スワルソがファブレガスに対し、勝利へのプレッシャーはかけないと伝えていたことも助けになった。代わりに求めたのは、クラブが世界中に売り込めるブランドを築くための「アイデンティティーをつくる」ことだった。コモ湖の美しさから、コモには以前から多くの著名人が訪れていた。しかし今、セリエA屈指のチームの試合を見ようと大物セレブがシニガーリャに姿を見せていることは、示唆に富んでいる。

「例えば、キーラ・ナイトレイの夫であるジェームズ・ライトンは、セスク・ファブレガスが魅力的なチームをつくっているという記事を読んで、試合を見に来たいと言ってくれた」と、スワルソは昨年、カルチョ・エ・フィナンツァのインタビューで明かした。「そこからは、すべてが自然に進んでいった」

こう書くと簡単なことのように聞こえるかもしれないが、決してそうではない。コモをチャンピオンズリーグ級のチームに変えるためにファブレガスが費やしてきた時間と労力を軽く見るのは、あまりにも不公平だ。彼は勤勉で柔軟な指揮官であることを証明している。

一方で、ファブレガスはポゼッションサッカーに固執しているという見方も根強い。決して捨てない基本原則があると本人が認めてきたことも、時にそうした見方につながっている。例えば、インテルに0－4で敗れた後には、明らかに格上の相手に対して、コモが普段通りの積極的なプレスを仕掛けたのは間違いだったのではないかと問われた。

「それは考えた。だが、頭の中では『違う』という答えだった。愚かに見えたり、負け惜しみに聞こえたりするかもしれないが、正直に言って、私はそれでよかったと思っている」と、ファブレガスはDAZNイタリアに語った。「今日、チームは成長したと感じている。勝って周囲から天才と呼ばれているときには、そういう成長は起こらない。大敗すると、より多くを学び、あらゆることを少しずつ深く理解できる。6－3－1や5－4－1で守って試合に臨むこともできる。でも私は、そうするくらいなら、このやり方で負ける方がいい」

とはいえ、ファブレガスが一つの戦い方に縛られているわけでは決してない。競争心が強く、細部まで徹底してこだわる人物であり、スタッフの力を借りて、「サッカーにおけるあらゆる戦術的な構造」をどう攻略するかを考えるためのデータベースまで構築した。

「攻撃も守備も、いつも同じやり方をする監督にはなりたくない」と、ファブレガスは強調した。「もちろん、原則や構造はある。でも私は、できる限り試合を支配したい。今の時代に試合を支配するには、できるだけ多くの解決策が必要なんだ」

考えてみれば、こうした戦術的な柔軟さは不思議ではない。ファブレガスは選手時代、アーセン・ヴェンゲルやジョゼ・モウリーニョ、ジョゼップ・グアルディオラやアントニオ・コンテと、サッカー哲学が大きく異なる監督たちの下でプレーしてきたMFなのだ。

「選手として、あらゆる異なるプレースタイルで勝ってきた。だから、一つはうまくいくが別のやり方はうまくいかない、などと私が言うことはない」と、ファブレガスはザ・コーチズ・ヴォイスに記している。「それに、私が着任した日、クラブやオーナーたちはコモ湖のこと、ライフスタイルのこと、そして前へ出るプレースタイルを見たい人たちのことを話してくれた。それが私に求められたことだった。『勝て、勝て、勝て』と言われたわけではない。『勝ってほしい。でも、アイデンティティーをつくってほしい』と言われたんだ」

ファブレガスがその目標を達成したことに疑いの余地はない。だからこそ、欧州の強豪クラブが彼を引き抜くのは時間の問題のように思える。契約には、古巣のアーセナル、チェルシー、バルセロナに関する特定の契約解除条項があるとさえ主張されている。

ただ、現時点で新監督を探し始める可能性がはるかに高いのはマンチェスター・ユナイテッドだ。同クラブがファブレガスに目を向け始めていてもおかしくない。マイケル・キャリックとは異なり、ファブレガスは選手時代をさらに上回る監督になりそうな姿を見せ始めている。