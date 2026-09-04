クロエ・サーウィー：イングランドの長年の左SB問題を解決し得る、チェルシーの野心的なティーンエイジャー
チェルシーの今夏のオーストラリア・ニュージーランド遠征は、大きな歓迎ムードの中で行われた。チェルシーのサポーターは、直近7回のウィメンズ・スーパーリーグのうち6回を制したチームのプレーを一目見ようと詰めかけた。ルーシー・ブロンズやローレン・ジェームズのようなスター選手に加え、オーストラリア代表の地元ファンお気に入り、エリー・カーペンター、さらにケイティ・マッケイブとジュリア・ドラゴーニがクラブカラーに初めて袖を通す姿にも注目が集まった。
だが、プレシーズンはファンにとって、より多くのトップチーム出場を目指す若手有望株を見る機会でもある。このツアーでは、クラブと新たな長期契約を結んだばかりのローラ・ブラウンがチャンスを得たほか、今夏加入のネリー・ラスや、昨季に印象的な場面を見せた若手MFのレクシー・ポッターにも出番があった。特にポッターは3月のブライトン戦で決勝点を決めている。
その日、見出しを飾ったのはポッターだったが、その勝利を締めくくる一助となったのが、もうひとりのチェルシー育ちの選手、17歳の左SBクロエ・サーウィーだった。これは彼女が2025-26シーズンに記録した7試合出場のうちのひとつであり、この夏のオーストラリア遠征でもチェルシーの2試合でしっかりと出場機会を与えられた。本人にとっては、さらに多くのチャンスを得るシーズンとなることを期待しているはずだ。
チェルシーの育成組織から出てきた中でも、特に才能豊かで胸躍る有望株のひとりとして際立つサーウィーだが、彼女がイングランドにとって非常に補強が必要なポジションでプレーしていることも注目に値する。しかも、まだこれほど若いにもかかわらず、U-23まで各年代のイングランド女子代表ですでに輝きを放ってきた。
では、この10代の逸材は何者で、どのようにしてすでにヨーロッパ屈指の強豪のトップチームに食い込んだのだろうか。
すべてが始まった場所
サーウィーがサッカーに興味を持ったきっかけは、兄の試合を見に行ったことだった。しかし、幼い頃に楽しんでいたのはそれだけではない。チェルシーの新星はダンスにも秀でており、主にバレエ、一部タップダンスもこなしていた。それも一時的な趣味というわけではなく、サーウィーは毎年ウエスト・エンドのヒズ・マジェスティーズ・シアターでパフォーマンスを披露していた。
そのダンスの歩みには、イングランドの年代別代表としてのサーウィーのサッカー人生につながる要素があり、そこで学んだことがチェルシーのトップチーム入りにも役立っている。例えば、ヒズ・マジェスティーズ・シアターでの経験を通じて、大舞台でパフォーマンスする際の緊張や、その対処法をよく知っている。
「場面によっては、特定の呼吸法を使うことがあって、それが本当にすごく役立つんです」と、『We Are Chelsea』ポッドキャストで説明した。「バレエでそれを始めて、今も続けていることが本当に助けになっています」 技術的な観点でも、サーウィーは自身の「ドリブルのスタイルはある意味で」ダンスをしていた時間につながっていると考えている。 「バレエのおかげで足さばきが軽くなりました」と、『ガーディアン』に語っている。
ある日、兄が試合をしている間に公園でボールを蹴っていたところ、あるコーチがサーウィーに近づき、こう言った。「もうアカデミーでプレーしていていいはずだ」 そして9歳で、実際にそうなった。加入先はチェルシーだった。以前はウインガーや攻撃的MFとしてプレーしていた17歳は、その後チェルシーとイングランドの年代別代表で成長を重ねる中で左SBに定着していった。
大きな転機
サルウィには2025-26シーズン、多くの節目が訪れた。前シーズンに初めて試合日のメンバー入りを果たすと、昨年10月には16歳でトップチームデビュー。チャンピオンズリーグのトゥウェンテ戦、1-1で引き分けた試合で後半から途中出場した。
結果がまだどちらに転ぶか分からない状況にもかかわらず、ソニア・ボンパストル監督がサルウィをピッチに送り出したことは、指揮官の信頼の大きさを物語っていた。その信頼はチームメートたちにも共有されていた。試合後、チェルシーのオーストラリア代表DFカーペンターはサルウィについてこう語っている。「彼女は本当に若くて、見ていてワクワクする選手。それにとても才能がある。これからもっと彼女を見られたらいいと思う」
そして、その言葉通りになった。数試合で途中出場を重ね、さらにその1カ月前に自身初のプロ契約を結んだ後、サルウィは3月、ロンドン・シティ・ライオネシズ戦で先発し、トップチームで初先発を飾った。
「私にとってすべてを意味することです」と、試合後に本人は語った。「アカデミー時代からずっと懸命に取り組んできて、ついにトップチームの一員となり、契約を結んで、初先発も果たせた。心から感謝しています。これからもハードワークを続けて、自分が本当にこの先発メンバーに入るべき選手なんだと示し続けないといけません」
順調だ。
この1年で大きく成長したのは、サーウィーのチェルシーでの立場だけではない。イングランド代表の枠組みにおける序列も、劇的に向上している。昨夏、このティーンエイジャーはU-19欧州選手権に臨んだイングランド代表メンバーの最年少だったが、出場機会はなかった。
その5カ月後、まだ16歳だった彼女はU-23代表のメンバー入りを果たした。4月には、イングランドがU23欧州大会の準決勝でオランダを1-0で下した試合で、サーウィーはマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。さらに数日後には、ヤング・ライオネシズが決勝でスウェーデンを3-0で破って大会を制した試合でも、再び先発出場を果たした。
「信じられない感じだった」と、彼女は試合を振り返りながら、『We Are Chelsea』ポッドキャストで語った。「最年長の選手は私より6歳も上なんだ！」
最大の強み
より高い位置でプレーしていた時期があったことを踏まえれば、サーウィーの攻撃面の資質がとりわけ目を引くのは何ら驚きではない。技術的に非常に優れており、ウイングでの巧みなドリブルからクロスの機会を作ることを好む。左足から繰り出されるボールは流れの中でもセットプレーでも秀逸だ。
ピッチ上で自分を表現する意欲が強い17歳は、卓越したひらめきを備えており、前向きで積極的な思考によって1対1の場面で相手DFを突破できる。
「ボールを受けたらすぐに、前に出て何かを起こしたいと思っている」と、本人は昨季に語っていた。そうした場面で逆の役割を担う際にも、サーウィーは大きく成長している。タックルのタイミングは的確で相手を封じることができ、さらに現代のフルバックにあらゆる指揮官が求めるような、上下動をこなすエネルギーと運動量も備えている。
さらに、サーウィーが持つ心理面の資質もある。プレッシャーやそれへの対処法についても印象的に語っており、その一部にはバレエでの経験も生きている。また、非常に健全なマインドセットも備えており、それは今後トップレベルで前進を続けていく上で大きな助けとなるはずだ。
「失敗というものは存在しない。成功するか、学ぶかのどちらかです」と、『ザ・ウィメンズ・サッカー・ポッドキャスト』に語った。「それに気づけば、どんなことでも成功できる」
改善の余地あり
サルウィーはシニアの舞台で、なお順応を進めている点がいくつかある。昨季、わずか16歳でデビューした選手であることを考えれば、これは当然のことだ。
「ものすごく大きなステップアップです」と、彼女は『We Are Chelsea』ポッドキャストで認めた。その違いについて問われると、彼女は「プレーのスピード」、「判断を10倍速くしなければならないこと」、そして「その中でもクオリティーを保たなければならないこと」を、適応してきた際立った要素として挙げた。「アカデミーのサッカーと比べると、本当に大きいです」と話している。
フィジカル面もある。サルウィーは、強さそのものだけでなく、それをWSLでどう生かすかという点でも、まだ成長の途上にある。
「彼女は本当に素晴らしい。とても良いフルバックです」と、チェルシーDFナタリー・ビョルンは、この夏に才能ある10代のチームメートについてGOALに語った。「彼女はひたむきに努力を続けていますし、とても技術があります。フルバックであること自体も簡単ではありません。特にこのリーグには、非常にフィジカルの強い選手がたくさんいますからね。彼女に必要なのは、自分の体の使い方を学ぶことだけです。でも、そこは間違いなく身についていくと思います」
ピッチ外のことでも、これほど若くしてシニアチームに入れば、慣れるまでに時間がかかる。サルウィーは『We Are Chelsea』ポッドキャストで、「最初はすごく怖かったです。[トップチームの選手たち]と何とか交流しようとしても、『何を話せばいいんだろう？』って感じでした」と語り、自身のブレークスルーを親しみやすく振り返った。だが、クラブでトップチームの選手として過ごすことに慣れていく中で、その点にも今は明らかに順応しつつある。
次は……ケイティ・マッケイブ？
面白いことに、サルウィーのプレーには、今夏にブルーズへ加入した元アーセナルDFのケイティ・マッケイブを思わせる要素がある。このティーンエイジャーは常に明確な意図を持ってファーストタッチをしているように見え、必ず足元からボールを離し、はっきりと前へ運ぼうとする姿勢がある。その点はマッケイブに似ている。両者ともに前向きにプレーするタイプで、確かな攻撃面での脅威を備えている。上下動を繰り返せる運動量に支えられ、流れの中でもセットプレーでも優れたクロスを供給できる点も強みだ。
ただ、サルウィーは守備面とクロスの安定感の向上という点では、なお発展途上にある一方で、マッケイブにはない、ドリブルで何人も抜き去る可能性を感じさせる能力を持っている。その特徴は、純粋なワイドプレーヤーであるチームメートのサンディ・ボルティモアにより近い。サルウィーの技巧と、相手に果敢に仕掛ける自信は、ひときわ際立っている。
次に何が来るのか？
サーウィが昨季、トップチームの試合で得た出場機会は限られており、2026-27シーズンに向けては、総出場時間とチャンスの数を増やすことが17歳の目標になるのは間違いない。ボンパストルとしても、ボルティモアを最も力を発揮できる高い位置で起用し続けるため、サーウィをローテーションの選択肢として使えるようになることを望んでいるはずだ。
ただ、その前にサーウィの視線はクラブではなく、イングランドとU-20女子ワールドカップに向けられる。この大会はUEFAによるボイコットの可能性が取り沙汰されながらも、9月5日に予定通り開催される見通しだ。イングランドは昨年のU-19欧州選手権を通じて出場権を獲得したが、その大会でサーウィに出番はなかった。それでも、その後の期間で彼女はイングランドにおいてより重要な選手となっており、ポーランドでは大きな役割を担うことになりそうだ。
そうした文脈を踏まえると、イングランドA代表への飛躍を予想するのは時期尚早にも感じられるかもしれない。しかし、サーウィがプレーするポジションは、イングランドの陣容において明確な補強ポイントでもある。サリナ・ウィーフマンは就任から5年を通して左サイドバックの選択肢に苦しんでおり、今季このティーンエージャーがさらに成長を遂げれば、A代表初招集は早ければ早いほどあり得ると予想する識者もすでにいる。
それは、この12カ月で多くの新しい環境への適応を強いられてきた選手にとって、また一つ大きなステップになるだろう。ただ、彼女の言葉からは、サーウィの自信と自己信頼が、その才能とともに高まり続けていることがはっきりと伝わってくる。
「常に人々を驚かせることができる選手、ベストプレーヤーの一人として名前が挙がるような選手になりたい」と、彼女は今年初めに『ガーディアン』に語っていた。努力を続ければ、サーウィには確かにそこへたどり着く可能性がある。