米国女子代表を2027年ワールドカップへ導く可能性のある一戦を前に、エマ・ヘイズ監督のもとに「トリプル・エスプレッソ」が再びそろった。

ヘイズ監督が水曜日に発表したCONCACAF W選手権の23人には、トリニティ・ロッドマン、ソフィア・ウィルソン、マロリー・スワンソンがそろって名を連ねた。米国は11月27日の準々決勝でエルサルバドルと対戦する。2024年のオリンピック以来、初の決勝トーナメントの試合となり、勝てばブラジルでの大会への出場が決まる。

ナオミ・ギルマ、ジェイデン・ショー、アリー・セントナーは今回も選外となった。メンバーのうちワールドカップ予選を経験した選手はわずか6人で、代表戦未出場はエンジェル・シティFCのDFイブリン・ショアーズただ一人だ。

ヘイズ監督は発表後、ベストメンバーが全員同時にそろうことはめったにないと語った。「選手を招集しても、コンディションが50％程度なら、それがチームにとって最善とは限らない」と述べた。

アシュリー・サンチェスはNWSLのMVPに選ばれたその日に、2回連続の代表招集を受けた。すでに20ゴールで得点王にも輝いており、クラブでの好調ぶりを代表での出場機会につなげる新たなチャンスを得た。過去2年間、代表への選出と選外を繰り返してきたクロワ・ベスーンも、トップ下で調子をつかみつつある。

GOALがヘイズ監督の予選メンバー選考における勝者と敗者を分析する。