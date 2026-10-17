しかし、セードルフが足を踏み入れるロッカールームの雰囲気は、これ以上ないほど沈んでいる。選手への給与は何カ月も未払い、あるいは大幅に支払いが遅れており、当然ながら意欲は著しく低下している。

元アーセナルのセンターバック、ガブリエル・パウリスタはパルメイラス戦後、声を上げずにはいられなかった。涙をこらえながら、この状況がチーム全体に与える影響を語った。「夢をかなえるために多くのものを犠牲にしたのに、今は悪夢の中にいる。クラブ幹部の誰かが、僕の発言をばかげていると言いに来るなら、もう一度同じことを言う」

「僕たちには守ってもらうことが必要だ。給与を支払ってもらい、従業員への給与も払い続ける必要がある。本当につらい。ピッチでは何度もベストを尽くそうとしているが、うまくいかない時もある。ピッチ外のことが僕にあまりにも大きく影響しているんだ。クラブ幹部や会長側からの問題が、選手たちに大きな影響を与えている。チームメイトには、サッカーだけに集中しなければならないと伝えようとしている。これもすべて、いつかは過ぎ去る。コリンチャンスがすべてを解決できることを願っている」

セードルフは「全力を尽くし、すべてのボール、すべての瞬間、すべての勝利のために戦うチームをつくる」と誓っている。だが、これほどまでに期待を裏切ったクラブ幹部のために、なぜ主力選手たちが戦おうと思えるだろうか。ジェシー・リンガードのことも考えてほしい。クラブの苦境を本当に理解していれば、3月にコリンチャンスへ加入することはなかったはずだ。

リンガードは夢を語られて加入を決めたようだ。それもクラブ関係者からだけではない。「タイトルを獲るためにここへ来た。彼［デパイ］は、ここがブラジル最大のクラブだと教えてくれて、ファンとその情熱について話してくれた。それが、加入を決めるうえで間違いなく決め手になった」。2015年から2017年にかけてマンチェスター・ユナイテッドでデパイと2シーズンともにプレーしたイングランド人選手は、加入発表の場でそう語っていた。

現実には、リンガードが加入したのは、かつての輝きを失ったもう一つの名門だった。そもそもコリンチャンスが33歳のリンガードを獲得候補に挙げたこと自体、その証しでもある。リンガードはその直前まで、韓国のFCソウルでほぼ2年間を過ごしていたのだ。

リンガードは少なくとも2022年以降、トップレベルで目立った結果を残していない。そして予想どおり、ネオ・キミカ・アレーナでも期待を大きく下回っている。ここまで全公式戦での先発はわずか11試合。得点への関与は3回だけで、最後に記録したのは5月だ。

コリンチャンスは、よりチームに合うフリーの選手を探す代わりに、知名度の高い選手にさらに金を浪費した。リンガードの苦戦は、チームとしての特色を完全に失った現状を映し出している。セードルフにとって、サッカー界への復帰にこれ以上ないほど困難な仕事を選んだと言えるだろう。

状況を好転させられなければ、セードルフの指導者としての評判が再び地に落ちるだけでなく、コリンチャンスも長期にわたって苦境に陥りかねない。2部に降格した場合、テレビ放映権料とスポンサー収入の減少によって、即座の1部復帰はほぼ不可能になるだろう。クラブの運営を維持するだけでも、最高の選手たちを売却しなければならなくなる。

クラブの将来がこれほど暗く見えたことはない。今のコリンチャンスを救えるのは奇跡だけだ。