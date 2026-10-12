カルロス・カスゼリーは、公式戦374試合で208ゴールを挙げたコロコロの歴代最多得点者であり、クラブ史上最高の選手と広く見なされている。1973年には大会得点王としてチームをコパ決勝に導き、モヌメンタルを本拠地とした2度の在籍期間で主要タイトルを8つ獲得。巧みなボールコントロールと容赦ない決定力から、「Rey del metro cuadrado」（1平方メートルの王）の異名も取った。

カスゼリーのピッチ外での影響は、さらに大きかった。左派に身を置き、ピノチェトを公然と批判。1974年ワールドカップを前に、ピノチェトとの握手を拒んだことはよく知られている。コロコロのファンにとって、反骨精神を体現する究極の存在だ。2022年にはモヌメンタルの外に銅像が建てられた。

4月にモヌメンタルで初めて開かれたコロコロの「メンバーズ・デー」で、カスゼリーはクラブが自身とサポーターにとって何を意味するのかを、こう語った。「いつも胸が高鳴り、支え合い、コロコロが単なるサッカーチーム以上の存在だと理解することだ。社会的な存在であり、アリカからプンタ・アレナスまで広がる心でもある。コロコロはすべてであり、この上なく偉大な存在だ」

カスゼリーの像のすぐ隣には、もう一人のコロコロの象徴、フランシスコ・「チャマコ」・バルデスの像がある。この攻撃的MFはチリ代表とコロコロの両方でカスゼリーと絶妙なコンビを組み、クラブには2度在籍。キャプテンとしても率先してチームを引っ張った。卓越した技術とセットプレーを武器に、コロコロで180ゴールを記録。その多くが目を見張るようなゴールだった。

バルデスは2009年に66歳で亡くなった。今年初めにはコロコロの霊廟で追悼行事が開かれ、カスゼリーも故人をしのんだ。「サッカーにおいて、チャマコがいなければ、私はあのような選手にはなれなかった。世界のどこを探しても、チャマコほど知性のある選手を見たことがない」と語った。

カスゼリーとバルデスの功績に並ぶ者は今後現れないかもしれない。それでも、1991年にコパ・リベルタドーレスを制したコロコロの一員には、それに迫った選手がいる。マルセロ・バルティチョット（上の写真）だ。歴史的な優勝への道のりで重要な3ゴールを挙げ、決勝では2アシストを記録。1989年には、再オープンしたモヌメンタルでの初ゴールも決めた。

ファンから親しみを込めて「バルティ」や「El 7 del Pueblo」（人々の7番）と呼ばれたこの爆発力のあるウイングは、チリリーグでの3度の優勝でも中心的な役割を果たした。また、コロコロの選手として大陸大会最多の86試合に出場した記録を持つ。

それだけでも伝説的な存在と呼ぶには十分だが、バルティチョットは1995年、クラブ・アメリカからの期限付き移籍でコロコロのライバル、ウニベルシダ・カトリカに在籍していた際にも、コロコロへの思いを示した。カトリカが2-1で勝利した試合で得点したものの、ゴールを祝うことはせず、コロコロへの敬意を示して頭を下げた。翌年、コロコロに復帰している。

バルティチョットは『Vamos a Recordar』にこう振り返った。「祝わないつもりだったわけでも、何かを決めていたわけでもない。あの瞬間、心からそうしたんだ。私に拍手を送り、街で声をかけ、たくさんの愛情を示してくれた人たちを相手に決めたゴールを、祝うことはできなかった。できなかったんだ」

「人々がどれほど私に愛情を持ってくれているか、実感した。あの声援は決して忘れない。そのとき、『このユニフォームを着て、私はここで何をしているんだろう』と自問した。とても不思議な感覚だった。特に試合に来たときはそうだった。向こう側には、長年にわたって数々の戦いを共にしたチームメートがいた。あのような気持ちになったことは、それ以降一度もない。できる限りプロとして振る舞おうとしたが、いつも反対側を見ていた。心はコロコロにあったんだ」

バルティチョットが2003年に引退を発表すると、憧れの選手に別れを告げようと、計5万人のファンがモヌメンタルに集まった。5年後には監督として復帰し、クラブをクラウスーラ優勝に導いたことで、ガラ・ブランカとの絆をさらに深めた。