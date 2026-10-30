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MLS Rondo 1-1GOAL

ザ・ロンド：リオネル・メッシとインテル・マイアミは連覇できるか？ ナッシュビルは届かないのか？ カバン・サリバン、ジュリアン・ホールら若手がMLSを席巻するのか？

MLSカップを巡る争いからリーグで台頭する新星、2027年のスプリントシーズンまで、GOALの記者陣が最大の注目点を掘り下げる。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • MLSのレギュラーシーズンは残り2節。それでも、まだ多くのものが懸かっている。ナッシュビルはすでにサポーターズ・シールドを獲得したが、MLSカップをどのチームが制するかについては、リオネル・メッシを擁する前回王者インテル・マイアミも大きな存在となるだろう。一方、アントワーヌ・グリーズマンは加入後、オーランド・シティのプレーオフ進出に向けた勢いを後押ししている。

    また、カバン・サリバンをはじめとするフィラデルフィア・ユニオンの若手選手たちは、チームの今季の巻き返しに貢献。ジュリアン・ホールらニューヨーク・レッドブルズの10代の選手たちも、プレーオフ進出を目指している。LAギャラクシー、トロントFC、ポートランド・ティンバーズも、今季を終わらせまいと戦うチームの一部だ。監督の中には、自身の進退が懸かっている可能性のある者もいる。

    そして、今季が結末を迎えようとする中、MLSはその先に控える「2027年スプリントシーズン」の概要を示した。果たして、今年の頂点に立つのはどのチームか。期待を裏切る結果に終わる可能性があるのはどこか。そして、リーグの次なる試みをどう見るべきか。GOALの記者陣が最新回の 『ザ・ロンド』 で詳しく読み解く。

  • 今季最大の話題は何だったか？

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    Icon Sportswire

    サリバンは、フィラデルフィア・ユニオンの復調と、MLS全体に広がる若手台頭の潮流をけん引してきた。

    アレックス・ラビドゥ：若手の台頭だ。シーズン前から、レッドブルズがマイケル・ブラッドリーの下で若手を本格的に起用する兆しはあった。だが、10代の選手を3人も先発させると予想した人がいただろうか。あるいは、サリバンがシーズン後半にMVP級の数字を残すと予想した人がいただろうか。

    ユースアカデミーへの投資がようやく実を結びつつあるようだ。リーグの取り組みを評価したい。

    ライアン・トルミッチ：少し突飛に聞こえるかもしれないが、ユニオンの復活だ。昨季はシールドを獲得したが、今季前半は低調だった。それから若手を思い切りプレーさせた。サリバン、ニール・ピエール、フランキー・ウェストフィールドは今や代表選手であり、ポストシーズンでの躍進を期待できる確かな理由がある。ワールドカップ前には誰も予想できなかっただろう 

  • 今季、頂点に立つのは誰か？

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    Icon Sportswire

    ルイス・スアレスは39歳にして今季16ゴール、7アシストを記録し、驚異的な復活を遂げている。

    AL: 不評を買うかもしれないが、インテル・マイアミの連覇を推したい。ナッシュビルが素晴らしいシーズンを送り、サポーターズ・シールドにふさわしいことは間違いない。だが、一発勝負のラウンドに入れば、リオネル・メッシに加え、自らの力で試合を支配できるルイス・スアレスとヘルマン・ベルテラメという2人のストライカーを擁するインテル・マイアミに逆らえるだろうか。

    戦力的に見れば、マイアミにとって最大の脅威はロサンゼルスFCのはずだった。しかし、ロサンゼルスFCは今季、本来の力を発揮できずにいる。となれば、マイアミが再び優勝へ突き進む展開が見えてくる。

    RT: メッシがこのリーグを去るまでは、彼に逆らう賭けをするのは愚かだ。彼がピッチに立つなら、マイアミが優勝候補。それに尽きる。 

  • 今季、最も期待を裏切るのは誰か？

    Nashville SC v Atlanta United
    Getty Images Sport

    ナッシュビルはサポーターズ・シールドを獲得したが、プレーオフが始まれば期待はさらに高まるだろう。

    AL: ナッシュビルかシカゴだ。ナッシュビルは今季もMLSのレギュラーシーズンで最高のチームだが、プレーオフは対戦相手との相性に大きく左右される。絶好調のスター選手と当たってしまうのが心配だ。

    昨年を見れば分かる。メッシは決着をつける一戦で2得点を挙げ、ナッシュビルを1回戦敗退に追い込んだ。ナッシュビルは今年のチャンピオンズカップでマイアミに雪辱を果たしたが、シールドを獲得したからといって、目標を達成したわけではない。

    シカゴについては、グレッグ・バーホルターが、約10年間プレーオフから遠ざかっていたチームを2年連続のプレーオフ進出に導いたのは素晴らしい。だが、バーホルターが指揮を執り、ロベルト・レヴァンドフスキも加入するこの野心的なチームへの期待は高まっている。現状では、早期敗退を喫しそうに見える。

    RT: 先ほどの私の回答を踏まえると？ ナッシュビルだ。今季は群を抜いて最高のチームだが、それがポストシーズンの結果につながるとは限らない。むしろ、つながらないことが多い。レギュラーシーズンの成績を考えれば、カップ優勝以外は失敗と言える立場にある。そして、その立場にあるチームは、優勝を逃すことの方が多い。 

  • プレーオフの残りの出場枠をつかむのは誰か？

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    Newscom World

    LAギャラクシーは、シーズン終盤にポストシーズン進出の望みをつなごうと戦う数少ないチームの一つだ。

    AL： 東地区では大胆に予想して、トロントがFCシンシナティとともにワイルドカード枠に入ると見る。もちろん、「ヘル・イズ・リアル」のプレーオフ版もいつだって楽しいが。ロビン・フレイザー監督は続投するためにプレーオフ進出が必要だろうし、チームは久しぶりに主力の大半が健康な状態にある。トロントの進出を予想する。

    西地区では、シアトルがコロラドを僅差で上回って7位に入り、コロラド・ラピッズとLAギャラクシーがワイルドカード枠をつかむだろう。ギャラクシーは9位で何とかポストシーズンに返り咲く。

    RT： 東地区ではニューヨーク・レッドブルズがプレーオフ争いに割って入り、西地区ではLAギャラクシーとポートランド・ティンバーズが進出すると予想する。レッドブルズは若手の自信だけでも進出できるはずだ。一方、西地区は現在その枠にいるチームに欠点があるように見えるため、十分にチャンスがある。とはいえ、MLSだ。どう転ぶかは分からない。 

  • 最もプレッシャーを受けている監督は誰か？

    Pascal Jansen
    Getty

    パスカル・ヤンセンとニューヨーク・シティFCはプレーオフ進出を逃す危機にあり、クラブは新スタジアムへの移転を控えている。

    AL: 反則かもしれないが、3人挙げたい。フレイザー、グレッグ・バニー、マイキー・バラスだ。

    確かに今季のトロントFCは負傷者に大きく苦しんでいる。しかし、ジョシュ・サージェントのような選手の獲得にクラブ史上最高額の移籍金を投じた以上、期待は非常に高くなる。

    そして、バニーに課された使命は明快だ。プレーオフに進出しなければ失敗である。LAギャラクシーほど、ピッチ内外で優勝を生かせなかったMLSカップ王者は想像しにくい。2024年の優勝は、長く続く成功の始まりというより、「知っていた？」と問う雑学クイズの答えのように感じられ始めている。

    最後に、サンディエゴがプレーオフ復帰を逃したことで、バラスにも大きな重圧がかかるだろう。このクラブも大きな野心を持つが、チャッキー・ロサーノと決別するという決断をうまく進められなかった。バラスはその中心にいた。サンディエゴの最初の2シーズンは、LAFCよりもセントルイスの歩みにずっと近く、このクラブはセントルイスと同じ道をたどることを何としても避けたいはずだ。

    RT: NYCFCのパスカル・ヤンセンだ。今季は奇妙で緊張感の漂うシーズンとなっており、現時点でチームはプレーオフ圏外にいる。新スタジアムの完成を控えるNYCFCにとって、大物監督の招へいに踏み切る理由はそれほど必要ない。プレーオフを逃すだけで、その決断を正当化するには十分だ。

  • スプリントシーズンが楽しみですか？

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    NurPhoto

    MLSが新たな開催日程への移行に向けて準備を進めるなか、2027年のMLSスプリントシーズンでは、プレーオフ前にレギュラーシーズン14試合が行われる。

    AL： ある程度はね。理論上、シーズンが短くなれば、どの試合もこれまで以上のプレッシャーの中で戦うことになるはずだ。ただ、16チーム制のプレーオフを維持するのは、好機を逃しているように感じる。グループステージを設け、決勝トーナメントの出場チーム数を減らすなど、NBAカップに近い方式を試してみてはどうだろう。皮肉にも、NBAカップはバスケットボールをサッカーに近づけようとする試みなのだが。

    それでも、レギュラーシーズンはわずか14試合なので、一つひとつの結果がこれまで以上に重要になる。スプリントシーズンは5月に終わるため、夏場の中だるみを心配する必要もない。

    RT： もちろん！MLSはいつも予測不能で型破りだ。では、シーズン全体をわずか数週間に凝縮したらどうなるか？大混乱と、たくさんの楽しさが生まれることを期待したい。さあ、試合を始めよう！ 