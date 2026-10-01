『ザ・ロンド』：クリスティアーノ・ロナウドのポルトガル代表キャンプ離脱はどれほど深刻なのか。そのレガシーに影響はあるのか。そして、UEFAネーションズリーグで印象的だったチームはどこか。
ポルトガルが歓喜に沸く一方で、ロナウドは足早にその場を去った。おそらく、あの映像はすでに目にしているはずだ。チームは粘り強く戦い、好チームのノルウェーを相手に2-1で勝利した。ロナウドに出場機会はなかった。そして、バッジのためなら何でもするほどのチームプレーヤーだとされるその男は、その勝利を楽しみたくなかったようだ。最後までその場に残ることさえしなかった。72時間後、正式にこう発表された。ロナウドがポルトガル代表のキャンプを離脱した。本人は「代表チームを離れるに至った理由について、ポルトガル国民すべてに真実を話す」と約束した。
その日、新生ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督が、ロナウドを先発起用しないと earlier に認めていたのは偶然ではない。こうして彼のレガシーには新たな一幕が加わり、週を追うごとにばかばかしさを増していくロナウド劇場には、またしても新たな騒動が生まれた。もっとも、ネーションズリーグの話題はそれだけではない。スペインはこの大会を力強く勝ち進み、イングランドと復活したチェコをともに下した。ドイツはユルゲン・クロップ新体制の下で、決して夢のようなスタートとはなっていない。そしてギリシャは、2004年の記憶を少しだけ呼び戻している。
今回のインターナショナルウィークは驚くほど興味深く、ドラマに満ちていた。そして、ワールドカップ後の各代表チームの現在地を真に示すものでもあった。GOAL の記者陣が、今回も「ザ・ロンド」で徹底的に掘り下げる。
ロナウドがポルトガル代表のキャンプを離れる決断をどう受け止めるべきか？
トム・ヒンドル：客観的に見て、とにかく笑ってしまう。ロナウドがテレビ番組のスーパーヴィランみたいに見える、あの「ロナウド×ホームランダー」のミームを知っているだろう。で、数週間前に本人がまったく同じ髪型にして、今やそれと同じくらい小物っぽくなっている。もっと真面目な話をすると、これはロナウドの今後のキャリアの長さについて重大な疑問を投げかける。マンチェスター・ユナイテッドを去ったのは、もはやクラブに必要とされていなかったからだ。ポルトガル代表も去ったのは、もはや必要とされていなかったからだ。もちろん、サウジ・プロリーグはできるだけ長く彼を引き留めておきたいはずだ。だが、その先はどうなるのか。リーグで安定して3番手のチームのために、そこでただ朽ちていくのか。それとも、ただ1000ゴール到達を目指すだけなのか。ひとつ確かなのは、彼が今後再び何かを勝ち取る可能性は低いということだ。
ルビー・ネイラー: 恥ずかしい。本人は「本当の決断を明かすのを待つ」と言っていたが、その理由のどこかには虚栄心がある。彼は自国のためにプレーする意味を完全に見失っている。代表では、自分の得点数を積み上げたり、自分が「まだやれる」と示したりするためにいるのではない。ベンチでリーダーとしてであれ、ピッチ上でであれ、同胞のチームメートとして、可能な限りチームを助けるためにいるのだ。ジョーダン・ヘンダーソンや、こんなことを書くのは信じ難いが、ルカ・モドリッチを見習ってもいい。念のため言っておくと、ルカ・モドリッチもまた41歳で、今も代表でプレーし、不満を口にせず、自分の役割を果たし、未熟な騒動とは無縁だ。
アレックス・ラビドゥ：未熟だ。しかも双方ともに。クリスティアーノ・ロナウドとポルトガル代表をめぐっては、こうなる兆候は以前からあったし、ワールドカップでも試合のテンポに苦しんでいることが改めて示された。彼の負けず嫌いはよく知られているし、気難しさも同様だ。ジョーダン・ヘンダーソンのようなメンター役を、何の抵抗もなく受け入れる姿は想像できない。
ジョルジェ・ジェズスは以前にもロナウドと仕事をしている。その抵抗は予期しておくべきだったし、合宿前の段階で、役割縮小がどのようなものになるのかを明確にしておくべきだった。もしロナウドがその条件を受け入れられないのであれば、招集しないほうがよりすっきりした判断だった。結局こうして合宿最大の話題になるくらいなら、招集したこと自体がマネジメント不足に映る。
それは彼のレガシーに少しでも影響するのか？
TH：まあ、ロナウドの熱狂的ファンかどうか次第だろう。現実を見ていて、彼が昔から何でも自分中心にしてしまう癇癪持ちの子どものような存在だと分かっているなら、これはいつものことにすぎない。だが、信じている人たちにとっては、そうだな、少し痛手に感じられるだろう。
RN：間違いなく、この2年あまりで、フットボール界が彼をどう見るかにはかなり水を差した。態度だけを取ってみても、メッシ対ロナウドの議論では完全に負けている。しかも、メッシの方が客観的に見て彼より優れているという事実もある。彼は自分を、扱いづらいディーバのような存在として印象づけてしまったし、もう41歳だ……。自分が何者かを理解し、それに自信を持つことと、傲慢であることは別物だ。ここ数年の彼は、後者のカテゴリーにすっかり居心地よく収まってしまっている。フットボールの才能とは完全に切り離した人間性の面で、彼を嫌うのはあまりにも簡単になってしまった。
AL：そうだ。この件は、最後の章の輝きを少し曇らせる。ロナウドが史上最高の選手たちの一角にいることは揺るがないが、これはもはや見慣れた話になりつつある。この4年間で、マンチェスター・ユナイテッド、そしてポルトガルとの関係はいずれも、チーム内での自身の役割を巡って崩れていった。
年齢を重ねても自然に受け入れ、関わり続けるために役割の縮小を受け入れるスター選手もいる。だがロナウドは、どのチームからも、自分がバロンドールを5度受賞した頃の選手であるかのように扱われることを望んでいるように見える。サウジアラビアでは今も数字を残しているが、それがポルトガルで同じ地位を保証するわけではない。ジェズスは、この展開に至った過程について批判されるべきだが、自身の反応についてはロナウドに責任がある。
ポルトガルは彼抜きの方が良くなるのか？
TH：100000000000パーセントそうだ。ロナウドはこの10年、所属してきたすべてのチームの足を引っ張ってきた。ポルトガルがユーロ2016を制したのが、彼が負傷でピッチを去った後だったのは、ほとんど偶然ではない。次の9番を見つける必要があるのか。もちろんだ。だが、このチームにはそれを機能させるだけの攻撃の質とバランスがある。
RN：ある。ポルトガルはすでにノルウェー戦で、彼がいない方がより連係が取れていた。素晴らしいパフォーマンスだったのか。いや、勝ちはしたものの、ノルウェーの方がややまとまりがあった。これほど大きな存在感を持つ選手を構図から外すことで、選手たちのプレッシャーが和らぐことはある。より自由にプレーできるし、ミスを犯すことへの恐れも小さくなる。このチームは前線から最終ラインまで3つのラインすべてで強力なスカッドを持っており、今後CR7不在のまま代表ウィークが続く中で、本当の改善が見られるだろう。たとえ代表サッカーでは間違いなく惜しまれる存在だとしても、良いものにはいつか終わりが来る。
AL：そうだ。ロナウドは2030年ワールドカップの時には45歳になっており、ポルトガルは彼抜きでも戦える中核を築く必要がある。ジェズス、あるいはその時点でチームを率いている者が、そのプロセスを今すぐ始めなければならない。
ポルトガルは2026年、ロナウドがスカッドにいなければもっと上まで進めた可能性があった、という見方もできる。今後も彼を中心に築き続ければ、同じ疑問をまた別の大会に持ち越す危険がある。もしも、という話はもう終わりにすべきだ。彼のレガシーをたたえ、その上で前に進むべきである。
ここまでのネーションズリーグで印象に残っているのは誰？
TH：ラミン・ヤマルだ。先週、かなり奇妙なインタビューをしていて、要するに、そこまで良いプレーをしなくてもバロンドールを獲れるかのようなことを語っていた。まったく意味が分からない。バロンドールを獲るために本当に必要なのは、良いプレーをすることだ。それでも、ネーションズリーグでの彼の状態は素晴らしい。加えて言えば、ジュード・ベリンガムにも触れておきたい。平均的なイングランドを、彼は本当に大きく引き上げている。
RN：選手で言えば？ ダン・ンドイだ。ノッティンガム・フォレストでのプレミアリーグ開幕はかなり不安定だったが、ワールドカップの時と同じように、スイス代表ではしっかり結果を出している。2アシストを記録し、マン・オブ・ザ・マッチ級の8.9評価のパフォーマンスを見せた。ンドイ、この調子を今度はプレミアリーグでも見せてくれ。
AL：ギリシャ、どうだ！
ユルゲン・クロップのドイツとオランダが入るグループで首位に立っているギリシャに賛辞を送りたい。そう、まだ序盤だ。かなり序盤ではある。だが、ユーロ2004での快進撃と同じく、守備が彼らの最大の武器になっているようだ。
失点はわずか1。ボールを奪い返すためにひたすら走り、攻撃でも勝利に結びつけるだけのものを出している。今の時点で再びおとぎ話のような快進撃を予想する者はいないが、ここで思わぬ好チームになる可能性はある。
ワールドカップ以降、最も改善したように見えるのはどのチームか。
TH：イタリアだ！ 大会出場すら逃していたところから、実際に、ほら、試合に勝てるようになったのだから、厳密には改善と言える。とはいえ現実的に見れば、やはりスペインだろう。毎回90分間を本当に余裕たっぷりに戦っている。
RN：イタリアと言うのは失礼だろうか……。ただ真面目な話をすると、大会以降に特別改善したように見えるチームは正直ないと思う。期待外れだったチーム、例えばドイツやブラジルなどを考えても、この代表ウィークで自分たちを強くアピールしているチームは、UEFAネーションズリーグであれそれ以外であれ、実際にはいない。アメリカ代表はまずまずに見えたが、相手はペルーとチリだった。もし今日ベルギーと対戦したとしても、まったく同じ苦戦を強いられるはずだ。
AL：スイスには賛辞を送りたい。ここまでの最初の2試合を6得点、無失点で悠々と突破している。確かにそれほど競争の激しいグループではないが、予想以上の勢いで戦っている。ムラト・ヤキンは、予想を上回る内容だったワールドカップの流れを失速させるのではなく、その上に積み上げているように見える。
そして、ここまでの流れを踏まえるとやや皮肉ではあるが、ポルトガルにも言及する価値がある。ロナウドを巡る騒動を抱えながらも、より厳しいグループで早い段階から主導権を握っている。
ネーションズリーグは注目する価値があるのか？
TH：ワールドカップ後だと、やや奇妙な感じがある。これを気にするべきなのか。結果に実際、何か実質的な価値はあるのか。答えはおそらく「ある」だ。特に、好結果が主要大会の出場権獲得に役立つことを考えればなおさらである。ただ、それでもいくつかの試合は半分のスピードで行われているように感じる。だから、ジェームズ・ガーナーがイングランドの第3候補MFになる可能性に興味がない限り……まあ、という感じだ。
RN：そうだ。プレッシャーのかかる真剣勝負の大会という舞台で、まだ代表出場のない若手選手を招集するには絶好の機会だし、ワールドカップやEUROほど本当の意味で重みがあるわけでもない。では、常に世界最高水準のクオリティーなのかと言えば、もちろんそうではない。それでも十分に楽しめるし、お気に入りの選手たちが最高レベルで持ち味を発揮する姿を見られる機会でもある。
AL：ヨーロッパではそうだろう。アメリカでは、売り込むのがより難しい。アメリカ代表は親善試合で手強い相手と戦っており、MLSとNWSLは終盤戦に入り、アメリカ代表は予選開始前最後の親善試合に向けたメンバーを発表している。
注目には限りがある。UEFAネーションズリーグには価値があり、魅力的な対戦カードも生まれるが、これほど多くのことがより身近なところで起きている以上、北米では必見のコンテンツとはなっていない。