『ザ・ロンド』リオネル・メッシ編：史上最高の選手がアルゼンチン代表から引退、そのレガシーとインテル・マイアミの今後は？
避けられないことが現実となった。
メッシの代表引退は、しばらく前から迫っていた。アルゼンチン代表のメッシは39歳で、キャリア最高のパフォーマンスを見せていた時期はすでに過ぎている。ワールドカップで12ゴール関与を記録し、大会最多アシストの新記録を打ち立てたかもしれない。だが、メッシが満身創痍の状態でプレーしていたのは明らかだった。あの両脚には、もう多くは残っていない。そして国際舞台で戦うために必要な力は、なおさら残っていない。
もちろん、ここで語っているのは史上最高クラスの一人についてである。いや、史上最高その人かもしれない。だが、メッシの代表でのレガシーは複雑だ。少なくとも10年にわたって、それは失敗だった。アルゼンチンで獲得した主要タイトルは「たった」3つで、しかも最初の1つを手にしたのは30歳を過ぎてからだった。3年間で3つを勝ち取ったことで、失われた時間を取り戻しているかのようですらあった。
では、代表ユニフォームをまとったメッシのレガシーはどこに位置づけられるのか。そして、リオネル・アンドレス・メッシの次は何か。 GOALの記者陣が、そのすべてを今回も『
ザ・ロンド』で掘り下げる。
メッシの代表チーム引退についての考えは？
トム・ヒンドル：残念ではあるが、避けられないことでもある。メッシはワールドカップの大半で、ほとんど消耗し切った状態でプレーしているように見えたし、大会前にも自分がプレーするかどうか分からないと話していた。これはしばらく前から予兆があったことだ。本格的に憶測が広がり始める前、次の代表サイクルを前に自ら身を引くのは、彼らしい潔さでもある。
ライアン・トルミッチ：妥当な判断だ。彼は人生の20年を代表チームに捧げてきたし、その20年は決して楽なものではなかった。アルゼンチン代表にとってもメッシにとっても、新たなページを開くには良いタイミングだ。代表チームはこれで後継計画を進めることができ、メッシは代表戦のない期間をサウスビーチで家族と過ごせるようになる。それだけの資格が彼にはある。控えめに言っても、だ。
アレックス・ラビドゥ：これは理にかなっている。アルゼンチン代表として素晴らしい一方で消耗の激しいワールドカップを戦ったメッシにとって、今年は感情の揺れ動く1年だ。アルゼンチンが優勝した2022年ワールドカップ、あるいは2024年コパ・アメリカという完璧な去り際の機会を、なぜ生かさなかったのかと疑問を呈する人もいるだろう。だが39歳にして、メッシはこの大会で最も優れた選手だったと言っていい。それは信じがたい偉業であり、なぜ彼が史上最高の選手と言われるのかを示していた。正直に言えば、大会前から兆候は明らかで、メッシ自身も月曜日にそれをほぼ認めていた。
アルゼンチン史上最高の選手が誰かを巡る議論は、いまだに続いている。マラドーナか、それともメッシか。あなたはどちらの立場だろうか。
TH：アルゼンチン代表のユニフォームを着た姿に限れば、これは確かにかなり際どい比較だ。マラドーナの方が間違いなく見ていて楽しかった。それは主に、自分の身体をひどく扱いながら過ごすことが多く、メッシが最後まで本当の意味ではつかみ切れなかったガウチョの「スピリット」を、より体現していたからだ。マラドーナはまさに隅々までアルゼンチンそのものだった。メッシが国民に愛されるまでには、はるかに長い時間がかかった。ただ、直近2大会のコパ・アメリカと2022年ワールドカップに限れば、メッシだ。カタールでのタイトルは、一世代を代表するような個の力でつかんだ優勝だった。信じ難い選手による、信じ難い仕事だった。
RT：これは一世代を象徴する議論だよね。どの世代にも「自分たちの男」がいて、30年後にはまた別の新たな誰かについて議論しているのかもしれない。ある世代に属する人間として、メッシが成し遂げたこと、どうやってそれを成し遂げたか、そして同じくらい重要なのが、マラドーナの影の下でそれを成し遂げたという事実を見過ごすことはできない。あれは特別な重圧だったし、それを背負い切った能力こそ、彼が今は一歩リードすると言える多くの理由の一つだ。
AL：メッシがクラブレベルで群を抜いて最高の選手であり、アルゼンチン代表の主要な攻撃記録をすべて塗り替えてきたのは確かだが、メッシとマラドーナは異なる理由で並び立っているとする十分な議論も成り立つ。
メッシはアルゼンチン代表で機械のような働きを見せてきたが、代表チームは常に、彼が心から受け入れたものというより、背負わされた重荷のように感じられていた。実際、アルゼンチンのスターであることに伴う理不尽なプレッシャーを理由に、2016年には一度代表引退もしている。彼は極めてビジネスライクで、自分を追う人々に対して大半は心を閉ざしていた。もちろん、それは彼の当然の権利だ。だがそのことで、国内の一部では、彼はアルゼンチンを代表しているスペイン出身の人物のように自分を位置づけている、と感じる空気が生まれた。ある時期には、カルロス・テベスの方が自国でメッシより人気があったほどだ。
一方で、マラドーナはアルゼンチンそのものだった。激しい生き方から唯一無二のプレースタイルに至るまで、彼はこの国の本質をすべて体現していた。そして、その非常によく知られた奇行やピッチ外での問題の数々にもかかわらず、彼は勝った。彼は本質的に、ピッチ上に現れた『オールド・スクール』のフランク・ザ・タンクであり、それまでにはなく、その後も起きていないかもしれない形で、一国全体を鼓舞した。
メッシのアルゼンチン代表でのベストゲームは何だったのか？
TH：いや、本当に何百もあるから、1つに絞るのは難しい。だが、2022年ワールドカップ準決勝で、彼がヨシュコ・グヴァルディオルを翻弄し、さらにPKも決めてアルゼンチンを決勝に導いた場面はどうだろうか。見事だった。あとは、認めるのはつらいが、2026年のイングランド戦で見せた最後の10分間も、大会全体を通して見ても誰にも引けを取らないほど素晴らしかった。
RT：選ぶにはあまりに多すぎるが、私にとって個人的に特別なものがある。2022年ワールドカップ初戦でサウジアラビアに敗れた後、アルゼンチンはメキシコ戦で勝利が必要だった。60分間、チームは生気がなく、万事休すという状態だった。だがその後、メッシが突然の強烈なゴールを決め、追加点もアシストし、実質的に自らの力でチームを勝利へと導いた。あれこそ、メッシの代表キャリアを端的に表す一戦だった。逆境の中でチームを背負い、そしてどういうわけか、とても実現しそうになかったことを成し遂げてしまう。その姿そのものだった。
AL：やはり2022年のフランスとの決勝しかないだろう。史上最高のサッカーの試合とも言える一戦で2ゴール。これを超えるものはない。
代表チームから引退した今、クラブチームにとってこれは何を意味するのか。契約を完全に全うするのか。Getty
TH：ここからは本当に難しくなる。文脈が重要だ。メッシの父親は最近亡くなっており、彼はその死を「発表」する声明の中で、ワールドカップでプレーした理由の一部は、父に最後のサッカーの記憶を残すためだったと述べていた。胸が張り裂けるような話であり、悲しみに暮れる人の言葉を過度に読み解くのは酷ではある。それでも、彼の今後のキャリアについて避けがたい疑問を投げかけるのも事実だ。今の彼は誰のためにプレーしているのか。もちろん、メッシが今なお競争者であることに変わりはない。だが、MLSは本当にそこまで彼を突き動かすものなのか。勢いに乗るフィラデルフィア・ユニオンにMLSプレーオフで敗れて、そのまま引退を決断したとしても、私はまったく驚かない。
RT：金銭面でいえば、プレーを続ける理由はおそらく数百万ほどあるのだろう。ただ、そうした理由は、多くの選手にとってよりもメッシにとっては意味が小さいはずだ。それでも、そこには勝負師としての顔があり、さらに親しい仲間たちと一緒にプレーするこの最後の年月を本当に楽しんでいる友人としての一面もある。本人がそれで幸せなら、なぜやめる必要があるのか。おそらく、アルゼンチン代表から離れることによる解放感と、飛行機での移動距離の減少によって、メッシはMLSのレベルであと数年プレーできるのだろう。それは金のためだけでなく、喜びのためでもある。
AL：メッシが今季限りで現役を退くというシナリオは、十分に現実味がある。たしかに、彼は2028年までの契約にサインしている。そして今週末の4試合にわたる圧巻のパフォーマンスが示すように、その気になればあと5年はMLSを支配できるだろう。だが、父親の死、見事なワールドカップの痛ましい終わり方、そして将来的に所有権を持つと報じられているクラブのためにスタジアム開場にも貢献したという事実を踏まえると、彼に本当に残されていることは何なのか。
メッシが自宅の豪邸で『くそ、CONCACAFチャンピオンズカップで優勝するまではスパイクを脱げない』と自問しているわけではない。大方の見方では、このアルゼンチン人は今季限りで静かに表舞台を去り、マイアミで実業家としての新たな役割を全面的に受け入れることになる。
メッシは2026年ワールドカップでプレーすべきだったのか。それとも、2022年の方がより良い幕引きだったのか。
TH：まあ、父親が彼に26年にプレーしてほしいと望んでいるという文脈を踏まえれば、そこには明らかに感情的な要素がある。ただ、物語を語る側からすれば、2022年の方がより良いキャラクターアークになっていたはずだ。だから、ここはもどかしいほど結論を保留したまま、アルゼンチンが優勝した2024年のコパ・アメリカこそ、スパイクを脱ぐ理想的なタイミングだったと主張しておこう。
RT：まったくその通りだ。投票結果がどうであれ、彼は今夏の大会でも依然として最高の選手だったし、彼の国があの魔法のような快進撃を見せられたのは、ほとんど彼の英雄的な活躍だけによるものだった。最終的にすべてがうまくいったわけではなかったが、彼はアルゼンチンの人々に魔法のような快進撃を届けることができた。メッシについて私たちが知る限りでは、それは彼にとって意味のあることだ。ピッチ内外での結末がどれほど悲しいものだったとしても。
AL：2022年の決勝が完璧な幕引きになっていたはずだが、ある意味でメッシは2026年ワールドカップで自分が史上最高の選手だと証明した。彼は8得点4アシストを記録し、仮にワールドカップ史上でも屈指と言える守備陣に対して何かできていれば、大会最優秀選手を受賞していただろう。しかも同じ大会では、長年のライバルであるクリスティアーノ・ロナウドがかつての面影を失っていた。それだけでも、挑戦した価値はあった。