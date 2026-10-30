MLSのレギュラーシーズンは残り2節。それでも、まだ多くのものが懸かっている。ナッシュビルはすでにサポーターズ・シールドを獲得したが、MLSカップをどのチームが制するかについては、リオネル・メッシを擁する前回王者インテル・マイアミも大きな存在となるだろう。一方、アントワーヌ・グリーズマンは加入後、オーランド・シティのプレーオフ進出に向けた勢いを後押ししている。

また、カバン・サリバンをはじめとするフィラデルフィア・ユニオンの若手選手たちは、チームの今季の巻き返しに貢献。ジュリアン・ホールらニューヨーク・レッドブルズの10代の選手たちも、プレーオフ進出を目指している。LAギャラクシー、トロントFC、ポートランド・ティンバーズも、今季を終わらせまいと戦うチームの一部だ。監督の中には、自身の進退が懸かっている可能性のある者もいる。

そして、今季が結末を迎えようとする中、MLSはその先に控える「2027年スプリントシーズン」の概要を示した。果たして、今年の頂点に立つのはどのチームか。期待を裏切る結果に終わる可能性があるのはどこか。そして、リーグの次なる試みをどう見るべきか。GOALの記者陣が最新回の 『ザ・ロンド』 で詳しく読み解く。