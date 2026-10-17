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Corinthians crisis 1:1Getty/GOAL

コリンチャンスに危機：メンフィス・デパイ、ジェシー・リンガード、そして低迷するブラジルの名門がクラレンス・セードルフの招へいに必死で踏み切った背景

コリンチャンスは降格の危機を脱するため、オランダのレジェンドに頼ることにした。これも、同クラブが重ねてきた疑問の残るスポーツ面での判断の一つとなる。

James Westwood
翻訳者：

  • コリンチャンスはブラジル屈指の名門クラブだ。セリエA優勝7回、コパ・リベルタドーレス優勝1回、クラブワールドカップ優勝2回を含む、主要タイトル48回を誇る。ロナウド、ロベルト・カルロス、カルロス・テベス、ハビエル・マスチェラーノといったスター選手もかつて所属した。サポーターは推定3500万人に上り、その数はオーストラリア、ポルトガル、ギリシャなどの各国の総人口を上回る。

    労働者階級に根ざしたクラブとして「オ・チーミ・ド・ポーヴォ」（民衆のクラブ）の名で知られるコリンチャンスは、サンパウロの文化に深く溶け込んでいる。ホームゲームではネオ・キミカ・アレーナが収容人数いっぱいの4万8000人で埋まることも珍しくなく、その雰囲気は壮観だ。しかし近年、ファンが歓喜する機会は多くなく、今や深刻な危機のさなかにある。

    2026年のセリエAは残り7試合。コリンチャンスは16位に低迷し、降格圏の17位にいるインテルナシオナルを勝利数で1つ上回っているため、辛うじて降格圏外にいる。ブラジルサッカーでは、勝ち点が並んだ場合、得失点差より先に勝利数で順位が決まる。しかもコリンチャンスはリーグ戦で直近9試合すべてに敗れ、完全に泥沼にはまっている。

    ブラジル代表の暫定監督を務めたフェルナンド・ジニスは先週、コリンチャンスの監督を解任された。その後、クラブは驚くべきことに、過去10年間で20人目となる監督としてクラレンス・セードルフを招いた。オランダサッカー界の象徴的存在であるセードルフは、異なる3クラブでチャンピオンズリーグを制した唯一の選手だ。しかし指導者としては選手時代ほどの成功を収められず、サッカー界から離れてすでに7年になる。

    どん底に近づくクラブにとって、苦境を打開するための一手だ。コリンチャンスはなぜここまで追い込まれたのか。

  • 重くのしかかる負債

    FBL-BRAZIL-STADIUM-NEO QUIMICA ARENA
    AFP

    新スタジアムの建設でコリンチャンスは財政的に不安定な状況に陥り、いまだ立ち直れていない。

    コリンチャンスの問題の根源は、ブラジルで開催された2014年ワールドカップに向けてネオ・キミカ・アレーナが建設されたことにある。スタジアムの建設費は当初の見積もりを大幅に上回り、クラブは国営銀行カイシャ・エコノミカ・フェデラルと建設会社オデブレヒトに対し、高金利の融資債務を抱えることになった。

    アンドレス・サンチェス会長の在任中、コリンチャンスは、もはや維持する余裕のないスター選手をそろえた陣容を維持しようとした。2020年までに、スタジアム関連を除く負債総額は10億レアルを超えた。移籍金や税金、肖像権料の支払いは日常的に遅れ、構造的な問題はついにピッチ上でも隠しきれなくなった。

    2024年シーズンが残り2カ月に入る頃には降格の危機が迫り、クラブ理事会は緊急補強としてメンフィス・デパイの獲得を承認した。フリーでの獲得は当初、見事な一手となった。アトレティコ・マドリーとマンチェスター・ユナイテッドでプレーしたFWは、奇跡的な9連勝の間に7得点を挙げ、コリンチャンスの残留に貢献した。

    しかし、デパイを迎えるために約束した巨額の給与が、全面的な崩壊への布石となった。

  • 問題を表面的に取り繕う

    FBL-BRA-CUP-VASCO-CORINTHIANS
    AFP

    コリンチャンスは2025シーズンに国内2冠を達成したが、舞台裏の混乱は増すばかりだった。


    コリンチャンスは2024年、メキシコのサントス・ラグナと650万レアルの移籍金で合意し、エクアドル人DFフェリックス・トーレスも獲得した。しかし、トーレスの移籍金は初回の分割金しか支払わず、その後の5回分を連続して滞納した。

    2025年8月、サントス・ラグナに対する610万レアルの未払いを理由に、FIFAはコリンチャンスに補強禁止処分を科した。その2カ月後には、7600万レアルの債務を再編する合意に基づく2回目の支払いを怠ったとして、国内紛争解決委員会（CNRD）から国内での補強を6カ月間禁止された。

    深刻な懸念材料はそれだけではなかった。コリンチャンスの元メインスポンサーである賭博会社Vai de Betを巡る不正や契約詐欺の調査を発端とする手続きを経て、アウグスト・メロ会長が正式に弾劾され、解任された。その後、第一副会長のオスマル・スタビレが2026年末までの任期でクラブの指揮を執った。

    それでもチームは、舞台裏の混乱を打ち消すように、目に見える成功を収めた。コリンチャンスはカンピオナート・パウリスタとコパ・ド・ブラジルを制し、予想外の国内2冠を達成。デパイと前線でコンビを組むユーリ・アルベルトは、全公式戦で合わせて31得点を挙げた。

    ただ、選手たちの喜びは長続きしなかった。コリンチャンスは「ビッグチーム」を意味する「チマオン」という愛称に、まだふさわしい結果を残せていなかったからだ。コパ・リベルタドーレスでは予選を突破できず、コパ・スダメリカーナではグループステージで敗退。セリエAでも13位に終わった。

    ヴァスコ・ダ・ガマとのコパ・ド・ブラジル決勝で決勝点を挙げた後、デパイは『ラジオ・バンデイランテス』のインタビューで不満を爆発させた。「経営陣は目を覚ますべきだ。誰のことを言っているか、私ははっきり分かっているし、当人たちも自分たちのことだと分かっている。このクラブを去って、どこかよそでめちゃくちゃにしてくれ。このクラブは成長しなければならない。毎年、コパ・リベルタドーレスとブラジレイロンで優勝を争わなければならない。ファンにはそれを期待する権利がある。このクラブには体制を整える必要がある。私もそのためにここにいるが、もっと助けが必要だ」

  • 緊張が爆発

    Corinthians fans
    Getty

    サポーターはクラブをこの低迷から脱却させるために司法の介入を求めており、選手たちもその怒りを免れていない。

    1月、コリンチャンスはサントス・ラグナに対する債務を清算することで合意し、CNRDで成立した合意に基づく3回目の分割払いを前倒しで支払ったことで、移籍禁止処分が解除された。だが、それは一時的に猶予を得たにすぎなかった。

    クラブは2月、ブラジル国庫に対する12億レアルの税金債務の返済条件を見直さざるを得なくなった。交渉によって債務額を6億7900万ドルまで減らしたものの、長期にわたる巨額の分割払いを抱えることになった。6月から7月にかけては、フィラデルフィア・ユニオンから獲得したホセ・マルティネス、ミッティランから獲得したチャールズ、ニューヨーク・シティFCから獲得したタレス・マグノの移籍に伴う支払い義務を履行せず、CNRDへの800万レアルの分割払いも遅延したため、3件の移籍禁止処分を受けた。

    コリンチャンスは6カ月間、新たな選手の登録を禁じられたうえ、夏の移籍市場で義務付けられていた2500万レアルの売却目標も達成できなかった。さらに悪いことに、9月にブラジルメディアに流出した内部会計記録から、クラブが年初から7月までに2億7800万レアルの赤字を計上していたことが明らかになった。現在の資金需要に対応するためだけに、2027年の収入の30％を前倒しで受け取る可能性を検討していると報じられている。

    当然ながら、こうした事態にファンは納得していない。年間を通じて大規模な抗議活動が行われ、ガヴィイエス・ダ・フィエル・トルシーダを含むクラブ最大のサポーター団体は、司法の介入を求めてサンパウロ検察庁まで行進した。抗議活動にはクラブの象徴的存在であるディネイも姿を見せた。

    ファンは繰り返されるクラブのずさんな運営を是正するため、コリンチャンスへの管理者の任命を求めており、会長職にあるスタビレには今、大きな圧力がかかっている。先月にはコリンチャンスの練習施設で選手たちとの激しい対立も起き、侵入の際に車や壁が破壊された。

    パルメイラスとのアウェーでのダービーに1-4で大敗した翌日の月曜日には、コリンチャンスのクラブ本部があるパルケ・サン・ジョルジェの外でも自然発生的な抗議活動が行われた。門には「Intervencao Ja」（今すぐ介入を）と書かれた横断幕が掲げられ、ファンが発炎筒をたき、クラブ首脳陣を批判するチャントを歌ったため、軍警察が出動した。緊張は高まる一方で、少なくとも現時点では、2024年のような劇的な残留を再現できる見込みは極めて薄い。

  • 「つらい」デパイの問題

    Internacional v Corinthians - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    デパイは長期にわたる物議を醸した交渉を経て最近契約を延長したが、ピッチ上での価値は急落している。

    今回、デパイがチームを奮い立たせる存在になるとは到底思えない。32歳のデパイは今季ここまでわずか1得点で、パフォーマンスも著しく低下している。深刻なハムストリングの負傷とオランダ代表としてのワールドカップでの活動が重なり、4月から9月中旬までプレーできなかったことは考慮すべきだ。それでも、これほど低調なプレーを正当化する理由にはならない。

    契約を巡る騒動も悪影響を及ぼした。8月、コリンチャンスはバルセロナとリヨンでプレーしたデパイとの2年間の契約延長を取りやめた。その後、デパイはクラブの「容認できない行為」と口頭での合意違反を非難した。さらにデパイは、自身のラップ曲「Don't Panic」のミュージックビデオを公開して物議を醸した。その映像には、コリンチャンスの本部が炎に包まれる様子が映っていた。

    それでも最終的に双方は妥協点を見いだし、デパイは2028年までクラブに残ることを約束した。『ESPN Brasil』によると、総額1億3500万レアルの契約更新に際し、デパイはクラブから支払われるべき7500万レアルのうち、2100万レアルを免除することに同意した。残る5400万レアルは4回の分割払いとなり、初回の支払い期限は1月。支払いが遅れた場合、クラブは減額の適用を受けられなくなる。

    当初の契約交渉を打ち切ったことで脅迫を受けたスタビレは、報道陣にこう語った。「彼（デパイ）は状況を踏まえ、残留したいという思いもあり、コリンチャンスも支払う方法を見つける必要があったため、かなりの減額に応じた。この契約なら支払えると思う」

    コリンチャンスは、デパイの身体が思うように動かなくなり、結果も出なくなっているにもかかわらず、多くの苦労を重ねて残留させた。しかし、その判断は早くも裏目に出ている。コパ・リベルタドーレス準々決勝、エストゥディアンテスとの第2戦では、決めればPK戦に持ち込めた終盤のPKをクロスバーの上に外した。週末にパルメイラスに大敗した試合でもまったく力を発揮できず、18回ボールを失い、枠内シュートは1本も記録できなかった。

    コリンチャンスの元ストライカーで、ファンに愛されるネトは、自身のラジオチャンネル『Radio Craque Neto』でこの試合を取り上げ、オランダ人選手を痛烈に批判した。「私にとって、今回も最悪の選手はメンフィス・デパイだし、これからもそうだろう。この男がコリンチャンスにしていることは信じられない。見ていてつらい」

  • 十分な備えがない

    FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NOR
    AFP

    セードルフには、コリンチャンスの状況をすぐに好転させられると確信させるだけの指導者としての実績がない。

    ネトはまた、デパイが個人的にセードルフをコリンチャンスの監督に選んだとの見方を示した。「この男が持つ力を見ると、泣きたくなる」と付け加えた。「彼はパルケ・サン・ジョルジェに火をつけ、コリンチャンスはオランダ人のセードルフと契約した。そして、我々はこんな恥ずかしい目に遭っている。

    「なぜ試合後のインタビューにメンフィスを出さなかった？　なぜいつもウーゴ［ソウザ］なんだ？　なぜいつも若手なんだ？　なぜメンフィスではない？　それなのに彼は地域社会に出向き、髪を整え、編み込みをして、今度は監督を雇っている。名前も知らない会社と一緒に監督を雇った。ちなみに、彼らはコリンチャンスを駄目にするだろう。彼はセードルフを雇ったんだ。

    「あなたたちはこの男［デパイ］を信じた。良いプレーをしたときも、自分の務めを果たしただけだ。あなたたちは彼をちやほやし、今もそうし続けている。今起きていることの最大の責任は、私の考えではメンフィスにある」。この非難が事実でなかったとしても、セードルフが2027年末までの契約で就任することは、理解しがたいと言える。

    セードルフは2019年7月、アフリカネイションズカップでカメルーン代表がベスト16敗退に終わった後、就任から1年足らずで解任された。2018年5月には、デポルティーボ・ラ・コルーニャで指揮した15試合でわずか2勝にとどまり、ラ・リーガ降格という屈辱を味わった。2016年7月から12月まで率いた中国の深センFCでも、在任期間はわずか5カ月だった。

    2013-14シーズン後半にACミランを率いた4カ月間も、忘れたいものとなった。セリエAを8位で終えるまでに、チームの複数の中心人物と対立したと報じられている。コリンチャンスは、元監督のラモン・ディアスや元エクアドル代表監督のセバスティアン・ベカセセを含む、より経験豊富な複数の指導者と接触したと報じられたが、両者に断られ、性急にセードルフへと方針を転換した。

    実績を見る限り、残留争いを戦うには準備不足に映る。長く指揮の現場から離れていたことを考えれば、とりわけ大きな挑戦になるだろう。ただ、現役最後の2年間はブラジルのボタフォゴでプレーし、ポルトガル語も流暢に話す。

    その伝説的な存在感がチームを奮い立たせるとの期待もある。コリンチャンス幹部のマルセロ・パスはGlobo Esporteにこう語った。「セードルフほどの名前には、枠を超えた力がある。我々は彼がリーダーであり、勝者だと見ている。意欲のある人物を迎えることが重要だ。彼自身がこの仕事を望んだ。必要な資質を備えていると信じている」

  • アイデンティティを欠いた

    Corinthians v Chapecoense - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    上層部からひどい扱いを受ける中、選手たちは停滞から抜け出せず、これ以上力を尽くす理由もない。


    しかし、セードルフが足を踏み入れるロッカールームの雰囲気は、これ以上ないほど沈んでいる。選手への給与は何カ月も未払い、あるいは大幅に支払いが遅れており、当然ながら意欲は著しく低下している。

    元アーセナルのセンターバック、ガブリエル・パウリスタはパルメイラス戦後、声を上げずにはいられなかった。涙をこらえながら、この状況がチーム全体に与える影響を語った。「夢をかなえるために多くのものを犠牲にしたのに、今は悪夢の中にいる。クラブ幹部の誰かが、僕の発言をばかげていると言いに来るなら、もう一度同じことを言う」

    「僕たちには守ってもらうことが必要だ。給与を支払ってもらい、従業員への給与も払い続ける必要がある。本当につらい。ピッチでは何度もベストを尽くそうとしているが、うまくいかない時もある。ピッチ外のことが僕にあまりにも大きく影響しているんだ。クラブ幹部や会長側からの問題が、選手たちに大きな影響を与えている。チームメイトには、サッカーだけに集中しなければならないと伝えようとしている。これもすべて、いつかは過ぎ去る。コリンチャンスがすべてを解決できることを願っている」

    セードルフは「全力を尽くし、すべてのボール、すべての瞬間、すべての勝利のために戦うチームをつくる」と誓っている。だが、これほどまでに期待を裏切ったクラブ幹部のために、なぜ主力選手たちが戦おうと思えるだろうか。ジェシー・リンガードのことも考えてほしい。クラブの苦境を本当に理解していれば、3月にコリンチャンスへ加入することはなかったはずだ。

    リンガードは夢を語られて加入を決めたようだ。それもクラブ関係者からだけではない。「タイトルを獲るためにここへ来た。彼［デパイ］は、ここがブラジル最大のクラブだと教えてくれて、ファンとその情熱について話してくれた。それが、加入を決めるうえで間違いなく決め手になった」。2015年から2017年にかけてマンチェスター・ユナイテッドでデパイと2シーズンともにプレーしたイングランド人選手は、加入発表の場でそう語っていた。

    現実には、リンガードが加入したのは、かつての輝きを失ったもう一つの名門だった。そもそもコリンチャンスが33歳のリンガードを獲得候補に挙げたこと自体、その証しでもある。リンガードはその直前まで、韓国のFCソウルでほぼ2年間を過ごしていたのだ。

    リンガードは少なくとも2022年以降、トップレベルで目立った結果を残していない。そして予想どおり、ネオ・キミカ・アレーナでも期待を大きく下回っている。ここまで全公式戦での先発はわずか11試合。得点への関与は3回だけで、最後に記録したのは5月だ。

    コリンチャンスは、よりチームに合うフリーの選手を探す代わりに、知名度の高い選手にさらに金を浪費した。リンガードの苦戦は、チームとしての特色を完全に失った現状を映し出している。セードルフにとって、サッカー界への復帰にこれ以上ないほど困難な仕事を選んだと言えるだろう。

    状況を好転させられなければ、セードルフの指導者としての評判が再び地に落ちるだけでなく、コリンチャンスも長期にわたって苦境に陥りかねない。2部に降格した場合、テレビ放映権料とスポンサー収入の減少によって、即座の1部復帰はほぼ不可能になるだろう。クラブの運営を維持するだけでも、最高の選手たちを売却しなければならなくなる。

    クラブの将来がこれほど暗く見えたことはない。今のコリンチャンスを救えるのは奇跡だけだ。