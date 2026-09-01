イングランドが劇的な形で欧州選手権のタイトルを防衛したのは、12カ月余り前のことだ。その時の主役がクロエ・ケリーだった。準々決勝のスウェーデン戦、準決勝のイタリア戦での驚異的な逆転劇、そしてPK戦で彼女のキックがスペインを沈めた決勝と、ケリーの活躍はイングランドの見事な戴冠への道のりを後押しした。

もっとも、その背景にはケリーのキャリアでも特に厳しいシーズンの一つがあった。マンチェスター・シティで完全に構想外となる中、1月のアーセナルへの期限付き移籍がユーロを前にした彼女の調子を再び引き上げたのである。そうした流れもあり、イングランドでの成功の勢いを持ち込んだケリーの2025-26シーズンには大きな期待が寄せられていた。しかし、結果的にそのシーズンはなかなか軌道に乗らなかった。

ケリーは負傷に悩まされ、ウィンターブレイク前の先発はわずか3試合。シーズン終了までに増えた先発もさらに6試合だけだった。流れを変えられる選手としての実績を考え、ビーグマンはイングランド代表の活動でケリーに必要な出場機会を与えようとしたが、切れ味の欠如がしばしば明らかになり、12月のガーナとの親善試合では開始23分で足を引きずって交代する場面もあった。まさに彼女の年ではなかった。

「初めてフルで臨むアーセナルでのシーズンでは、素晴らしいことを成し遂げる大きな目標を持っていたので、それができなかったのは少し残念だった」と、ケリーは最近語った。「この夏は、フィジカル面で自分自身に取り組む時間が必要だったと思う。ジムでのトレーニング、ピッチでの作業、そして休養のバランスを取ることが必要だった。今は本当にいい状態にある。最大の目標は、シーズンを通して健康でフレッシュな状態を保ち、必要とされた時に備えておくことだ」

来夏のワールドカップに向けた歩みの中で、ケリーにとって新シーズンの到来は歓迎すべきものとなるだろう。アーセナルとイングランドが知るように、自分が違いを生み出せる存在であることを示したいところだ。28歳のケリーがスイスでそうだったようにブラジルでも大きな存在感を放ちたいのであれば、コンディションの良さを証明することが不可欠になる。