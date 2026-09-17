ザ・ロンド：マウリシオ・ポチェッティーノのアメリカ代表における若手起用の賭けは大胆なのか、それとも時期尚早なのか。カバン・サリバンらは何をもたらせるのか。
若手にプレーさせる時が来た。今秋、どの選手がアメリカ代表に招集されるのかを巡ってさまざまな憶測が飛び交う中、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は考え得る限り最大限に若いメンバー構成を選んだ。招集された28人のうち13人は、これまでアメリカのフル代表でプレーしたことがない。カヴァン・サリバン、ジュリアン・ホール、アドリ・メフメティ、ザヴィエル・ゴゾといった高く評価される10代の選手たちも名を連ねた。そして、クリスティアン・プリシッチの居場所はない。
もちろん、ベテラン勢の何人かは引き続き選ばれている。ただ、それ以外は将来を強く見据えた陣容だ。だが、それは正しいアプローチなのだろうか。メキシコ、カナダ、チリ、ペルーとの親善試合は簡単ではない。アメリカは若手中心のメンバーで勝てるのか。そして、彼らをこの厳しい舞台に送り込むには少し早すぎるのだろうか。GOAL の記者陣が最新のアメリカ代表メンバーを議論し、別の回のThe Rondoで、若手たちは本当にプレーする準備ができているのかを問う。
アメリカ代表のメンバーについてどう思う？
トム・ヒンドル：ややリスキーだ。初招集が13人というのは盛り上がるし、雰囲気作りという意味でもいい。だが、ここにはとにかく経験があまりにも少ない。もちろん、アメリカは未来を見据える必要があるが、ポチェッティーノは若手に寄せすぎたうえ、そのタイミングも早すぎたというリスクがある。サリバンは納得できるし、ザビエル・ゴゾ、ペイトン・ミラー、ニール・ピエール、ジュリアン・ホールもそうだ。だが、ここでコール・キャンベルを入れた理屈は何なのか。マティス・アルバートは本当に準備ができているのか。難しいところだ。
ライアン・トルミッチ：ほぼ理想的な内容だ。新旧が完璧に入り混じった構成と言っていい。期待の若い顔ぶれの多くが入っている一方で、彼らを導けるおなじみの面々もいる。何かを一新することと、なじみあるものを残すことの間では、しばしばせめぎ合いが起こるものだが、ポチェッティーノはそのバランスをちょうど中間でうまく取ったように見える。
アレックス・ラビドゥ：アメリカ代表が多少つまずくことがあったとしても、思い切った選択をしたマウリシオ・ポチェッティーノは称賛に値する。ペルー、チリ、メキシコ、カナダはいずれも、ベストメンバーをそろえればこのグループに対して優位に入れる可能性がある。だが、ワールドカップサイクルのこの段階では、特に若手を中心に、代表の選手層の中で何を持っているのかを見極める必要がある。11月中旬にはネーションズリーグの試合が予定されており、クリスチャン・プリシッチやウェストン・マッケニーのようなスター選手たちが復帰する現実的なタイミングは、健康でありさえすれば、その時期になりそうだ。
あなたのサプライズ追加は誰だ？
TH：ディエゴ・コチェン。ここから何が分かるのか。
RT：最も驚きなのは、おそらくマティス・アルベルトだろう。理由はその才能ではなく、経験不足にある。ドルトムントで何度かチャンスを与えられてきたが、このメンバーの他の選手たちほどプロでの試合数はまったく多くない。とはいえ、彼が素晴らしい才能の持ち主であることも事実であり、このサイクルのかなり早い段階で学び、成長する機会を与えるのは理にかなっている。
AL：ここにはかなり多くの名前がある。アドリ・メフメティとジュリアン・ホールのレッドブルズ組はすでに候補に挙がっていたが、ブルックリン・レインズがこのメンバーに入ると本当に予想していた人はいただろうか。これは彼の才能を軽視しているわけではない。明らかに大きなポテンシャルを備えているが、多くの予想では候補に入っていなかった。同じことはジャスティン・エリスにも言える。19歳で将来性を示している一方で、他の若手選手の何人かほどの話題性は生んでいなかった。
最大の落選者は誰だ？
TH：おそらくジョニー・カルドーソだろう。今週のアトレティで印象を残した。このポジションでは守備的MFの層が薄いため、カルドーソは候補に入ってくるはずだ。
RT：今週までほとんどプレーしていなかっただけに難しいが、ジョニー・カルドーソは条件に合うかもしれない。負傷前はワールドカップ出場枠を争っていた選手であり、まだ24歳ということを考えても、2030年にも違いを生み出せる可能性があるのは明らかだ。ただ、特にアトレティコ・マドリーで好プレーを見せれば、今後も彼には別のチャンスがあるだろう。
AL：ここでは2人挙げる。ティム・ウェアとマット・ターナーだ。推測ではあるが、ポチェッティーノはもはやウェアに明確な役割を見いだしていない可能性があるのだろうか。チームが苦戦している中でも、彼はマルセイユで良いスタートを切っており、そのパフォーマンスは検討に値する。ワールドカップでの限定的な役割は、ポチェッティーノの考え方を垣間見せた。11月にも再び招集外となれば、さらに大きな疑問が浮上するだろう。
ターナーについても、その数字は招集に値することを示している。ただ、今回の不在は、ポチェッティーノがクリス・ブレイディ、ブライアン・シュウェイク、ディエゴ・コーチェンという3人のより若いGKに本当の意味でチャンスを与えたいと考えていることの表れかもしれない。
ポチェッティーノがこれほど多くの若手を選ぶのは正しいのか？
TH：いや。これは、せいぜい5人か6人にとって良いキャンプだった。13人は単純に多すぎる。このスカッドはチリ、メキシコ、カナダに勝てるほどの力はない。どれだけ多くの若手がプレーしても関係ない。何かしら抵抗は見せなければならない。
RT: ：まったくその通りで、ベテランをこれだけ多く選んだのも正しかった。選手層を入れ替えていくには新しい顔ぶれが必要だが、ピッチ内外で彼らを導く経験豊富な選手も必要だ。ポチェッティーノは最高の若手選手たちをチームに入れ、彼らが手本とできる本物のメンターを与えた。そうあるべきだ。
AL：はい。ここには勝敗に関わるものが何もなく、だからこそ今がいくつか賭けに出るタイミングだ。ポチェッティーノにとっては、今若手選手にチャンスを与えることよりも、11月に助けとなり得る誰かを見過ごすことの方が、後悔する理由になり得る。
今回のキャンプで成功とはどのようなものか。
TH：キャバン・サリバンとジュリアン・ホールが得点。ニール・ピエールはまずまずのストライカーをしっかり抑える。アメリカは数勝を挙げ、負傷者ゼロでこの場を切り抜ける。
RT：重要なのは瞬間だ。キャバン・サリバンは、すでにUSMNTで戦える選手に見えるような何かを示せるか。ニール・ピエールはクラブでの好調をこのレベルでも発揮できるか。若いスター候補の何人かは、人生を変えるような自信につながるゴールやアシストを記録できるか。スコアや結果は忘れていい。すべては細かな瞬間と個々の選手にかかっている。
AL：ここでは勝利の重要性は低いが、それでもチームは競争力を示す必要がある。アメリカが恒常的に3失点、4失点で敗れていては得るものはほとんどない。ポチェッティーノはこのキャンプで、正GKの座を争える信頼に足る挑戦者も見極めなければならない。もし4試合の親善試合すべてでマット・フリーズを起用し続けるなら、それは代表チームと登録メンバーに入っている他の3人のGKに対する背信行為だ。彼らを招集することに意味があるのは、真に競争する機会が与えられる場合だけである。