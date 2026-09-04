チェルシーの今夏のオーストラリア・ニュージーランド遠征は、大きな歓迎ムードの中で行われた。チェルシーのサポーターは、直近7回のウィメンズ・スーパーリーグのうち6回を制したチームのプレーを一目見ようと詰めかけた。ルーシー・ブロンズやローレン・ジェームズのようなスター選手に加え、オーストラリア代表の地元ファンお気に入り、エリー・カーペンター、さらにケイティ・マッケイブとジュリア・ドラゴーニがクラブカラーに初めて袖を通す姿にも注目が集まった。

だが、プレシーズンはファンにとって、より多くのトップチーム出場を目指す若手有望株を見る機会でもある。このツアーでは、クラブと新たな長期契約を結んだばかりのローラ・ブラウンがチャンスを得たほか、今夏加入のネリー・ラスや、昨季に印象的な場面を見せた若手MFのレクシー・ポッターにも出番があった。特にポッターは3月のブライトン戦で決勝点を決めている。

その日、見出しを飾ったのはポッターだったが、その勝利を締めくくる一助となったのが、もうひとりのチェルシー育ちの選手、17歳の左SBクロエ・サーウィーだった。これは彼女が2025-26シーズンに記録した7試合出場のうちのひとつであり、この夏のオーストラリア遠征でもチェルシーの2試合でしっかりと出場機会を与えられた。本人にとっては、さらに多くのチャンスを得るシーズンとなることを期待しているはずだ。

チェルシーの育成組織から出てきた中でも、特に才能豊かで胸躍る有望株のひとりとして際立つサーウィーだが、彼女がイングランドにとって非常に補強が必要なポジションでプレーしていることも注目に値する。しかも、まだこれほど若いにもかかわらず、U-23まで各年代のイングランド女子代表ですでに輝きを放ってきた。

では、この10代の逸材は何者で、どのようにしてすでにヨーロッパ屈指の強豪のトップチームに食い込んだのだろうか。