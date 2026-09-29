クロエとエラはどこだ？！ ケリーとトゥーンの衝撃的な落選は、サリナ・ウィーフマン監督がイングランドの栄光を追い求める中で、厳しい愛情を示すことができると証明した
エラ・トゥーンとクロエ・ケリーは、引退までまだかなり時間があるかもしれない。それでもすでにイングランドの象徴的な存在であり、2022年と2025年の欧州選手権制覇、そして2023年の女子ワールドカップ初決勝進出という、イングランドのこの驚異的な成功の時代において大きな瞬間を生み出してきた選手たちだ。だからこそ、ギリシャとの負けられないワールドカップ予選を前に、サリナ・ウィーフマンの2026-27シーズン最初の招集メンバーから2人がそろって外れたことは衝撃的だった。
ウィーフマンは、極めて成功を収めてきた自身の指揮期間を通じて、長らく同じ中心選手たちを招集してきた。トゥーンは2022年以降ほぼ常連で、ケリーが外れたのはマンチェスター・シティで出場時間が激減した際の一度だけだった。しかもその時でさえ、負傷者の発生によって数日後には結局イングランド代表に追加招集されている。「貯金がある」と、たとえ調子や出場時間が落ちた時でも選手についてたびたび語ってきた監督である。結果を残してきた選手たちに忠実なのだ。
だが、トゥーンとケリーがウィーフマンの最新メンバーから外れたことが衝撃的だったのは、新シーズンの出だしが絶好調だったからではない。ここに著しく不当なことが起きているわけではない。むしろ衝撃だったのは、その珍しさゆえに、選ばれた名前の中に2人の名がないことにほとんど違和感すら覚えるほどだったからだ。とはいえ、この決定は十分すぎるほど正当化できるものだった。
1年余り前、トゥーンはイングランドがユーロ2025を制した際の6試合中5試合で先発し、一方のケリーはノックアウトステージを通して違いを生み出し、試合を決める存在となったことを思えば、そう言えるのは驚くべきことだ。イングランドが大一番の負ければ終わりの予選に向けて準備を進める中、この2人のイングランド代表スターがいまやメンバー外から状況を見つめる立場になっているのはなぜなのだろうか。
期待されるレベルを下回っている
ウィーグマン監督は火曜日、ギリシャとの予選に向けたメンバー発表後、トゥーンとケリーについて問われると、率直にこう答えた。「ピッチ上での彼女たちのレベルは、私が期待していたものではなかった」
ケリーは今季開幕後、アーセナルで先発したのはわずか2試合で、先発でも途中出場でもインパクトを残すのに苦しんでいる。彼女の代理人は『The Athletic』に対し、同選手がハムストリングの負傷を抱えながらプレーしており、今回の代表ウインドーを「リハビリ」に充てる予定だと明かした。アーセナルのレネー・スレガース監督も火曜日、これを裏づけた一方で、ケリーはイングランド代表選考に向けて「健康で起用可能」だったとも語った。ケリーの不在に何らかの負傷が関係していたのかと問われたウィーグマン監督は、「ピッチ上で私が見たものだけだ。私たちはフットボールのことに限って判断した」と話した。
一方のトゥーンは、マンチェスター・ユナイテッドのアーセナル戦でベンチスタートとなった。その後、リーグカップのシェフィールド・ユナイテッド戦で10-1の大勝を収めた試合では1得点1アシストを記録し、日曜日にはウェストハム戦で、ユナイテッドにとって今季ウィメンズ・スーパーリーグ初勝利となった一戦でも先発した。しかし、それでも火曜日のメンバーに入るには十分ではなかった。
注目すべきは、両者とも所属クラブが新シーズンで最高のスタートを切れていないことだ。ただ、火曜日にその点を、特にトゥーンに関連して指摘されると、ウィーグマン監督はこう返した。「ただ、私は個々のフットボールのプレーをどう実行しているかも見ている。自分に与えられたタスクや役割の中で個人としてどうか、そしてチームとのつながりの中でどうか。私が重視しているのはそこだ」。明らかに、2人ともそのテストには合格しなかった。
激化する競争
ウィーフマン監督は、コンディション不足を指摘した後、今回の2人の選外について次の理由としてポジション争いの「大きな競争」を挙げた。もちろん、イングランドのように豊富なタレント層を持つ代表チームでは、常に定位置争いがある。ただ、現在はとりわけ中盤と前線でその傾向が強く、特に中盤ではこれまで必ずしもそうではなかった。
今回のメンバー発表を前に、レクシー・ポッターが初招集を受けるという見方は強かった。20歳の彼女はチェルシーで今季のスタートを非常に良い形で切っており、キーラ・ウォルシュと素晴らしい連係を築いている。そのコンビは、29歳のウォルシュが持つ攻撃面での脅威をさらに引き出す助けとなっている。
エリカ・パーキンソンも、招集されると多くの人が考えていた1人だった。18歳のプレーメーカーは4月に初招集を受けたが、その後の2試合はいずれも出場機会のないまま終え、6月にはU-23へ戻っていた。しかし、ノースカロライナ・カレッジでのアメリカでの時間は良いスタートを切っており、A代表復帰に値する。
ただ、問題はこの2人を入れるために誰が外れるのか、ということだった。トゥーンとケリーはウィーフマン監督の下で継続して起用されてきただけに、多くの人にとって、彼女たちが枠を空ける側になるとは考えにくかった。それでも、実際に道を譲ったのはその2人だった。
次世代
そして、これらは歓迎すべき変化である。ポッターとパーキンソンは所属クラブで非常に良いプレーを見せている、本当に楽しみな若手選手2人であり、イングランドの長期的な将来を担う存在でもある。招集に値する選手たちだ。同じことは、ケリーほど注目度の高い選手がメンバーから外れる一方で、自身はその座を維持した21歳のFWフレイヤ・ゴッドフリーにも言える。
また、彼女たちに続いてこのチーム入りを狙う選手もいる。ルビー・メイスは今季エバートンで、イングランドでは層の厚いセンターバックではなく中盤に戻されたことで、再び招集に近づく可能性がある。ライラ・ハーバートは今夏にアーセナルを離れてサンディエゴ・ウェーブと契約しており、今後いずれ中盤に変化をもたらし得る高く評価された若手選手の1人だ。
アーセナルのセンターバックであるケイティ・リードは、最初のイングランド合宿を壊滅的なACL断裂によって辞退せざるを得なかったが、まもなく負傷から復帰する見込みである。ユーロ2025でブレイクしたミシェル・アギェマンも、同じ負傷から近く復帰したいと望んでいる。また、2025年末にイングランドデビューを果たしたアヌーク・デントンは、自身の離脱に見舞われる前、ベイFCで良いプレーをしていた。
彼女たちはいずれも、ヴィーフマンに見てもらうことを求めている若手選手たちであり、そのチームに食い込み、指揮官に検討に値するより多くの選択肢があることを示そうとしている。そうなると、主力組も気を抜いてはいられない。若手選手への信頼不足について、ヴィーフマンは時に不必要な批判を浴びてきたが、実際には常にU-23からふさわしい選手を引き上げようとしてきた。
今週のメンバー発表は、そのことを強く思い起こさせるものであり、ポッター、パーキンソン、ゴッドフリーに続いてイングランド入りを目指す選手たちに大きな勇気を与えるだろう。
前向きな反応はまだか？
とはいえ、これでケリーとトゥーンに後戻りの道がないということではない。ウィーグマン監督は火曜日、その点を極めて明確にしていた。「私は彼女たちを本当に信じている。今も信じている。今回のメンバーには入っていないが、私は彼女たちを信じている」と語った上で、前向きな反応を引き出すことを期待する厳しいメッセージも送った。「私たちは彼女たちをしっかり見ているし、『うーん、もう少しやってほしい』と考えた。そして、彼女たちがもっとできることも分かっている。それが今回のメッセージでもあった」と付け加えた。「一段階上がって、自分たちに何ができるかを示してほしい。彼女たちはもっとできると私は確信しているからだ」
これが2選手にとってモチベーションになると思うかと問われたウィーグマン監督は、こう答えた。「それを期待している。もちろん、それに本当に良い形で応えてくれることを願っている。それが私の望みだ。以前よりさらに良くなって戻ってきてほしい」
大きなインパクトを残してきた2人のビッグネームを、十分な質とポジション争いの激しさがあることでウィーグマン監督が安心してメンバーから外せるというのは、イングランドにとって前向きな状況だ。もしケリーとトゥーンの両者がこの挫折に本当にポジティブに反応し、さらに高いレベルに到達できれば、その状況はなおさら明るいものになる。
9カ月足らずで、イングランドは2027年女子ワールドカップに向かう道に乗ることを目指すことになる。そして、その大会には、できるだけ多くの好調な選手と、選考にうれしい悩みを抱えた状態で臨みたいはずだ。