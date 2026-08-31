TH：アルゼンチン代表のユニフォームを着た姿に限れば、これは確かにかなり際どい比較だ。マラドーナの方が間違いなく見ていて楽しかった。それは主に、自分の身体をひどく扱いながら過ごすことが多く、メッシが最後まで本当の意味ではつかみ切れなかったガウチョの「スピリット」を、より体現していたからだ。マラドーナはまさに隅々までアルゼンチンそのものだった。メッシが国民に愛されるまでには、はるかに長い時間がかかった。ただ、直近2大会のコパ・アメリカと2022年ワールドカップに限れば、メッシだ。カタールでのタイトルは、一世代を代表するような個の力でつかんだ優勝だった。信じ難い選手による、信じ難い仕事だった。

RT：これは一世代を象徴する議論だよね。どの世代にも「自分たちの男」がいて、30年後にはまた別の新たな誰かについて議論しているのかもしれない。ある世代に属する人間として、メッシが成し遂げたこと、どうやってそれを成し遂げたか、そして同じくらい重要なのが、マラドーナの影の下でそれを成し遂げたという事実を見過ごすことはできない。あれは特別な重圧だったし、それを背負い切った能力こそ、彼が今は一歩リードすると言える多くの理由の一つだ。

AL：メッシがクラブレベルで群を抜いて最高の選手であり、アルゼンチン代表の主要な攻撃記録をすべて塗り替えてきたのは確かだが、メッシとマラドーナは異なる理由で並び立っているとする十分な議論も成り立つ。

メッシはアルゼンチン代表で機械のような働きを見せてきたが、代表チームは常に、彼が心から受け入れたものというより、背負わされた重荷のように感じられていた。実際、アルゼンチンのスターであることに伴う理不尽なプレッシャーを理由に、2016年には一度代表引退もしている。彼は極めてビジネスライクで、自分を追う人々に対して大半は心を閉ざしていた。もちろん、それは彼の当然の権利だ。だがそのことで、国内の一部では、彼はアルゼンチンを代表しているスペイン出身の人物のように自分を位置づけている、と感じる空気が生まれた。ある時期には、カルロス・テベスの方が自国でメッシより人気があったほどだ。

一方で、マラドーナはアルゼンチンそのものだった。激しい生き方から唯一無二のプレースタイルに至るまで、彼はこの国の本質をすべて体現していた。そして、その非常によく知られた奇行やピッチ外での問題の数々にもかかわらず、彼は勝った。彼は本質的に、ピッチ上に現れた『オールド・スクール』のフランク・ザ・タンクであり、それまでにはなく、その後も起きていないかもしれない形で、一国全体を鼓舞した。