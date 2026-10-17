コリンチャンスはブラジル屈指の名門クラブだ。セリエA優勝7回、コパ・リベルタドーレス優勝1回、クラブワールドカップ優勝2回を含む、主要タイトル48回を誇る。ロナウド、ロベルト・カルロス、カルロス・テベス、ハビエル・マスチェラーノといったスター選手もかつて所属した。サポーターは推定3500万人に上り、その数はオーストラリア、ポルトガル、ギリシャなどの各国の総人口を上回る。
労働者階級に根ざしたクラブとして「オ・チーミ・ド・ポーヴォ」（民衆のクラブ）の名で知られるコリンチャンスは、サンパウロの文化に深く溶け込んでいる。ホームゲームではネオ・キミカ・アレーナが収容人数いっぱいの4万8000人で埋まることも珍しくなく、その雰囲気は壮観だ。しかし近年、ファンが歓喜する機会は多くなく、今や深刻な危機のさなかにある。
2026年のセリエAは残り7試合。コリンチャンスは16位に低迷し、降格圏の17位にいるインテルナシオナルを勝利数で1つ上回っているため、辛うじて降格圏外にいる。ブラジルサッカーでは、勝ち点が並んだ場合、得失点差より先に勝利数で順位が決まる。しかもコリンチャンスはリーグ戦で直近9試合すべてに敗れ、完全に泥沼にはまっている。
ブラジル代表の暫定監督を務めたフェルナンド・ジニスは先週、コリンチャンスの監督を解任された。その後、クラブは驚くべきことに、過去10年間で20人目となる監督としてクラレンス・セードルフを招いた。オランダサッカー界の象徴的存在であるセードルフは、異なる3クラブでチャンピオンズリーグを制した唯一の選手だ。しかし指導者としては選手時代ほどの成功を収められず、サッカー界から離れてすでに7年になる。
どん底に近づくクラブにとって、苦境を打開するための一手だ。コリンチャンスはなぜここまで追い込まれたのか。