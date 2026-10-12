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ライブ
Colo-Colo - 1:1Getty/GOAL

コロコロ：チリのクラブはいかにして、はるかに大きな意味を持つものの象徴となったのか

この中南米の名門は、世界のチームの中でも屈指の密度を誇るファン層を抱え、興味深い歴史も持つ。

James Westwood
翻訳者：

  • 「コロコロはチリで圧倒的に人気のあるクラブだ。人口の約42％がクラブのファンだと答えている」と、コロコロの最高商業・マーケティング責任者サミュエル・ペレスは2022年、『フットボール・ビジネス・インサイド』に語った。「全国のどの地域でも、あらゆる社会経済階層と年齢層でも、我々が最も多くのファンを抱えている。クラブに関することは毎日報道される。有名な言い回しが二つある。『コロコロこそがチリだ』と、『コロコロが勝った翌日は、パンがもっとカリッとして、紅茶がもっと甘くなる』だ」

    実際、コロコロはチリの労働者階級と深く結びついている。そして、パンと紅茶はほとんどいつもおいしい。101年の歴史の大半にわたり、チームが勝利を重ねてきたからだ。コロコロはチリ・プリメーラ・ディビシオンで歴代最多の34回優勝。ライバルのウニベルシダ・デ・チレ（18回）とウニベルシダ・カトリカ（16回）を大きく引き離している。コパ・チレでも、その14回という優勝回数を上回るクラブはない。

    また、南米最高峰のクラブ大会で、チャンピオンズリーグに相当するコパ・リベルタドーレスを制した唯一のチリのクラブでもある。国内トップリーグの全シーズンに出場し、一度も降格していないチリ唯一のクラブでもある。こうした実績から、熱狂的なコロコリーノと呼ばれるサポーターは、コロコロを「エテルノ・カンペオン」（「永遠の王者」）と呼ぶ。そしてクラブはサッカーの枠を超え、チリの人々が共有する喜びと苦難を映し出す鏡となっている。

  • 初期の歩み

    Colo-Colo
    Getty Images

    クラブはほどなくして成功を収めたが、前例のない悲劇への対応も迫られた。

    コロコロは1925年、チリ代表のダビド・アレジャノとほかの選手10人がデポルテス・マガジャネスを離れて結成したクラブだ。マガジャネスは19世紀後半に創設された、チリで最も歴史のあるクラブの一つだった。新チームの名前は、16世紀にスペインの植民者に対するアラウコ戦争でマプチェの人々を率いた、伝説的な先住民の首長コロコロに敬意を表して決められた。

    コロコロは、ホッケーに似た先住民の伝統競技パリンの名手として称えられ、不屈の精神を持つ勇敢で聡明な指導者として敬われていた。アレジャノらは、その資質がコロコロの名を背負って戦う選手たちにも受け継がれることを願った。

    悲しいことに、アレジャノはコロコロがチリ随一のクラブへと成長する姿を見ることはできなかった。コロコロが親善試合のため欧州を遠征していた際、対戦相手のレアル・バジャドリードの選手から腹部に強い打撃を受け、それが原因で発症した腹膜炎により亡くなった。アレジャノの訃報はチリ、さらには南米全体に衝撃を与え、葬儀には数千人が弔問に訪れた。コロコロは悲しみと感謝を後世に伝える印として、エンブレムの上に黒い横線を入れた。

    愛された共同創設者でありチームのキャプテンでもあったアレジャノを失いながらも、コロコロは成長を続けた。1933年には、チリの首都サンティアゴに本拠を置くほかの6クラブとともに、チリのプロサッカーリーグの創設に貢献。4年後には無敗で初の国内優勝を果たし、その後の10シーズンでさらに4度、優勝トロフィーを掲げた。

  • 抵抗の象徴

    FBL-LIBERTADORES-ATLAS-COLOCOLO
    AFP

    クラブのエンブレムにコロコロの肖像が取り入れられた後、それは暗い時代に希望の象徴となった。

    コロコロの初期のエンブレムは、クラブ名を斜めに配したシンプルな盾形のデザインだった。ただし、使われたのはポスターやペナントだけで、公式ユニフォームには付けられていなかった。1950年にはユニフォーム用の新たなデザインが作られ、盾にコロコロの肖像が加えられた。

    肖像の黒髪と白い鉢巻きはクラブカラーを表していた。チリ国旗を取り入れるために青と赤で彩られた盾を、長方形の中に記された「コロコロ」の文字の背後に重ね、エンブレムが完成した。この新デザインによって、クラブの有名な愛称である「エル・カシケ」（「首長」）も定着した。

    1970年代から80年代にかけて、エンブレムはさらに大きな意味を持つようになった。アウグスト・ピノチェトの軍事独裁政権下で、マプチェの人々は政治的な抑圧と文化の抹消に直面した。コロコロはこの時期、マプチェの戦士を誇らしげに胸に掲げながら10のタイトルを獲得し、チリの先住民にとって抵抗の象徴となった。

    コロコロのエンブレムには、これまでに計8種類のデザインがある。1992年には、コパ・リベルタドーレスでの優勝を記念し、黒いアレジャノ追悼帯の上に星が加えられた。世界のサッカー界でもひときわ個性的で、歴史的に力強い意味を持つエンブレムだ。国全体の魂に宛てたラブレターともいえる。

  • 象徴的な本拠地

    FBL-LIBERTADORES-COLOCOLO-CERROPORTEÑO
    AFP

    アンデス山脈に近いコロコロのホームゲームでは、その雄大な山並みが見事な背景となる。

    コロコロは当初、エスタディオ・エル・リャノでプレーし、1928年にカンポス・デ・スポルツ・デ・ヌノアへ移った。1939年からは、主にチリの国立競技場であるエスタディオ・ナシオナルでホーム戦を行った。一方、1946年には3万人収容のスタジアム建設を目指し、保安上の理由で閉鎖されていたカラビネロス・デ・チレ所有の競技場、フォルティン・マポチョを購入した。しかし、自治体の規則によって建設が認められず、売却した。

    1956年、当時のクラブ会長アントニオ・ラバンは、12万人収容というはるかに大規模なスタジアム構想を打ち出した。1962年にチリで開催されるワールドカップに間に合わせるため、マクルに28ヘクタールの土地を取得した。だが、過酷な運命の巡り合わせが計画を頓挫させた。

    大会開幕の2年前、建設が75％まで進んだところで、チリ南部の都市バルディビアを地震が襲った。政府は未完成のスタジアムをワールドカップの計画から外した。

    その後の15年間、コロコロは建設を終えるための資金確保に苦しんだ。スタジアムは1975年4月20日に一部開場し、チームはアビアシオンに1-0で勝利して節目を飾った。しかし、基本的な設備があまりに不足しており、その後わずか4試合で使用に適さないと判断された。クラブはエスタディオ・ナシオナルへの復帰を余儀なくされた。

    待望の完成は1989年まで持ち越された。クラブ創設者をたたえてエスタディオ・モヌメンタル・ダビド・アレジャノと名付けられたスタジアムは、ついに完成した。建設費の大部分は一般会員とスポンサーからの資金に加え、FWウーゴ・ルビオの移籍に際してボローニャから受け取った巨額の移籍金100万ドルで賄われた。コンクリート製のボウル型構造と傾斜の急な観客席を備え、サポーターがピッチ上のプレーを間近に感じられる設計だった。

    立ち見スペースが多かったため、全面再開場時には62,5000人から65,000人を収容した。しかし、現代の安全基準に適合させるため、個別座席の段階的な設置と設備の改修が進み、収容人数は長年にわたって減少。現在は約4万7000人となっている。昨年、コロコロは収容人数を再び6万人に増やす改修計画を発表し、工事は2027年後半に始まる予定だ。

    この計画は大きな期待を集めているが、モヌメンタルは現在の姿でもすでに特別なスタジアムだ。下層スタンドは地面より低い位置にあり、地中に沈んだ円形闘技場を思わせる。深いくぼみが歓声を逃さず、対戦相手を威圧する雰囲気を生み出している。

    息をのむような背景も魅力だ。東側スタンドの背後には雪を頂いたアンデス山脈の峰々がそびえ、冬の澄んだ空の下では手が届きそうなほど近くに見える。夕方の試合では、夕日が山々をオレンジ色に照らし、地元で「cielo en llama」（燃える空）と呼ばれる美しい光景が広がる。

  • ガラ・ブランカ

    Colo Colo v Union Española - Copa Chile
    Getty Images Sport

    コロコロの熱狂的なサポーター集団は、良くも悪くもクラブをめぐる伝説に深く刻まれている。

    コロコロのバラ・ブラバ（熱狂的サポーター集団）である「ガラ・ブランカ」（白い爪）は、モヌメンタルを独特のスタジアムにしている重要な存在だ。この集団は1985年にサンティアゴ周辺で正式に結成され、英国や欧州の文化に影響を受けた。顔にペイントを施し、上半身裸で声をそろえてチャントを歌う応援スタイルを取り入れた。

    ガラ・ブランカは、ピノチェト政権下で疎外されていた若者たちに、不満を発散し、自分たちのアイデンティティーを表現する場を与えた。彼らはコロコロに強い忠誠を示し続けている。特に2002年にクラブが破産した後は、テレビ募金番組のような運動「コロトン」を主導。企業としての再編が行われるまでチームを存続させる一助となった。

    クラブへの揺るぎない献身は、スタンドでも示されてきた。ガラ・ブランカの声が最高潮に達したとき、モヌメンタル・アレジャノは南米でも屈指の敵地となる。彼らの大きな特徴の一つは、北側スタンドをすっぽり覆う巨大な手描きの布製バナーだ。発煙筒や発煙弾も頻繁に使われ、アンデス山脈を背景に煙の壁が立ち込める。

    だが、その歴史には暗い側面もある。ガラ・ブランカは、スタジアムでの大規模な暴力行為や軍警察との衝突、ライバル集団との路上での乱闘に深く関わってきた。特に相手となるのが、ウニベルシダ・デ・チレスの「ロス・デ・アバホ」（下にいる者たちだ。両クラブによるスーペルクラシコには常に厳重な警備が必要だが、それでも十分ではないことがある。

    2003年のダービーは、コロコロのファンが投げた物がウニベルシダ・デ・チレの選手に当たり、中止となった。6年後には、チリ選手権準決勝の第2戦がサポーターの暴力行為によって中断。ロス・デ・アバホが石やプラスチック製の座席をピッチに投げ込んだため、コロコロの勝利と裁定された。今年3月には、スタジアムから数マイル離れた場所で両集団が衝突し、銃撃に発展。ファン1人が死亡した。

    ただし、暴力行為はスーペルクラシコに限らない。2025年4月、コパ・リベルタドーレスのフォルタレーザ戦を前に、さらに死者が出た。スタジアム外の防護柵の一つを倒した群衆の殺到により、10代のサポーター2人が死亡した。試合の72分にはコロコロのファンが抗議のためにピッチへ乱入し、試合は中止となった。

    2021年には降格の危機にあったコロコロの選手たちをガラ・ブランカが脅迫した事件もあった。練習施設に「勝て、さもなければ殺す」と書かれたバナーを掲げたのだ。それでも、この集団は一般に、クラブの労働者階級としての精神を体現する存在と見なされている。

    彼らは2018年のチリの社会蜂起の際、経済的平等に抗議する場としてスタジアムを使った。また、貧困に苦しむ家族のために、サッカー大会や炊き出しを頻繁に企画している。ガラ・ブランカは、コロコロを単なる事業資産として扱っていると非難し、クラブの企業オーナーであるブランコ・イ・ネグロS.A.にも抗議してきた。彼らの最終的な目標は、コロコロが会員所有の民主的なクラブとして運営されていた時代への回帰を実現することだ。そのために企業側のもとへ直接抗議に行くことも辞さない。

  • コパでの栄光とチリの黄金世代

    Alexis Sanchez (L) of Chile's Colo Colo
    AFP

    コロコロは1990年代初頭に国際舞台で大きな注目を集め、2000年代半ばには国内で前例のない成功を収めた。

    1973年、コロコロはチリのクラブとして初めてコパ・リベルタドーレス決勝に進出した。しかし、最初の2試合がともに引き分けに終わり、決着をつけるためのプレーオフで延長戦の末にアルゼンチンのインデペンディエンテに1-2で敗れた。それでも18年後の1991年、再び決勝に進んだコロコロは、その痛恨の敗戦を払拭する。

    パラグアイのオリンピアとの敵地での第1戦を0-0で終えると、第2戦ではスターFWルイス・ペレスの2得点と途中出場のレオネル・エレーラのゴールで3-0と快勝。ついに栄誉あるトロフィーをチリへ持ち帰った。試合終了の笛が鳴った瞬間、著名な実況者ウラディミロ・ミミッチはラジオの生中継で、胸を震わせる言葉を発した。「街へ出ろ。旗を握りしめろ。そして、コロコロがコパ・リベルタドーレスの王者だと知れ」

    コロコロのクロアチア人監督ミルコ・ヨジッチも、この偉業の重みを十分に理解していた。「コパ・リベルタドーレスは、優勝を果たした者たちだけのものではなく、すべてのコロコロを愛する人々のものだ……。我々はコロコロが大陸のどのチームとも対等に渡り合えることを証明した」

    コロコロは翌年もそれを示した。日本で行われたレコパ・スダメリカーナ決勝ではブラジルの強豪クルゼイロをPK戦で下し、続くコパ・インテルアメリカーナではメキシコのクラブ・プエブラを2試合合計7-2で圧倒して優勝。国際タイトル3つと国内タイトル9つを獲得した1990年代は、輝かしい歴史を持つコロコロにとって最も成功した10年間となった。

    もっとも、2006年から2008年にかけても、コロコロは栄光の時代を過ごした。アルゼンチン人のクラウディオ・ボルギ監督が、クラブの存続を脅かした財政危機を経て、その誇りを取り戻したのだ。ボルギはコロコロを前例のない「テトラカンペオナート」、すなわち国内リーグ4連覇に導いた。その頂点となったのは、トルネオ・デ・アペルトゥーラ決勝でウニベルシダ・デ・チレをPK戦の末に下した、感動的な勝利だった。

    ボルギの指揮下では、2006年のコパ・スダメリカーナでも決勝に進出し、パチューカに2試合合計1-2で惜敗した。大胆な3-4-2-1の布陣を採用したボルギは、その功績にふさわしく南米年間最優秀監督にも選ばれた。

    だが、ボルギが残した最も大きな功績は、才能を育てる力にあった。チリの黄金世代が飛躍する足がかりを築き、中盤で相手を圧倒するアルトゥーロ・ビダル（詳しくは後述）と、後にバルセロナやマンチェスター・シティでプレーするGKクラウディオ・ブラボを台頭させた。さらに、後にアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドでプレーする司令塔アレクシス・サンチェスにも、ウディネーゼからの期限付き移籍中に輝く舞台を与えた。

  • クラブのレジェンドたち

    SOC COLO COLO-U. CATOLICA
    AFP

    長年にわたり、コロコロには数多くの優れたサッカー選手が所属してきた。その中でも、ひと握りの選手は今なお称えられている。

    カルロス・カスゼリーは、公式戦374試合で208ゴールを挙げたコロコロの歴代最多得点者であり、クラブ史上最高の選手と広く見なされている。1973年には大会得点王としてチームをコパ決勝に導き、モヌメンタルを本拠地とした2度の在籍期間で主要タイトルを8つ獲得。巧みなボールコントロールと容赦ない決定力から、「Rey del metro cuadrado」（1平方メートルの王）の異名も取った。

    カスゼリーのピッチ外での影響は、さらに大きかった。左派に身を置き、ピノチェトを公然と批判。1974年ワールドカップを前に、ピノチェトとの握手を拒んだことはよく知られている。コロコロのファンにとって、反骨精神を体現する究極の存在だ。2022年にはモヌメンタルの外に銅像が建てられた。

    4月にモヌメンタルで初めて開かれたコロコロの「メンバーズ・デー」で、カスゼリーはクラブが自身とサポーターにとって何を意味するのかを、こう語った。「いつも胸が高鳴り、支え合い、コロコロが単なるサッカーチーム以上の存在だと理解することだ。社会的な存在であり、アリカからプンタ・アレナスまで広がる心でもある。コロコロはすべてであり、この上なく偉大な存在だ」

    カスゼリーの像のすぐ隣には、もう一人のコロコロの象徴、フランシスコ・「チャマコ」・バルデスの像がある。この攻撃的MFはチリ代表とコロコロの両方でカスゼリーと絶妙なコンビを組み、クラブには2度在籍。キャプテンとしても率先してチームを引っ張った。卓越した技術とセットプレーを武器に、コロコロで180ゴールを記録。その多くが目を見張るようなゴールだった。

    バルデスは2009年に66歳で亡くなった。今年初めにはコロコロの霊廟で追悼行事が開かれ、カスゼリーも故人をしのんだ。「サッカーにおいて、チャマコがいなければ、私はあのような選手にはなれなかった。世界のどこを探しても、チャマコほど知性のある選手を見たことがない」と語った。

    カスゼリーとバルデスの功績に並ぶ者は今後現れないかもしれない。それでも、1991年にコパ・リベルタドーレスを制したコロコロの一員には、それに迫った選手がいる。マルセロ・バルティチョット（上の写真）だ。歴史的な優勝への道のりで重要な3ゴールを挙げ、決勝では2アシストを記録。1989年には、再オープンしたモヌメンタルでの初ゴールも決めた。

    ファンから親しみを込めて「バルティ」や「El 7 del Pueblo」（人々の7番）と呼ばれたこの爆発力のあるウイングは、チリリーグでの3度の優勝でも中心的な役割を果たした。また、コロコロの選手として大陸大会最多の86試合に出場した記録を持つ。

    それだけでも伝説的な存在と呼ぶには十分だが、バルティチョットは1995年、クラブ・アメリカからの期限付き移籍でコロコロのライバル、ウニベルシダ・カトリカに在籍していた際にも、コロコロへの思いを示した。カトリカが2-1で勝利した試合で得点したものの、ゴールを祝うことはせず、コロコロへの敬意を示して頭を下げた。翌年、コロコロに復帰している。

    バルティチョットは『Vamos a Recordar』にこう振り返った。「祝わないつもりだったわけでも、何かを決めていたわけでもない。あの瞬間、心からそうしたんだ。私に拍手を送り、街で声をかけ、たくさんの愛情を示してくれた人たちを相手に決めたゴールを、祝うことはできなかった。できなかったんだ」

    「人々がどれほど私に愛情を持ってくれているか、実感した。あの声援は決して忘れない。そのとき、『このユニフォームを着て、私はここで何をしているんだろう』と自問した。とても不思議な感覚だった。特に試合に来たときはそうだった。向こう側には、長年にわたって数々の戦いを共にしたチームメートがいた。あのような気持ちになったことは、それ以降一度もない。できる限りプロとして振る舞おうとしたが、いつも反対側を見ていた。心はコロコロにあったんだ」

    バルティチョットが2003年に引退を発表すると、憧れの選手に別れを告げようと、計5万人のファンがモヌメンタルに集まった。5年後には監督として復帰し、クラブをクラウスーラ優勝に導いたことで、ガラ・ブランカとの絆をさらに深めた。

  • 現代のヒーロー

    FBL-LIBERTADORES-COLOCOLO-ATLMINEIRO
    AFP

    コロコロは今世紀に入ってから、攻撃力にもファンに愛される選手にも事欠いていない。

    近年のコロコロを代表する英雄として、ルイス・メナ、通称「エル・イストリコ」の右に出る者はいない。堅実なセンターバックだったメナは、プロキャリアのほぼすべてをコロコロで過ごし（1996～2014年）、最後の2年間はキャプテンを務めた。クラブでは、チリサッカー史上最多となる11度のリーグ優勝を経験している。

    本人も認めるように、メナは最も才能に恵まれた選手ではなかった。それを補ったのが、並外れた勤勉さとコロコロへの愛情だ。キャプテン就任はメナにとって、とりわけ大きな栄誉だった。メナは『El Cancha』にこう語っている。「コロコロのキャプテンになることは、生涯の夢だった。背負う責任は重いが、それをどう受け止め、力に変えるかが分かれば、信じられないほど大きな意味を持つものになる」

    メナはチームの中心であり、ボールを持たない場面での献身が、特にボルギの指揮下で他の選手の活躍を支えた。コロコロの下部組織出身であるマティアス・フェルナンデスは、ボルギの下で見せた傑出したプレーが評価され、2006年に南米年間最優秀選手賞を獲得。運動能力、技術、フリーキックの巧みさで観客を魅了した。

    そのシーズン、フェルナンデスは中盤の選手ながら国内の公式戦30試合で20ゴールを挙げ、ウンベルト・スアソと止めようのないコンビを形成した。チリ人ストライカーのスアソも、2006年のアペルトゥーラとクラウセラで34ゴール、国際大会でさらに13ゴールを記録し、わずか49試合で計47ゴールに到達した。型破りなストライカーだったスアソは上半身の強さが際立ち、1対1の場面でも冷静さを失わなかった。

    スアソが2007年シーズン終了後に去ると、コロコロはその穴を埋められずにいた。だが2009年、サンティアゴ・モーニングからエステバン・パレデス（上の写真）を35万ユーロという手頃な移籍金で獲得した。パレデスは加入後3シーズンでリーグ戦50ゴールを記録。前線の起点となるプレーと力強いシュートから、「エル・タンケ」（戦車）の異名を取った。サンティアゴの質素な家庭に生まれ、熱烈なコロコロファンとして育ち、しばしばガラ・ブランカとともに歌っていたことも、サポーターに愛される理由だった。

    パレデスは2012年にコロコロを離れたが、チームが長く不安定な戦いを続けていた2年後に復帰。すぐに得点を重ね、クラブを30度目のリーグ優勝へ導いた。2021年まで攻撃の中心を担い、コロコロで通算198ゴールを挙げて退団。クラブ歴代得点ランキングではカセリーに次ぐ2位となり、そのうち16ゴールはウニベルシダ・デ・チレとのスーペルクラシコで挙げた最多記録だった。

  • エル・レイの帰還

    FBL-CHI-COLOCOLO-VIDAL
    AFP

    コロコロでプレーした選手の中で、おそらく最も有名なのがアルトゥーロ・ビダルだ。39歳となった今もチームで活躍している。

    ボルギの下で頭角を現した選手の中でも、コロコロに最も大きな足跡を残したのはビダルだと言える。クラブの下部組織で5年間腕を磨き、2005年に18歳でデビュー。ボルギに左センターバックと守備的MFの両方で起用され、2006年クラウスーラと2007年アペルトゥーラの優勝に中心的な役割を果たした。

    風変わりな髪形とにぎやかな性格から、チームメートは伝説的なキューバ人歌手にちなみ、ビダルを「セリア・クルス」と呼ぶようになった。一方、ピッチ上では、下部組織時代からの異名である「コメティエラ」（土を食う者）にふさわしく、ためらうことなく何度もスライディングタックルを仕掛けた。

    ビダルの闘志は人々を引きつけ、ポジショニングと先を読む力も年齢を考えれば並外れていた。はるかに背の高い相手にも、タイミングの良さだけで競り勝ってヘディングすることが多かった。尽きることのないスタミナも見せ、たちまちサポーターの人気者となった。コロコロにとって残念だったのは、欧州の強豪クラブの目から隠しておくには、あまりに優れた選手だったことだ。

    2007年、レヴァークーゼンがビダルを1000万ユーロで獲得した。ドイツで4年間を過ごした後にユヴェントスへ加入すると、ボックス・トゥ・ボックスの8番へと進化し、同世代屈指のMFとなった。ファンは彼を「エル・レイ」（王）と呼んだ。バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、インテルでも成功を収めたビダルだが、自らの原点を忘れることはなかった。SNSではたびたびコロコロへの応援を投稿し、将来の復帰についても率直に語っていた。

    その復帰が実現したのは2024年。フリーでモヌメンタルに戻ってきたビダルを迎えるため、コロコロは世界中で話題となる盛大な歓迎セレモニーを開いた。マントと王冠を身に着け、剣を手にしたビダルは、ヘリコプターでスタジアムのピッチに直接降り立った。その後は馬に乗って場内を回り、歓声を送る3万5000人のサポーターにあいさつした。

    「どこにいても、私は常にコロコロを第一に考えてきた。そして今、誰もがコロコロを追いかけるようになる」と、その後の記者会見で語った。「南米屈指の強豪チームとして知ってほしい。非常に優れた選手たちがいて、膨大な数のファンがいる。コロコロは一つの国だ。人々の注目はますます高まるだろう。世界にコロコロを知ってほしい」

    ビダルは、それを実現するために全力を尽くしてきた。復帰初年度にはコロコロを34回目のチリリーグ優勝に導いた。最終節のデポルテス・コピアポ戦では、優勝を決める引き分けにつながる同点ゴールも挙げた。また、コパ・リベルタドーレスでは、ここ数年で最高の成績となる準々決勝進出も果たした。

    現在、コロコロは2位カトリカに12ポイント差をつけ、再びチリ1部リーグの首位に立っている。39歳のビダルは、公式戦全体で7得点に関与している。年齢を感じさせないだけでなく、クラブの若手選手が手本とすべきプロ意識も示している。

    「アルトゥーロがピッチにもたらすのは、これまでの実績だけではない。比類ない存在感もある」と、現在のコロコロ監督フェルナンド・オルティスは語った。「欧州の最高レベルで勝ってきた選手がいることで、若い選手たちは勝者とはどのようなものかを生きた手本から学べる。彼の言葉には、ほかとは違う重みがある」

  • 人間の情熱

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    AFP

    コロコロは、魅力的なサッカー面でのプロジェクトに加え、選手に特別な帰属意識をもたらすことができる。

    ビダルのようなスーパースターの存在は、コロコロの世界的な知名度を高めるうえでもプラスに働く。今や、ほかのトップ選手を引きつけるうえでも、かつてないほど有利な立場にある。実際、コロコロは夏の移籍市場で、2026年ワールドカップで脚光を浴びたヴォジフナの獲得競争を制し、市場での強さを証明した。

    このベテランGKは、カーボベルデが予想を覆してベスト32に進出した大会で、際立った活躍を見せた選手の一人だった。なかでも、後に優勝するスペインとのグループステージでの0-0の引き分けでは、7本のシュートをセーブする見事なパフォーマンスを披露。これは、統計が初めて記録された1966年以降、40歳以上のGKがワールドカップの1試合で記録したセーブ数として2番目に多い。

    ヴォジーニャには、リオネル・メッシが所属するインテル・マイアミも関心を寄せたと報じられた。しかし、ポルトガル2部のシャベスとの契約満了を受け、ヴォジーニャが選んだのはコロコロだった。正式なお披露目の場で、ヴォジーニャはこう語った。「心の奥では、ずっと自分は『ビッグクラブ』でプレーする選手だと思っていた。だからコロコロから声がかかったとき、迷いはなかった。多くのオファーを受けたが、コロコロが常に最優先だった」

    ヤシン・トロフィーにノミネートされたGKが、これほど強い意志を持って加入を望んだことは、コロコロの名声の高さを物語っている。現在のCONMEBOL公式クラブランキングでトップ20に入るチリのクラブはコロコロだけで、インテルナシオナウ、フルミネンセ、コリンチャンスといったブラジルの強豪よりも上位につけている。

    コロコロはほぼ毎年、国内の主要タイトルを争い、リベルタドーレスでも輝かしい実績を誇る。復帰したビダルは、モヌメンタルに大陸タイトルを再びもたらすと誓った。それは非現実的な目標ではない。

    だが、サッカー面での実績以上に重要なのは、コロコロを支える飾らない人々の情熱だ。このユニフォームを着る機会を得た選手たちは、コロコロとアレジャノの記憶を背負い、何百万もの労働者階級の家族の思いを託されている。

    昨年、チリのメディアパーソナリティー、ペドロ・ルミノットが『Zapping TV』でヨジッチの言葉を紹介すると、SNSで瞬く間に拡散された。クラブがほかにはない特別な存在である理由を言い表していたからだ。元監督はこう語っていた。「今の私にとって、コロコロは触れることも、感じることも、見ることもできない存在だ。遠く離れているからだ。だが、愛よりも大きな存在なんだ」