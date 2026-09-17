トム・ヒンドル：ややリスキーだ。初招集が13人というのは盛り上がるし、雰囲気作りという意味でもいい。だが、ここにはとにかく経験があまりにも少ない。もちろん、アメリカは未来を見据える必要があるが、ポチェッティーノは若手に寄せすぎたうえ、そのタイミングも早すぎたというリスクがある。サリバンは納得できるし、ザビエル・ゴゾ、ペイトン・ミラー、ニール・ピエール、ジュリアン・ホールもそうだ。だが、ここでコール・キャンベルを入れた理屈は何なのか。マティス・アルバートは本当に準備ができているのか。難しいところだ。

ライアン・トルミッチ：ほぼ理想的な内容だ。新旧が完璧に入り混じった構成と言っていい。期待の若い顔ぶれの多くが入っている一方で、彼らを導けるおなじみの面々もいる。何かを一新することと、なじみあるものを残すことの間では、しばしばせめぎ合いが起こるものだが、ポチェッティーノはそのバランスをちょうど中間でうまく取ったように見える。

アレックス・ラビドゥ：アメリカ代表が多少つまずくことがあったとしても、思い切った選択をしたマウリシオ・ポチェッティーノは称賛に値する。ペルー、チリ、メキシコ、カナダはいずれも、ベストメンバーをそろえればこのグループに対して優位に入れる可能性がある。だが、ワールドカップサイクルのこの段階では、特に若手を中心に、代表の選手層の中で何を持っているのかを見極める必要がある。11月中旬にはネーションズリーグの試合が予定されており、クリスチャン・プリシッチやウェストン・マッケニーのようなスター選手たちが復帰する現実的なタイミングは、健康でありさえすれば、その時期になりそうだ。