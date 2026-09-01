クロエ・ケリー、ベス・ミードら、イングランドの2027年女子ワールドカップ招致を前にWSLで大きなシーズンを必要とする13人のイングランド代表選手たち
新シーズンが始まる時には常に高揚感があるが、ワールドカップイヤーともなれば、そのシーズンを通して展開される構図やストーリーは一層興味深いものになる。メンバー入りを果たすのか、先発メンバーに割って入るのか、それともポジションを維持するのか。多くのことがクラブでのパフォーマンスに左右され得るが、それはイングランド代表にも当てはまる。
サリナ・ウィーフマン監督のチームは2023年女子ワールドカップで準優勝し、決勝ではスペインに0-1で敗れた。来夏のブラジル大会では、その先へ進むことを強く望んでいるはずだ。出場権はまだ確定しておらず、10月にはギリシャとのホーム＆アウェー2試合が控えている。ただ、それを勝ち取ることは見込まれており、実現すれば2023年大会のメンバーの多くが2027年にも再び中心になるだろう。アレッシア・ルッソ、ローレン・ジェームズ、ルーシー・ブロンズは、大会まで残り9カ月の時点でも当確とみられている。では、その他の候補者たちはどうだろうか。
金曜日には、新たなウィメンズ・スーパーリーグのシーズンが開幕する。ウィーフマン監督のイングランド代表の大半、そしてその陣容入りを目指す選手たちの多くが、このリーグを主戦場としている。では、ワールドカップに向けた立場を好転させるために、今季大きな1年を必要としているのは誰なのか。GOALは、大きなものが懸かる13人の名前を紹介する。
キアラ・キーティング（リヴァプール）
もちろん、サッカー界において9カ月は長い時間であり、今から来夏までの間に多くのことが変わる可能性はある。それでも、ハンナ・ハンプトンが2027年女子ワールドカップを前にイングランドの正GKの座を失う可能性は低いように見える。もっとも、その後ろの序列はやや拮抗している。
アンナ・ムーアハウスは2024年後半からイングランド代表のメンバーに継続して招集されており、その立場はアメリカでオーランド・プライドの一員として安定して出場機会を得ていることに間違いなく後押しされている。一方で、キアラ・キーティングはユーロ2025でハンプトンに次ぐ第2GKと見なされており、そこにはウィーグマンがその才能と将来性を高く評価していることが表れている。
キーティングは昨季、マンチェスター・シティでの出場機会不足によりイングランドA代表から外れた。全コンペティションで先発はわずか7試合にとどまり、その結果として22歳のGKは時にU-23代表でプレーすることにもなったため、この夏にマンチェスター・シティを離れる決断はそれほど意外ではなかった。
キーティングは、かつてマンチェスター・シティで指揮を執ったガレス・テイラーの下でリヴァプールに加入し、同クラブの正GKになると見込まれている。テイラーの下で過ごした見事な2023-24シーズンに、イングランド代表入りを果たすことになった資質を示すことができれば、ワールドカップに向けて再びウィーグマンのメンバーに食い込むことも可能だ。
エリー・ローバック（アストン・ビラ）
もしキーティングが代表メンバーに復帰するとすれば、その代わりに外れるのは誰になるのか。それはムーアハウスの状態次第だが、昨季にキーティングの出場機会不足もあってイングランド代表に復帰したエリー・ローバックの状況にも左右される。
ローバックがイングランドのGK陣における長期的な後継者と見なされていた時期から、それほど時間はたっていない。10代でマンチェスター・シティのトップチームに定着すると、その輝きは非常に強く、2019年ワールドカップの時点でカレン・バーズリーとカーリー・テルフォードがともに30代だったこともあり、ゴールマウスの世代交代が起きた際には、ローバックが背番号1を引き継ぐものと考えられていた。
しかし、2021年に就任したウィーフマンはメアリー・アープスを正GKに据え、新たにロンドン・シティ・ライオネセスに加わった守護神は見事なパフォーマンスを見せ、その座を数年にわたって守り続けた。ローバックはその後も代表メンバーには入り続けたが控えの立場にとどまり、さらに2023-24シーズンには出場機会の不足と深刻な健康問題が重なり、代表争いから後退した。
脳卒中の一種を患ったあとに回復したローバックは、まだ26歳ながら、昨年WSLに復帰してアストン・ヴィラに加入し、ミッドランズでサブリナ・ダンジェロと先発の座を争いながらも、直近4回のイングランド代表活動のうち3回に参加している。
今季は、ダンジェロ退団後にアカネ・オクマとエミリー・ラムジーがともに加入したことで、ローバックの立場を巡る争いはさらに激しくなりそうだ。しかし、その競争を制することができれば、自身初のワールドカップメンバー入りの可能性は高まるだろう。
フレイヤ・ゴッドフリー（ロンドン・シティ・ライオネシズ）
ロンドン・シティ・ライオネセスの慌ただしい今夏の移籍市場をめぐる最大の疑問のひとつは、チーム内の若手選手たちに関するものだ。昨季のWSLでは、23歳以下のタレントにどのチームよりも多くの出場時間を与えていたが、実績あるスター選手たちの流入により、新シーズンも同じような状況になる可能性は低そうだ。では、それはフレイヤ・ゴッドフリーにとって何を意味するのだろうか。
昨季にロンドン・シティの選手間投票による年間最優秀選手に選ばれた21歳は、好調なパフォーマンスによってイングランドA代表に食い込み、今夏には2029年までの新契約にもサインした。しかし、とりわけリヨンからカディディアトゥ・ディアニが加入したことで、前線でのポジション争いは大幅に激化している。
もし今年、ゴッドフリーの出場時間が大きく減れば、イングランドのワールドカップメンバー入りの可能性も同様に低下するだろう。ただ、昨季のWSLでロンドン・シティのどの選手よりも多くのゴールとアシストを記録した彼女が先発の座を維持できれば、ブラジルで忘れがたい経験を迎えることになるかもしれない。
ニアム・チャールズ（マンチェスター・シティ）
左SBは、イングランドにとって再び厄介な問題ポジションとなっている。ウィーグマンは5年前の就任以来、このポジションで選択肢に恵まれておらず、過去3つの主要大会ではレイチェル・デイリー、ジェス・カーター、アレックス・グリーンウッドがいずれも本職ではない形で起用されてきた。昨季は、その明確で質の高い選択肢不足に加え、一時はその座をつかんだかに見えたニアム・チャールズの負傷も重なった。
チャールズは今年、チェルシーからマンチェスター・シティへ移籍し、新たなスタートを切る。昨季はグリーンウッドを同ポジションで起用しながら、その成果はまちまちだったWSL王者にとって、新たな顔ぶれはまさに必要不可欠だった。そしてクラブは、チャールズにその答えを見いだしたと考えている。
新シーズン開幕前にGOALの取材に応じたシティのアンドレー・イェグレルツ監督は、27歳のチャールズがチェルシーで培った勝者の文化における経験を高く評価し、こう付け加えた。「彼女は人間性も素晴らしいし、左SBとして守備面でも攻撃面でも優れたクオリティーを持っている」
チャールズはこのシティで重要な先発選手となるはずで、そのプレースタイルも彼女が力を発揮する助けになるだろう。もし厳しい2025-26シーズンを乗り越え、再び好調を取り戻せるなら、ブラジルに向けて左SBの選択肢を見極めるウィーグマンにとっても朗報となる。
リア・ウィリアムソン（アーセナル）
コンディションさえ整っていれば、リア・ウィリアムソンのイングランド代表での役割に疑いの余地はない。主将として先発は確実であり、このチームの重要な柱でもある。ただ、そのすべてにおける鍵となる言葉は「コンディションが整っていれば」だ。
アーセナルのスターにとって、この数年は厳しいものとなっている。2022-23シーズン終盤のACL損傷により、その年の夏のワールドカップ出場を逃し、母国を率いて最高峰の舞台に立つ機会を失った。そしてユーロ2025制覇で再びイングランド代表の主将を務めるまでにはこぎ着けたものの、その後もコンディション面では苦しみ続けている。その大会後にはひざの手術を受け、ウィリアムソンは数カ月の離脱を余儀なくされた。さらに2026年は、ふくらはぎ、太もも、ハムストリングの肉離れに見舞われ、前季のWSLでは先発出場がわずか2試合にとどまった。
したがって、今季のウィリアムソンにとって重要なのは、それらすべてを過去のものにすることだ。繰り返しになるが、コンディションさえ整っていれば、彼女は先発であり、主将であり、重要な選手である。イングランド代表としては、2027年ワールドカップに向かう中で、それが実現することを願っているはずだ。
グレース・クリントン（マンチェスター・シティ）
グレース・クリントンをめぐる期待は、前回のワールドカップ以降、トッテナムへのレンタル移籍で過ごした2023-24シーズンの見事な活躍によって高まり続けてきた。これによりイングランド代表デビューを果たし、万能型MFはマンチェスター・ユナイテッドのトップチームに定着。そこでさらに勢いを維持した。
そして昨夏、クリントンは移籍市場最終日に成立した衝撃的な取引でユナイテッドからマンチェスター・シティへ移籍した。しかし、対となる注目の交換移籍で逆方向に動いたジェス・パークが赤いユニフォームで素晴らしい1年目を過ごした一方、クリントンは青いユニフォームで苦しんだ。その一因は細かな負傷やポジション争い、本来とは異なるポジションでの起用にあったが、チャンスを与えられた際に23歳の彼女が試合へ決定的な影響を与え切れなかったことも理由だった。これはイングランド代表での立場にも悪影響を及ぼし、クラブでの出場機会不足をヴィーフマンが指摘する中で、クリントンの出場時間は減少した。
シティを率いるイェーグレルツは、今季は違うものになると見ている。最近、GOALに対して「彼女が次にどこまで進めるのか、とても楽しみにしている」と語った。「彼女には大きな期待がかかっていたから難しかった。そして、我々の環境に入ってくるのは新しいことでもあった。乗り越えるのが難しいステップだったし、負傷もあって感情面でも浮き沈みがあった。それでも最終的にはFAカップ決勝でプレーしていたし、スタメンにも入っていた。私は彼女をとても信頼している。ただ、彼女には継続性が必要だ。その一歩を踏み出したいと本人も強く望んでいる。非常に意欲的なので、今年我々が彼女をどこまで引き上げられるのか、とても楽しみだ」
それが前進であり、なおかつ出場時間を得られる限り、クリントンはイングランド代表メンバーに入り、ワールドカップで出場機会を争うはずだ。そうでなければ、自宅から見守ることになるかもしれない。
ローラ・ブラインドカイルド・ブラウン（マンチェスター・シティ）
2025-26シーズンのイングランドにおけるブレークスルースターの一人がローラ・ブリンドキルデ・ブラウンだった。マンチェスター・シティで自ら先発メンバーの座をつかみ、クラブが10年ぶりのWSL優勝を果たす上で重要な役割を担った。その好調ぶりがイングランド代表で報われるまでには時間を要し、ウィーフマン率いるチームが2025年を締めくくった4試合の親善試合では出場時間の少なさが意外だったが、新年に入るとアイスランド戦とウクライナ戦で先発の機会が巡ってきた。
ブリンドキルデ・ブラウンの台頭は、イングランド代表が抱える顕著な課題への対処にもつながっている。より低い位置のMFには層の薄さがあるからだ。ただ、その問題の解決策の一人として争いに残り続けるためには、22歳の彼女が、ポジション争いの激化が見込まれる中で、2026-27シーズンにこの大きな1年を裏づける必要がある。
1月にシティへ加入したサム・コフィーは、ブリンドキルデ・ブラウンの出場時間にとって最大の脅威となる。さらに、クリントンとシドニー・ローマンも、今季は中盤でより大きなインパクトを残すシーズンになると見込まれている。ただ、シティはチャンピオンズリーグに復帰したことで、使える出場時間は増える。そして、ブリンドキルデ・ブラウンが前季のように2026-27シーズンもチャンスを生かせるなら、ブラジル行きの可能性は非常に大きくなる。
クロエ・ケリー（アーセナル）
イングランドが劇的な形で欧州選手権のタイトルを防衛したのは、12カ月余り前のことだ。その時の主役がクロエ・ケリーだった。準々決勝のスウェーデン戦、準決勝のイタリア戦での驚異的な逆転劇、そしてPK戦で彼女のキックがスペインを沈めた決勝と、ケリーの活躍はイングランドの見事な戴冠への道のりを後押しした。
もっとも、その背景にはケリーのキャリアでも特に厳しいシーズンの一つがあった。マンチェスター・シティで完全に構想外となる中、1月のアーセナルへの期限付き移籍がユーロを前にした彼女の調子を再び引き上げたのである。そうした流れもあり、イングランドでの成功の勢いを持ち込んだケリーの2025-26シーズンには大きな期待が寄せられていた。しかし、結果的にそのシーズンはなかなか軌道に乗らなかった。
ケリーは負傷に悩まされ、ウィンターブレイク前の先発はわずか3試合。シーズン終了までに増えた先発もさらに6試合だけだった。流れを変えられる選手としての実績を考え、ビーグマンはイングランド代表の活動でケリーに必要な出場機会を与えようとしたが、切れ味の欠如がしばしば明らかになり、12月のガーナとの親善試合では開始23分で足を引きずって交代する場面もあった。まさに彼女の年ではなかった。
「初めてフルで臨むアーセナルでのシーズンでは、素晴らしいことを成し遂げる大きな目標を持っていたので、それができなかったのは少し残念だった」と、ケリーは最近語った。「この夏は、フィジカル面で自分自身に取り組む時間が必要だったと思う。ジムでのトレーニング、ピッチでの作業、そして休養のバランスを取ることが必要だった。今は本当にいい状態にある。最大の目標は、シーズンを通して健康でフレッシュな状態を保ち、必要とされた時に備えておくことだ」
来夏のワールドカップに向けた歩みの中で、ケリーにとって新シーズンの到来は歓迎すべきものとなるだろう。アーセナルとイングランドが知るように、自分が違いを生み出せる存在であることを示したいところだ。28歳のケリーがスイスでそうだったようにブラジルでも大きな存在感を放ちたいのであれば、コンディションの良さを証明することが不可欠になる。
アギー・ビーバー＝ジョーンズ（チェルシー）
何度も聞いた話かもしれないが、アギー・ビーバー＝ジョーンズの2025-26シーズンは細かな負傷に悩まされた。とはいえ、このFWは実際には素晴らしい形でスタートを切り、チェルシーのプレシーズン最終戦となったACミラン戦でハットトリックを記録。さらにWSL最初の4試合はいずれも得点を挙げた。しかし、9月末以降に全公式戦で積み上げたゴールはわずか2点だけだった。
その一因はコンディション面にもあり、23歳のビーバー＝ジョーンズはその後の10試合で8試合に先発しながらもゴールを奪えなかった。そして年明けには負傷が問題となり、とりわけ足首の状態に苦しんだことで、2026年に先発したのはわずか2試合にとどまった。
ビーバー＝ジョーンズが負傷し、さらにミシェル・アジェマンがACL断裂から回復途中である現状では、イングランドはセンターフォワードでルッソのバックアップを務められる本職の選択肢を欠いている。だからこそ、ウィーフマンとしては今後1年、チェルシーのスターをより安定して計算できることを願うだろうし、2026-27シーズンを通じた好調と健康は、すべての関係者にとって大いに歓迎されるはずだ。
ベス・ミード（マンチェスター・シティ）
ベス・ミードが来夏のワールドカップ行きを逃すとすれば、それは本当に驚きだろう。ただ、問題はどのような役割を担うかだ。31歳のミードは、ユーロ2022で主役を務めた一方、ユーロ2025では先発出場が1試合のみだった。それでも、途中出場から大きな役割を果たしていた。とはいえ、ミードの目標はブラジルで先発の座をつかむことであり、アーセナルを離れて加入したマンチェスター・シティで、その実現に向けて努力していくことになる。
ミードがシティでどれだけ出場時間を得られるのかについては疑問の声もあった。というのも、サイドのポジションではメアリー・ファウラー、ローレン・ヘンプ、藤野あおば、イマン・ベネイと出場機会を争うことになるからだ。しかし、直近のユーロでは中央でもプレーできる versatility を示しており、マンチェスターでその役割を復活させる可能性もあるとみられている。イェグレルツも、彼女が「多くのポジション」でプレーできる能力に言及していた。
「ベスは、私たちのプレーのやり方に完璧にフィットするだろう」とシティ指揮官は付け加えた。「彼女は相手のライン間でプレーすることを好む選手だ。まさにそこを彼女に求めている。そして、驚くべきなのはその人間性だ。彼女の目を見れば分かるが、今なおこの一員でありたいという思いが非常に強く、さらに学びたいという意欲もある」
これは、ローテーション要員について語る監督の口ぶりには聞こえない。そう考えると、ミードにとって今季は、イングランドの先発争いに再び食い込むような大きな1年になるかもしれない。
ミシェル・アギェマン（アーセナル）
現時点で、ミシェル・アギェマンの2026-27シーズンがどのようなものになるかは不透明だ。だが、ユーロ2025で彼女がどれほど大きなインパクトを残した選手だったかは広く知られており、ヴィーフマンとイングランドにとっては、それをワールドカップでも再び戦力として使いたいところである。
アギェマンは昨年10月末、オーストラリアとの親善試合でACLを断裂した。通常、この負傷の回復期間は、その後に状態を悪化させるようなことがなければ約9カ月から12カ月だ。つまり、すべてが順調に進んでいれば、この20歳は比較的近いうちに復帰するはずである。ただ、過去2シーズンはブライトンへ期限付き移籍していた一方で、2026-27シーズンはアーセナルでスタートする可能性が高そうだ。
それがアギェマンを実戦に復帰させるための段階的な措置にすぎず、1月に再び期限付き移籍する可能性があるのかどうかは、時間がたたなければ分からない。ただ、万全の状態に戻ってプレー可能となれば、ヴィーフマンは来夏の大会に連れて行ける現実的な選択肢にするためにも、この若いFWが必要な出場時間を得ることを強く望むはずだ。
エラ・モリス（トッテナム）
エラ・モリスは、まだイングランド代表での出場歴はない。しかし、来るシーズン中にそれが変わっても不思議ではない。23歳のモリスは2025年5月、ユーロのメンバー選考前最後のキャンプで初のA代表招集を受けた。だが、イングランド代表でのわずか2度目のトレーニングセッションで、戦列を11カ月離れることになる深刻な前十字じん帯損傷を負った。
新シーズン開幕を前に記者団に対し、モリスは「そこにたどり着けたことは最高の喜びだったし、それがユーロ前最後のキャンプだと分かっていた。そこから動けないままソファに座って、同じメンバーがユーロを制するのを見るのは、精神的に本当につらかった。自分もそのメンバーに入って、その成功の一部になれた可能性が少しはあったと分かっていたから」と語った。
だが、モリスは今や復帰を果たしている。コンディション面には前向きで、身体テストでも負傷前より良い状態にあることが示されているという。近く35歳になるルーシー・ブロンズの状況もあり、層の薄さが際立つ右サイドバックで、サリナ・ウィーグマン監督に選択肢を提供できる可能性がある。イングランド代表指揮官は以前からトッテナムのDFに何かを見いだしていたのは明らかであり、厳しい2025-26シーズンを力強く締めくくった流れを土台に、モリスが再びそのクオリティーを示すことが期待される。
右サイドバックとしてイングランド代表に定着することについて問われると、モリスは「それは間違いなく目標の一つです。今はスパーズで先発すること、そしてできるだけ多くの出場時間を得て、自分をサリナにアピールすることに集中しないといけない。でも、もちろんワールドカップが控えているのは分かっているので、どの選手だってそこに行けるチャンスがあれば飛びつくと思う。それは確かに頭の片隅にあるけれど、その舞台に行くに値するだけのものを得るために、まず何を達成しなければいけないかは分かっています」と答えた。
ルビー・メイス（エヴァートン）
ウィーグマン監督が5月、スペイン戦とウクライナ戦のワールドカップ予選に向けたメンバーを発表した際、今回もまたルビー・メイスの名前はなかった。この件について、エバートンの公式Xアカウントを運営する担当者が思いを示すまでに時間はかからず、キャプションで「25-26シーズンにおいて、WSL年間最優秀選手候補のルビー・メイスほど多くのインターセプトを記録し、多くのタックルに勝利したライオネスはいなかった」と記されたグラフィックを投稿した。
メイスはイングランド代表として1キャップを持っており、それは2024年12月、ウィーグマン監督がスイスとの親善試合で実験的な先発メンバーを組んだ際に獲得したものだ。その夜、彼女は守備的MFの役割で起用されたが、そこはイングランドが本職の選手層を必要としているポジションでもある。というのも、もしキーラ・ウォルシュに何かあれば、チームは難しい状況に置かれることになるからだ。
ただ、問題は、メイスが昨季エバートンで素晴らしいシーズンを送った一方で、それを成し遂げたのがCBとしてだった点にある。イングランドにこれ以上CBは必要ない。むしろ、チーム全体で最も層が厚いポジションかもしれない。とはいえ、本当に必要なのは中盤のさらなる厚みだ。
今季、メイスのエバートンでの役割は変わるのだろうか。監督は替わったため、その可能性はある。イングランド人CBに負傷者が相次ぐような事態でもない限り、現時点でこのイングランド代表に割って入るには、そうならなければならないように感じられる。もしそうなれば、中盤の補強という点でウィーグマン監督にとって歓迎すべき知らせとなるだろう。