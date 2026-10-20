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Cesc Fabregas 1:1Getty/GOAL

コモで実力を証明したセスク・ファブレガスは、マンチェスター・ユナイテッドがまさに必要とするタイプの監督だ

マンチェスター・ユナイテッドは、このスペイン人が現役選手だった頃に獲得を試みた。近く新監督として迎えようとするのだろうか？

Mark Doyle
翻訳者：

  • コモのディレクター、カルラルベルト・ルディは、「セスク・ファブレガスは選手時代よりもさらに優れた監督だ」と断言する。ワールドカップ優勝経験者のファブレガスが同世代屈指のMFだったことを考えれば、大胆な主張だ。それでも、ファブレガスが3年足らずでコモをセリエBからチャンピオンズリーグへと導いたことを踏まえれば、ルディの言葉にも納得できる。

    ファブレガスがシニガーリャで成し遂げている目覚ましい仕事ぶりを見れば、マンチェスター・ユナイテッドがそう遠くない将来に現監督マイケル・キャリックとの契約を終えると決めた場合、ファブレガスの招聘に動くのではないかという憶測が高まっているのも理解できる。

    何しろ、マンチェスター・ユナイテッドはかつて、バルセロナ時代の選手ファブレガスを獲得しようとした。ピッチ上で見せた以上の知性を今や監督としてベンチで発揮しているのなら、監督ファブレガスの招聘に関心を示さない理由があるだろうか。

  • 「新たなプロジェクト」

    Como v Cosenza Calcio - Serie B
    Getty Images Sport

    コモはファブレガスにクラブの株式だけでなく、指導者への道も提示した

    ファブレガスにとって、モナコでの最後のシーズンはキャリアで最も困難なものだった。ケガに悩まされ、2021-22シーズンのリーグ・アンでの出場時間は、全期間を通じてわずか36分。アーセナルでプロデビューしたときはまだ16歳だったが、35歳となった彼にも年齢の影響が及んだかのように思えた。

    しかし、ファブレガスは不満を抱きながらも、まだ終わりだとは感じていなかった。再び活力を取り戻すには「新たなスタート」と、指導者の世界へ進む明確な道筋のある「新たなプロジェクト」が必要だった。オファーは数多く届き、その中でも最も興味を引いたのがコモからのものだった。

    ファブレガスは以前、世界的に有名な湖を見るために、何度かこの街を訪れていた。しかし、そこにサッカーチームがあることは実際には知らなかった。もっとも、知っている人はほとんどいなかった。

    コモの現会長で、Mola TVの元CEOでもあるミルワン・スワルソは最近、イタリアを舞台にした「一種のサッカードキュメンタリー」のため、ミラノで会場候補を探していた際に偶然クラブを見つけたことを認めている。その「幸運な偶然」が、2019年のジャルム・グループによるコモの買収につながった。

    もちろん、インドネシアの複合企業による資金面の支援と、元チェルシーMFのデニス・ワイズによる優れた仕事がなければ、コモが今日の地位に立つことはなかっただろう。ただ、クラブが目覚ましい躍進を遂げるうえでファブレガスが果たした役割も、どれだけ強調してもしすぎることはない。2022年に選手兼株主として加わった時点で、コモはすでにセリエB昇格を決めていたかもしれない。それでも、以降のピッチ内外でのあらゆる出来事に、彼は欠かせない存在だった。

    「サッカーに関することは、実質的にすべて任された」と、ファブレガスは『DAZN Italia』に語った。2025-26シーズンのセリエA最終節でクレモネーゼに4-1で勝利し、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した後のことだ。「私たちが始めたときには、実質的に何もなかった。

    「さっき、4年前に私が選手として来たときから一緒にいるフィジオセラピスト2人と話していた。練習場がなかったから、バーの奥の部屋にあるテーブルでマッサージをしなければならなかったという話をしていたんだ！　それが今では、チャンピオンズリーグに出場する！」

    その最大の理由がファブレガスであることは、疑いようがない。

  • 「サッカーのCEO」

    Cesc Fabregas Como
    Getty Images

    元スペイン代表は、コモの変革のほぼあらゆる面に関わってきた。

    ジャルム・グループはコモに多額の資金を投じてきた。セリエAの基準で見ても相当な額だ。それでも、コモがチャンピオンズリーグ出場を果たしたのは、スター選手を獲得したからではない。むしろ、埋もれた才能を発掘することに力を注いできた。ニコ・パスはその好例だ。

    2024年にコモが獲得した当時、アルゼンチン出身のパスはレアル・マドリーに所属していたが、トップチームでの出場はわずか4試合だった。本人はUEFAにこう語っている。「私は下部リーグでプレーする、実質的にはリザーブチームの選手だった。だからコモに来たことで、選手としても人間としても大きく成長し、向上できた。

    「それはすべて、私をここに連れてきて、信じてくれたセスクのおかげだ。初日から私の望むようにプレーさせ、たくさんの自由を与えてくれた。多くのことを教わった。今の私があるのは、すべて彼のおかげだと思う」

    ファブレガス自身、選手を獲得する際には能力と同じくらい人間性を重視すると語っている。25歳にして才能豊かな選手がそろうフランス代表に加わったばかりのルーカス・ダ・クーニャが、コモのキャプテンを務めているのもそのためだ。

    「すでに十分な報酬を得て、やるべきことを果たした選手よりも、才能は劣ると言われていても、もっとハングリーで、素晴らしいキャリアを築きたいと思っている選手の方がいい」ファブレガスは語った。フェスティバル・デッロ・スポルトでの発言だ。「ダ・クーニャには並外れたメンタリティーがある。だから、彼が成し遂げたことは正当に評価されるべきだ」

    とはいえ、ファブレガスがこのプロジェクト全体の顔であることは否定できない。スワルソの言葉を借りれば、コモの「フットボール部門のCEO」だ。

    「彼は、取締役会が託した計画を実行するうえで欠かせない存在だ」と、インドネシア人のスワルソはガゼッタ・デッロ・スポルトに語った。「他のチームと違い、我々は監督とスポーツディレクターだけに頼っているわけではない。セスクと彼のスタッフに加え、フットボール部門の運営に関わる他の全員、CFO、そしてオーナー側を代表する私も参加する、拡大されたフットボール委員会がある。我々が築いてきたDNAを指針に、委員会として意思決定するよう努めている。そして、そのDNAを築くうえでセスクは不可欠だった」


  • 「勝て。だが、アイデンティティーも築け」

    Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    ファブレガスは結果を残すだけでなく、魅力的なサッカーも展開している。

    スワルソがファブレガスに対し、勝利へのプレッシャーはかけないと伝えていたことも助けになった。代わりに求めたのは、クラブが世界中に売り込めるブランドを築くための「アイデンティティーをつくる」ことだった。コモ湖の美しさから、コモには以前から多くの著名人が訪れていた。しかし今、セリエA屈指のチームの試合を見ようと大物セレブがシニガーリャに姿を見せていることは、示唆に富んでいる。

    「例えば、キーラ・ナイトレイの夫であるジェームズ・ライトンは、セスク・ファブレガスが魅力的なチームをつくっているという記事を読んで、試合を見に来たいと言ってくれた」と、スワルソは昨年、カルチョ・エ・フィナンツァのインタビューで明かした。「そこからは、すべてが自然に進んでいった」

    こう書くと簡単なことのように聞こえるかもしれないが、決してそうではない。コモをチャンピオンズリーグ級のチームに変えるためにファブレガスが費やしてきた時間と労力を軽く見るのは、あまりにも不公平だ。彼は勤勉で柔軟な指揮官であることを証明している。

    一方で、ファブレガスはポゼッションサッカーに固執しているという見方も根強い。決して捨てない基本原則があると本人が認めてきたことも、時にそうした見方につながっている。例えば、インテルに0－4で敗れた後には、明らかに格上の相手に対して、コモが普段通りの積極的なプレスを仕掛けたのは間違いだったのではないかと問われた。

    「それは考えた。だが、頭の中では『違う』という答えだった。愚かに見えたり、負け惜しみに聞こえたりするかもしれないが、正直に言って、私はそれでよかったと思っている」と、ファブレガスはDAZNイタリアに語った。「今日、チームは成長したと感じている。勝って周囲から天才と呼ばれているときには、そういう成長は起こらない。大敗すると、より多くを学び、あらゆることを少しずつ深く理解できる。6－3－1や5－4－1で守って試合に臨むこともできる。でも私は、そうするくらいなら、このやり方で負ける方がいい」

    とはいえ、ファブレガスが一つの戦い方に縛られているわけでは決してない。競争心が強く、細部まで徹底してこだわる人物であり、スタッフの力を借りて、「サッカーにおけるあらゆる戦術的な構造」をどう攻略するかを考えるためのデータベースまで構築した。

    「攻撃も守備も、いつも同じやり方をする監督にはなりたくない」と、ファブレガスは強調した。「もちろん、原則や構造はある。でも私は、できる限り試合を支配したい。今の時代に試合を支配するには、できるだけ多くの解決策が必要なんだ」

    考えてみれば、こうした戦術的な柔軟さは不思議ではない。ファブレガスは選手時代、アーセン・ヴェンゲルやジョゼ・モウリーニョ、ジョゼップ・グアルディオラやアントニオ・コンテと、サッカー哲学が大きく異なる監督たちの下でプレーしてきたMFなのだ。

    「選手として、あらゆる異なるプレースタイルで勝ってきた。だから、一つはうまくいくが別のやり方はうまくいかない、などと私が言うことはない」と、ファブレガスはザ・コーチズ・ヴォイスに記している。「それに、私が着任した日、クラブやオーナーたちはコモ湖のこと、ライフスタイルのこと、そして前へ出るプレースタイルを見たい人たちのことを話してくれた。それが私に求められたことだった。『勝て、勝て、勝て』と言われたわけではない。『勝ってほしい。でも、アイデンティティーをつくってほしい』と言われたんだ」

    ファブレガスがその目標を達成したことに疑いの余地はない。だからこそ、欧州の強豪クラブが彼を引き抜くのは時間の問題のように思える。契約には、古巣のアーセナル、チェルシー、バルセロナに関する特定の契約解除条項があるとさえ主張されている。

    ただ、現時点で新監督を探し始める可能性がはるかに高いのはマンチェスター・ユナイテッドだ。同クラブがファブレガスに目を向け始めていてもおかしくない。マイケル・キャリックとは異なり、ファブレガスは選手時代をさらに上回る監督になりそうな姿を見せ始めている。