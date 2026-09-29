エラ・トゥーンとクロエ・ケリーは、引退までまだかなり時間があるかもしれない。それでもすでにイングランドの象徴的な存在であり、2022年と2025年の欧州選手権制覇、そして2023年の女子ワールドカップ初決勝進出という、イングランドのこの驚異的な成功の時代において大きな瞬間を生み出してきた選手たちだ。だからこそ、ギリシャとの負けられないワールドカップ予選を前に、サリナ・ウィーフマンの2026-27シーズン最初の招集メンバーから2人がそろって外れたことは衝撃的だった。

ウィーフマンは、極めて成功を収めてきた自身の指揮期間を通じて、長らく同じ中心選手たちを招集してきた。トゥーンは2022年以降ほぼ常連で、ケリーが外れたのはマンチェスター・シティで出場時間が激減した際の一度だけだった。しかもその時でさえ、負傷者の発生によって数日後には結局イングランド代表に追加招集されている。「貯金がある」と、たとえ調子や出場時間が落ちた時でも選手についてたびたび語ってきた監督である。結果を残してきた選手たちに忠実なのだ。

だが、トゥーンとケリーがウィーフマンの最新メンバーから外れたことが衝撃的だったのは、新シーズンの出だしが絶好調だったからではない。ここに著しく不当なことが起きているわけではない。むしろ衝撃だったのは、その珍しさゆえに、選ばれた名前の中に2人の名がないことにほとんど違和感すら覚えるほどだったからだ。とはいえ、この決定は十分すぎるほど正当化できるものだった。

1年余り前、トゥーンはイングランドがユーロ2025を制した際の6試合中5試合で先発し、一方のケリーはノックアウトステージを通して違いを生み出し、試合を決める存在となったことを思えば、そう言えるのは驚くべきことだ。イングランドが大一番の負ければ終わりの予選に向けて準備を進める中、この2人のイングランド代表スターがいまやメンバー外から状況を見つめる立場になっているのはなぜなのだろうか。