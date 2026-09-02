TH：もう切り替えるべきだ。ここで語っているのは、良かった6カ月とワールドカップでのまずまずの数試合にすぎない。もちろん、アメリカ人選手がプレミアリーグでプレーする姿は誰もが見たい。それはまったく自然で、もっともなことだ。ただ、エヴァートンは少し奇妙な組み合わせだった。バログンが引き続き実力を証明していけば、その時は来る。早ければ1月かもしれない。

AL: これはフォラリン・バログンにとって、まさに必要のない出来事だった。

物議を醸したボスニア戦での一発退場による出場停止処分の取り消しをめぐり、この夏は不当にホワイトハウスと結びつけられていただけに、バログンには正しい理由で見出しを飾る必要があった。だが実際には、彼の名前はまたしても厄介な騒動の中心にある。彼に必要だったのは、すっきりした移籍と新たなスタートだった。だが、そのどちらも手にできなかった。

全容が明らかになるまでは、すべてをバログンのせいにするのは不公平だ。責任を負うべき者はほかにも十分いる。モナコはワールドカップ終了の時点から、バログンが退団を望んでいることを知っていた。それにもかかわらず、移籍市場の最後の数時間まで待ってようやく交渉を成立間近まで進めたのは、計画性のなさを感じさせる。選手がすでにクラブの練習場に来ていた段階で、遅れて出てきたメディカル面の懸念によって条件を変更したことを考えれば、エヴァートンも免責されるわけではない。しかし、バログン自身もある程度の責任は受け入れなければならない。エヴァートンが契約条件の再交渉を試みたのだとすれば、クラブ到着後に移籍から手を引くのは彼の権利だが、それでも自らを難しい立場に置くことになる。解決策を見いだせないほど関係が完全に悪化した理由については、彼の代理人たちも問われることになるだろう。

目先の懸念は、バログンが次のピーター・オデムウィンギーになってしまうことだ。不満を抱えたままモナコに戻り、疑問符を残し、獲得を検討するクラブが1月の取引にその手間をかける価値があるのかと思案する状況になる。そうなれば、彼は逃れようとしていた状況よりもさらに悪い立場に置かれることになる。

RT: 良くはなかったし、誰にとっても印象の良いものではなかった。モナコは悪者に見えるし、とりわけチェルシーからはそう映る。エヴァートンはストライカーを失い、その穴を埋められなかった。そしてバログンだ。この夏のうちに、彼は公平であれ不公平であれ、2度目の騒動の中心にいる。理想的な状況ではなく、バログンを宙ぶらりんの状態に置いたまま、彼のWikipediaページにまたひとつ奇妙な出来事を加えることになった。