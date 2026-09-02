『ザ・ロンド』移籍市場版：フォラリン・バログン騒動はUSMNTにとってどれほど深刻か。アーセナルは最高の補強をしたのか。最悪の動きをしたのはどこか。
そしてひと息……。今夏の移籍市場は奇妙なものだった。ワールドカップの影響で、多くの取引がウィンドー序盤に成立し、その一方でそれ以外はことごとく、あまりにも遅くまで持ち越された。ここしばらく見られなかったほど、クラブは最終盤になって慌ただしく動き、大きな saga が公の場で展開された。ここ数回の移籍市場は効率性が際立っていたが、今回はただただ混沌としていた。
とはいえ、どこか物足りなさもあった。移籍のプロセスを巡るドラマは多かったものの、肝心の選手たちは期待を下回った。プレミアリーグの強豪クラブ同士が選手を売買したのだが、これはほんの数年前なら考えられなかったことだ。マンチェスター・シティは、不満を抱えていたロドリを売却し、ヨーロッパのライバルを強化した。ドラマを生んだのはヤン・ディオマンデ争奪戦くらいのもので、しかも結末は、ただ本当に優れたフットボーラーがレアル・マドリーへ移籍しただけだった（こんな話、もう聞き飽きたというなら止めはしない！）。
もっとも、USMNT絡みではいくつかドラマもあった。とりわけフォラリン・バログンは、デッドラインデーにエヴァートン行きが実現するのか、しないのかという展開を見せながら、最後の最後でその移籍から手を引いた。実に“らしい”展開だ。奇妙な数カ月だったが、GOAL の記者陣が、そのすべてを改めて振り返る。『The Rondo』最新回で。
今のところ、この移籍市場で最高の補強は何だったのか？
トム・ヒンドル：ここは少し気取ったチョイスで、ブレントフォードのママドゥ・サンガレと言ってもいいかもしれない。彼の台頭ぶりは目覚ましく、18カ月後にはおそらくマンチェスター・ユナイテッドのシャツを着ているはずだ。
ただ、最高の補強という点では、文句なしでブルーノ・ギマランイスのアーセナル移籍だ。ギマランイスはプレミアリーグのセントラルMFでトップ5に入る選手であり、そのポジションでは世界最高クラスの一人、さらにブラジル代表の主力でもある。彼は6番、8番、10番のいずれでもプレーでき、ミケル・アルテタのチームで戦うのに必要な粘り強さも備えている。そのうえ、7500万ポンドはこの市場では「お買い得」だ。おそらく最も重要なのは、これによってアーセナルの最も明白な弱点のポジションが補強されることだろう。デクラン・ライスが負傷すれば、アーセナルのシーズンは頓挫していたかもしれない。今なら、彼の脚を温存できる。
アレックス・ラビドゥ：ロドリのバルセロナ移籍だ。ただし2位には意外な候補がいる。そしてその差は僅かだ。ロドリは、セルヒオ・ブスケツが去って以降バルセロナに欠けていたもの、つまり中盤の底での支配力と強さをもたらす。彼は世界最高の6番であり、ワールドカップで示したように、相手にとっては厄介極まりない存在になれる。レアル・マドリーが依然としてラ・リーガ優勝の本命かもしれないが、今季バルセロナがチャンピオンズリーグを制しても驚く必要はない。
そして2位については、ブラッドリー・バルコラのリヴァプール移籍はどうだろうか。たしかにリヴァプールにはまだ穴があり、プレミアリーグ優勝の本命でもない。それでもアンフィールドのクラブは、イングランド1部がしばらく必要としていた類いの強烈なメッセージを発した。プレミアリーグのクラブはたいていほぼ誰でも獲得できるが、全盛期に入りつつあるバルコラ級の選手をPSGから引き抜くのは別の話だ。アーセナルによるビニJr.への非現実的なアプローチを見ればいい。バルコラがパリの快適さを離れ、アンフィールドで主役になるチャンスを追う道を選んだという事実は、彼の野心を十分に物語っている。アレ。
ライアン・トルミッチ：明確な勝者がいる。それが、破格と感じられる価格でロドリを獲得したバルセロナだ。世界最高のMFがそのままバルセロナのチームに入り、このチームを新たなレベルへ導くことのできる、そしておそらく導くであろう司令塔をもたらした。彼は未来への投資としての補強ではない。今のための補強であり、バルセロナは今やはるかに優れたチームになった。
最悪なのは何だ？
TH：サヴィーニョが7500万ポンドでスパーズに移籍し、しかも即座に登録名を「サヴィオ」に戻す。ブラジル人の彼はまずまずの選手で、1対1の局面では本当に効果的だ。だが、マンチェスター・シティでの2年間でわずか2得点という数字は、控えめに言っても懸念材料である。スパーズは彼にまだ多くを期待できると見ているのだろうし、22歳であることを考えればそれも理解できる。それでも、プレミアリーグでまずまずのウインガー以上の存在になれることを証明していない選手に対しては、あまりにも高すぎる支払いだ。
AL: トッテナムの今夏の補強全体ではないか。クラブが4億ポンド前後を使い、それでもチームを変えられる選手を獲得したのか疑問が残るなら、ここでジョーカーが札束を燃やすミームを差し込むべき時では？
サヴィーニョとオマル・マーモウシュは才能ある選手で、サンドロ・トナーリはプレミアリーグで実績のあるMFだ。だがスパーズは、以前の所属クラブが手放す意思を持っていた選手たちの寄せ集めに、スーパースター級の価格を支払った。もちろん、選手自身がトッテナムでプレーしたいと思う必要があり、それがおそらく難しさの半分なのだろう。だが、肝心の目玉はどこにあるのか。低調なスタートによって、この移籍市場はさらに悪く見えている。そして、
ミハイロ・ムドリクの獲得？ 笑うしかない。
RT: ロドリの退団を受けて中盤補強の明確な必要性はあったとはいえ、マンチェスター・シティがエンソ・フェルナンデスに法外な資金を投じたのは、あまりにも見当違いに思える。いい選手か？ もちろんだ。だが同時に、今夏のワールドカップ後のイングランドでは完全に歓迎されない存在でもあり、正直なところ、プレミアリーグで9桁の価値を持つ選手だと本当に示したことは一度もない。これはパニックだったのか、それとも多くの人が見えていない上振れ要素があったのか。いずれ分かるだろう。
どのアメリカ代表選手が最高の移籍を果たしたのか。最悪の移籍となったのは誰か。
TH：ベストは？ おそらくジョバンニ・レイナだろう。まずまずのワールドカップを足がかりに、ストラスブールへの移籍を実現させた。彼のように、自分の力を示すには適切な環境が必要な才能にとって、より激しさの少ないリーグでのこの移籍は実に合っているように見える。この筆者の陰謀論めいた見立てでは、まずまずの半シーズンを送ればチェルシー行きの切符をつかみ、そこで「新たなアメリカのスター」として売り出されるはずだ。ワーストについて言えば……厳密に言ってひどい移籍はなかった。ただ、セバスチャン・バーホルターのミドルズブラ移籍はMLSにとって良い話ではない。北米トップリーグはイングランド2部より上だと位置づけようとしている中で、MLSカップ優勝争いのチームを離れ、中位の平凡なクラブへ向かったという決断は、好スタートを切ったとはいえ少し残念である。
AL: 私は両方とも通好みのチョイスでいく。勝者はセバスチャン・バーホルターのミドルズブラ移籍、敗者はディエゴ・コッヘンのリンビー移籍だ。
バーホルターは何年も非常に良い選手だったが、その成功には常に「所詮MLS」というレッテルがついて回った。イングランド2部では目覚ましいプレーを見せており、プレミアリーグ昇格を見据えるチームで瞬く間にファンのお気に入りになりつつある。
コッヘンについては、このレンタルの理屈は理解できる。とにかく試合出場が必要だったからだ。だが、昇格したばかりで残留争いが予想されるリンビーに加わることが、本当に適切な行き先だったのだろうか。チームは開幕6試合で未勝利、11失点を喫している。コッヘンには多くの仕事があり、個人としては光る場面も見せているが、有望株のレンタルは自信を育むためのものでもある。今のコペンハーゲン郊外に、大きな自信が満ちているとは想像しにくい。
RT: 全体として見ると、移籍したUSMNTの選手たちの大半は成功できる立場に身を置いたように思える。中でも際立つのがザビエル・ゴゾだ。前サイクルの終盤にはUSMNTのメンバー入り目前まで迫っていたが、今サイクルのスタート時点では注目すべき有望株の一人となっている。クリスタル・パレスは彼に関するプランを持っているようで、それはゴゾほどのポテンシャルを持つ選手にとって重要だ。
「ワースト」という表現は厳しいが、疑問が残る案件を一つ挙げるなら？ ミドルズブラのアメリカ人選手たちについては多くが語られているが、そのうち3人は同じ中盤のポジションだ。エイダン・モリスがすでに地位を築き、セバスチャン・バーホルターもすでに好調な中で、ロカス・プクスタスはどこに収まるのか。疑問符はつくが、3人が同時にプレーすればその答えはすぐに出るかもしれない。
フォラリン・バログンの移籍破談はどれほど深刻だったのか？
TH：もう切り替えるべきだ。ここで語っているのは、良かった6カ月とワールドカップでのまずまずの数試合にすぎない。もちろん、アメリカ人選手がプレミアリーグでプレーする姿は誰もが見たい。それはまったく自然で、もっともなことだ。ただ、エヴァートンは少し奇妙な組み合わせだった。バログンが引き続き実力を証明していけば、その時は来る。早ければ1月かもしれない。
AL: これはフォラリン・バログンにとって、まさに必要のない出来事だった。
物議を醸したボスニア戦での一発退場による出場停止処分の取り消しをめぐり、この夏は不当にホワイトハウスと結びつけられていただけに、バログンには正しい理由で見出しを飾る必要があった。だが実際には、彼の名前はまたしても厄介な騒動の中心にある。彼に必要だったのは、すっきりした移籍と新たなスタートだった。だが、そのどちらも手にできなかった。
全容が明らかになるまでは、すべてをバログンのせいにするのは不公平だ。責任を負うべき者はほかにも十分いる。モナコはワールドカップ終了の時点から、バログンが退団を望んでいることを知っていた。それにもかかわらず、移籍市場の最後の数時間まで待ってようやく交渉を成立間近まで進めたのは、計画性のなさを感じさせる。選手がすでにクラブの練習場に来ていた段階で、遅れて出てきたメディカル面の懸念によって条件を変更したことを考えれば、エヴァートンも免責されるわけではない。しかし、バログン自身もある程度の責任は受け入れなければならない。エヴァートンが契約条件の再交渉を試みたのだとすれば、クラブ到着後に移籍から手を引くのは彼の権利だが、それでも自らを難しい立場に置くことになる。解決策を見いだせないほど関係が完全に悪化した理由については、彼の代理人たちも問われることになるだろう。
目先の懸念は、バログンが次のピーター・オデムウィンギーになってしまうことだ。不満を抱えたままモナコに戻り、疑問符を残し、獲得を検討するクラブが1月の取引にその手間をかける価値があるのかと思案する状況になる。そうなれば、彼は逃れようとしていた状況よりもさらに悪い立場に置かれることになる。
RT: 良くはなかったし、誰にとっても印象の良いものではなかった。モナコは悪者に見えるし、とりわけチェルシーからはそう映る。エヴァートンはストライカーを失い、その穴を埋められなかった。そしてバログンだ。この夏のうちに、彼は公平であれ不公平であれ、2度目の騒動の中心にいる。理想的な状況ではなく、バログンを宙ぶらりんの状態に置いたまま、彼のWikipediaページにまたひとつ奇妙な出来事を加えることになった。
本当に戦力アップしたのはどのクラブか。
TH：まだ評価を下すには早いが、今夏は本当の意味での「アップグレード」というより、入れ替えを繰り返した夏だったように感じられた。トッテナムはかなり有力なタレントを補強したが、ここまでのパフォーマンスを見る限り、チームとして本当に改善したのかは疑問視されるべきだ。そこにブラッドリー・バルコラが加わるのは、リヴァプールにとってプラスである。総額4億ポンドを投じたマンチェスター・シティの再建第2弾も悪くは見えないが、ロドリの喪失を埋め合わせることはできない。アーセナルを推す声もあるが、本気で獲得の可能性があると考えていたヴィニシウスの獲得に失敗したのは大きな痛手だ。ならば、優れた選手を何人も獲得したレアル・マドリーはどうだろうか。（またしても）
AL: モナコがラミン・カマラのロンドン行きの取引を取りやめ、チェルシーにとって壮大な移籍市場になり得た流れを断ち切ったとはいえ、ここはチェルシーについて話そう。
確かにエンソ・フェルナンデスを失い、その後継者として想定していた選手の獲得にも失敗した。しかし、モーガン・ロジャース、エミリアーノ・マルティネス、マクサンス・ラクロワ、ジョヴァニー・クエンダ、そしてそのほかにも有用な戦力を加えた。この陣容は、ここ数年のチェルシーの中でも最もバランスの取れたスカッドと言える。依然として穴はあり、特にカマラ獲得消滅後の中盤には不安が残るうえ、守備面にも疑問はある。それでもこのチームはすぐに優勝争いができる。その理由は、シャビ・アロンソの招へいと、いくつもの抜け目ない補強を実現したことにある。
RT: 十分ではなかったとする一部SNSの声もあったため、物議を醸す答えかもしれないが、アーセナルは今季リーグを独走する体制をしっかり整えた。新戦力のクリストス・ツォリス、ブルーノ・ギマランイス、エズリ・コンサは、ディフェンディングチャンピオンとして今季に入ったチームのレベルを即座に引き上げる。「ワールドクラス」の名前を手に入れたかと言えば、答えはノーだ。しかし、彼らにそれは必要なかった。アーセナルは段階的な上積みを選んだが、勝利を持続させるのはたいていそのやり方であって、見せびらかすための大金投下ではない。
移籍する必要があったのに、そうしなかったクラブ、あるいは選手は誰だろうか。
TH：リヴァプールのセンターミッドフィルダーの件はかなり話題になっているが、おそらく少し騒がれすぎだ。アレクシス・マック・アリスターはより低い位置の役割をこなせるし、そのポジションにアンドニ・イラオラにとって明確なアップグレードはなかった。明らかなのはマンチェスター・ユナイテッドだ。いったいなぜルーク・ショーがまだ左サイドバックなのか。
AL: ここではモナコとバログンの話に戻る。クラブの観点からすれば、これはここ最近で最悪級の移籍市場の失敗の一つだ。
モナコには今、移籍する準備ができていたバログンとラミン・カマラの2選手がいるが、彼らの移籍は可能な限り最後の瞬間に破談となった。さらに懸念されるのは、モナコがすでに若い選手に目を向けることで、彼らのいないチーム作りを計画し始めていたように見えたことだ。クラブはマルセイユに印象的な勝利を収め、リーグ・アン首位に立っていたが、この移籍市場での対応ぶりはその勢いを失速させかねない。
モナコは今、両選手に対して本格的な火消しを行う必要がある。この多くは、締め切り日に相互依存する2件の取引を同時成立させようと3Dチェスのような駆け引きを試みるのではなく、もっと早く動いていれば避けられたはずだ。
RT: 今季のリヴァプールは、守備的ミッドフィルダーとして私を必要としているのかもしれない。たとえ今いるアタッカー陣がそれを補えるとしても、クラブの中盤の人数不足は本当に、本当に深刻だ。毎試合が走り合いのような展開になるだろうし、その大半には勝てるかもしれないが、そんなやり方でトップレベルを勝ち抜くことはできない。それが痛手となって返ってくるかもしれないし、正直に言って最初の数試合ですでにそうなっている。