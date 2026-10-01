トム・ヒンドル：客観的に見て、とにかく笑ってしまう。ロナウドがテレビ番組のスーパーヴィランみたいに見える、あの「ロナウド×ホームランダー」のミームを知っているだろう。で、数週間前に本人がまったく同じ髪型にして、今やそれと同じくらい小物っぽくなっている。もっと真面目な話をすると、これはロナウドの今後のキャリアの長さについて重大な疑問を投げかける。マンチェスター・ユナイテッドを去ったのは、もはやクラブに必要とされていなかったからだ。ポルトガル代表も去ったのは、もはや必要とされていなかったからだ。もちろん、サウジ・プロリーグはできるだけ長く彼を引き留めておきたいはずだ。だが、その先はどうなるのか。リーグで安定して3番手のチームのために、そこでただ朽ちていくのか。それとも、ただ1000ゴール到達を目指すだけなのか。ひとつ確かなのは、彼が今後再び何かを勝ち取る可能性は低いということだ。

ルビー・ネイラー: 恥ずかしい。本人は「本当の決断を明かすのを待つ」と言っていたが、その理由のどこかには虚栄心がある。彼は自国のためにプレーする意味を完全に見失っている。代表では、自分の得点数を積み上げたり、自分が「まだやれる」と示したりするためにいるのではない。ベンチでリーダーとしてであれ、ピッチ上でであれ、同胞のチームメートとして、可能な限りチームを助けるためにいるのだ。ジョーダン・ヘンダーソンや、こんなことを書くのは信じ難いが、ルカ・モドリッチを見習ってもいい。念のため言っておくと、ルカ・モドリッチもまた41歳で、今も代表でプレーし、不満を口にせず、自分の役割を果たし、未熟な騒動とは無縁だ。

アレックス・ラビドゥ：未熟だ。しかも双方ともに。クリスティアーノ・ロナウドとポルトガル代表をめぐっては、こうなる兆候は以前からあったし、ワールドカップでも試合のテンポに苦しんでいることが改めて示された。彼の負けず嫌いはよく知られているし、気難しさも同様だ。ジョーダン・ヘンダーソンのようなメンター役を、何の抵抗もなく受け入れる姿は想像できない。

ジョルジェ・ジェズスは以前にもロナウドと仕事をしている。その抵抗は予期しておくべきだったし、合宿前の段階で、役割縮小がどのようなものになるのかを明確にしておくべきだった。もしロナウドがその条件を受け入れられないのであれば、招集しないほうがよりすっきりした判断だった。結局こうして合宿最大の話題になるくらいなら、招集したこと自体がマネジメント不足に映る。