ルーマニアはサッカー強豪国ではない。1994年の夏も、そうではなかった。だが、ハジは気にしなかった。彼は信じていた。

「私は一つのことを考えてアメリカへ行った。ワールドカップで優勝したかったんだ」と彼は語った。「それが私の夢で、その思いをチーム全員に伝えようとした」

こうしてハジとチームメートは、その一つの目標を胸に、あの夏アメリカに到着した。外から見れば、不可能に思える目標だった。それまでの過去11大会で、ルーマニアがワールドカップに出場したのはわずか2度。4年前にはベスト16に進んだが、グループステージを1勝で辛くも突破した後、アイルランドとのPK戦に敗れた。ルーマニアが世界最高峰で戦えると示す材料は乏しかったが、ハジは気にしなかった。

ルーマニアは初戦でコロンビアを3-1で破った。ハジは1得点を挙げ、残る2得点をアシストした。スイス戦でも得点したが、チームは1-4で完敗。続く開催国アメリカとの試合は、負ければ終わりの一戦となった。ルーマニアはこれを1-0で制し、決勝トーナメントに進出した。

そこでハジたちを待っていたのは、キャリア最大級の試練となるアルゼンチン戦だった。もちろん、マラドーナは後に悪名高い出来事として知られるドーピングによる出場停止で姿を消していた。それでも相手は、サッカー界の強豪アルゼンチンだ。マラドーナ不在の中、ハジが前面に出た。1得点1アシストを記録してチームを3-2の勝利に導いたこの試合は、今もワールドカップ史上屈指の名勝負として記憶されている。

「これは革命以来、我が国の人々が祝った最大の出来事だ」と、試合後にルーマニア代表のヨルダネスク監督は語った。「我々のサッカー史上、最高の瞬間でもある」

もちろん、その快進撃は永遠には続かなかった。ルーマニアは準々決勝でスウェーデンとのPK戦に敗れた。それでも、あの夏のチームは人々を魅了した。中でも際立ったのが、大会のベストイレブンに選ばれたハジだった。

その夏の初め、ハジは母国ルーマニアで高く評価され、スペインのファンにもレアル・マドリーでの短い在籍期間を通じて知られていた。だが、その前のシーズンをイタリア2部のブレシアで過ごした選手に、大きな期待を寄せる人はほかにほとんどいなかった。もっとも、彼はブレシアを昇格に導いていた。そして夏が終わる頃、ハジはスターになっていた。その後まもなくバルセロナから声がかかり、憧れのクライフと同じ道を歩めるようになったのも、あの活躍があったからだ。

「ルーマニアの誰もがアメリカを征服したいと思っていた」と、彼は2023年に『FourFourTwo』に語った。「共産主義体制が崩壊した後、私たちは自由な世界へ行きたかった。体操やテニスでルーマニアが成し遂げたように、スポーツがあれば遠くまで行ける。次はサッカーが進出し、世界を征服する番だった。私たちはとても良いプレーをし、ルーマニアの大使になった」。ハジ以上にその役を果たした者はいない。もっとも、彼の物語にはまだ紆余曲折が待っていた。