クリスチャン・プリシッチが今週末、待望されていたクラブでの実戦復帰を果たし、ラツィオとの2-2のドローで、ACミランにおいて依然として特別な存在であることをすぐさま示した。
ただ、その復帰によってアメリカ代表の構図もいっそう鮮明になった。フォラリン・バログンはクラブでの将来とコンディションの両面で依然として疑問が残る一方、多くの有力なアメリカ人選手たちは勢いを増している。ジオ・レイナはストラスブールで新たな輝きを見せ、ディエゴ・コチェンはデンマークで貴重な出場時間を得ている。話題は尽きず、そのタイミングは次回のメンバー発表を前に難しい決断を迫られるアメリカ男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督にとって理想的だ。
では、8月に欧州のクラブシーズンが始まって以降、際立った活躍を見せているアメリカ人選手は誰なのか。期待を裏切ったのは誰なのか。そして、絶好調のフィラデルフィア・ユニオンに所属する10代の選手は、自らを外せない存在にするだけの結果を残したのだろうか。
GOALの記者陣が、最新版の『The Rondo』で、これらの疑問などに答える。
ここまで欧州で最も好スタートを切っているアメリカ人選手は誰だ？
ライアン・トルミッチ：セルジーニョ・デストは絶好調だ。ベルギー戦でのパフォーマンスは厳しいものだったが、エールディヴィジでの今季の立ち上がりは、彼が何をもたらせる選手なのかをかなり強く思い出させるものになっている。もちろん、デストには良い面も悪い面もある。しかし、彼が良い時は、得点やアシストが積み上がっていくことが多い。
アレックス・ラビドゥ：デストに才能があることは分かっていたが、アメリカ代表の右SBが欧州屈指のアタッカーの1人のようなプレーを見せているのは、うれしい驚きだ。
デストはPSVの開幕5試合で2ゴール2アシストを記録している。これを、もともとオープンな展開になりやすいことで知られるエールディヴィジのおかげだと片づける向きもあるだろうが、シャフタールと1-1で引き分けた試合でも、クラブ唯一のゴールを決めている。
守備的なポジションでこのペースを維持するのは難しいだろうが、印象に残る2桁得点＆2桁アシストのシーズンの始まりとなることを期待したい。
トーマス・ヒンドル：誰もいないかもしれない。誰にとっても、今季の開幕はそこまで度肝を抜くようなものではなかった。おそらく最も分かりやすい名前はPSVのリカルド・ペピで、特に早い段階で得点感覚を取り戻したことが大きい。加えて、ミドルズブラでイングランドのサッカーにうまく適応しているセバスチャン・ベルハルターにも触れておきたい。
期待外れだったのは誰か？
RT：少し不公平かもしれないが、答えはフォラリン・バログンだ。彼の移籍騒動は厄介なものとなり、それに負傷の問題も重なって、出場から遠ざかっている。そのため、現時点では宙ぶらりんの状況にあるように見える。モナコでどのような役割を担うのかは、まだ分かっておらず、それが短期的にも長期的にも彼の将来に影響する可能性がある。特にこれほど重要な選手だけに、懸念材料だ。
AL：マリク・ティルマンは今のアメリカ代表でトップ3に入る選手かもしれないが、レバークーゼンでのパフォーマンスには依然として物足りなさが残る。今季最初の2試合はいずれも先発しながら期待外れに終わり、その後アウクスブルク戦では途中出場15分でゴールに関与した。
ただ、そのすべてを24歳に負わせることはできない。ポチェッティーノはワールドカップで、ティルマンをNo.8として起用する中で何かを見いだしたように見えた。そこでの彼は攻守両面で脅威となっていた。ドイツに戻ると、昨季クラブでも苦しんだNo.10の役割で、同じようなインパクトを残せずにいる。
本人の自己評価も率直だ。昨季をクラブキャリア最悪のシーズンと呼び、レバークーゼンでわずか1シーズンを終えた段階で移籍の可能性があることも認めた。ここには、再びフラストレーションのたまる1年で終わらせるには惜しいだけの才能がある。まずは彼に合った役割を見つけることが出発点になるだろう。
TH：アントニー・ロビンソンだ。彼は疲れているように見えるし、フラムも現時点ではまったくかみ合っていない。
現時点でクリスタル・パレスとフラムが残留争いに巻き込まれているのは懸念材料だろうか。
RT: 12月にもう一度確認すべきだ。理想的かと言われれば、もちろんそうではない。ただ、シーズンはまだ序盤であり、各チームは依然としてシーズン序盤特有の鈍さを解消している段階にある。さらに両チームとも、新監督の下でその課題に取り組んでいるところだ。慌てて危機感をあおる前に、まずはその監督たちにチームをまとめる時間を与えるべきである。
AL: その通りだが、それは両チームが立て直せなかった場合に限る。残留争いには多くの不確実性が伴う。そして現時点で、クリス・リチャーズ、アントニー・ロビンソン、さらにはザビエル・ゴゾにとっても、それは必要のないものだ。例えば、トッテナムは昨季3人の監督を擁したが、それは30歳を目前にしているロビンソンや、パレスで主役となっているリチャーズにとって助けになるだろうか。
パレスが4試合で11失点を喫している点は、特に懸念材料だ。リチャーズは解決策の一部にならなければならないが、どのDFにとっても力を発揮したり、自信を持ったりするのが難しい環境である。
TH: おそらく多少はあるが、両チームよりひどいチームもある。パレスもフルアムも降格するには戦力がありすぎるし、どちらかが良い流れに乗れば、状況は少し落ち着くはずだ。仮に3月になっても同じ位置にいるようなら、その時は警報が鳴る。
ポチェッティーノは今回のキャンプでGKをどうすべきか？
RT: 大きくいじる必要はない。リンビーでの出場時間があるため、ディエゴ・コチェンを使いたくなる誘惑はあるだろうが、急ぐ必要はない。1試合か2試合プレーさせたいならそれは構わないが、マット・フリーズ、マット・ターナー、クリス・ブレイディのような選手を犠牲にしてまでやるべきではない。特にフリーズには、あのユニフォームを再び着て自信を取り戻すチャンスが本当に必要だ。彼にはその機会に値するだけのものがある。
AL: 変化を加えるべきだ。2人のマットを招集しつつ、ペルー戦とチリ戦では別のGKにも意味のある出場時間を与えるべきだ。
ベルギー戦でのマット・フリーズの苦戦は、ポチェッティーノに代替案をより注意深く見極めるきっかけを与えるはずだ。だからといってフリーズを見限るという意味ではなく、カナダ戦とメキシコ戦では彼、あるいはターナーが先発すべきだろう。ただ、ディエゴ・コチェンやクリス・ブレイディのような選手に、競争する本当の機会を与える必要があるということだ。彼らをキャンプに呼ぶことには意味がある。試合で何ができるかを見ることが次のステップになる。
TH: マット・フリーズだ。うまくいっているなら、直す必要はない。
MLSでキャンプ招集に値する若手選手は誰か、あるいは誰々か。
RT: キャバン・サリバンを巡る議論を避けるのは、ますます難しくなっている。現在のパフォーマンスを見れば、招集に値する。あの年齢の子についてそう言うのは信じがたいことだ。もちろん、これはあまりにも早すぎて負担が大きすぎるのではないか、という正当な議論はある。だから今回は外し、ハングリーさを保たせて来年招集するという考え方もある。ただ、得点を重ねれば重ねるほど、それを正当化するのは難しくなる。だから今回そのまま入るかもしれない。
AL: サリバンのショーの時間だ。MLS23試合で17ゴール関与を記録し、さらに7試合連続でゴール関与を続ければ、そうなる。
どこかの時点で、この結果そのものがすべてを物語らなければならない。
ポチェ、彼を招集して起用すべきだ。
TH: この時点でキャバン・サリバンは文句なしだ。彼はこのリーグを本当に、本当に簡単に見せている。ジュリアン・ホールも見るべきだ。特にハジ・ライトの負傷によってFWに少し枠ができているだけになおさらだ。